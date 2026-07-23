Lịch cúp điện An Giang từ ngày 23 - 26/7/2026: Cúp điện 13 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường để sửa chữa

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Lịch cúp điện An Giang

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện An Giang (lịch cắt điện An Giang) từ ngày 23 - 26/7/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện An Giang từ ngày 23 - 26/7/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện An Giang trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện An Giang từ ngày 23 - 26/7/2026

Lịch cúp điện Long Xuyên





KHU VỰC: Một phần phường Bình Đức (một phần khu vực DC Sao Mai) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/07/2026 đến 18:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (Đường Võ Thị Sáu, Hà Hoàng Hổ đoạn từ Võ Thị Sáu đến Đèn 4 Ngọn, từ Đèn 4 Ngọn đến Chợ Long Xuyên, đường Nguyễn Trãi, đường Hùng Vương đoạn từ Nguyễn Trãi đến cống Hùng Vương, Thoại Ngọc Hầu, Lý Thái Tổ, Dự Định 4, Chu Văn An, Bạch Đằng, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hồ Xuân Hương, Cồn Phó Quế, khu Nhà Thiếu Nhi, Tây Sông Hậu GĐ3, Châu Thị Tế, một phần đường Lê Minh Ngươn; từ Đèn 4 Ngọn đến cầu Cái Sơn) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 24/07/2026 đến 18:30:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên, Mỹ Thới (Khu vực từ cống Bà Thứ đến cầu Cái Sắn Lớn phía bên trái QL91, Lộ Xã, Bà Khen, Cầu Đôi, Ngã Cại) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 25/07/2026 đến 18:30:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên, Mỹ Thới (Khu vực từ cầu Cái Sơn đến cầu Cái Dung phía bên phải QL91, khu Kênh Đào, Xẻo Trôm, Bờ Hồ Cái Sao) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 25/07/2026 đến 18:30:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện An Châu





KHU VỰC: Một phần xãAn Châu (khu vực ngọn Rạch Chùa)-tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xãAn Châu (khu vực ngọn Rạch Chùa, rạch Suốt)-tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã An Châu (khu vực cầu Trà Sa, ,ngọn Trà Sa)-tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh An (khu vực từ CTY Công nghệ Snh Học đến trường THPT Vĩnh Bình) – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/07/2026 đến 18:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh An (khu kênh ranh làng ấp Tân Thạnh)- tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/07/2026 đến 10:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa (khu vực dọc sông Hậu từ cầu mương Tân Hanh trong đến Đình Bình Phú)-tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/07/2026 đến 09:30:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa (khu vực QL91 từ ngã 3 nhà Thí đến cầu Bình Hòa)-tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/07/2026 đến 10:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa (khu vực từ nhà thuốc nam Bình Hòa dọc vàm Bình Hòa), tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 24/07/2026 đến 11:30:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa (khu vực dọc kênh mặc cần dưng), tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/07/2026 đến 15:30:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa (khu vực dọc kênh mặc cần dưng), tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 24/07/2026 đến 17:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa (khu vực dọc QL91 từ cổng chính KCN Bình Hòa đến cầu Mương Út Xuân) – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/07/2026 đến 18:00:00 ngày 26/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa (khu vực dọc QL91 từ cổng phụ KCN đến ngã 3 Lộ Tẻ) – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/07/2026 đến 18:00:00 ngày 26/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa (khu vực toàn bộ Cồn Bình Thạnh) – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/07/2026 đến 08:00:00 ngày 26/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã An Châu (khu vực dọc QL91 phía tay phải hướng đi Châu Đốc từ cầu Mương Út Xuân đến cầu Xếp Bà lý) – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/07/2026 đến 08:00:00 ngày 26/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực trạm Ấp Phú Hòa 2. Bình Hòa – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 26/07/2026 đến 11:30:00 ngày 26/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm Ngã 3 Nhà Thí. Bình Hòa – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/07/2026 đến 15:00:00 ngày 26/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm Nhà Thí 1. Bình Hòa – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 26/07/2026 đến 16:00:00 ngày 26/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm DC Chợ Bình Hòa. Bình Hòa – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 26/07/2026 đến 17:00:00 ngày 26/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa (khu vực toàn bộ Cồn Bình Thạnh) – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 18:00:00 ngày 26/07/2026 đến 18:30:00 ngày 26/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã An Châu (khu vực dọc QL91 phía tay phải hướng đi Châu Đốc từ cầu Mương Út Xuân đến cầu Xếp Bà lý) – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 18:00:00 ngày 26/07/2026 đến 18:30:00 ngày 26/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Chợ Mới





