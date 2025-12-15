Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

So kè Gooby, Sun Sum, Cooing: Bỉm Hàn Quốc nào đang được mẹ Việt tin dùng?

Thứ hai, 13:29 15/12/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Vũ Hồng Thủy
Vũ Hồng Thủy
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong nhóm bỉm Hàn Quốc đang được ưa chuộng tại Việt Nam, Gooby, Sun Sum và Cooing nổi bật nhờ mức giá đa dạng, khả năng thấm hút ổn định và trải nghiệm sử dụng phù hợp nhiều nhu cầu khác nhau. Mỗi dòng bỉm mang một thế mạnh riêng, giúp cha mẹ dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với bé ở từng giai đoạn phát triển.

Gooby, Sun Sum, Cooing: Ba lựa chọn bỉm Hàn Quốc được mẹ bỉm Việt quan tâm - Ảnh 1.

Goob, Sun Sum, Cooing: Ba lựa chọn bỉm Hàn Quốc được mẹ bỉm Việt quan tâm.

1. Bỉm Cooing (Hàn Quốc) 

Cooing là thương hiệu bỉm cao cấp đến từ  Hàn Quốc, được nhiều mẹ bỉm biết đến nhờ định hướng sản phẩm siêu mềm, an toàn, thân thiện với làn da nhạy cảm của trẻ nhỏ. Bỉm Cooing tập trung vào trải nghiệm êm ái, thoáng khí, phù hợp với nhu cầu sử dụng hằng ngày của bé trong điều kiện thời tiết nóng ẩm như tại Việt Nam.

Ưu điểm nổi bật của bỉm Cooing

Cooing sử dụng chất liệu vải không dệt cao cấp, bề mặt mịn, ít ma sát, giúp giảm nguy cơ kích ứng và hăm da. Đây là điểm cộng lớn với các bé có làn da nhạy cảm hoặc dễ mẩn đỏ.

Bỉm có form mỏng, nhẹ, không gây cảm giác cộm hay nặng nề khi bé vận động. Hệ thống thoáng khí giúp hạn chế bí hơi, đặc biệt phù hợp khi bé mặc bỉm trong thời gian dài ban ngày.

Lõi thấm hút của Cooing giúp hấp thụ nhanh lượng nước tiểu, giữ bề mặt tương đối khô ráo, hạn chế tràn khi bé vận động nhẹ đến vừa. Phù hợp cho sinh hoạt hằng ngày và giấc ngủ ngắn.

Phần đai chun mềm, co giãn tốt, ôm vừa eo và đùi bé mà không hằn đỏ, giúp bé thoải mái khi lật, bò hoặc tập đi.

Nhược điểm cần cân nhắc

Khả năng chống tràn đêm chỉ ở mức khá. Với những bé tè nhiều vào ban đêm hoặc ngủ xuyên đêm dài, Cooing có thể cần thay sau khoảng 4–6 giờ để đảm bảo da bé luôn khô thoáng.

So với các loại bỉm phổ thông, Cooing nằm ở phân khúc trung, cao, phù hợp hơn với gia đình ưu tiên chất lượng và độ êm ái.

Như nhiều dòng  bỉm cao cấp khác, khả năng chống tràn và cảm giác khô thoáng có thể khác nhau tùy từng bé, mẹ nên thử trước khi mua số lượng lớn.

Bé nào phù hợp với bỉm Cooing?

Bỉm Cooing phù hợp với: Bé có làn da nhạy cảm, dễ hăm, cần bỉm mềm và thoáng. Bé sử dụng bỉm ban ngày, vận động nhiều. Gia đình ưu tiên bỉm Hàn Quốc chất lượng tốt, form gọn nhẹ, dễ mặc.

Giá bán thị trường hiện nay:

Giá bỉm Cooing trên các sàn TMĐT và cửa hàng mẹ & bé hiện nay thường dao động: Khoảng 260.000 – 320.000 đồng/bịch, tùy size, loại (bỉm dán/bỉm quần) và chương trình khuyến mãi theo từng thời điểm.

2. Bỉm Sun Sum (Hàn Quốc)

Sun Sum là dòng bỉm được nhiều mẹ bỉm Việt biết đến trong phân khúc trung, cận cao cấp, hướng tới tiêu chí mềm mại, thấm hút ổn định và dễ dùng cho sinh hoạt hằng ngày của trẻ nhỏ. Sản phẩm được phân phối rộng rãi trên các sàn thương mại điện tử và cửa hàng mẹ & bé, phù hợp với nhu cầu tìm kiếm một loại bỉm cân bằng giữa chất lượng và chi phí.

