Màn hình lớn ngày càng phổ biến, vì sao kích thước 24 inch vẫn khó thay thế?

Màn hình lớn không phải lúc nào cũng phù hợp

Màn hình 27 inch, 32 inch hoặc siêu rộng mang lại nhiều không gian cho bảng tính, chỉnh sửa video, xem phim và chơi game. Tuy nhiên, lợi thế này chỉ phát huy tốt khi người dùng có bàn đủ rộng, khoảng cách ngồi phù hợp và nhu cầu đa nhiệm rõ ràng.

Tại phòng trọ, góc học tập hoặc bàn làm việc tại nhà, chiều sâu thường khá hạn chế. Nếu ngồi cách màn hình khoảng 50-70 cm, kích thước quá lớn có thể khiến người dùng phải lia mắt hoặc xoay đầu nhiều hơn khi làm việc liên tục.

Kích thước 24 inch phù hợp với bàn nhỏ

Màn hình 24 inch tạo không gian hiển thị rộng hơn laptop nhưng vẫn dễ bố trí trên bàn phổ thông. Người dùng còn đủ chỗ cho bàn phím, chuột, đèn bàn hoặc tài liệu mà không khiến góc làm việc trở nên chật chội.

Với các tác vụ như đọc văn bản, nhập liệu, học trực tuyến và họp video, kích thước này cũng vừa tầm quan sát. Đây là lợi thế thực tế khi bàn chỉ sâu khoảng 60cm và người dùng không thể ngồi quá xa màn hình.

ASUS Eye Care Monitor nhấn mạnh yếu tố chăm sóc mắt, phù hợp thói quen làm việc và học tập kéo dài.

Full HD vẫn hợp lý, chơi game cũng nhẹ cấu hình hơn

Ở kích thước 24 inch, độ phân giải Full HD vẫn đáp ứng tốt các tác vụ phổ biến như Word, Excel, duyệt web, học trực tuyến và giải trí. Người dùng chưa nhất thiết phải nâng lên 2K hoặc 4K nếu ưu tiên chi phí và khả năng tương thích với cấu hình hiện có.

Lợi thế này càng rõ khi chơi game. Với cùng một cấu hình PC, Full HD thường giúp máy duy trì tốc độ khung hình cao hơn so với độ phân giải 2K hoặc 4K. Vì vậy, màn hình 24 inch có tần số quét 100 Hz hoặc 144 Hz vẫn phù hợp với game eSports, nơi độ mượt, khả năng quan sát nhanh và phản hồi ổn định quan trọng hơn kích thước hiển thị lớn.

Philips Evnia 24M2N2500NF cho thấy kích thước gọn vẫn đủ đáp ứng góc chơi game cá nhân.

Khi nào nên lên 27 inch hoặc lớn hơn?

Nếu thường xuyên mở nhiều bảng tính, dựng video, chỉnh ảnh chuyên sâu hoặc muốn chia 3-4 cửa sổ cùng lúc, màn hình 27 inch sẽ thoải mái hơn, nhất là khi đi kèm độ phân giải 2K. Nhóm người dùng làm sáng tạo nội dung, lập trình nhiều cửa sổ hoặc giải trí bằng phim ảnh cũng có thể thấy cỡ lớn đáng tiền hơn.

Ngược lại, nếu nhu cầu chính là học tập, văn phòng, lướt web, họp online, chỉnh ảnh cơ bản và chơi game nhẹ, cỡ 24 inch vẫn đủ rộng để nâng cấp trải nghiệm so với laptop. Đây cũng là lựa chọn dễ kiểm soát chi phí hơn, vì người dùng không bị kéo theo nhu cầu nâng card đồ họa hoặc mua bàn lớn hơn.

Chọn đúng theo nhu cầu thay vì chạy theo kích thước

Cỡ 24 inch không còn chỉ gắn với lựa chọn giá rẻ. Thị trường hiện có nhiều cấu hình khác nhau: tấm nền IPS cho góc nhìn tốt, Fast IPS cho gaming, tần số quét cao hơn 60 Hz, thời gian phản hồi thấp, tính năng chăm sóc mắt hoặc chân đế điều chỉnh linh hoạt. Người mua nên xem mình cần làm việc lâu, chơi game, học tập hay xử lý hình ảnh để chọn đúng thông số.

ASUS ProArt PA249CGV đại diện cho lựa chọn 24 inch hướng đến người cần thông số cao hơn mức văn phòng cơ bản.

Tại Thế Giới Di Động, người dùng có thể tham khảo nhiều mẫu màn hình theo từng nhu cầu và ngân sách, đến từ các thương hiệu như ViewSonic, Philips, Asus, Samsung, LG, MSI và Acer. Danh mục trải từ màn hình văn phòng gọn nhẹ đến các dòng gaming tần số quét cao hoặc sản phẩm phục vụ thiết kế, giúp người mua dễ lựa chọn theo không gian bàn làm việc và mục đích sử dụng. Một số mẫu đang được giảm đến 30%, giúp người mua dễ lựa chọn theo không gian làm việc và mức chi phí dự kiến.

Thay vì chỉ so sánh giá, người dùng nên chọn theo không gian và công việc thực tế. Bàn nhỏ, nhu cầu học tập và nhập liệu có thể ưu tiên màn hình 24 inch Full HD. Người cần chơi game hoặc hiển thị nhiều chi tiết có thể cân nhắc QHD, còn công việc sáng tạo nên chú ý thêm độ chính xác màu, cổng kết nối và khả năng điều chỉnh chân đế.

Lợi thế khó thay thế là sự vừa đủ

Điểm mạnh của 24 inch không nằm ở việc lớn nhất hay hoành tráng nhất, mà ở sự vừa đủ: vừa mắt, vừa bàn, vừa ngân sách và vừa với cấu hình máy phổ thông. Trong bối cảnh nhiều người bị hấp dẫn bởi kích thước lớn, lựa chọn hợp lý đôi khi lại là thiết bị không khiến góc làm việc trở nên quá tải.

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