Vì sao giá lăn bánh Kia Sonet giảm không phanh, SUV cỡ nhỏ rẻ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10?

Vì sao giá lăn bánh Mitsubishi Attrage thấp kỷ lục, sedan hạng B rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10? GĐXH - Giá lăn bánh Mitsubishi Attrage đang được ưu đãi sâu trong tháng 7/2026, khách hàng mua xe sẽ chỉ phải trả giá thấp hơn cả xe hatchback hạng A như KIA Morning, Hyundai Grand i10.

Giá lăn bánh Kia Sonet

Kia Sonet được giảm giá tới 42 triệu đồng trong tháng 7, đưa giá khởi điểm xuống còn 464 triệu đồng nhằm tăng sức cạnh tranh ở phân khúc A-SUV.





Trong tháng 7/2026, KIA Sonet nhận ưu đãi lên đến 42 triệu đồng, sau ưu đãi giá chỉ từ 464 triệu đồng. Mức giá này giúp KIA Sonet rẻ ngang với những chiếc hatchback hạng A như Hyundai Grand i10, Kia Morning.

Hiện KIA Sonet cạnh tranh trực tiếp với VinFast VF 5 và Toyota Raize trong phân khúc A-SUV. Phân khúc SUV đô thị cỡ A tại Việt Nam đang chứng kiến sự áp đảo của VinFast VF 5. Trong 6 tháng đầu năm 2026, mẫu xe điện này đạt doanh số 20.051 chiếc, bỏ xa các đối thủ cùng phân khúc.

Trong khi đó, KIA Sonet chỉ bán được 3.981 xe từ đầu năm. Để tăng sức cạnh tranh, hãng xe Hàn Quốc triển khai chương trình ưu đãi lên tới 42 triệu đồng trong tháng 7.

Để KIA Sonet có thể lăn bánh, ngoài khoản giá mua xe, khách hàng sẽ phải bỏ ra nhiều khoản thuế, phí khác nhau (tùy vào tỉnh, thành). Riêng tại Hà Nội có phí trước bạ cao nhất (12%), phí ra biển cao nhất (20 triệu đồng), phí ra biển của TP. Hồ Chí Minh cũng là 20 triệu đồng, trong khi đó các tỉnh thành khác chỉ 1 triệu đồng phí lấy biển.

Giá xe Kia Sonet và các đối thủ

KIA Sonet giá bán từ 489 triệu đồng

Toyota Raize giá bán từ 498 triệu đồng

Vinfast VF 5 (không gồm pin) giá bán từ 458 triệu đồng

Đánh giá xe Kia Sonet

Không gian nội thất KIA Sonet 2026 rộng rãi trong phân khúc

KIA Sonet ở Việt Nam sở hữu kích thước chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.120 x 1.790 x 1.642 (mm), chiều dài cơ sở xe đạt 2.500 mm.

KIA Sonet 2026 có thiết kế trẻ trung với lưới tản nhiệt mũi hổ đặc trưng thương hiệu nhưng đã được cách điệu đan xen họa tiết hình sóng độc đáo, mở rộng theo phương ngang, tạo nên sự bề thế.

Hệ thống chiếu sáng trước tái thiết kế, lấy cảm hứng từ các chòm sao (Star-map) với đèn pha LED gồm 3 bóng tách biệt nhưng hợp thành một thể thống nhất với cụm đèn sương mù LED. Cách bố trí này không chỉ gia tăng hiệu quả chiếu sáng, mà còn giúp xe trở nên hút mắt hơn. Tuy nhiên, các cảm biến ở khu vực đầu xe đã bị lược bỏ.

Cản trước của xe với những đường nét nổi khối, tạo hiệu ứng dòng chảy, kết hợp cùng ốp cản sơn bạc, họa tiết lưới đen, nhấn mạnh vẻ cứng cáp, chắc chắn của một mẫu SUV thực thụ.

Không gian nội thất KIA Sonet 2026 rộng rãi trong phân khúc nhờ sở hữu chiều dài cơ sở 2.500mm. Đi cùng với đó là thiết kế thể thao và nhiều trang bị tiện ích hiện đại, đủ dùng. Bảng màu nội thất xe Sonet sẽ có tùy chọn đen hoặc beige.

Các chi tiết bên trong KIA Sonet như hệ thống đèn viền nội thất, thiết kế cần số, vô-lăng 3 chấu bọc da, tạo hình kiểu D-Cut, những đường chỉ khâu đỏ nhấn nhá, các phím bấm nhựa đen bóng vốn là những đường nét quen thuộc trên các "đàn anh" Sorento hay Seltos.

KIA Sonet hiện được trang bị động cơ xăng Smartstream, dung tích 1.5L, sinh công suất lớn nhất 113 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144Nm. Kết nối với đó là hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động vô cấp CVT. Trên các bản Luxury và Premium xuất hiện thêm tính năng thay đổi chế độ lái.