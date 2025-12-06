Sàn nhựa chịu lực giả gỗ
Sàn nhựa chịu lực giả gỗ nổi bật nhờ độ bền cao, chịu tải lớn, chống nước và mối mọt. Với chi phí hợp lý và dễ bảo quản, sản phẩm trở thành lựa chọn phổ biến cho công trình có tần suất sử dụng cao, cần độ bền lâu dài.
Cấu tạo và đặc tính kỹ thuật của sàn nhựa chịu lực
Chất liệu và mã sản phẩm
Sàn nhựa chịu lực được làm từ nhựa composite hoặc SPC cao cấp, với cấu trúc chắc chắn giúp chống cong vênh, giãn nở và mối mọt. Các mã sản phẩm VX-S58, S50, S41 và S57 mang đến đa dạng màu sắc và vân gỗ, phù hợp với nhiều phong cách thiết kế và không gian sử dụng.
Kích thước, bề mặt và khả năng chịu lực
Tấm sàn có kích thước 333mm rộng, 22mm dày, chiều dài linh hoạt từ 1m đến 6m, gia công theo yêu cầu để tối ưu vật tư. Bề mặt vân gỗ tự nhiên, tone sáng hiện đại, vừa sang trọng vừa tinh tế. Sản phẩm chịu tải lên đến 500kg/m², thích hợp cho sàn gác, nhà kho, nhà lắp ghép và nhiều công trình cần độ bền cao.
Ưu điểm nổi bật của sàn nhựa chịu lực
Sàn nhựa chịu lực nổi bật nhờ khả năng chịu tải trọng cao, chống cong vênh và mối mọt. Khả năng chống nước, chống trầy xước và đa dạng mẫu mã giúp sản phẩm phù hợp với nhiều công trình khác nhau. So với gỗ tự nhiên, sàn nhựa có giá hợp lý hơn nhưng vẫn giữ màu bền, đồng bộ và dễ bảo quản nhờ sản xuất hàng loạt. Việc thi công nhanh chóng và tiết kiệm chi phí giúp chủ đầu tư tối ưu ngân sách mà vẫn đảm bảo chất lượng.
Bảng màu của sàn nhựa chịu lực giả gỗ
Màu sắc là yếu tố quan trọng giúp sàn nhựa chịu lực dễ dàng hòa hợp với không gian nội thất. Sản phẩm hiện có bốn gam màu chủ đạo, mỗi màu mang đặc trưng riêng và ứng dụng phù hợp với từng phong cách thiết kế.
Sàn nhựa chịu lực màu xám nâu – S58
Tone màu trung tính mang đến vẻ hiện đại và chuyên nghiệp, lý tưởng cho không gian văn phòng, khu công nghiệp hoặc những nơi cần sự nghiêm túc nhưng vẫn tinh tế.
Sàn nhựa chịu lực màu gỗ đen – S50
Tạo điểm nhấn mạnh mẽ và sang trọng, phù hợp cho các công trình muốn thể hiện cá tính và đẳng cấp. Màu gỗ đen dễ phối hợp với nội thất sáng hoặc tối, vừa hiện đại vừa bền bỉ.
Sàn nhựa chịu lực màu gỗ nhạt – S41
Mang lại cảm giác sáng sủa, tinh tế và thoáng đãng. Tone màu này phù hợp căn hộ, nhà ở hoặc các khu vực cần mở rộng không gian, giúp phản chiếu ánh sáng tốt và làm nổi bật nội thất xung quanh.
Sàn nhựa chịu lực màu gỗ đỏ – S57
Gợi cảm giác ấm áp, cổ điển và gần gũi, thích hợp biệt thự, khách sạn hay không gian nghỉ dưỡng. Màu gỗ đỏ dễ phối hợp nội thất gỗ tự nhiên, mang lại sự hài hòa và sang trọng bền lâu.
Ứng dụng thực tiễn của sàn nhựa chịu lực
Sàn nhựa chịu lực có thể sử dụng rộng rãi trong các công trình khác nhau. Nó thích hợp làm sàn chịu lực cho nhà ở, căn hộ, biệt thự, sàn gác hoặc khu vực đi lại nhiều. Trong văn phòng, trung tâm thương mại, cửa hàng hoặc phòng trưng bày, sàn nhựa giúp tăng độ bền, giữ màu lâu dài và mang lại vẻ hiện đại, chuyên nghiệp. Các dự án nhà lắp ghép, khách sạn, homestay cũng ưu tiên sử dụng sản phẩm nhờ tính thẩm mỹ, bền bỉ và khả năng chịu lực tốt.
Lời khuyên khi chọn mua sàn nhựa chịu lực
Khi chọn mua sàn nhựa chịu lực, điều quan trọng là lựa chọn độ dày phù hợp với công trình và mục đích sử dụng để đảm bảo khả năng chịu lực tối ưu. Nên ưu tiên các thương hiệu uy tín như nhà máy Panel Việt để đảm bảo chất lượng, màu sắc đồng đều và tuổi thọ lâu dài. Trước khi thi công, kiểm tra hệ hèm khóa, độ chắc chắn và bề mặt giúp hạn chế sự cố phát sinh, đồng thời nâng cao hiệu quả về kỹ thuật và thẩm mỹ.
Nên mua trực tiếp tại nhà máy sản xuất để đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cao, đồng bộ màu sắc, bền đẹp và dễ bảo quản. Ngoài ra có thể tham khảo thêm sản phẩm làm vách, trần mái bằng Panel EPS
