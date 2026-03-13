Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Hũ gạo đặt ở đâu trong bếp để hút tài lộc và vượng khí năm 2026? Những lưu ý phong thủy nhiều người chưa biết

Thứ sáu, 19:01 13/03/2026 |
Hà My
Hà My
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Hũ gạo trong phong thủy còn xem là biểu tượng của tài lộc và sự đủ đầy của gia đình. Thử áp dụng những phương pháp phong thủy đơn giản trong đặt hũ gạo để giữ vượng khí, hạn chế thất thoát tài lộc và mang lại cuộc sống ấm no.

Hũ gạo đặt ở đâu trong bếp để hút tài lộc năm 2026 - Ảnh 1.Kích hoạt vị trí tài lộc trong nhà để đón tài khí dồi dào, giúp bình an và vượng lộc năm 2026

GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy, việc kích hoạt vị trí tài khí trong nhà sẽ giúp chiêu tài, đón lộc cho gia chủ, đồng thời hạn chế tình trạng thoát tài, hao lộc.

Ý nghĩa của gạo trong phong thủy

Trong đời sống người Việt, gạo được xem là "hạt ngọc của trời", nguồn lương thực chính nuôi sống con người qua nhiều thế hệ. Câu nói "có thực mới vực được đạo" cũng thể hiện tầm quan trọng của lương thực trong cuộc sống.

Theo quan niệm dân gian, gia đình có hũ gạo đầy luôn được xem là biểu tượng của sự sung túc, ấm no. Xưa nay, nhiều người vẫn giữ thói quen để hũ gạo đầy vung như một cách cầu mong "kho lương không cạn", cuộc sống đủ đầy và ổn định.

Hũ gạo đặt ở đâu trong bếp để hút tài lộc năm 2026 - Ảnh 2.

Vị trí đặt hũ gạo mang ý nghĩa phong thủy cần được chú ý.

Việc trữ gạo trong các hũ đựng vừa tránh mối mọt, vừa mang ý nghĩa đầy đủ, trọn vẹn, ấm no, sung túc.

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho rằng, hũ gạo còn mang ý nghĩa tích tụ tài lộc trong phong thủy. Đặt hũ gạo đúng chỗ như "mẹo" để tiền bạc trong nhà không ngừng tăng trưởng. Việc lựa chọn vị trí và cách đặt hũ gạo trong nhà cũng được nhiều gia đình quan tâm.

Những lưu ý khi dùng hũ gạo trong nhà

Hũ gạo đặt ở nơi kín đáo

Theo chuyên gia phong thủy, hũ gạo được xem là biểu tượng của tài lộc nên không nên đặt ở vị trí quá lộ liễu. Tốt nhất nên đặt hũ gạo trong tủ bếp hoặc góc kín trong bếp để vừa thuận tiện sử dụng vừa giữ được sự kín đáo.

Hũ gạo là cái kho cất giữ tài lộc, nhiều người cho rằng nên kê hũ gạo cao hơn mặt đất để thể hiện sự trân trọng và bảo vệ tài lộc của gia đình.

Hũ gạo đặt ở đâu trong bếp để hút tài lộc năm 2026 - Ảnh 3.

Hũ gạo nên đặt ở nơi kín đáo. Ảnh minh họa

Không đặt hũ gạo ở vị trí tài vị trong nhà

Theo phong thủy, hũ gạo là vật nặng nên không nên đặt tại vị trí tài vị của ngôi nhà vì có thể gây "đè nén" tài khí. Một số quan niệm cho rằng đặt hũ gạo ở vị trí ít sử dụng có thể giúp trấn áp sát khí trong nhà.

Không để cho hũ gạo trống rỗng

Người xưa quan niệm, hũ gạo được xem như "kho lương" của gia đình, vì vậy không nên để trống rỗng. Theo phong thủy, giữ ít gạo trong hũ cũng được coi là tài lộc còn vương lại. Bởi vậy khi gạo gần hết, gia chủ nên bổ sung thêm để giữ ý nghĩa đủ đầy và tránh cảm giác thiếu thốn trong nhà.

Chọn chất liệu, hình dáng và màu sắc hũ gạo phù hợp

Theo kinh nghiệm dân gian, hũ gạo làm từ gốm, sành hoặc bằng sứ với những màu như nâu đất, vàng đất… thường được ưu tiên hơn vì thuộc hành Thổ, tượng trưng cho sự ổn định và sinh sôi. Mọi người nên hạn chế dùng thùng nhựa để đựng gạo lâu dài vì vừa không tốt cho sức khỏe, vừa không mang ý nghĩa phong thủy tích cực.

Hũ gạo đặt ở đâu trong bếp để hút tài lộc năm 2026 - Ảnh 4.

Các loại hũ gạo gốm ngày càng được nhiều người lựa chọn.

