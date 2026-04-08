Samsung A37 và A36: Xung nhịp 2.75GHz và Galaxy AI có tạo nên đột phá?
Samsung Galaxy A37 5G và A36 đang tạo nên cuộc đối đầu thú vị trong phân khúc tầm trung. Việc hiểu rõ sự khác biệt về chip xử lý và RAM giúp gia đình bạn chọn được thiết bị ưng ý nhất.
Snapdragon 6 Gen 3 trên A36 đối đầu chip Octa-core thế hệ mới của A37
Samsung A36 sử dụng Snapdragon 6 Gen 3 với xung nhịp 2.4GHz. Con chip này đủ ổn định cho nhu cầu học tập, lướt web và xem video mỗi ngày. Hiệu suất duy trì tốt khi mở nhiều ứng dụng nhờ RAM 12GB, hạn chế tải lại.
Samsung A36 - Hiệu năng mạnh mẽ, thời lượng pin lâu dài
Samsung A37 5G chuyển sang nền tảng Octa-core mới với xung nhịp tối đa lên đến 2.75GHz. Mức chênh lệch xung nhịp giúp cải thiện tốc độ xử lý các tác vụ nặng như chỉnh sửa ảnh hoặc chơi game đồ họa cao. CPU tăng khoảng 10% so với thế hệ trước, tạo lợi thế rõ ràng trong sử dụng dài hạn.
Màn hình Super AMOLED 120Hz và sự cải tiến về độ sáng Vision Booster
Cả hai thiết bị đều trang bị màn hình Super AMOLED kích thước 6.7 inch với tần số quét 120Hz. Trải nghiệm vuốt chạm mượt mà khi xem phim hoặc lướt mạng xã hội.
Màn hình rộng, hình ảnh sắc nét
Samsung Galaxy A36 mang lại trải nghiệm hiển thị ổn định với độ sáng 1200 nits, đủ sức làm hài lòng người dùng trong điều kiện ánh sáng thông thường hoặc ngoài trời nhẹ. Mọi nội dung từ tin tức đến video đều được tái hiện rõ ràng và sắc nét, đảm bảo dòng chảy thông tin của bạn luôn xuyên suốt mà không gặp trở ngại về thị giác.
Ở một đẳng cấp vượt trội hơn, Samsung Galaxy A37 5G thực sự là một "quái kiệt" hiển thị với độ sáng cực đại lên đến 1900 nits. Kết hợp cùng công nghệ Vision Booster thông minh, máy có khả năng tự động hiệu chỉnh độ tương phản và màu sắc theo môi trường, giúp màn hình luôn rực rỡ bất chấp cái nắng gay gắt.
Hệ thống camera 50MP OIS và bước tiến của trí tuệ nhân tạo AI
Samsung A36 sở hữu camera chính 50MP kèm chống rung OIS. Hệ thống này cho ảnh rõ nét trong điều kiện đủ sáng và giữ ổn định khi quay video. Đây là cấu hình phù hợp cho nhu cầu ghi lại khoảnh khắc gia đình.
Cụm camera trên Samsung A37 5G
Samsung A37 5G kế thừa phần cứng và nâng cấp mạnh về AI. Bộ công cụ Awesome Intelligence mang lại nhiều tiện ích thực tế.
Tính năng Xóa vật thể hoạt động chính xác hơn, giữ nền ảnh tự nhiên. Best Face là điểm khác biệt đáng chú ý. Máy tự động chọn biểu cảm tốt nhất từ nhiều khung hình để tạo ảnh nhóm hoàn chỉnh. Điều này giúp việc chụp ảnh đông người trở nên đơn giản hơn.
Camera selfie trên cả hai thiết bị đều hỗ trợ Super HDR. Hình ảnh giữ được độ sáng và chi tiết tốt khi gọi video hoặc chụp chân dung. Sự khác biệt nằm ở khả năng xử lý hậu kỳ thông minh trên dòng máy mới.
Độ bền chuẩn IP68 và thiết kế siêu mỏng 7.4 mm của hai thế hệ
Samsung A36 giữ chuẩn kháng nước IP67. Thiết bị chịu được nước ở mức cơ bản như mưa nhẹ hoặc vô tình rơi vào nước trong thời gian ngắn. Samsung A37 5G nâng cấp lên chuẩn IP68. Máy có thể hoạt động tốt hơn trong môi trường ẩm và tiếp xúc nước sâu hơn. Đây là cải tiến thực tế, phù hợp với người dùng thường xuyên di chuyển.
Cả hai đều có độ mỏng khoảng 7.4 mm. Thiết kế này mang lại cảm giác cầm nắm gọn gàng, dễ sử dụng bằng một tay. Mặt lưng kính tráng men tạo hiệu ứng bóng và hạn chế bám vân tay.
