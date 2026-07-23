Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide và Ultra ra mắt hôm nay: Thời gian, cách xem trực tiếp và những kỳ vọng tại Unpacked 2026

Thời gian và cách theo dõi trực tiếp sự kiện tại Việt Nam

Sự kiện công nghệ của Samsung bắt đầu vào lúc 20h00 ngày 22 tháng 7 năm 2026 theo giờ Việt Nam, tương đương 14h00 theo giờ BST. Khán giả có thể theo dõi trực tiếp toàn bộ buổi phát sóng thông qua trang web chính thức hoặc kênh YouTube của hãng để cập nhật thông tin nhanh nhất.

Thiết kế mới trên dòng sản phẩm gập tiêu chuẩn

Mẫu điện thoại gập năm nay mang kiểu dáng giống một cuốn hộ chiếu. Thay vì thiết kế thon dài như các thế hệ trước, Samsung Galaxy Z Fold 8 được tinh chỉnh ngắn và rộng hơn, mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái. Màn hình AMOLED bên trong có kích thước 7.6 inch theo tỷ lệ 4:3, kết hợp với màn hình ngoài 5.5 inch giúp tối ưu không gian hiển thị.

Cấu hình máy dự kiến sử dụng bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 dành riêng cho Galaxy. Hệ thống nhiếp ảnh bao gồm cảm biến chính 50 megapixel, ống kính góc siêu rộng 50 megapixel và hai camera trước 10 megapixel. Điện thoại được duy trì năng lượng bởi viên pin 4.800mAh.

Ảnh minh họa

Ra mắt phiên bản cao cấp Ultra

Sự kiện lần này đánh dấu sự xuất hiện của phiên bản Ultra đầu tiên thuộc dòng điện thoại gập. Mẫu Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra giữ nguyên kiểu gập dọc truyền thống nhưng được thiết kế mỏng nhẹ hơn với hệ thống ba camera sau. Màn hình chính đạt kích thước 8 inch cùng màn hình phụ 6.3 inch.

Cụm camera trên phiên bản này được nâng cấp mạnh với cảm biến chính 200 megapixel, ống kính góc siêu rộng 50 megapixel và camera tele 12 megapixel hỗ trợ zoom 3x. Máy đi kèm viên pin 5.000mAh cùng công suất sạc nhanh 45W. Cả hai dòng máy gập lớn đều ứng dụng công nghệ Flex Titanium để tăng độ bền khung viền và giảm thiểu nếp gấp màn hình.

Ảnh minh họa

Cập nhật kiểu dáng gập vỏ sò linh hoạt

Dòng điện thoại gập nhỏ gọn vẫn tiếp tục duy trì thiết kế vỏ sò mang tính biểu tượng. Chiếc Samsung Galaxy Z Flip 8 được trang bị màn hình ngoài 4.1 inch tiện dụng và màn hình chính 6.9 inch bên trong.

Về khả năng chụp ảnh, sản phẩm sở hữu ống kính chính 50 megapixel, ống kính siêu rộng 12 megapixel và camera trước 10 megapixel. Hiệu năng của máy được đảm nhận bởi chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 hoặc Exynos 2600 tùy thuộc vào từng khu vực phân phối.

Các thiết bị đeo và mở rộng hệ sinh thái

Samsung dự kiến giới thiệu thêm hai mẫu đồng hồ thông minh là Galaxy Watch 9 và Galaxy Watch Ultra 2. Bản Ultra 2 sở hữu độ sáng màn hình lên tới 5.000 nits, pin 800mAh và khả năng kháng bụi nước chuẩn IP69K. Các mẫu đồng hồ mới vận hành trên nền tảng Wear OS với giao diện One UI Watch 9.0. Bên cạnh đó, sự kiện có thể hé lộ thông tin về kính thông minh thuộc hệ sinh thái Android XR và giới thiệu thẻ tín dụng kỹ thuật số Galaxy Card tại thị trường Mỹ.

Trải nghiệm mua sắm và chính sách giá tại Thế Giới Di Động

Mức giá dự kiến tại thị trường quốc tế khởi điểm khoảng 1.349 Euro cho dòng gập vỏ sò và 2.069 Euro cho bản gập lớn. Khi sản phẩm cập bến thị trường Việt Nam, hệ thống Thế Giới Di Động sẽ kinh doanh các thiết bị với giá tốt, bám sát các chính sách giá chính thức từ hãng cùng nhiều ưu đãi thiết thực. Người dùng hoàn toàn có thể yên tâm mua sắm để nhận được chế độ bảo hành chuyên nghiệp và hỗ trợ trả góp linh hoạt ngay khi máy mở bán.

Doanh nghiệp tự giới thiệu