KHU VỰC: Một phần xã Nhơn Mỹ, Chợ Mới (từ bến đò Cà Mau đến chợ Cái Xoài) – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/07/2026 đến 18:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Long Kiến (đoạn từ cầu Trùm Hóa đến ngã ba Cựu Hội và đến mương Xã Năng), một phần xã Hội An ( đoạn từ Trạm 110kV Hội An đến cầu Trùm Hóa và từ cầu Cựu Hội đến chợ Cái Tàu; dọc kênh Cái Nai từ cầu Cái Nai đến Làng Nón 1,2) – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/07/2026 đến 18:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Cù Lao Giêng (từ bến đò Lò Nhuộm đến ấp Bình Tấn + Bình Trung) và một phần xã Long Kiến (từ ngã ba Chợ Cầu đến kênh Xã Năng) – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 26/07/2026 đến 18:00:00 ngày 26/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Châu Đốc





KHU VỰC: Đường Nguyễn trường Tộ, đường Phan Đình Phùng, Phường Châu Đốc, An Giang.

THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 25/07/2026 đến 07:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Đường Tôn Đức Thắng dãy nhà số lẻ; - Đường Mộ; đường Mương Thủy; - Đường La Thành Thân; đường Châu Long; - Đường Lê Lợi từ Cầu Lò Heo đến Ngã tư La Thành Thân.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 25/07/2026 đến 19:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Đường Tôn Đức Thắng dãy nhà số chẵn; - Khu đô thị Phúc An – Asuka-thành phố Lễ hội; - Đường Nguyễn Tri Phương đoạn từ đầu đường đến ngã ba Thủ Khoa Huân.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 25/07/2026 đến 19:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Đường Tôn Đức Thắng từ TBA 110kV đến Cầu Kinh đào, phường Châu Đốc; - Đường Kênh đào Mỹ Hòa – Vĩnh Châu thuộc phường Châu Đốc và phường Vĩnh Tế; - Các đường tuyến dân cư kết nối Mỹ Hòa, Kênh Xuất khẩu, Kênh 7, Kênh 8, Kênh 10, Kênh Tha La (thuộc khóm Mỹ Phú và Mỹ Thuận – P. Vĩnh Tế).

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 25/07/2026 đến 19:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Đường Ven Bãi khóm Mỹ Chánh, phường Châu Đốc

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 25/07/2026 đến 19:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Mai Văn Tạo; đường Phạm Văn Bạch; đường Vườn Tao Ngộ - đỉnh Núi Sam thuộc khóm Vĩnh Đông, Vĩnh Đông 1, Vĩnh Phước, phường Vĩnh Tế

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/07/2026 đến 18:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Ngân hàng BIDV, đường Quang Trung, phường Châu Đốc.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/07/2026 đến 12:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Nguyễn trường Tộ, đường Phan Đình Phùng, Phường Châu Đốc, An Giang.

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 25/07/2026 đến 19:30:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Châu





KHU VỰC: Phường Tân Châu.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/07/2026 đến 17:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thoại Sơn





KHU VỰC: - Một phần ấp Trung Sơn, xã Óc Eo và ấp Kiên Hảo, xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang (Dọc kênh Núi Chóc Năng Gù, từ kênh Ba Thê Cũ đến lộ đá Gò Cây Thị).

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Một phần ấp Trung Sơn, ấp Sơn Tân, xã Óc Eo, tỉnh An Giang (Khu vực ngã tư kênh Ba Thê Cũ – kênh Núi Chóc Năng Gù).

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm CDC Tây Bình C trụ 471TS/146/90/52 tuyến 471TS.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Tây Bình A, xã Phú Hòa, tỉnh An Giang (Dọc kênh Thanh Niên, từ cầu Kênh Thanh niên đến dịch vụ cầm đồ 10 Nhã).

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Bắc Sơn, ấp Đông Sơn 2 - xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang (Khu vực KDC ấp Bắc Sơn, TDC Bắc Núi Lớn, khu vực chùa Sư Duyên).