Ưu điểm nổi bật của bỉm Sun Sum

Bỉm Sun Sum có bề mặt mềm, êm, hạn chế ma sát với làn da non nớt của bé. Khi thay bỉm đúng cách và đều đặn, sản phẩm giúp giảm nguy cơ hăm đỏ, phù hợp với các bé có làn da tương đối nhạy cảm.

Lõi thấm hút của Sun Sum giúp hấp thụ nhanh lượng nước tiểu, giữ bề mặt khô ráo trong khoảng thời gian sử dụng ban ngày hoặc giấc ngủ ngắn. Bỉm ít bị vón cục, tạo cảm giác gọn gàng khi bé vận động.

Form bỉm ôm vừa cơ thể bé, không quá dày, giúp bé thoải mái khi bò, lật hoặc tập đi. Phần đai chun và vách chống tràn được thiết kế ở mức cơ bản, đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt hằng ngày.

So với nhiều dòng bỉm cao cấp nhập khẩu, Sun Sum có mức giá "dễ thở" hơn, là lựa chọn phù hợp cho gia đình muốn dùng bỉm ổn định, lâu dài mà không quá áp lực chi phí.

Nhược điểm cần cân nhắc

Khả năng giữ khô ban đêm ở mức trung bình. Với những bé tè nhiều hoặc ngủ xuyên đêm dài, Sun Sum có thể cần thay sau khoảng 4–6 giờ để tránh ẩm ngược và tràn.

So với các dòng bỉm cao cấp Hàn Quốc, Sun Sum không nổi bật về độ siêu mỏng hoặc công nghệ thấm hút chuyên sâu.

Một số bé hợp form sẽ dùng rất ổn, nhưng với bé vận động mạnh hoặc cơ địa "tè nhiều", mẹ nên thử trước gói nhỏ.

Bé nào phù hợp với bỉm Sun Sum?

Bỉm Sun Sum phù hợp với: Bé dùng bỉm ban ngày, sinh hoạt và vận động nhẹ, vừa. Gia đình muốn bỉm ổn định, dễ dùng, chi phí hợp lý. Bé không quá nhạy cảm, cần bỉm mềm và thấm hút vừa đủ

Giá bán thị trường hiện nay

Giá bỉm Sun Sum trên các sàn TMĐT và cửa hàng mẹ và bé hiện nay thường dao động: Khoảng 190.000 – 260.000 đồng/bịch tùy size, loại (bỉm dán/bỉm quần) và chương trình khuyến mãi theo từng thời điểm. Mức giá này giúp Sun Sum trở thành lựa chọn khá phổ biến với các gia đình có nhu cầu sử dụng bỉm thường xuyên.

3. Bỉm Gooby (Hàn Quốc)

Gooby là dòng bỉm được phân phối rộng rãi trên các sàn thương mại điện tử và cửa hàng mẹ và bé tại Việt Nam, thuộc phân khúc giá phổ thông, trung bình. Sản phẩm hướng tới nhu cầu sử dụng hằng ngày với tiêu chí dễ mặc, thấm hút ổn định và chi phí hợp lý, phù hợp với nhiều gia đình có con nhỏ.

Ưu điểm nổi bật của bỉm Gooby

Điểm cộng lớn nhất của Gooby là mức giá khá mềm, phù hợp cho các gia đình cần dùng bỉm thường xuyên với tần suất cao, đặc biệt trong giai đoạn bé thay bỉm nhiều.

Theo đánh giá từ người dùng trên các kênh bán hàng, bỉm Gooby có khả năng thấm hút tốt trong khoảng thời gian 3–5 giờ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt ban ngày hoặc giấc ngủ ngắn của bé.

Bỉm có thiết kế gọn nhẹ, form cơ bản, không quá dày, giúp bé dễ chịu khi nằm, bò hoặc vận động nhẹ. Phần đai chun vừa phải, thuận tiện khi thay bỉm.

Gooby được nhiều gia đình lựa chọn làm bỉm dùng luân phiên, kết hợp với dòng cao cấp hơn cho ban đêm, giúp tối ưu chi phí mà vẫn đảm bảo nhu cầu cơ bản cho bé.

Nhược điểm cần cân nhắc

Độ mềm và thoáng khí ở mức trung bình.

So với các dòng bỉm cao cấp Hàn Quốc khác, Gooby không nổi bật về độ siêu mềm hay công nghệ thoáng khí chuyên sâu, nên với bé da quá nhạy cảm, mẹ cần theo dõi phản ứng da.

Khả năng chống tràn đêm hạn chế.

Với những bé tè nhiều hoặc ngủ xuyên đêm dài, Gooby có thể cần thay sớm hơn để tránh tràn hoặc ẩm ngược.

