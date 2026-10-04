Sai lầm khi dùng phòng tắm và những đồ vật cần thay mới thường xuyên kẻo rước bệnh

Nên thay mới những vật dụng dưới đây theo định kỳ

Khăn mặt

Cho dù khăn mặt hay khăn tắm còn rất mới, thơm tho sạch sẽ nhưng các bạn nên nhớ chúng có thể là nơi trú ngụ của hàng triệu con vi khuẩn sau một thời gian sử dụng.

Theo Báo Giáo dục và Thời đại, khăn mặt thường được dệt bằng chất liệu cotton, lâu ngày vi khuẩn rất dễ ký sinh trong các kẽ sợi bông, khó làm sạch. Việc phơi nắng hay luộc với nhiệt độ cao chỉ tạm thời khống chế không làm cho số lượng vi khuẩn sinh sôi. Hơn nữa, khăn dùng lâu cũng sẽ cứng, có hại cho da.

Tuy vậy nhưng nhiều người lại có thói quen dùng khăn mặt cả năm, thậm chí dùng đến khi cũ, sờn rách mới thay. Đây là một thói quen có hại. Tốt nhất nên thay chúng khi đã sử dụng được từ 3-4 tháng/lần.

Bông tắm

Sử dụng bông tắm mỗi ngày sẽ khiến cho lượng da chết tích tụ trong bông tắm ngày càng nhiều lên. Cùng với điều kiện ẩm thấp và ẩm ướt của phòng tắm, vi khuẩn sẽ càng có cơ hội để phát triển. Đó là lý do tại sao bạn nên thay bông tắm 3 tuần một lần và phải kiểm tra nấm mốc thường xuyên.

Bàn chải đánh răng

Bàn chải đánh răng tiếp xúc trực tiếp với khoang miệng mỗi ngày nên cần được vệ sinh và bảo quản đúng cách. Sau khi sử dụng, nên rửa sạch lông bàn chải dưới vòi nước, dựng thẳng ở nơi khô thoáng để bàn chải nhanh khô.

Không gian nhà tắm ẩm ướt là môi trường cho vô số nấm mốc và vi khuẩn sinh sôi.

Thông tin từ VOV, bạn nên thay bàn chải định kỳ hoặc thay sớm khi lông bị xơ, tòe, cong, biến dạng vì lúc này khả năng làm sạch răng và vùng nướu có thể giảm. Không nên để đầu bàn chải của nhiều người chạm vào nhau hoặc cất bàn chải còn ướt trong hộp kín thời gian dài.

Cọ vệ sinh bồn cầu

Cọ bồn cầu tiếp xúc trực tiếp với chất bẩn nên cần được làm sạch và để ráo sau mỗi lần sử dụng trước khi đặt vào giá hoặc hộp đựng. Khay chứa cọ cũng cần vệ sinh định kỳ để tránh tích tụ nước bẩn, cặn hóa chất.

Nên thay cọ khi lông bị biến dạng, rụng nhiều, cán hư hỏng, có mùi kéo dài hoặc không còn làm sạch hiệu quả. Khi dùng chất tẩy rửa, cần tuân thủ hướng dẫn và tuyệt đối không tự ý trộn các loại hóa chất để tránh tạo khí gây kích ứng đường hô hấp.

Thảm nhà tắm

Cũng theo VTC News, thảm nhà tắm thường xuyên tiếp xúc với nước và có thể lâu khô, nhất là khi đặt ngay trước khu vực tắm, từ đó tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển.

Nên chọn thảm dễ giặt, nhanh khô và treo hoặc trải ở nơi thông thoáng sau khi sử dụng. Cần thay mới khi thảm xuất hiện nấm mốc khó làm sạch, có mùi ẩm kéo dài, đế bong tróc hoặc chất liệu xuống cấp.

Thói quen xấu khi sử dụng phòng tắm

Thường xuyên sử dụng giấy vệ sinh nhưng bạn có biết rằng hầu hết vật dụng này đều có thêm thuốc nhuộm, bao gồm chất làm sáng huỳnh quang hoặc bột talc?

Cũng theo Báo Giáo dục và Thời đại, những chất phụ gia này có thể chứa hợp chất benzen, thậm chí một số loại giấy vệ sinh kém chất lượng cũng chứa các chất độc hại như formaldehyde, E. coli và virus viêm gan. Tiếp xúc lâu dài với da có thể gây bệnh.

Không nên đi vào phòng tắm bằng chân trần

Vì vậy, khi lựa chọn giấy vệ sinh, chúng ta nên chọn những sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, không chứa thuốc nhuộm, không có chất phụ gia để bảo vệ sức khỏe.

Nhiều người thích tắm bọt, nhưng bạn có biết chất tạo bọt trong bồn tắm có chứa các thành phần hóa học có hại, chẳng hạn như "chất ổn định bọt". Tiếp xúc lâu dài với bọt có thể gây ra các triệu chứng như kích ứng da và chóng mặt. Chúng ta nên tránh nằm trong bồn tắm quá lâu để giảm tác động đến da và hệ hô hấp.

Đi vào phòng tắm bằng chân trần: Nhiều người nghĩ rằng nơi bẩn nhất trong phòng tắm là bệ bồn cầu, nhưng điều này không đúng.

Đài phát thanh truyền hình Hoa Kỳ từng yêu cầu các chuyên gia thử nghiệm và phát hiện có khoảng 2 triệu vi khuẩn trên mỗi mét vuông sàn phòng tắm, gấp hơn 200 lần số lượng vi khuẩn trong bồn cầu. Vì vậy, hãy vệ sinh sàn phòng tắm thường xuyên hơn hoặc không đi chân trần vào phòng tắm.

Ngoài ra, nếu bạn cứ tái sử dụng khăn, khăn ẩm sẽ dễ sinh sôi vi khuẩn và cuối cùng vi khuẩn sẽ quay trở lại cơ thể bạn. Các chuyên gia khuyên rằng nếu nhiều người sử dụng chung một khăn tắm thì tốt nhất nên thay một lần mỗi ngày. Nếu khăn tắm chỉ được một người sử dụng thì nên thay ít nhất một lần mỗi tuần.

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