Lương Thế Thành và Thúy Diễm hạnh phúc chào đón công chúa nhỏ Rosie
GĐXH - Mới đây, Lương Thế Thành hạnh phúc khoe khoảnh khắc cả gia đình cùng con gái mới chào đời: "Ngày đẹp nhất, ngày hạnh phúc nhất là ngày gia đình mình được chào đón công chúa bé nhỏ Rosie, được ôm em vào lòng".
Thúy Diễm cho biết ông xã Lương Thế Thành và con trai Bảo Bảo mê đắm bé Rosie mới chào đời đến mức không muốn rời.
Lương Thế Thành - Thúy Diễm cưng chiều công chúa nhỏ vừa chào đời. Bố mẹ đẻ nam diễn viên cũng túc trực và chào đón cháu nội.
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