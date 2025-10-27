Sắc vóc nữ sinh 22 tuổi vừa đăng quang Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025
Hoàng Ngọc Như, sinh năm 2003 đến từ Trường đại học Công nghiệp TPHCM vượt qua 27 thí sinh để đăng quang Hoa hậu Sinh viên Việt Nam năm 2025.
Đêm Chung kết cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 diễn ra tối 25/10 tại Bắc Ninh, quy tụ 28 thí sinh nổi bật từ khắp cả nước.
Các thí sinh lần lượt trải qua các phần thi trình diễn áo dài, áo tắm, trang phục dạ hội và ứng xử.
Giám khảo đêm chung kết gồm: Đạo diễn Nguyễn Trường Sơn -Trưởng ban giám khảo, siêu mẫu Hà Anh, nhà sử học Dương Trung Quốc, NSND Trọng Trinh, NSND Vi Hoa, biên đạo múa Hoàng Loan...
Cùng đó là các giám khảo danh dự: Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Ngọc Châu , Miss Grand Vietnam 2023 Lê Hoàng Phương, Miss Universe Vietnam 2023 Bùi Quỳnh Hoa.
Ở phần thi ứng xử, top 5 có 5 phút để quan sát và trình bày suy nghĩ dựa trên cảm nhận và phân tích từ các hình ảnh được ban tổ chức đưa ra có chủ đề Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam .
Kết quả chung cuộc, Hoàng Ngọc Như đã đăng quang Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025. Cùng với vương miện, cô nhận được giải thưởng trị giá 200 triệu đồng.
Tân Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 năm nay 22 tuổi, cao 1,72m, có số đo 3 vòng lần lượt là 80-60-89cm, hiện đang là sinh viên Trường Đại học Công Nghiệp TPHCM.
Sau đăng quang, cô chia sẻ: “Tôi lớn lên trong một gia đình không quá khá giả nhưng luôn tràn ngập tình yêu thương. Chính từ sự ấm áp ấy, tôi học được cách kiên cường, biết ơn và trân trọng từng cơ hội trong cuộc sống”.
Theo ban tổ chức, tân hoa hậu là cô gái hội tụ các giá trị mà cuộc thi tìm kiếm với vẻ đẹp tri thức, lòng nhân ái, bản lĩnh cùng trái tim đầy khát vọng.
Danh hiệu á hậu 1, 2 lần lượt trao cho sinh viên Trần Thị Thu Hiền (Trường Đại học Văn Lang), Nguyễn Thị Kiều Anh (Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội).
Danh hiệu á hậu 3 thuộc về sinh viên Vũ Hồng Hạnh (Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) và Nguyễn Phương Anh (Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương).
Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 với chủ đề Thanh xuân rực rỡ khắc họa thanh xuân của thế hệ trẻ trong thời đại mới: Tự tin, sáng tạo, vượt qua mọi giới hạn.
Ban tổ chức gửi gắm thông điệp về giá trị của thanh xuân, sự cống hiến và tầm quan trọng của tri thức trong việc lan tỏa những nét đẹp của Việt Nam đến bạn bè quốc tế.
