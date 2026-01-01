Mới nhất
Sai lầm khi dùng tỏi nhiều người mắc phải

Thứ năm, 06:56 01/01/2026 | Ăn
Nguyễn Thị Thanh Loan
Nguyễn Thị Thanh Loan
Tỏi nguyên củ khi bảo quản trong tủ lạnh sẽ càng nhanh mọc mầm hơn, tốt nhất nên treo ở nơi thoáng mát, khô ráo.

Bảo quản tỏi trong tủ lạnh

Tỏi nguyên củ không nên để trong tủ lạnh. Môi trường lạnh và ẩm sẽ kích thích tỏi mọc mầm nhanh, đồng thời không khí khô trong tủ cũng sẽ làm tỏi mất nước, giảm hương vị. Cách bảo quản tốt nhất là để tỏi ở nhiệt độ phòng, nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

Sai lầm khi dùng tỏi nhiều người mắc phải - Ảnh 1.

Có thể treo tỏi thành từng dây hoặc đựng trong túi lưới, giỏ tre.

Băm nhuyễn tỏi cho mọi món ăn

Tỏi càng bị phá vỡ cấu trúc (băm, nghiền), càng giải phóng nhiều hợp chất lưu huỳnh, vị càng cay nồng. Dựa trên đặc điểm này, hãy chọn cách sơ chế thích hợp theo từng món ăn và khẩu vị cá nhân. Ví dụ như: tỏi băm nhuyễn hợp để pha nước chấm giúp thêm dậy mùi, tỏi thái lát mỏng có thể dùng để xào nấu, cho hương vị không quá nồng...

Vứt bỏ khi tỏi chuyển màu xanh

Nhiều người e ngại tỏi ngâm giấm chuyển sang màu xanh là có độc. Thực tế, đây chỉ là phản ứng giữa các hợp chất lưu huỳnh trong tỏi với axit hoặc khoáng chất, không ảnh hưởng đến độ an toàn hay hương vị.

Không bỏ mầm tỏi

Mầm xanh nằm giữa tép tỏi không độc, nhưng thường có vị hăng và đắng hơn phần thịt xung quanh. Nên tách bỏ trước khi chế biến để tránh làm ảnh hưởng đến hương vị món ăn.

Sai lầm khi dùng tỏi nhiều người mắc phải - Ảnh 2.

Mầm tỏi không độc nhưng có thể làm ảnh hưởng đến hương vị của món ăn.

Ướp thịt với tỏi băm

Ướp thịt với tỏi băm có thể khiến chúng chín và cháy khét trước khi thịt chín. Tốt nhất nên dùng bột tỏi thay thế hoặc đập dập tép tỏi ướp cùng thịt nhưng gạt bỏ xác tỏi khi cho thịt vào chế biến.