Kính Gorilla Glass Victus+ được sử dụng để bảo vệ mặt trước và sau. Khả năng chống trầy xước và va đập được cải thiện, giúp thiết bị bền bỉ hơn trong quá trình sử dụng hằng ngày.
Pin 5000 mAh, sạc nhanh 45W và bài toán ngân sách cho gia đình
Samsung A36 và Samsung A37 5G đều sử dụng pin 5000 mAh. Thời gian sử dụng đạt khoảng 2 ngày với các tác vụ cơ bản như xem video, lướt web và gọi điện. Công nghệ sạc nhanh 45W giúp nạp lại năng lượng nhanh chóng. Người dùng có thể sạc trong thời gian ngắn để tiếp tục công việc mà không bị gián đoạn.
Về giá bán, Samsung A36 hiện đang bán với mức từ 8.180.000 đồng. Đây là lựa chọn hợp lý cho gia đình cần thiết bị có RAM lớn và bộ nhớ 256GB với chi phí thấp.
Samsung A37 5G có giá là 10.290.000 đồng cao hơn nhưng mang lại lợi ích dài hạn. Hiệu năng tốt hơn, chuẩn IP68 và hệ thống AI hoàn thiện giúp thiết bị sử dụng ổn định trong nhiều năm.
Samsung Galaxy A37 5G phù hợp với người cần thiết bị bền bỉ, hiệu năng tốt và công nghệ mới. Galaxy A36 vẫn là lựa chọn tối ưu về chi phí cho nhu cầu cơ bản trong gia đình.
Giá xe Honda SH mới nhất ở đại lý giảm sốc, thấp chưa từng thấy, khách chọn SH 125 và SH 160 thay SH Mode, Air Blade vì rẻ hiếm thấyGiá cả thị trường - 17 phút trước
GĐXH - Giá xe Honda SH mới nhất ở đại lý đang chủ động giảm giá nhằm hút khách hàng, điều hiếm có của xe máy Honda từ trước tới nay.
Tỷ giá USD hôm nay 8/4: Đồng loạt hạ nhiệt, giá USD tự do lùi về 26.805 đồng/USDGiá cả thị trường - 32 phút trước
GĐXH - Ngày 8/4, thị trường ngoại tệ ghi nhận xu hướng hạ nhiệt khi giá USD trên cả thị trường quốc tế lẫn thị trường tự do cùng giảm, trong khi tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước giữ ổn định ở mức 25.108 đồng/USD.
Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 8 - 12/4/2026: Cập nhật danh sách các khu vực sẽ nằm trong diện bị mất điệnSản phẩm - Dịch vụ - 59 phút trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.
Giá bạc hôm nay 8/4: Bạc Phú Quý, bạc Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng 2 - 3 triệu đồng/kg so với ngày hôm qua?Giá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 8/4: Bạc Phú Quý, bạc Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ bất ngờ tăng mạnh, quanh vùng 78 - 79 triệu đồng/kg.
Giá vàng hôm nay 8/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji tăng ra sao?Giá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và nhẫn trơn bật tăng tới 4,5 triệu đồng/lượng, nhẫn trơn tăng gần 5 triệu đồng/lượng.
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 8 - 12/4/2026: Nhiều hộ dân sẽ bị mất điện hơn 10 tiếng/ngàySản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.
Hà Nội: Biệt thự tại phường Yên Nghĩa rao bán sôi nổi tháng 4/2026Giá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, dù không nổi bật như các phường Hà Đông, Dương Nội, Kiến Hưng, tuy nhiên khu vực phường Yên Nghĩa mới vẫn có lượng biệt thự rao bán khá sôi nổi, giá bán ghi nhận ở ngưỡng cao, dao động từ 140 cho đến hơn 360 triệu đồng/m2.
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 8 - 12/4/2026: Cúp điện 12 tiếng/ngày một số khu dân cư để sửa chữaSản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này một số khu dân cư và đơn vị thuộc Sóc Trăng cũ sẽ mất điện cả ngày.
Giá lăn bánh Kia Morning mới nhất giảm sốc, thấp hiếm thấy, xứng danh hatchback rẻ nhất thị trườngGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Giá lăn bánh Kia Morning mới nhất đang ưu đãi vô cùng lớn, là một sự lựa chọn hấp dẫn mà khách Việt
Một loại xoài Việt đang bán đầy chợ giá chỉ hơn chục nghìn đồng/kg, tiểu thương tiêu thụ hàng tạ mỗi ngày ai nhìn cũng muốn muaSản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước
GĐXH - Loại xoài này có hương vị thơm ngon, giòn, ngọt, hạt siêu mỏng và đặc biệt là giá cả bình dân nên được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 7/4/2026Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 7/4/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.