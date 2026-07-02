Hà Nội: Khởi tố nhóm quái xế mang hung khí gây rối trật tự công cộng trong đêm
GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội vừa xác minh, làm rõ hai nhóm thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe máy lạng lách, nẹt pô và mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng trên nhiều tuyến phố.
Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, theo tài liệu điều tra, ngày 27/6/2026, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện thông tin, hình ảnh phản ánh về một nhóm thanh niên điều khiển xe máy tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách và nẹt pô trên tuyến đường Trường Chinh gây bức xúc dư luận. Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đã khẩn trương rà soát và xác minh làm rõ hai nhóm đối tượng liên quan.
Nhóm thứ nhất được xác định gồm 16 thanh thiếu niên. Vào rạng sáng ngày 27/6/2026, nhóm này điều khiển loạt xe máy không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, tổ chức chạy xe với tốc độ cao dọc tuyến đường Trường Chinh.
Sau khi triệu tập và làm rõ hành vi, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với công an các phường, xã nơi các đối tượng cư trú tiến hành lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính. Đồng thời, cơ quan công an đã gửi thông báo về chính quyền địa phương và gia đình để tăng cường biện pháp quản lý, giáo dục đối với các trường hợp này.
Cùng thời điểm rạng sáng ngày 27/6/2026, lực lượng chức năng phát hiện nhóm thứ hai gồm 6 đối tượng điều khiển 3 xe máy, di chuyển từ khu vực xã Hòa Xá theo các tuyến đường Cienco 5 - Hà Đông - Trần Phú - Nguyễn Trãi - Trường Chinh gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự.
Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 04 đối tượng Nguyễn Công Duy (SN 2006, trú tại Mỹ Đức, Hà Nội), Nguyễn Sỹ Anh Tuấn (SN 2007, trú Mỹ Đức, Hà Nội), Mai Anh Quân (SN 2010, trú tại Hòa Xá, Hà Nội), Đỗ Tiến Long (SN 2008, trú tại Hòa Xá, Hà Nội) về tội gây rối trật tự công cộng.
Đối với 2 đối tượng còn lại do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên cơ quan Công an bàn giao cho chính quyền địa phương và gia đình quản lý, giáo dục theo quy định pháp luật.
Công an thành phố Hà Nội nhận định vụ việc là lời cảnh báo đối với thực trạng một bộ phận thanh thiếu niên tụ tập về đêm, mang theo hung khí giải quyết mâu thuẫn bộc phát. Trong thời gian tới, các lực lượng tuần tra vũ trang, lực lượng 141 sẽ tiếp tục tăng cường kiểm soát các tuyến giao thông trọng điểm nhằm kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi tương tự.
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