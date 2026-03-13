Loại rau dễ "ngậm" nhiều thuốc trừ sâu, ký sinh trùng

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Rau lá xếp tầng (xà lách, rau diếp, cải bẹ)

Các loại rau lá mềm như xà lách, rau riếp cá hay cải bẹ có cấu trúc nhiều lớp lá chồng lên nhau, tạo ra nhiều khe gấp nhỏ.

Đặc điểm này khiến bùn đất, trứng côn trùng, vi khuẩn hoặc dư lượng thuốc trừ sâu dễ bám và tồn đọng ở phần kẽ lá. Nếu không được rửa kỹ, những tác nhân này có thể xâm nhập vào cơ thể và làm tăng nguy cơ rối loạn tiêu hóa hoặc nhiễm ký sinh trùng đường ruột.

Khi sơ chế, nên tách rời từng lá, rửa nhiều lần dưới vòi nước chảy và có thể ngâm nước muối loãng hoặc dung dịch baking soda trong thời gian ngắn để hỗ trợ loại bỏ tạp chất.

Rau củ sinh trưởng trong bùn đất (củ sen, khoai tây, củ ấu)

Những loại củ phát triển trực tiếp trong môi trường đất hoặc bùn như củ sen, khoai tây, củ ấu thường có nhiều lỗ nhỏ và rãnh sâu trên bề mặt. Đây là điều kiện thuận lợi để vi sinh vật, trứng giun sán hoặc ký sinh trùng tồn tại.

Trong quá trình sơ chế, cần gọt bỏ lớp vỏ ngoài, sử dụng bàn chải mềm để làm sạch các khe rãnh và rửa lại nhiều lần với nước sạch.

Riêng khoai tây mọc mầm hoặc có vỏ chuyển màu xanh cần loại bỏ vì có thể chứa hàm lượng solanine cao, một hợp chất tự nhiên có khả năng gây ngộ độc khi tiêu thụ.

Rau quả có lớp vỏ sáp tự nhiên (dưa chuột, cà tím)

Một số loại rau quả như dưa chuột hoặc cà tím có lớp sáp tự nhiên trên bề mặt giúp hạn chế mất nước và bảo vệ quả trong quá trình phát triển.

Tuy nhiên, lớp sáp này cũng có thể giữ lại bụi bẩn, vi khuẩn và dư lượng hóa chất nông nghiệp.

Trước khi sử dụng, nên rửa kỹ dưới nước chảy, có thể ngâm nước ấm trong vài phút để làm mềm lớp sáp, sau đó chà nhẹ bề mặt và rửa lại bằng nước sạch nhằm giảm nguy cơ tồn dư hóa chất.

Rau muống

Rau muống trồng dưới nước hấp thu chì, cadimi mạnh hơn trồng đất. Cách xử lý: nên chọn rau muống đồng; bỏ phần rễ khoảng 5 cm, ngâm nước vo gạo 10 phút rồi chần 1 phút.

Giá đỗ

Các cơ sở thủ công thường dùng chất ức chế vi khuẩn, đồng thời ươm giá ở nhiệt độ ổn định - điều kiện vi khuẩn phát triển mạnh. Cách xử lý: chọn giá có rễ dài, thân trắng tự nhiên; rửa sạch, bỏ vỏ đậu, chần 30 giây trước khi chế biến.

Súp lơ xanh

Khe hoa dày khiến trứng sâu khó thấy bằng mắt thường. Cách xử lý: úp bông súp lơ vào thau nước muối loãng 8 phút, chần nước sôi có nhỏ vài giọt dầu để trứng sâu nổi lên.

Cách mua và làm sạch thế nào cho an toàn?

Để giảm nguy cơ tiếp xúc với dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, vi khuẩn và ký sinh trùng, người tiêu dùng nên chú ý từ khâu chọn mua đến sơ chế rau củ.

Chọn nguồn rõ ràng: Ưu tiên mua rau tại siêu thị, cửa hàng thực phẩm an toàn hoặc sản phẩm có tem truy xuất nguồn gốc.

Quan sát trước khi mua: Chọn rau tươi, màu sắc tự nhiên, tránh rau dập nát, héo úa hoặc có mùi lạ.

Rửa đúng cách: Rau lá nên tách từng lá, bỏ phần úa và rửa kỹ dưới vòi nước chảy. Rau củ nên gọt vỏ hoặc chà sạch bề mặt trước khi chế biến.

Có thể ngâm ngắn: Có thể ngâm rau trong nước sạch hoặc dung dịch muối loãng trong thời gian ngắn để hỗ trợ loại bỏ đất cát và tạp chất, sau đó rửa lại bằng nước sạch.

Không ngâm quá lâu: Ngâm kéo dài có thể làm thất thoát các vitamin tan trong nước như vitamin C và vitamin nhóm B, làm giảm giá trị dinh dưỡng của rau.