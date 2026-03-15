Đổi vị cơm với một số thực đơn lẩu ngon ngất ngây
GĐXH - Trời lạnh ăn gì ngon nhất? Hãy để bài viết dưới đây "mách bạn" một số thực đơn lẩu hot nhất, ngon ngất ngây.
Lẩu bò nhúng giấm
Lẩu bò nhúng giấm là một món ăn nổi tiếng xuất phát từ xứ Huế mộng mơ. Sau này, món lẩu bò nhúng giấm đã nhanh chóng trở thành một món ăn ngon và phổ biến tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác, được mọi người ưa thích mỗi độ gió mùa mỗi khi đắn đo không biết trời lạnh ăn gì ngon.
Món lẩu đặc biệt này kết hợp giữa hương vị đậm đà từ nước dùng xương, hương thơm của nước dừa với vị chua đặc trưng từ giấm, tạo nên một tổng thể độc đáo và thú vị.
Lẩu Tteokbokki Hàn Quốc
Buffet Tteokbokki tại Dookki vẫn là lựa chọn ưa thích của rất nhiều bạn trẻ yêu ẩm thực Hàn Quốc.
Một điều đặc biệt đáng chú ý tại Dookki là vị nước lẩu độc đáo từ các loại sốt pha sẵn cùng với quầy line topping lẩu dài tít tắp khiến cho thực khách cảm thấy thích thú khi thưởng thức. Ngoài ra, khi ăn lẩu Tteokbokki bạn cũng có cơ hội đu trend đủ các món hot hit như mì trộn, mỳ lạnh, bibimbapv.v.
Lẩu cá bớp thanh ngọt
Cá bớp nổi tiếng với thịt chắc, ngọt và ít xương, rất phù hợp để nấu lẩu. Dù là lẩu cá bớp nấu lá giang chua nhẹ, lẩu cá bớp măng chua hay lẩu cá bớp chua cay, mỗi biến tấu đều mang một nét riêng biệt.
Nước lẩu trong veo, đậm đà vị cá, kết hợp rau xanh tươi mát, tạo nên một món ăn tuyệt vời. Bạn có thể tham khảo công thức lẩu này để chiêu đãi bạn bè.
Lẩu cá diêu hồng chua ngọt
Cá diêu hồng là loại cá phổ biến, thịt mềm ngọt, dễ chế biến. Lẩu cá diêu hồng măng chua hay lẩu cá diêu hồng chua cay đều là những món ăn được nhiều người yêu thích.
Nước lẩu có vị chua ngọt hài hòa, thơm lừng, rất dễ ăn. Đây là một gợi ý tuyệt vời cho các món lẩu đãi tiệc, đặc biệt khi bạn muốn có một món ăn kèm lẩu nhẹ nhàng, thanh đạm.
Lẩu cá đuối lá giang dân dã
Lẩu cá đuối lá giang mang hương vị đồng quê mộc mạc, chua thanh của lá giang kết hợp với thịt cá đuối dai ngon. Phiên bản lẩu cá đuối măng chua cũng hấp dẫn không kém.
Nước lẩu đậm đà, dậy mùi thơm, rất thích hợp để thưởng thức trong những ngày se lạnh. Để món ăn thêm phần trọn vẹn, đừng quên chuẩn bị tiệc với các loại rau sống tươi ngon.
Lẩu cá đồng miền sông nước
Từ lẩu cá chép đậm đà, lẩu cá bông lau béo ngậy, đến lẩu cá lăng bông so đũa thanh mát hay lẩu cá kèo lá giang chua nhẹ, mỗi món đều mang một hương vị đặc trưng của sông nước.
Lẩu cá linh mùa nước nổi cũng là một đặc sản không thể bỏ qua. Những món này không chỉ ngon mà còn là biểu tượng của ẩm thực vùng miền.
Lẩu hải sản thập cẩm tươi ngon
Lẩu hải sản thập cẩm là sự kết hợp hoàn hảo của tôm, mực, nghêu, cá và nhiều loại hải sản tươi ngon khác.
Nước lẩu ngọt thanh từ xương và hải sản, thêm chút cay nồng của ớt. Đây là món ăn sang trọng, thích hợp cho những buổi tiệc lớn.
Lẩu nấm thanh đạm
Lẩu nấm là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích sự thanh đạm và tốt cho sức khỏe. Với đa dạng các loại nấm tươi ngon, từ lẩu nấm thập cẩm đến lẩu nấm hải sản, mỗi món đều mang hương vị đặc trưng.
Đặc biệt, lẩu nấm thái chay hay lẩu nấm chay là những món chay thơm ngon, bổ dưỡng. Nước lẩu ngọt tự nhiên từ nấm, rất dễ chịu và dễ tiêu hóa. Bạn có thể kết hợp vớ món gỏi - salad để tăng thêm sự phong phú cho bữa ăn.