Một số bé dùng rất hợp, nhưng với bé vận động mạnh hoặc lượng nước tiểu nhiều, hiệu quả chống tràn có thể giảm.

Bé nào phù hợp với bỉm Gooby?

Bỉm Gooby phù hợp với: Bé dùng bỉm ban ngày, thay bỉm thường xuyên. Gia đình ưu tiên chi phí hợp lý, muốn tối ưu ngân sách. Bé có làn da bình thường, không quá nhạy cảm

Giá bán thị trường hiện nay

Theo mặt bằng giá trên các sàn TMĐT và cửa hàng mẹ và bé, bỉm Gooby hiện có mức giá: dao động khoảng 170.000 – 240.000 đồng/bịch tùy size, loại (bỉm dán/bỉm quần) và chương trình khuyến mãi theo từng thời điểm, mức giá này giúp Gooby trở thành lựa chọn phổ biến trong nhóm bỉm tiết kiệm, dùng hằng ngày.

Gooby, Sun Sum, Cooing: Ba lựa chọn bỉm Hàn Quốc được mẹ bỉm Việt quan tâm - Ảnh 2.Cạnh tranh trên thị trường bỉm cao cấp: Hàng Hàn Quốc tìm được chỗ đứng nhờ tập trung vào trải nghiệm người dùng

GĐXH - Những dòng bỉm nội địa Hàn Quốc như Elprairie Air-Wing, Air-Thin hay OLOLA Skin Fit đang trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều phụ huynh Việt. Nhờ thiết kế siêu mỏng, thấm hút cực nhanh các sản phẩm này không chỉ giúp bé luôn khô ráo mà còn giảm hẳn tình trạng hăm bí, điều mà nhiều mẹ bỉm quan tâm.

Gooby, Sun Sum, Cooing: Ba lựa chọn bỉm Hàn Quốc được mẹ bỉm Việt quan tâm - Ảnh 3.Bỉm nội địa Bonny, Kitin Natural, Jo... lõi hút mỏng, không siêu nhẹ, siêu thoáng mẹ bỉm chọn mua vì lý do gì?

GĐXH - Các dòng bỉm nội địa như Kitin Natural, Jo hay Bonny ngày càng được ưa chuộng nhờ độ mềm mại, thoáng khí và giá thành dễ chịu. Mỏng nhẹ, an toàn và phù hợp khí hậu Việt Nam, đây là lựa chọn đáng tin cậy cho bé yêu mỗi ngày.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Cạnh tranh trên thị trường bỉm cao cấp: Hàng Hàn Quốc tìm được chỗ đứng nhờ tập trung vào trải nghiệm người dùng

Cạnh tranh trên thị trường bỉm cao cấp: Hàng Hàn Quốc tìm được chỗ đứng nhờ tập trung vào trải nghiệm người dùng

Bỉm nội địa Bonny, Kitin Natural, Jo... lõi hút mỏng, không siêu nhẹ, siêu thoáng mẹ bỉm chọn mua vì lý do gì?

Bỉm nội địa Bonny, Kitin Natural, Jo... lõi hút mỏng, không siêu nhẹ, siêu thoáng mẹ bỉm chọn mua vì lý do gì?

Top bỉm trẻ em ngoại nhập MamyPoko, Nepia Genki, Yubest: Loại nào đang được mẹ Việt ưa chuộng nhất?

Top bỉm trẻ em ngoại nhập MamyPoko, Nepia Genki, Yubest: Loại nào đang được mẹ Việt ưa chuộng nhất?

Bỉm Bobby, Goo.n, Pampers: Cuộc đua bỉm trẻ em năm 2025, thương hiệu nào chiếm niềm tin phụ huynh?

Bỉm Bobby, Goo.n, Pampers: Cuộc đua bỉm trẻ em năm 2025, thương hiệu nào chiếm niềm tin phụ huynh?

Bỉm trẻ em Merries,Moony, Huggies đâu mới là loại bỉm được ưa chuộng trên thị trường hiện nay

Bỉm trẻ em Merries,Moony, Huggies đâu mới là loại bỉm được ưa chuộng trên thị trường hiện nay

Cùng chuyên mục

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 15/12/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 15/12/2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 15/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.

Loạt ngân hàng có lãi 6,7- 6,9% khi gửi tiết kiệm chỉ 100 triệu đồng

Loạt ngân hàng có lãi 6,7- 6,9% khi gửi tiết kiệm chỉ 100 triệu đồng

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Khách hàng gửi từ 100 triệu đồng hiện có thể hưởng lãi suất cao nhất lên đến 6,7-6,9%/năm tại 6 ngân hàng.

