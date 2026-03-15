Đổi vị cơm với một số thực đơn lẩu ngon ngất ngây

Lẩu bò nhúng giấm

Lẩu bò nhúng giấm là một món ăn nổi tiếng xuất phát từ xứ Huế mộng mơ. Sau này, món lẩu bò nhúng giấm đã nhanh chóng trở thành một món ăn ngon và phổ biến tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác, được mọi người ưa thích mỗi độ gió mùa mỗi khi đắn đo không biết trời lạnh ăn gì ngon.

Món lẩu đặc biệt này kết hợp giữa hương vị đậm đà từ nước dùng xương, hương thơm của nước dừa với vị chua đặc trưng từ giấm, tạo nên một tổng thể độc đáo và thú vị.

Lẩu Tteokbokki Hàn Quốc

Buffet Tteokbokki tại Dookki vẫn là lựa chọn ưa thích của rất nhiều bạn trẻ yêu ẩm thực Hàn Quốc.

Một điều đặc biệt đáng chú ý tại Dookki là vị nước lẩu độc đáo từ các loại sốt pha sẵn cùng với quầy line topping lẩu dài tít tắp khiến cho thực khách cảm thấy thích thú khi thưởng thức. Ngoài ra, khi ăn lẩu Tteokbokki bạn cũng có cơ hội đu trend đủ các món hot hit như mì trộn, mỳ lạnh, bibimbapv.v.

Lẩu cá bớp thanh ngọt

Cá bớp nổi tiếng với thịt chắc, ngọt và ít xương, rất phù hợp để nấu lẩu. Dù là lẩu cá bớp nấu lá giang chua nhẹ, lẩu cá bớp măng chua hay lẩu cá bớp chua cay, mỗi biến tấu đều mang một nét riêng biệt.

Nước lẩu trong veo, đậm đà vị cá, kết hợp rau xanh tươi mát, tạo nên một món ăn tuyệt vời. Bạn có thể tham khảo công thức lẩu này để chiêu đãi bạn bè.

Lẩu cá diêu hồng chua ngọt

Cá diêu hồng là loại cá phổ biến, thịt mềm ngọt, dễ chế biến. Lẩu cá diêu hồng măng chua hay lẩu cá diêu hồng chua cay đều là những món ăn được nhiều người yêu thích.

Nước lẩu có vị chua ngọt hài hòa, thơm lừng, rất dễ ăn. Đây là một gợi ý tuyệt vời cho các món lẩu đãi tiệc, đặc biệt khi bạn muốn có một món ăn kèm lẩu nhẹ nhàng, thanh đạm.

Lẩu cá đuối lá giang dân dã

Lẩu cá đuối lá giang mang hương vị đồng quê mộc mạc, chua thanh của lá giang kết hợp với thịt cá đuối dai ngon. Phiên bản lẩu cá đuối măng chua cũng hấp dẫn không kém.

Nước lẩu đậm đà, dậy mùi thơm, rất thích hợp để thưởng thức trong những ngày se lạnh. Để món ăn thêm phần trọn vẹn, đừng quên chuẩn bị tiệc với các loại rau sống tươi ngon.

Lẩu cá đồng miền sông nước

Từ lẩu cá chép đậm đà, lẩu cá bông lau béo ngậy, đến lẩu cá lăng bông so đũa thanh mát hay lẩu cá kèo lá giang chua nhẹ, mỗi món đều mang một hương vị đặc trưng của sông nước.

Lẩu cá linh mùa nước nổi cũng là một đặc sản không thể bỏ qua. Những món này không chỉ ngon mà còn là biểu tượng của ẩm thực vùng miền.

Lẩu hải sản thập cẩm tươi ngon

Lẩu hải sản thập cẩm là sự kết hợp hoàn hảo của tôm, mực, nghêu, cá và nhiều loại hải sản tươi ngon khác.

Nước lẩu ngọt thanh từ xương và hải sản, thêm chút cay nồng của ớt. Đây là món ăn sang trọng, thích hợp cho những buổi tiệc lớn.

Lẩu nấm thanh đạm

Lẩu nấm là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích sự thanh đạm và tốt cho sức khỏe. Với đa dạng các loại nấm tươi ngon, từ lẩu nấm thập cẩm đến lẩu nấm hải sản, mỗi món đều mang hương vị đặc trưng.

Đặc biệt, lẩu nấm thái chay hay lẩu nấm chay là những món chay thơm ngon, bổ dưỡng. Nước lẩu ngọt tự nhiên từ nấm, rất dễ chịu và dễ tiêu hóa. Bạn có thể kết hợp vớ món gỏi - salad để tăng thêm sự phong phú cho bữa ăn.