7 quán vỉa hè ngon "nhức nách" khiến người dân xếp hàng từ 6 giờ sángĂn - 2 giờ trước
Vũ Hán không chỉ có hoa anh đào, mà còn là "thủ phủ ăn sáng" của xứ Trung với những quán xá lưu giữ hương vị hàng chục năm. Giống như thói quen xì xụp bát phở bò, bún riêu đầu ngõ của người Việt, đây là 7 chốn dừng chân mang đậm hồn cốt ẩm thực giang hồ mà dân bản địa giấu kỹ, hễ ăn là nhớ mãi không quên.
Người mắc bệnh gan ở tuổi trung niên nên ăn gì và không nên ăn gì để nhanh hồi phụcĂn - 2 giờ trước
GĐXH - Chế độ ăn uống quan trọng đối với sức khỏe gan. Để hỗ trợ gan, người bệnh cần lưu ý đến việc ăn những thực phẩm có lợi và hạn chế những thực phẩm có thể gây hại.
Món ăn ngon "đổi vị" cho gia đình vào dịp cuối tuầnĂn - 14 giờ trước
GĐXH - Bạn đang băn khoăn không biết cuối tuần ăn gì? Đừng lo, bài viết này sẽ giới thiệu cho bạn 20 món ăn gia đình đơn giản mà hấp dẫn, chắc chắn sẽ làm hài lòng cả nhà.
Loại quả “tốt nhất thế giới” là đặc sản tỉnh Phú Thọ đang mùa ngon nhất, chế biến kiểu này cực ngon và lạ miệngĂn - 16 giờ trước
GĐXH - Đây là một trong những đặc sản ở Phú Thọ có hương vị ngọt thanh, mọng nước. Hiện đang là mùa ngon nhất, ngoài dùng ăn tươi, mọi người có thể tham khảo những cách dưới đây để thay đổi khẩu vị cho gia đình. Dù ăn kiểu gì, quả này cũng cực tốt cho sức khỏe.
Món ăn giảm mỡ máu dễ chế biến, phù hợp cho cả gia đìnhĂn - 18 giờ trước
GĐXH - Một thực đơn khoa học sẽ giúp giảm mỡ máu và ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm của mỡ máu cao. Dưới đây là những món ăn giảm mỡ máu quen thuộc, dễ chế biến, phù hợp cho cả gia đình.
Phương Oanh lộ diện sau nửa năm vắng bóng, gây chú ý với 'món ăn nhỏ'Ăn - 18 giờ trước
GĐXH - Nữ diễn viên xuất hiện trong căn bếp quen thuộc với phong cách giản dị: mặc pyjama, tóc buộc nửa và gần như không trang điểm.
Buffet Poseidon chính thức có chi nhánh đầu tiên tại Biên HòaĂn - 22 giờ trước
Ngày 13/03/2026, Buffet Poseidon đã chính thức khai trương chi nhánh đầu tiên tại TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đây là bước đi chiến lược quan trọng, đánh dấu sự hiện diện lần đầu tiên của thương hiệu buffet hải sản quy mô lớn này tại thị trường Đông Nam Bộ.
1 loại rau giúp giảm 20% nguy cơ ung thư nếu ăn mỗi tuần, ở Việt Nam bán đầy chợ với giá rẻ bèoĂn - 23 giờ trước
GĐXH - Nghiên cứu do các nhà khoa học tại Đại học Newcastle (Anh) thực hiện và công bố trên tạp chí Critical Reviews in Food Science and Nutrition.
Món ăn là "thần dược" chống táo bón, giúp bôi trơn ruột, thúc đẩy nhu động ruột, loại bỏ chất thải tích tụ và giảm mỡ bụngĂn - 1 ngày trước
Hôm nay chúng ta hãy cùng làm 2 món ăn với loại rau "thần dược" này để giúp bôi trơn ruột, thúc đẩy nhu động ruột, loại bỏ chất thải tích tụ và giúp giảm mỡ bụng.
Nhiều người không bệnh vẫn mệt mỏi khó chịu và cách nhanh chóng thoát khỏi tình trạng nửa khỏe nửa bệnhĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Hiện có nhiều người không sốt, không ho, không đau rõ ràng ở đâu… nhưng cơ thể uể oải, mệt mỏi, hay buồn ngủ, khó tập trung, ăn uống kém... Thường được gọi là trạng thái nửa khỏe nửa bệnh, sau đây là cách thoát khỏi tình trạng này sớm.
Những bữa sáng nhanh gọn, đủ chất cho người bận rộnĂn
GĐXH - Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Thay vì việc ăn sáng ở các hàng quán, không kiểm soát được về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, chị em nội trợ hãy vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà với các món ngon theo gợi ý dưới đây.