Về hình dáng, hũ gạo hình tròn, cao và sâu thường được ưu tiên vì tượng trưng cho sự đầy đặn, sung túc. Ngược lại, những loại hũ quá nông hoặc hình dạng góc cạnh được cho là ít phù hợp hơn theo quan niệm phong thủy, khó tránh được nguy cơ tài lộc thất thoát ra ngoài.

Đặt hũ gạo nơi sạch sẽ

Có nhiều người thường không mấy quan tâm điều này nhưng việc cần làm là để hũ gạo ở nơi khô ráo, sạch sẽ và có nắp đậy kín để tránh ẩm mốc, côn trùng, chuột gián…. Việc vệ sinh khu vực đặt gạo thường xuyên cũng giúp đảm bảo an toàn thực phẩm, không làm hỏng gạo và giữ không gian bếp gọn gàng.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Hũ gạo đặt ở đâu trong bếp để hút tài lộc năm 2026 - Ảnh 5.Nhà phạm Tam Sát vị năm 2026 không nên đụng vào kẻo bất ổn dồn dập, làm ăn thất bát

GĐXH – Trong phong thủy nhà ở, Tam Sát được xem là phương vị mang sát khí mạnh trong năm. Nếu vô tình phạm phải khi xây dựng hoặc sửa chữa nhà cửa có thể khiến gia chủ gặp trở ngại về tài lộc, sức khỏe và các mối quan hệ.

Hũ gạo đặt ở đâu trong bếp để hút tài lộc năm 2026 - Ảnh 6.5 dấu hiệu phong thủy cho thấy nhà sắp “đổi vận”, tài lộc hanh thông, gia chủ dễ phát tài năm 2026

GĐXH – Theo quan niệm phong thủy, sự thay đổi về sinh khí trong ngôi nhà có thể báo hiệu vận may đang dần cải thiện. Không gian sống trong nhà xuất hiện các dấu hiệu này có thể là thời điểm gia chủ đón nhận nhiều cơ hội thuận lợi về tài chính và công việc, giúp tiền vào như nước.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Xem ngày giờ tốt xấu tuần mới 9/3 - 15/3/2026 giúp gia chủ động thổ, khai trương, xuất hành tiền vào như nước

Xem ngày giờ tốt xấu tuần mới 9/3 - 15/3/2026 giúp gia chủ động thổ, khai trương, xuất hành tiền vào như nước

Thay đổi không gian sống để “ở thuận khí – kích tài lộc” (3): Tháng 3 có nên sửa nhà để kích tài lộc và thuận khí

Thay đổi không gian sống để “ở thuận khí – kích tài lộc” (3): Tháng 3 có nên sửa nhà để kích tài lộc và thuận khí

Thay đổi không gian sống để “ở thuận khí – kích tài lộc” tháng 3 (2): Sau Rằm tháng Giêng loại ngay những vật này để tránh tích khí xấu

Thay đổi không gian sống để “ở thuận khí – kích tài lộc” tháng 3 (2): Sau Rằm tháng Giêng loại ngay những vật này để tránh tích khí xấu

Thay đổi không gian sống cho “ở thuận khí – kích tài lộc” tháng 3 (1):5 vị trí trong nhà càng bừa bộn càng làm giảm sinh khí

Thay đổi không gian sống cho “ở thuận khí – kích tài lộc” tháng 3 (1):5 vị trí trong nhà càng bừa bộn càng làm giảm sinh khí

Cùng chuyên mục

Những điều kiêng kỵ khi khâm liệm cần biết

Những điều kiêng kỵ khi khâm liệm cần biết

- 3 giờ trước

GĐXH - Liệm không đơn thuần là nghi thức mai táng mà còn là cách người sống bày tỏ lòng thành kính, giúp linh hồn người mất được siêu thoát. Để hiểu rõ hơn về những điều kiêng kỵ khi liệm, hãy đọc bài viết sau.

Vì sao con số 333 được gọi là con số thiên thần, may mắn

Vì sao con số 333 được gọi là con số thiên thần, may mắn

- 5 giờ trước

GĐXH - Theo số học, mỗi con số đều mang một ý nghĩa riêng biệt. Và những con số có số lặp lại chẳng hạn như 222, 333 chính là con số thiên thần, may mắn.

Những điều cấm kỵ khi chuyển bàn thờ trong nhà

Những điều cấm kỵ khi chuyển bàn thờ trong nhà

- 8 giờ trước

GĐXH - Bàn thờ là không gian linh thiêng trong mỗi gia đình Việt, nơi thể hiện lòng thành kính với tổ tiên. Khi chuyển bàn thờ trong nhà cần kiêng kị gì? Hãy đọc bài viết sau.

