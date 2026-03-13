Hũ gạo đặt ở đâu trong bếp để hút tài lộc và vượng khí năm 2026? Những lưu ý phong thủy nhiều người chưa biết
GĐXH – Hũ gạo trong phong thủy còn xem là biểu tượng của tài lộc và sự đủ đầy của gia đình. Thử áp dụng những phương pháp phong thủy đơn giản trong đặt hũ gạo để giữ vượng khí, hạn chế thất thoát tài lộc và mang lại cuộc sống ấm no.
Ý nghĩa của gạo trong phong thủy
Trong đời sống người Việt, gạo được xem là "hạt ngọc của trời", nguồn lương thực chính nuôi sống con người qua nhiều thế hệ. Câu nói "có thực mới vực được đạo" cũng thể hiện tầm quan trọng của lương thực trong cuộc sống.
Theo quan niệm dân gian, gia đình có hũ gạo đầy luôn được xem là biểu tượng của sự sung túc, ấm no. Xưa nay, nhiều người vẫn giữ thói quen để hũ gạo đầy vung như một cách cầu mong "kho lương không cạn", cuộc sống đủ đầy và ổn định.
Việc trữ gạo trong các hũ đựng vừa tránh mối mọt, vừa mang ý nghĩa đầy đủ, trọn vẹn, ấm no, sung túc.
Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho rằng, hũ gạo còn mang ý nghĩa tích tụ tài lộc trong phong thủy. Đặt hũ gạo đúng chỗ như "mẹo" để tiền bạc trong nhà không ngừng tăng trưởng. Việc lựa chọn vị trí và cách đặt hũ gạo trong nhà cũng được nhiều gia đình quan tâm.
Những lưu ý khi dùng hũ gạo trong nhà
Hũ gạo đặt ở nơi kín đáo
Theo chuyên gia phong thủy, hũ gạo được xem là biểu tượng của tài lộc nên không nên đặt ở vị trí quá lộ liễu. Tốt nhất nên đặt hũ gạo trong tủ bếp hoặc góc kín trong bếp để vừa thuận tiện sử dụng vừa giữ được sự kín đáo.
Hũ gạo là cái kho cất giữ tài lộc, nhiều người cho rằng nên kê hũ gạo cao hơn mặt đất để thể hiện sự trân trọng và bảo vệ tài lộc của gia đình.
Không đặt hũ gạo ở vị trí tài vị trong nhà
Theo phong thủy, hũ gạo là vật nặng nên không nên đặt tại vị trí tài vị của ngôi nhà vì có thể gây "đè nén" tài khí. Một số quan niệm cho rằng đặt hũ gạo ở vị trí ít sử dụng có thể giúp trấn áp sát khí trong nhà.
Không để cho hũ gạo trống rỗng
Người xưa quan niệm, hũ gạo được xem như "kho lương" của gia đình, vì vậy không nên để trống rỗng. Theo phong thủy, giữ ít gạo trong hũ cũng được coi là tài lộc còn vương lại. Bởi vậy khi gạo gần hết, gia chủ nên bổ sung thêm để giữ ý nghĩa đủ đầy và tránh cảm giác thiếu thốn trong nhà.
Chọn chất liệu, hình dáng và màu sắc hũ gạo phù hợp
Theo kinh nghiệm dân gian, hũ gạo làm từ gốm, sành hoặc bằng sứ với những màu như nâu đất, vàng đất… thường được ưu tiên hơn vì thuộc hành Thổ, tượng trưng cho sự ổn định và sinh sôi. Mọi người nên hạn chế dùng thùng nhựa để đựng gạo lâu dài vì vừa không tốt cho sức khỏe, vừa không mang ý nghĩa phong thủy tích cực.
Về hình dáng, hũ gạo hình tròn, cao và sâu thường được ưu tiên vì tượng trưng cho sự đầy đặn, sung túc. Ngược lại, những loại hũ quá nông hoặc hình dạng góc cạnh được cho là ít phù hợp hơn theo quan niệm phong thủy, khó tránh được nguy cơ tài lộc thất thoát ra ngoài.
Đặt hũ gạo nơi sạch sẽ
Có nhiều người thường không mấy quan tâm điều này nhưng việc cần làm là để hũ gạo ở nơi khô ráo, sạch sẽ và có nắp đậy kín để tránh ẩm mốc, côn trùng, chuột gián…. Việc vệ sinh khu vực đặt gạo thường xuyên cũng giúp đảm bảo an toàn thực phẩm, không làm hỏng gạo và giữ không gian bếp gọn gàng.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
