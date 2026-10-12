Lương Thế Thành và Thúy Diễm hạnh phúc chào đón công chúa nhỏ Rosie

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GĐXH - Mới đây, Lương Thế Thành hạnh phúc khoe khoảnh khắc cả gia đình cùng con gái mới chào đời: "Ngày đẹp nhất, ngày hạnh phúc nhất là ngày gia đình mình được chào đón công chúa bé nhỏ Rosie, được ôm em vào lòng".

Bố mẹ chồng Thúy Diễm cưng nựng cháu gái Rosie mới chào đời - Ảnh 1.
Bố mẹ chồng Thúy Diễm cưng nựng cháu gái Rosie mới chào đời - Ảnh 2.

Thúy Diễm cho biết ông xã Lương Thế Thành và con trai Bảo Bảo mê đắm bé Rosie mới chào đời đến mức không muốn rời.

Bố mẹ chồng Thúy Diễm cưng nựng cháu gái Rosie mới chào đời - Ảnh 3.

Vài ngày sau khi sinh con gái Rosie, Thúy Diễm cho biết sức khỏe của cô dần ổn định. Cô hạnh phúc vì con gái chào đời khỏe mạnh, xinh xắn, giống hệt anh trai Bảo Bảo lúc nhỏ và thừa hưởng những nét đẹp của cả bố lẫn mẹ.

Bố mẹ chồng Thúy Diễm cưng nựng cháu gái Rosie mới chào đời - Ảnh 4.

"Rosie có gương mặt rất giống ba, nhất là cái mũi, còn hai má lúm đồng tiền y hệt mẹ", nữ diễn viên tiết lộ.

Lương Thế Thành - Thúy Diễm cưng chiều công chúa nhỏ vừa chào đời. Bố mẹ đẻ nam diễn viên cũng túc trực và chào đón cháu nội. 

Bố mẹ chồng Thúy Diễm cưng nựng cháu gái Rosie mới chào đời - Ảnh 7.

Bố mẹ Lương Thế Thành hạnh phúc chào đón cháu nội - công chúa nhỏ của gia đình.

Bố mẹ chồng Thúy Diễm cưng nựng cháu gái Rosie mới chào đời - Ảnh 8.

"Vậy là cả nhà mình đã được ôm công chúa nhỏ Rosie vào lòng.... Ông bà và anh hai đã hạnh phúc biết bao khi có em", Lương Thế Thành chia sẻ.

Bố mẹ chồng Thúy Diễm cưng nựng cháu gái Rosie mới chào đời - Ảnh 9.

Vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành hôm 10/10 thông báo đón con gái chào đời tại một bệnh viện tại TP HCM. Em bé được đặt tên ở nhà là Rosie, là trái ngọt thứ hai trong cuộc hôn nhân của cặp nghệ sĩ.

 

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