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 24/07/2026 đến 17:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Một phần ấp Đông Sơn 1, Nam Sơn, Tây Sơn- xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang (Khu vực Đường Lê Thánh Tôn, Trần Nguyên Hãn, Thoại Ngọc Hầu, ngã tư Thoại Ngọc Hầu-Nguyễn Du, Nguyễn Trãi, Lê Lợi, Võ Văn Kiệt, từ cầu Thoại Giang đến NM Quốc Doanh - Núi Cậu).Một phần ấp Đông Sơn 1, Nam Sơn, Tây Sơn- xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang (Khu vực Đường Lê Thánh Tôn, Trần Nguyên Hãn, Thoại Ngọc Hầu, ngã tư Thoại Ngọc Hầu-Nguyễn Du, Nguyễn Trãi, Lê Lợi, Võ Văn Kiệt, từ cầu Thoại Giang đến NM Quốc Doanh - Núi Cậu).

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 24/07/2026 đến 17:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Tràm Trích thuộc một phần ấp Trung Bình Nhất, Trung Bình Nhì xã Vĩnh Trạch, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/07/2026 đến 17:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Ấp Hòa Phú, xã Định Mỹ (Khu vực dọc kênh G, từ kênh Cống Phồng đến kênh 5)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/07/2026 đến 17:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Vĩnh Trung, Vĩnh An xã Vĩnh Trạch (Khu vực xung quanh ngã tư kênh Thanh Niên-kênh Mười Cai).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/07/2026 đến 17:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm NM Nước Định Thành trụ 476TS/103A/1 tuyến 476TS.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/07/2026 đến 17:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Sơn Tân xã Óc Eo (Khu vực dọc kênh Núi Chóc Năng Gù, từ kênh Thoại Giang 1 đến kênh Thoại Giang 2).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/07/2026 đến 17:00:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Một phần ấp Tân Vọng, xã Óc Eo, tỉnh An Giang (Khu vưc dọc ĐT 943, từ NM cán tôn Vạn Đại Thành Óc Eo đến qua cầu Vọng Thê 2).

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 25/07/2026 đến 17:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Một phần ấp Tân Vọng, xã Óc Eo, tỉnh An Giang (Khu vực ĐT 943 từ cầu Vọng Thê 2 đến cổng chào ranh giới Tri Tôn).

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 25/07/2026 đến 17:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Phú An, xã Tây Phú, tỉnh An Giang (Khu vực dọc kênh Phú Tuyến 2, gần ngã 4 kênh 1).

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 25/07/2026 đến 17:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Ấp Tân Huệ, xã Óc Eo, tỉnh An Giang (Dọc kênh Ba Thê đi Tây Phú, từ cầu Tân Thành đến cầu An Bình).

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 26/07/2026 đến 17:00:00 ngày 26/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Một phần ấp Tân Thành, ấp Tân Vọng, xã Óc Eo, tỉnh An Giang (Khu vực dọc kênh Ba Thê đi Hòn Đất từ cầu Thanh Niên đến ranh xã Mỹ Thuận).

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 26/07/2026 đến 17:00:00 ngày 26/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Châu Phú





KHU VỰC: Một phần xã Bình Mỹ, Châu Phú (Dọc Kênh Cây Dương từ trạm biến áp T4 Bình Chánh đến Trường Tiểu học Bình Chánh).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Mỹ, Châu Phú (dọc Kênh Cây Dương từ Trường Tiểu học Bình Chánh đến Kênh 17; dọc Kênh 2 bờ bắc Cây Dương đến Kênh Quốc Gia và dọc qua Kênh Quốc Gia về Kênh 1; dọc Kênh Hào Sương, Kênh 7, Kênh 10, Kênh 3 bờ nam Cây Dương; dọc Kênh Núi Chóc Năng Gù từ Kênh 8 đến Kênh 12, từ Mương Tư Tản đến Mương Ông Cha và Khu Nam Việt Bình Phú, Khu dân cư khu vực chợ Bình Phú)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/07/2026 đến 08:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Bình Mỹ, Châu Phú (dọc Kênh Cây Dương từ Trường Tiểu học Bình Chánh đến Kênh 17; dọc Kênh 2 bờ bắc Cây Dương đến Kênh Quốc Gia và dọc qua Kênh Quốc Gia về Kênh 1; dọc Kênh Hào Sương, Kênh 7, Kênh 10, Kênh 3 bờ nam Cây Dương; dọc Kênh Núi Chóc Năng Gù từ Kênh 8 đến Kênh 12, từ Mương Tư Tản đến Mương Ông Cha và Khu Nam Việt Bình Phú, Khu dân cư khu vực chợ Bình Phú)

