Samsung A37 và A36: Xung nhịp 2.75GHz và Galaxy AI có tạo nên đột phá?

Snapdragon 6 Gen 3 trên A36 đối đầu chip Octa-core thế hệ mới của A37

Samsung A36 sử dụng Snapdragon 6 Gen 3 với xung nhịp 2.4GHz. Con chip này đủ ổn định cho nhu cầu học tập, lướt web và xem video mỗi ngày. Hiệu suất duy trì tốt khi mở nhiều ứng dụng nhờ RAM 12GB, hạn chế tải lại.

Samsung A36 - Hiệu năng mạnh mẽ, thời lượng pin lâu dài

Samsung A37 5G chuyển sang nền tảng Octa-core mới với xung nhịp tối đa lên đến 2.75GHz. Mức chênh lệch xung nhịp giúp cải thiện tốc độ xử lý các tác vụ nặng như chỉnh sửa ảnh hoặc chơi game đồ họa cao. CPU tăng khoảng 10% so với thế hệ trước, tạo lợi thế rõ ràng trong sử dụng dài hạn.

Màn hình Super AMOLED 120Hz và sự cải tiến về độ sáng Vision Booster

Cả hai thiết bị đều trang bị màn hình Super AMOLED kích thước 6.7 inch với tần số quét 120Hz. Trải nghiệm vuốt chạm mượt mà khi xem phim hoặc lướt mạng xã hội.

Màn hình rộng, hình ảnh sắc nét

Samsung Galaxy A36 mang lại trải nghiệm hiển thị ổn định với độ sáng 1200 nits, đủ sức làm hài lòng người dùng trong điều kiện ánh sáng thông thường hoặc ngoài trời nhẹ. Mọi nội dung từ tin tức đến video đều được tái hiện rõ ràng và sắc nét, đảm bảo dòng chảy thông tin của bạn luôn xuyên suốt mà không gặp trở ngại về thị giác.

Ở một đẳng cấp vượt trội hơn, Samsung Galaxy A37 5G thực sự là một "quái kiệt" hiển thị với độ sáng cực đại lên đến 1900 nits. Kết hợp cùng công nghệ Vision Booster thông minh, máy có khả năng tự động hiệu chỉnh độ tương phản và màu sắc theo môi trường, giúp màn hình luôn rực rỡ bất chấp cái nắng gay gắt.

Hệ thống camera 50MP OIS và bước tiến của trí tuệ nhân tạo AI

Samsung A36 sở hữu camera chính 50MP kèm chống rung OIS. Hệ thống này cho ảnh rõ nét trong điều kiện đủ sáng và giữ ổn định khi quay video. Đây là cấu hình phù hợp cho nhu cầu ghi lại khoảnh khắc gia đình.

Cụm camera trên Samsung A37 5G

Samsung A37 5G kế thừa phần cứng và nâng cấp mạnh về AI. Bộ công cụ Awesome Intelligence mang lại nhiều tiện ích thực tế.

Tính năng Xóa vật thể hoạt động chính xác hơn, giữ nền ảnh tự nhiên. Best Face là điểm khác biệt đáng chú ý. Máy tự động chọn biểu cảm tốt nhất từ nhiều khung hình để tạo ảnh nhóm hoàn chỉnh. Điều này giúp việc chụp ảnh đông người trở nên đơn giản hơn.

Camera selfie trên cả hai thiết bị đều hỗ trợ Super HDR. Hình ảnh giữ được độ sáng và chi tiết tốt khi gọi video hoặc chụp chân dung. Sự khác biệt nằm ở khả năng xử lý hậu kỳ thông minh trên dòng máy mới.

Độ bền chuẩn IP68 và thiết kế siêu mỏng 7.4 mm của hai thế hệ

Samsung A36 giữ chuẩn kháng nước IP67. Thiết bị chịu được nước ở mức cơ bản như mưa nhẹ hoặc vô tình rơi vào nước trong thời gian ngắn. Samsung A37 5G nâng cấp lên chuẩn IP68. Máy có thể hoạt động tốt hơn trong môi trường ẩm và tiếp xúc nước sâu hơn. Đây là cải tiến thực tế, phù hợp với người dùng thường xuyên di chuyển.

Cả hai đều có độ mỏng khoảng 7.4 mm. Thiết kế này mang lại cảm giác cầm nắm gọn gàng, dễ sử dụng bằng một tay. Mặt lưng kính tráng men tạo hiệu ứng bóng và hạn chế bám vân tay.

Kính Gorilla Glass Victus+ được sử dụng để bảo vệ mặt trước và sau. Khả năng chống trầy xước và va đập được cải thiện, giúp thiết bị bền bỉ hơn trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Pin 5000 mAh, sạc nhanh 45W và bài toán ngân sách cho gia đình

Samsung A36 và Samsung A37 5G đều sử dụng pin 5000 mAh. Thời gian sử dụng đạt khoảng 2 ngày với các tác vụ cơ bản như xem video, lướt web và gọi điện. Công nghệ sạc nhanh 45W giúp nạp lại năng lượng nhanh chóng. Người dùng có thể sạc trong thời gian ngắn để tiếp tục công việc mà không bị gián đoạn.

Về giá bán, Samsung A36 hiện đang bán với mức từ 8.180.000 đồng. Đây là lựa chọn hợp lý cho gia đình cần thiết bị có RAM lớn và bộ nhớ 256GB với chi phí thấp.

Samsung A37 5G có giá là 10.290.000 đồng cao hơn nhưng mang lại lợi ích dài hạn. Hiệu năng tốt hơn, chuẩn IP68 và hệ thống AI hoàn thiện giúp thiết bị sử dụng ổn định trong nhiều năm.

Samsung Galaxy A37 5G phù hợp với người cần thiết bị bền bỉ, hiệu năng tốt và công nghệ mới. Galaxy A36 vẫn là lựa chọn tối ưu về chi phí cho nhu cầu cơ bản trong gia đình.

