Đỗ Mỹ Linh sinh năm 1996 tại Hà Nội, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016 khi đang là sinh viên Đại học Ngoại thương. Năm 2017, cô đại diện Việt Nam tham dự Miss World và giành giải Người đẹp Nhân ái với dự án "Cõng điện lên bản".

Sau đăng quang, Đỗ Mỹ Linh hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, MC, biên tập viên truyền hình tại VTV và kinh doanh thời trang. Tháng 10/2022, cô kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang, con trai thứ hai của bầu Hiển.