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức (Dọc theo bờ bắc Kênh Cần Thảo từ trạm biến áp T2A Mỹ Thiện đến Kênh Hào Đề Lớn và dọc theo Kênh 3, Kênh Hào Đề Lớn bờ bắc Cần Thảo; dọc bờ nam Kênh Đào từ Kênh Hào Đề Lớn ra trạm biến áp Trạm Bơm Mương Cô Khoán Nam Kênh Đào; Khu vực Chợ Mỹ Đức, Khu Thương Mại Kênh Đào Mở Rộng). Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Dọc theo bờ nam Kênh Cần Thảo từ Quốc lộ 91 đến Kênh Hào Đề Lớn; dọc Kênh 2, Kênh 4 Cũ và Kênh Hào Đề Lớn bờ nam Kênh Cần Thảo; Kênh 3 bờ nam Kênh Cần Thảo đến trạm biến áp Trạm Bơm Bảy Thêm Tây Kênh 3; trạm biến áp Cổ Huy Hồng, Nguyễn Nhơn Bình, trạm công cộng Tuyến Dân Cư Ấp Mỹ Trung, Lê Văn Sến). Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Dọc theo Kênh Cần Thảo từ Kênh Hào Đề Lớn đến Kênh Tha La và dọc Kênh Tha La đến Cống Kênh 17; dọc Kênh 7, Kênh 10 bờ nam và bắc Kênh Cần Thảo; dọc Kênh 11, Kênh 13 bờ bắc Kênh Cần Thảo; dọc bờ nam Kênh Đào từ Kênh Hào Đề Lớn đến Kênh 11

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 25/07/2026 đến 05:30:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức (dọc Kênh Mương Sung đến Cầu Thuận Phát, dọc Mương Thu Anh và Kênh Đòn Dong; dọc theo Quốc lộ 91 từ Cầu Kênh Đào đến Cầu Cần Thảo và lộ tẻ Chùa Ông; Khu dân cư Trung Tâm Thương Mại Kênh Đào). Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Dọc theo Quốc lộ 91 từ Cầu Cần Thảo đến Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Thạnh Trung và Khu vực Thành Cái Lăng).

THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 25/07/2026 đến 06:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức (dọc Kênh Mương Sung đến Cầu Thuận Phát, dọc Mương Thu Anh và Kênh Đòn Dong; dọc theo Quốc lộ 91 từ Cầu Kênh Đào đến Cầu Cần Thảo và lộ tẻ Chùa Ông; Khu dân cư Trung Tâm Thương Mại Kênh Đào). Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Dọc theo Quốc lộ 91 từ Cầu Cần Thảo đến Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Thạnh Trung và Khu vực Thành Cái Lăng).

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 25/07/2026 đến 17:30:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức (Dọc theo bờ bắc Kênh Cần Thảo từ trạm biến áp T2A Mỹ Thiện đến Kênh Hào Đề Lớn và dọc theo Kênh 3, Kênh Hào Đề Lớn bờ bắc Cần Thảo; dọc bờ nam Kênh Đào từ Kênh Hào Đề Lớn ra trạm biến áp Trạm Bơm Mương Cô Khoán Nam Kênh Đào; Khu vực Chợ Mỹ Đức, Khu Thương Mại Kênh Đào Mở Rộng). Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Dọc theo bờ nam Kênh Cần Thảo từ Quốc lộ 91 đến Kênh Hào Đề Lớn; dọc Kênh 2, Kênh 4 Cũ và Kênh Hào Đề Lớn bờ nam Kênh Cần Thảo; Kênh 3 bờ nam Kênh Cần Thảo đến trạm biến áp Trạm Bơm Bảy Thêm Tây Kênh 3; trạm biến áp Cổ Huy Hồng, Nguyễn Nhơn Bình, trạm công cộng Tuyến Dân Cư Ấp Mỹ Trung, Lê Văn Sến). Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Dọc theo Kênh Cần Thảo từ Kênh Hào Đề Lớn đến Kênh Tha La và dọc Kênh Tha La đến Cống Kênh 17; dọc Kênh 7, Kênh 10 bờ nam và bắc Kênh Cần Thảo; dọc Kênh 11, Kênh 13 bờ bắc Kênh Cần Thảo; dọc bờ nam Kênh Đào từ Kênh Hào Đề Lớn đến Kênh 11

