Loại quả “tốt nhất thế giới” là đặc sản tỉnh Phú Thọ đang mùa ngon nhất, chế biến kiểu này cực ngon và lạ miệng

Trong danh sách 20 trái cây tốt nhất cho sức khỏe do một trang web ẩm thực nổi tiếng của Anh bình chọn, quả cam được xếp ở vị trí thứ 13.

Ở nước ta có nhiều giống cao khác nhau, nhưng nổi tiếng ngon vẫn là vùng đất cam Cao Phong – đặc sản Hòa Bình (nay là đặc sản Phú Thọ). Nhờ điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu đặc biệt, cam trồng tại khu vực này có hương vị thơm ngon, ngọt thanh rất đặc trưng.

Cam Cao Phong thường có kích thước vừa phải, dáng tròn đều, vỏ mỏng và có màu vàng nhạt tự nhiên khi chín. Khi bóc vỏ, tinh dầu cam tỏa hương thơm dịu, tạo cảm giác tươi mát.

Bên trong, các múi cam căng mọng nước, vị ngọt thanh xen chút chua nhẹ. So với nhiều loại cam khác trên thị trường, cam Cao Phong không có vị ngọt gắt mà thiên về độ ngọt dịu và mát nên dễ ăn và được nhiều người ưa chuộng.

Hiện nay, giá cam Cao Phong trên thị trường dao động khoảng 30.000 – 40.000 đồng/kg tùy loại. Trong đó, cam lòng vàng và cam Canh là hai giống được nhiều người lựa chọn nhất nhờ độ mọng nước và hương thơm rõ rệt. Giá của hai loại này thường cao hơn các giống khác khoảng 5.000 – 15.000 đồng/kg.

Không chỉ ăn tươi hoặc ép nước, cam còn có thể dùng làm nguyên liệu chế biến nhiều món ăn hấp dẫn. Dù sử dụng theo cách nào, loại trái cây này vẫn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Cách chọn cam ngon

Theo chị Minh Nguyệt – một tiểu thương bán hoa quả ở chợ Hà Đông (Hà Nội), để mua được quả cam ngon, người tiêu dùng nên chú ý một số đặc điểm sau:

+ Quả cam thường có màu vàng nhạt tự nhiên, không quá bóng.

+ Quả không đồng đều kích thước, có quả to quả nhỏ khác nhau.

+ Khi bóc vỏ, mùi thơm tinh dầu cam tỏa ra rõ rệt.

Một đặc điểm khá đặc biệt là sau khi cắt khỏi cây khoảng một ngày, cả quả và lá thường nhanh héo do cam được trồng tự nhiên và ít sử dụng chất bảo quản.

Ngược lại, quả cam có màu vàng sậm, bề mặt bóng đẹp và kích thước quá đồng đều, người tiêu dùng nên cân nhắc vì có thể là giống cam khác được gắn mác cam Cao Phong.

Món ngon từ quả cam siêu ngon, siêu dễ làm

Cam là trái cây quen thuộc vẫn được mọi người dùng cách ăn tươi và chế biến thành nhiều món ăn lạ miệng. Để thay đổi khẩu vị cho gia đình, bạn có thể tham khảo những cách chế biến món ngon từ quả cam siêu ngon, siêu dễ làm dưới đây.

Chè đậu xanh vỏ cam

Món chè được kết hợp từ vị bùi của đậu xanh với hương thơm tinh dầu từ vỏ cam, tạo nên hương vị thanh mát. Phần vỏ cam sau khi sơ chế và xào với đường sẽ được nấu cùng đậu xanh, thêm nước cốt dừa để tăng độ béo. Ngày hè, mọi người có thể thử món chè đặc biệt này để thay đổi khẩu vị của gia đình.

Cách làm

Bước 1: Vỏ cam gọt bỏ lớp vỏ xanh bên ngoài, giữ lại phần cùi trắng rồi đem ngâm nước muối khoảng 1 giờ cho giảm vị đắng. Sau đó, bạn đem rửa sạch lại bằng nước lạnh.

Đậu xanh đãi sạch, ngâm nước khoảng 2–3 giờ cho hạt nở mềm.

Bước 2: Lấy khoảng 1 bát nước đun sôi rồi cho phần vỏ cam vào chần 15 giây rồi vớt ra, thả vào bát nước có đá cho giữ độ giòn. Khi đã ráo nước, bạn đem xào cùng 20g đường trắng trên lửa nhỏ đến khi đường tan và bám đều vào vỏ cam. Tiếp theo trộn thêm 3 muỗng canh bột năng.

Cho đậu xanh vào nồi nấu chín mềm. Trong một nồi khác, đun sôi 200g đường với 3 chén nước lọc, sau đó cho vỏ cam, đậu xanh đã nấu chín vào nấu thêm khoảng 5 – 10 phút là được.

Bước 3: Múc chè ra chén cho thêm nước cốt dừa vào để tăng vị thơm ngon của món chè.

Sườn sốt cam

Đây là món ăn khá mới lạ nhưng rất hấp dẫn. Sườn được ướp với vỏ cam, nước tương, dầu hào rim với nước cam tươi tới khi nước sốt sánh lại. Món ăn hoàn thành có hương thơm đặc trưng của cam, vị chua ngọt nhẹ giúp bữa cơm thêm đậm đà.

Nguyên liệu: 1kg sườn, 3 quả cam, 15gr đường phèn, 1 muỗng nước tương, muối, dầu hào, nửa bát nước có pha thìa tinh bột

Cách làm

Bước 1:

Bào lấy một ít vỏ cam. Sau đó vắt nước 2 quả cam, gọt vỏ quả cam còn lại, tách múi và thái miếng mỏng. Lưu ý loại bỏ hết hạt và phần cùi trắng để tránh vị đắng.

Sườn chặt miếng vừa ăn, rửa sạch rồi để ráo nước. Cho sườn vào bát, rắc vỏ cam cùng chút muối, nước tương, dầu hào vào trộn đều, ướp khoảng 30 phút để sườn ngấm gia vị.

Bước 2:

Cho một ít dầu vào chảo, thêm đường và đun trên lửa nhỏ đến khi đường tan chuyển sang màu cánh gián. Cho sườn đã ướp vào đảo đều, áp chảo khoảng 2 - 3 phút.

Tiếp theo, đổ nước cam vào chảo, đậy nắp và đun nhỏ lửa khoảng 20 phút cho sườn mềm và thấm vị. Sau khoảng 10 phút, mở nắp và lật sườn để gia vị ngấm đều. Cho thêm nửa bát nước pha tinh bột, tiếp tục đun nhỏ lửa và nêm nếm lại cho vừa ăn. Đun đến khi phần nước sốt sánh lại.

Cuối cùng đổ phần thịt cam đã vắt vào, tắt lửa ngay sau khi trộn đều cam với sườn. Lưu ý không nấu phần thịt cam này để tránh món ăn bị đắng.

