Món ăn ngon "đổi vị" cho gia đình vào dịp cuối tuần

Thứ bảy, 19:00 14/03/2026 | Ăn
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Bạn đang băn khoăn không biết cuối tuần ăn gì? Đừng lo, bài viết này sẽ giới thiệu cho bạn 20 món ăn gia đình đơn giản mà hấp dẫn, chắc chắn sẽ làm hài lòng cả nhà.

Lẩu Thái hải sản

Lẩu Thái hải sản là một món ăn được ưa chuộng bởi hương vị đậm đà, cay nồng và thanh mát của nước lẩu. Nước lẩu được nấu từ nước dừa, sả, gừng, lá chanh, nước mắm và các loại gia vị khác. Bạn có thể cho vào nồi lẩu điện các loại hải sản như tôm, cá, mực...

Lẩu Thái hải sản không chỉ là một món ăn ngon mà còn là một món ăn bổ dưỡng giúp bạn cung cấp nhiều chất dinh dưỡng và tăng cường sức khỏe. Bạn có thể dùng lẩu Thái kèm với bún hoặc mì gói để tăng thêm hương vị.

Bún đậu mắm tôm

Bún đậu mắm tôm có sự kết hợp hài hòa giữa các nguyên liệu đơn giản nhưng đầy dinh dưỡng như bún tươi, đậu phụ chiên giòn, rau sống và mắm tôm.

Món ăn này không chỉ có hương vị đặc trưng, mà còn mang lại cảm giác ấm cúng và gần gũi khi cả gia đình ngồi quây quần bên mẹt bún đậu, thưởng thức từng miếng đậu phụ ngậy ngậy, từng sợi bún dai dai và từng muỗng mắm tôm thơm lừng.

Bún đậu mắm tôm là món ăn lý tưởng cho những ngày cuối tuần, khi mọi người có nhiều thời gian để nói chuyện, chia sẻ và thể hiện tình yêu thương với nhau.

Hàu nướng mỡ hành

Hàu nướng mỡ hành là một món ăn đặc biệt thích hợp cho những ngày cuối tuần, khi bạn muốn thưởng thức hương vị đậm đà và bổ dưỡng của hải sản.

Hàu nướng mỡ hành có cách chế biến khá đơn giản nhưng lại tạo ra một món ăn hấp dẫn, lôi cuốn vị giác của thực khách.

Hàu nướng mỡ hành có thể ăn kèm với rau sống hoặc nước chấm tùy ý. Hàu nướng mỡ hành không chỉ là món ngon cuối tuần mà còn là món ăn tốt cho sức khỏe của bạn và gia đình.

Bún chả Hà Nội

Bún chả Hà Nội là một món ăn truyền thống của người dân Thủ đô, được nhiều du khách trong và ngoài nước yêu thích. Điểm nổi bật của bún chả Hà Nội là nước chấm có vị ngọt thanh, không quá đậm đà, hòa quyện cùng vị chua nhẹ của đu đủ xanh ngâm giấm.

Bên cạnh đó, rau sống và rau thơm cũng là phần không thể thiếu để tăng thêm hương vị và dinh dưỡng cho món ăn.

Bún chả Hà Nội là một lựa chọn tuyệt vời cho bữa ăn gia đình vào cuối tuần, khi bạn muốn thưởng thức một món ăn ngon miệng, đậm đà văn hóa Hà Thành.

Bò kho

Bò kho là một món ăn quen thuộc của người Việt Nam, được chế biến từ thịt bò, cà rốt, khoai tây và các loại gia vị như hạt tiêu, ngũ vị hương, hành khô, tỏi khô, sa tế.

Bò kho có vị béo ngậy, thơm lừng và đậm đà. Bạn có thể dùng bò kho với bánh mì, bún, cơm hoặc hủ tiếu.

Lẩu gà lá é

Bạn có thể làm cho bữa ăn gia đình thêm phần hấp dẫn và đặc biệt với món lẩu gà lá é ngon tuyệt. Khi nấu lẩu, bạn cho gà vào nồi cùng với nước dùng gà hoặc nước lọc, đun sôi và hạ lửa nhỏ. 

Thêm một ít lá é nguyên chiếc vào nồi để tăng hương vị. Bạn có thể nêm nếm cho vừa miệng và cho thêm rau củ theo sở thích.

Bạn có thể dùng bánh phở hoặc bún tươi để ăn kèm với lẩu gà lá é. Lẩu gà lá é không chỉ ngon miệng mà còn rất bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe. Hãy thử làm món lẩu gà lá é tại nhà để cùng gia đình thưởng thức

Sườn nướng ngũ vị

Cuối tuần ăn gì? Nếu bạn đang tìm kiếm một món nướng mới lạ, hãy thử ngay món sườn nướng ngũ vị. Đây là một món ăn truyền thống của người Hoa, được chế biến từ sườn heo tẩm ướp với năm loại gia vị: hạt tiêu, quế, đinh hương, hồi và gừng.

Sườn nướng ngũ vị có mùi thơm nồng nàn, vị ngọt thanh, thịt mềm và dai, da giòn và bóng. Bạn có thể dùng món này với cơm trắng, bánh mì hoặc rau xào.

Cá hấp xì dầu

Cá hấp xì dầu là một món ăn truyền thống của người Việt Nam, được nhiều gia đình yêu thích bởi hương vị đậm đà, thanh mát và giàu dinh dưỡng. Cá hấp xì dầu có thể chế biến từ nhiều loại cá khác nhau tùy theo sở thích.

Cách làm món này cũng không quá khó, bạn chỉ cần chuẩn bị các nguyên liệu như cá, xì dầu, gừng, hành tây, đường, nước mắm, tiêu và rau ngò.

Món cá hấp xì dầu có thể ăn kèm với cơm trắng hoặc bánh mì, rất thích hợp cho bữa cơm gia đình, vừa ngon miệng vừa bổ sung nhiều chất dinh dưỡng cho sức khỏe.

Món ăn ngon "đổi vị" cho gia đình vào dịp cuối tuần - Ảnh 6.Những bữa sáng nhanh gọn, đủ chất cho người bận rộn

GĐXH - Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Thay vì việc ăn sáng ở các hàng quán, không kiểm soát được về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, chị em nội trợ hãy vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà với các món ngon theo gợi ý dưới đây.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
