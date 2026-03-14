Những điều cấm kỵ khi nhà có tang mà gia chủ nên biết

Tránh đi thăm mộ lúc nửa đêm

Theo quan điểm truyền thống, tín ngưỡng về việc âm khí tại mộ của người đã qua đời thường được cho là nặng nhất trong khoảng thời gian từ 12h đến 2h đêm.

Do đó, để tránh các tác động không tốt có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và vận số sau này, nên hạn chế việc thăm mộ vào những thời điểm khuya muộn này, trừ khi thực sự cần thiết.

Kỵ để người đã khuất ở trần

Trước khi trút bỏ hơi thở cuối cùng phải mặc quần áo đẹp cho người đó, không nên để cởi trần ra đi.

Hoặc cũng có thể sau khi người đã khuất ra đi, gia đình người thân sẽ dùng nước sạch thay rửa cơ thể và thay quần áo mới cho người quá cố. Thường thì, người già đến một số tuổi nhất định sẽ dặn dò con cháu chuẩn bị sẵn áo liệm trước để các cụ yên tâm.

Thường thì áo liệm thường được sắm 3 cái, 5 cái, 7 cái, kỵ dùng số chẵn vì theo quan niệm, số chẵn sẽ làm tai họa ập đến gia đình một lần nữa. Áo liệm được làm bằng lụa, kỵ dùng vải gấm hoặc sa tanh với mong muốn ban phúc cho con cháu. Áo liệm cũng không được làm từ da và lông do quan niệm rằng, nếu để người đã khuất mặc áo liệm bằng da và lông thì kiếp sau sẽ đầu thai thành động vật.

Chọn ngày tổ chức tang lễ và vị trí chôn cất

Người xưa cho rằng sau khi chết, linh hồn còn chưa lập tức đi xa. Do vậy ngay từ ngày xưa, nhiều người đã rất cầu kỳ trong việc lựa chọn ngày tháng tổ chức tang lễ, để tránh những điều không may sẽ xảy ra. Vị trí của mộ tốt hay xấu cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến bần hàn phú quý của con cháu đời sau.

Không chôn cất ở nơi có bãi cát và nước chảy xiết. Không chôn cất ở kênh rạch và nơi hoang vắng. Không chôn trên đỉnh núi cô độc. Không chôn xung quanh đền, chùa, miếu.

Không chôn gần nhà tù. Không chôn nơi đồi núi hỗn loạn. Không chôn nơi phong cảnh u sầu. Không chôn nơi ẩm ướt hoặc địa hình không ổn định.

Tuy nhiên, hiện tại do điều kiện đất đai địa hình ở nhiều vùng, địa phương không thuận lợi nên nhiều quy tắc, cấm kỵ cũng không còn được tuân thủ triệt để.

Thêm nữa, ngày nay, có rất nhiều gia đình đã đồng ý thiêu xác người đã khuất rồi mới đưa về nhà chôn cất để không phải trải qua nghi thức "sang nhà, sang cát" cho người đã khuất, tránh thêm một lần đau thương nữa.

Cấm kỵ sau khi hạ huyệt

Sau khi hạ huyệt người đã khuất, người đưa tang cần đi quanh mộ ba vòng, trên đường về kỵ quay đầu nhìn lại, để tránh linh hồn người đã khuất theo người sống về nhà.

Không nên sử dụng đồ của người đã mất

Tín ngưỡng dân gian ở Việt Nam thường tin rằng đồ dùng cá nhân của người đã qua đời sẽ mang theo âm khí và linh hồn của họ.

Theo quan điểm này, việc sử dụng đồ của người quá cố có thể gây ra những tác động không tốt hoặc mang lại điều không may mắn do liên quan đến linh hồn của họ.

Do đó, theo quan niệm truyền thống, nhiều người tin rằng việc đem tất cả đồ dùng cá nhân của người đã mất đến đốt hoặc thả trôi sông, suối sẽ giúp linh hồn của họ được giải thoát hoặc không quay trở lại yêu cầu đồ của mình.

Tuy nhiên, quyết định này cũng phụ thuộc vào quan điểm và tín ngưỡng riêng của mỗi gia đình và cá nhân.

Kiêng việc trùng bảy trong những ngày đốt bảy

Theo quan niệm tâm linh, nếu ngày đốt bảy trong chuỗi 49 ngày chạm ngày 7, 17, 27 âm lịch, có thể xem xét việc lùi lại lễ đốt sau 1 ngày để tránh vong hồn "phùng bảy có tai, trùng bảy gặp nạn".

Quan điểm này đề cập đến việc tránh những ngày có con số 7 trong âm lịch vì nó được coi là một thời điểm có thể mang theo những điều không may mắn hoặc tiềm ẩn rủi ro.

Trong thời gian chịu tang, con cái không được mặc đồ lòe loẹt

Sau khi cha mẹ qua đời, con cái cần phải chịu tang. Thời xưa phải chịu tang 3 năm, bây giờ tuy đã rút ngắn lại, nhưng trong thời gian này vẫn nên chú ý, không được mặc quần áo lòe loẹt, trang điểm đậm, uống rượu hát hò.

Trong thời gian để tang, tránh đi thăm bạn bè, họ hàng

Trong thời gian con cái đang để tang, không nên đi thăm bạn bè và họ hàng, không tụ tập, không chúc Tết, đặc biệt là không đến chúc Tết những gia đình có người bị bệnh để tránh đem điều không may đến.

Kiêng động cuốc, động thuổng vào mộ trong vòng cư tang

Sau khi người chết mới được chôn cất ba ngày, người ta sẽ đắp mộ kỹ lưỡng trong khi làm lễ mở cửa mả. Từ đấy trở đi, kiêng không đắp mộ trong vòng tang.

Tục lệ này là để tránh mồ mả bị sập, bị động trong thời gian áo quan và thi hài đang tan rữa. Con cháu khi đến mộ thắp hương chỉ được lấy đất đắp vào những chỗ sụt lở, kiêng trèo lên mộ hay động cuốc thuổng vào mộ.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.