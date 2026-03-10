Những thức ăn không nên nấu lại hoặc hâm nóng lại bằng lò vi sóng

Không nên hâm nóng khoai tây

Khi khoai tây đã nấu chín được để ở nhiệt độ phòng hoặc hâm nóng lần thứ hai, chúng có thể trở nên độc hại ở mức tồi tệ nhất.

Lý do là nhiệt độ ấm áp thúc đẩy sự phát triển của loại vi khuẩn hiếm gặp gây ngộ độc, thường có trong khoai tây.

Giải pháp tốt nhất là khi chế biến chia thành các phần đủ bữa và cho khoai tây chưa nấu chín vào tủ lạnh và sử dụng mỗi phần cho mỗi bữa ăn.

Khi khoai tây đã nấu chín được để ở nhiệt độ phòng hoặc hâm nóng lần thứ hai, chúng có thể trở nên độc hại ở mức tồi tệ nhất.

Nếu lỡ nấu quá nhiều khoai tây và không muốn lãng phí, hãy bảo quản khoai tây trong nhiều hộp đảm bảo an toàn và cho vào tủ lạnh ngay để chúng nguội nhanh hơn.

Bông cải xanh

Vẫn có thể dùng lò vi sóng để chế biến bông cải xanh, tuy nhiên, việc chế biến trong lò vi sóng sẽ làm giảm chất dinh dưỡng có trong trong bông cải.

Nếu chỉ dùng lò vi sóng để hấp thôi cũng làm mất 11% chất chống oxy hóa có trong bông cải xanh, thậm chí nếu dùng lò vi sóng để luộc bông cải thì có thể làm mất đến 97% các chất chống oxy hóa có lợi.

Thức ăn bọc bằng nhựa hoặc đựng trong các vật dụng bằng nhựa

Khi bạn dùng lò vi sóng để nấu các thức ăn đặt trong khay nhựa có thể tạo ra những chất gây ung thư. Thậm chí, vỏ nhựa có thể thải ra những chất hóa học nguy hiểm vào trong thức ăn.

Khi bạn dùng lò vi sóng để nấu các thức ăn đặt trong khay nhựa có thể tạo ra những chất gây ung thư.

Bánh mì

Quá trình chế biến bánh mì trong lò vi sóng làm bánh khô cứng và cũng làm bánh mất đi sự liên kết của bột nên khi ăn cũng không còn cảm giác ngon nữa. Nên dùng lò nướng để nướng bánh sẽ tốt hơn.

Sữa mẹ

Sữa mẹ rất tốt cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, chứa nhiều kháng thể chống lại sự nhiễm khuẩn cho bé trong những tháng đầu đời.

Tuy nhiên, nếu hâm nóng sữa mẹ trong lò vi sóng làm gia tăng vi khuẩn E-coli gây ra các bệnh về đường ruột, cao gấp 18 lần khi sử dụng cách hâm nóng thông thường.

Nếu hâm nóng sữa mẹ trong lò vi sóng làm gia tăng vi khuẩn E-coli gây ra các bệnh về đường ruột, cao gấp 18 lần khi sử dụng cách hâm nóng thông thường.

Ngoài ra, việc hâm nóng sữa mẹ trong lò vi sóng làm giảm hoạt động của hệ enzyme một cách đáng kể, đồng thời cũng sản sinh ra những vi khuẩn có hại cho trẻ.

Trái cây đông lạnh

Việc dùng lò vi sóng để làm rã đông trái cây sau khi lấy ra từ tủ lạnh có thể chuyển hóa glucoside và galactacside có lợi thành những chất gây ung thư, do vậy, chỉ nên rã đông trái cây bằng cách tự nhiên.

Thịt gà

Thịt gà là một trong các loại thực phẩm nếu như không được làm chín kĩ càng thì rất dễ sản sinh ra vi khuẩn salmonella, gây ngộ độc thực phẩm, tiêu chảy.

Bạn hãy làm chín kĩ thịt gà bằng các dụng cụ có nguồn điện trực tiếp như chảo, nồi.

Không những vậy khi quay thịt gà trong lò vi sóng, lò vi sóng cũng sẽ bị nhiễm khuẩn theo và khi bạn cho những nguyên liệu khác vào lò mà chưa vệ sinh kĩ, thì sẽ làm vi khuẩn lây lan sang các thực phẩm khác. Vậy nên bạn hãy làm chín kĩ thịt gà bằng các dụng cụ có nguồn điện trực tiếp như chảo, nồi.

Thịt đông lạnh

Để rã đông thịt đông lạnh, phần lớn mọi người sẽ chọn cách cho thịt đông lạnh vào lò vi sóng để tiết kiệm thời gian, thế nhưng tưởng chừng không có hại thì đây lại là một trong những nguyên do khiến vi khuẩn sinh sôi dễ dàng.

Thịt đông lạnh khi lấy ra khỏi tủ lạnh, tốt nhất bạn nên để ở ngoài và để thịt được rã trong điều kiện nhiệt độ tự nhiên. Bởi khi dùng lò vi sóng, thịt sẽ không được phân bổ nhiệt đều, khiến cho chỗ còn đông, chỗ bị mềm ẩm, đẩy nhanh quá trình phát triển của vi khuẩn.

Ngoài ra, nếu rã đông thịt xong mà bạn không nấu ngay cũng dễ làm người ăn bị ngộ độc, tiêu chảy bởi các vi khuẩn trong nhiệt độ thường.

Hải sản

Đừng vội cho rằng chỉ có các loại thịt mới không nên cho vào lò vi sóng, mà ngay cả hải sản cũng hạn chế việc hâm lại nhiều lần hoặc nấu chín bằng lò vi sóng nhé.

Nếu bạn dùng lò vi sóng để rã đông hải sản đông lạnh thì khi nấu lên, món ăn sẽ mất đi vị ngọt tự nhiên, phần thịt sẽ bị xơ, khô chứ không săn chắc nữa.

Hải sản thường sẽ được bao bọc bởi lớp vỏ cứng bên ngoài như tôm, cua, sò... Khi nóng lên, phần vỏ sẽ phát ra mùi hương khó chịu giống mùi cao su, ảnh hưởng đến hương vị của món ăn.

Hoặc nếu bạn dùng lò vi sóng để rã đông hải sản đông lạnh thì khi nấu lên, món ăn sẽ mất đi vị ngọt tự nhiên, phần thịt sẽ bị xơ, khô chứ không săn chắc nữa.

Trứng

Mặc dù trong trứng có chứa protein và canxi rất tốt cho sức khỏe, nhưng khi cho vào lò vi sóng những chất này sẽ hóa thành chất độc, gây nguy hiểm đến sức khỏe.

Ngoài ra, với trứng sống thì lòng đỏ và lòng trắng trứng là loại chất lỏng, chứa nhiều nước. Vì vậy, quá trình hâm nóng bằng lò vi sóng sẽ làm bên trong trứng nóng nhanh, giãn nở nhiều mà vỏ trứng bên ngoài không giãn nở kịp, gây ra cháy nổ trong lò vi sóng.