Xu hướng lựa chọn nội thất hướng đến sức khỏe và tiện nghi

Xu hướng lựa chọn nội thất hướng đến sức khỏe và tiện nghi

- 11 giờ trước

Không gian sống hiện đại đang thay đổi theo hướng đề cao chất lượng trải nghiệm thay vì chỉ chú trọng hình thức. Người tiêu dùng ngày nay quan tâm nhiều hơn đến sự thoải mái lâu dài, độ an toàn của vật liệu và khả năng thích ứng linh hoạt của từng món đồ.

Đặt thứ này qua đêm trong tủ lạnh mỗi ngày, bạn sẽ tiết kiệm cả triệu tiền điện

Đặt thứ này qua đêm trong tủ lạnh mỗi ngày, bạn sẽ tiết kiệm cả triệu tiền điện

- 12 giờ trước

GĐXH - Sử dụng tủ lạnh sao cho tiết kiệm điện nhất luôn là mối quan tâm của rất nhiều người dùng, trong đó việc đặt một bát nước trong tủ lạnh được khá nhiều bà nội trợ áp dụng. Vậy lời đồn này có đúng không? Hãy đọc bài viết sau.

Gia đình lục đục vì lỗi trên bàn thờ làm mất tài lộc

Gia đình lục đục vì lỗi trên bàn thờ làm mất tài lộc

- 1 ngày trước

GĐXH - Bàn thờ không chỉ là nơi thờ cúng mà còn ảnh hưởng đến tài lộc gia đình. Hãy tìm hiểu cách sắp xếp bàn thờ đúng để công việc và cuộc sống thuận lợi hơn.

Các thực phẩm thông dụng cho mâm cơm gia đình nhưng người đau đầu lại không nên ăn

Các thực phẩm thông dụng cho mâm cơm gia đình nhưng người đau đầu lại không nên ăn

- 1 ngày trước

GĐXH - Bên cạnh giải đáp thắc mắc nhức đầu nên ăn gì, việc nhận diện và hạn chế tiêu thụ các loại thực phẩm gây đau đầu cũng là điều vô cùng quan trọng trên hành trình cải thiện tình trạng này. Dưới đây là một số thực phẩm như vậy.

Kích hoạt vị trí tài lộc trong nhà để đón tài khí dồi dào, giúp bình an và vượng lộc năm 2026

Kích hoạt vị trí tài lộc trong nhà để đón tài khí dồi dào, giúp bình an và vượng lộc năm 2026

- 1 ngày trước

GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy, việc kích hoạt vị trí tài khí trong nhà sẽ giúp chiêu tài, đón lộc cho gia chủ, đồng thời hạn chế tình trạng thoát tài, hao lộc.

Ý nghĩa số 33 trong SIM điện thoại và đối tượng sử dụng

Ý nghĩa số 33 trong SIM điện thoại và đối tượng sử dụng

- 1 ngày trước

GĐXH - Theo phong thủy và cả trong quan niệm dân gian thì vận mệnh của con người có liên quan đến các con số, vậy số 33 có ý nghĩa gì trong SIM điện thoại và đối tượng sử dụng ra sao, cùng đọc bài viết sau.

Đèn cầy bái quan: Lộc cho người sống, xua đuổi vận xui không phải ai cũng biết

Đèn cầy bái quan: Lộc cho người sống, xua đuổi vận xui không phải ai cũng biết

- 1 ngày trước

GĐXH - Việc thắp đèn cầy bái quan không chỉ mang mục đích chiếu sáng mà còn thể hiện ý nghĩa tâm linh và tôn kính đối với người đã khuất.

Xem nhiều

Vị trí đặt muối trong nhà giúp bình an, thịnh vượng

Vị trí đặt muối trong nhà giúp bình an, thịnh vượng

GĐXH - Việc đặt muối ở các vị trí thích hợp trong nhà không chỉ giúp kích hoạt tài lộc mà còn tạo ra một không gian sống bình an, thịnh vượng. Hãy thử áp dụng những phương pháp phong thủy đơn giản có trong bài viết sau.

Có nên đốt trầm hương trên bàn thờ không?

Có nên đốt trầm hương trên bàn thờ không?

Ý nghĩa của nghi thức lạy trả lễ trong đám tang

Ý nghĩa của nghi thức lạy trả lễ trong đám tang

Những loại cây nên trồng đầu năm giúp không gian sống xanh mát, hợp phong thủy, gia chủ lại thêm tài lộc

Những loại cây nên trồng đầu năm giúp không gian sống xanh mát, hợp phong thủy, gia chủ lại thêm tài lộc

Nhà phạm Tam Sát vị năm 2026 không nên đụng vào kẻo bất ổn dồn dập, làm ăn thất bát

Nhà phạm Tam Sát vị năm 2026 không nên đụng vào kẻo bất ổn dồn dập, làm ăn thất bát

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top