Giá xe SH Mode mới nhất giảm không phanh, thấp chưa từng có, chỉ ngang Air Blade, Lead vì giá rẻ

Giá xe SH Mode mới nhất giảm không phanh, thấp chưa từng có, chỉ ngang Air Blade, Lead vì giá rẻ

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Giá xe tay ga này tại nhiều đại lý tiếp tục giảm mạnh, mức chênh gần như biến mất, mở ra thời điểm hiếm hoi để sở hữu nhất trong năm.

Giá bạc hôm nay (15/12): Thị trường đầu tuần biến động, giá giao dịch chạm mốc 65 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (15/12): Thị trường đầu tuần biến động, giá giao dịch chạm mốc 65 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay biến động khi giá giao dịch trong nước đang ở vùng 63 đến 64 triệu đồng/kg, tiệm cận 65 triệu đồng/kg.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) tuần này (từ 15 – 21/12/2025): Hàng loạt khách hàng sẽ bị cúp điện 10 tiếng/ngày để sửa chữa

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) tuần này (từ 15 – 21/12/2025): Hàng loạt khách hàng sẽ bị cúp điện 10 tiếng/ngày để sửa chữa

Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.

Xe máy điện giá 17,8 triệu đồng của Honda đẹp cổ điển, pin khỏe, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha sẽ khuấy đảo thị trường?

Xe máy điện giá 17,8 triệu đồng của Honda đẹp cổ điển, pin khỏe, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha sẽ khuấy đảo thị trường?

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện phong cách cổ điển kết hợp công nghệ hiện đại giúp Honda Mono trở thành một trong những lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc xe điện tầm trung, đặc biệt với học sinh – sinh viên và người dùng nữ.

Giá nhà phố thương mại tại quận Ba Đình cũ: Giảng Võ hay Ngọc Hà, khu nào đang dẫn đầu xu hướng?

Giá nhà phố thương mại tại quận Ba Đình cũ: Giảng Võ hay Ngọc Hà, khu nào đang dẫn đầu xu hướng?

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, giá nhà phố thương mại (shophouse) tại 3 phường mới thuộc quận Ba Đình cũ đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Giá vàng hôm nay 15/12: Vàng SJC, Doji, Phú Quý, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết ra sao?

Giá vàng hôm nay 15/12: Vàng SJC, Doji, Phú Quý, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết ra sao?

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng mạnh so với cuối tuần trước.

Lịch cúp điện Đồng Tháp tuần này (từ ngày 15 – 21/12/2025): Số lượng khu dân cư bị mất điện tăng cao

Lịch cúp điện Đồng Tháp tuần này (từ ngày 15 – 21/12/2025): Số lượng khu dân cư bị mất điện tăng cao

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.

SUV 7 chỗ giá 238 triệu đồng thiết kế sang trọng, rộng rãi, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 liệu có về Việt Nam?

SUV 7 chỗ giá 238 triệu đồng thiết kế sang trọng, rộng rãi, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 liệu có về Việt Nam?

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - SUV 7 chỗ vừa chính thức lộ diện với loạt trang bị hướng thẳng vào nhóm khách hàng gia đình: Tuỳ chọn 5 hoặc 7 chỗ, linh hoạt hệ thống truyền động và mức giá khởi điểm chỉ từ 238 đồng.

Xem nhiều

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) tuần này (từ 15 – 21/12/2025): Một số khu dân cư 11 tiếng/ngày không có điện để dùng

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) tuần này (từ 15 – 21/12/2025): Một số khu dân cư 11 tiếng/ngày không có điện để dùng

Sản phẩm - Dịch vụ

GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ cúp điện nhiều giờ để sửa chữa.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 14/12/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 14/12/2025

Sản phẩm - Dịch vụ
Xe ga 150cc giá 22 triệu đồng đẹp hiện đại, dáng khỏe hơn SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha khuấy đảo thị trường

Xe ga 150cc giá 22 triệu đồng đẹp hiện đại, dáng khỏe hơn SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha khuấy đảo thị trường

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 15/12: Vàng SJC, Doji, Phú Quý, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết ra sao?

Giá vàng hôm nay 15/12: Vàng SJC, Doji, Phú Quý, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết ra sao?

Giá cả thị trường
Cuối tuần, người dân đổ xô 'săn' khuyến mại hàng tiêu dùng, phục vụ nhu cầu cả tuần

Cuối tuần, người dân đổ xô 'săn' khuyến mại hàng tiêu dùng, phục vụ nhu cầu cả tuần

Bảo vệ người tiêu dùng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top