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 25/07/2026 đến 18:00:00 ngày 25/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (dọc theo Kênh Cần Thảo từ trạm biến áp Trạm Bơm Mương 500 Kênh 7 - 8 Bắc Cần Thảo đến Kênh Tha La và dọc Kênh Tha La đến Cống Kênh 17; dọc Kênh 10 bờ nam và bắc Kênh Cần Thảo và dọc Kênh 11, Kênh 13 bờ bắc Kênh Cần Thảo).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/07/2026 đến 17:00:00 ngày 26/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức (Trạm biến áp T10A Mỹ Đức, Mương Tư Dừa và Khu Thương Mại Kênh Đào Mở Rộng).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/07/2026 đến 17:00:00 ngày 26/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phú Tân





KHU VỰC: Một phần xã Bình Thạnh Đông (từ cầu Cái Đầm hướng về Trường THPT Bình Thạnh Đông) - tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/07/2026 đến 18:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Bình Thạnh Đông (từ xã Cầu Đình Phú Hưng hướng về Cầu Bình Thạnh Đông và hướng về Cầu Mương Trâu; từ Trường THPT Bình Thạnh Đông hướng về xã giáp ranh xã Hòa Lạc) và ấp Hòa An thuộc xã Hòa Lạc , tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/07/2026 đến 18:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trạm Võ Thước Sang trụ 471PT/156/06A/01A tuyến 471PT.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/07/2026 đến 09:10:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Đỗ Thị Bạch Tuyết trụ 471PT/156/06A/02 tuyến 471PT.

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 23/07/2026 đến 10:30:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm LS Nguyễn Văn Sao trụ 475-477PT/142 tuyến 475PT.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/07/2026 đến 14:10:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm TB THT Đông Thới 1 (TB Cầu Tiểu) trụ 475PT/171 tuyến 475PT.

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 23/07/2026 đến 15:30:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T1 Chùa Ông trụ 480PT/262 tuyến 480PT.

THỜI GIAN: Từ 15:40:00 ngày 23/07/2026 đến 16:50:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Lò bánh Nguyễn Phước Tâm trụ 474PT/55 tuyến 474PT.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/07/2026 đến 09:10:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm DNTN Hải Phượng (2) trụ 474-473PT/79 tuyến 474PT..

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 24/07/2026 đến 10:30:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Nguyễn Văn Dũng trụ 474PT/120/01 tuyến 474PT.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/07/2026 đến 14:10:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Nguyễn Văn Nhàn trụ 476PT/98/03 tuyến 476PT

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 24/07/2026 đến 15:30:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm TB Sáu Tuấn (Hưng Tân) trụ 476PT/101/43 tuyến 476PT.

THỜI GIAN: Từ 15:40:00 ngày 24/07/2026 đến 16:50:00 ngày 24/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tri Tôn





KHU VỰC: Một phần xã Tri Tôn, từ cầu Cây Me đến Chợ Châu lăng

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 26/07/2026 đến 17:00:00 ngày 26/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Tri Tôn từ cầu cây me đến Latina

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 26/07/2026 đến 17:00:00 ngày 26/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Vĩnh Gia ( Lương An trà cũ)

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 26/07/2026 đến 17:00:00 ngày 26/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Tri Tôn, từ Gốm sứ đến Đồn Biên Phòng Vĩnh Gia

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 26/07/2026 đến 17:00:00 ngày 26/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Tri Tôn, Từ cây xăng Út My đến suối vàng

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 26/07/2026 đến 17:00:00 ngày 26/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Tri Tôn, Từ đường 3/2 đến nhà máy nước đá Nhật Minh, cầu số 10

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 26/07/2026 đến 17:00:00 ngày 26/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trung tâm xã Tri Tôn ( Thị Trấn Tri Tôn cũ)

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 26/07/2026 đến 17:00:00 ngày 26/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tịnh Biên

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 – 26/7/2026.

Lịch cúp điện An Phú





KHU VỰC: Khu vực trạm Trại cá Nguyễn Thị Phấn và trạm CS Nguyễn Văn Dũng thuộc xã An Phú - An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/07/2026 đến 12:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm Cty Châu Nhật Quang xã An Phú - An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/07/2026 đến 12:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm Lò bún Phan Văn Đảo xã An Phú - An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/07/2026 đến 12:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm Phòng khám Phan Ngọc Thạch xã An Phú - An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/07/2026 đến 12:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm Cty tôn thép Sao Việt An Phú thuộc xã An Phú - An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm HKD Thành Nghiệp xã Vĩnh Hậu - An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/07/2026 đến 17:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp