Xem ngày giờ tuần mới 16/3 - 22/3/2026 để động thổ, khai trương, xuất hành giúp gia chủ mang lại nhiều may mắn

Hà My
Hà My
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã xem ngày giờ tốt tuần mới 16/3 - 22/3/2026. Mọi người có thể tham khảo để lựa chọn khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành giúp mang lại nhiều may mắn và tài lộc dưới đây.

Xem ngày giờ tuần mới 16/3 - 22/3/2026 để động thổ, khai trương, xuất hành giúp gia chủ mang lại nhiều may mắn - Ảnh 1.Hũ gạo đặt ở đâu trong bếp để hút tài lộc và vượng khí năm 2026? Những lưu ý phong thủy nhiều người chưa biết

GĐXH – Hũ gạo trong phong thủy còn xem là biểu tượng của tài lộc và sự đủ đầy của gia đình. Thử áp dụng những phương pháp phong thủy đơn giản trong đặt hũ gạo để giữ vượng khí, hạn chế thất thoát tài lộc và mang lại cuộc sống ấm no.

1. Khung giờ động thổ, khai trương, xuất hành thứ hai ngày 16/3/2026

Âm lịch: 28/01/2026 tức ngày Kỷ Sửu, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ. Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Bính Dần (3h-5h): Kim Quỹ

+ Đinh Mão (5h-7h): Bảo Quang

+ Kỷ Tị (9h-11h): Ngọc Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày là Kỷ Sửu; tức Can Chi tương đồng (Thổ) – ngày tốt.

Ngày thuộc hành Hỏa khắc hành Kim, đặc biệt tuổi: Quý Dậu, Ất Mùi thuộc hành Kim không sợ Hỏa.

Ngày Sửu lục hợp Tý, tam hợp Tỵ và Dậu thành Kim cục. Xung Mùi, hình Tuất, hại Ngọ, phá Thìn, tuyệt Mùi. Tam Sát kị mệnh tuổi Dần, Ngọ, Tuất.

Chuyên gia phong thủy Song Hà khuyên, ngày 16/3/2026 nên chọn hướng xuất hành tốt để mang lại may mắn và tài lộc là hướng Nam và hướng Bắc. Cùng với đó, lưu ý chọn giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 1h-3h và 13h-15h (Tiểu cát); 5h-7h và 17h-19h (Đại an); 7h-9h và 19h-21h (Tốc hỷ).

2. Khung giờ động thổ, khai trương, xuất hành thứ ba ngày 17/3/2026

Âm lịch: 29/01/2026 tức ngày Canh Dần, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ. Các giờ hoàng đạo trong ngày có thể tham khảo để động thổ, khai trương, xuất hành:

+ Canh Thìn (7h-9h): Kim Quỹ

+ Tân Tị (9h-11h): Bảo Quang

+ Quý Mùi (13h-15h): Ngọc Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày là Canh Dần; tức Can khắc Chi (Kim, Mộc) – ngày bình thường.

Ngày thuộc hành Mộc khắc hành Thổ, đặc biệt tuổi: Canh Ngọ, Mậu Thân, Bính Thìn thuộc hành Thổ không sợ Mộc.

Ngày Dần lục hợp Hợi, tam hợp Ngọ và Tuất thành Hỏa cục. Xung Thân, hình Tỵ, hại Tỵ, phá Hợi, tuyệt Dậu.

Hướng xuất hành tốt trong ngày 17/3/2026 là hướng Tây Bắc và Tây Nam, cần tránh xuất hành hướng Bắc là hướng xấu để có nhiều niềm vui và tài lộc. Ngoài ra, mọi người lưu ý về giờ xuất hành Lý Thuần Phong, nhất là với những ai di chuyển xa để công việc được thuận lợi: 11h-13h và 23h- 1h (Tiểu cát); 3h-5h và 15h-17h (Đại an); 5h-7h và 17h-19h (Tốc hỷ).

Theo chuyên gia, ngày này khởi công trăm việc đều tốt, tốt nhất là: xây cất nhà cửa, cưới gả, chôn cất, trổ cửa, tháo nước, các việc thủy lợi, đi thuyền….

3. Khung giờ động thổ, khai trương, xuất hành thứ tư ngày 18/3/2026

Âm lịch: 30/01/2026 tức ngày Tân Mão, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ. Khung giờ động thổ, khai trương, xuất hành có thể tham khảo giờ hoàng đạo:

+ Canh Dần (3h-5h): Thanh Long

+ Tân Mão (5h-7h): Minh Đường

+ Giáp Ngọ (11h-13h): Kim Quỹ

+ Ất Mùi (13h-15h): Bảo Quang

Thiên Can Địa Chi của ngày là Tân Mão; tức Can khắc Chi (Kim, Mộc) – ngày bình thường. Để tiến hành các công việc được suôn sẻ, mọi người nên chọn hướng xuất hành tốt trong ngày là hướng Tây Nam, tránh xuất hành hướng xấu – hướng Bắc.

Giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong nên chọn trong ngày 18/3/2026 là: 1h-3h và 13h-15h (Đại an); 3h-5h và 15h-17h (Tốc hỷ); 9h-11h và 21h-23h (Tiểu cát).

Ngày này tiến hành các công việc theo chuyên gia phong thủy là rất thuận lợi. Theo đó, mọi người có thể thực hiện các công việc: xây cất nhà, cưới gả, chôn cất, trổ cửa, dựng cửa, tháo nước, các vụ thủy lợi, chặt cỏ phá đất, cắt áo thêu áo, khai trương, xuất hành, làm việc thiện ắt Thiện quả tới nhanh hơn.

4. Khung giờ động thổ, khai trương, xuất hành thứ năm ngày 19/3/2026

Âm lịch: 01/02/2026 tức ngày Nhâm Thìn, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ. Khung giờ động thổ, khai trương, xuất hành có thể tham khảo ngày 19/3 là:

+ Nhâm Dần (3h-5h): Tư Mệnh

+ Giáp Thìn (7h-9h): Thanh Long

+ Ất Tị (9h-11h): Minh Đường

+ Mậu Thân (15h-17h): Kim Quỹ

Thiên Can Địa Chi của ngày là Nhâm Thìn; tức Chi khắc Can (Thổ, Thủy) – ngày xấu. Do đó để thực hiện các công việc được tốt, chuyên gia phong thủy khuyên nên chọn hướng xuất hành tốt trong ngày 19/3 là hướng Nam và hướng Tây, tránh xuất hành hướng Bắc là hướng xấu.

Giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 11h-13h và 23h- 1h (Tốc hỷ); 5h-7h và 17h-19h (Tiểu cát); 9h-11h và 21h-23h (Đại an).

5. Khung giờ động thổ, khai trương, xuất hành thứ sáu ngày 20/3/2026

Âm lịch: 02/02/2026 tức ngày Quý Tỵ, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ. Các giờ hoàng đạo trong ngày theo chuyên gia có thể chọn để thực hiện các công việc:

+ Bính Thìn (7h-9h): Tư Mệnh

+ Mậu Ngọ (11h-13h): Thanh Long

+ Kỷ Mùi (13h-15h): Minh Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày là Quý Tỵ; tức Can khắc Chi (Thủy, Hỏa) – ngày bình thường.

Ngày thuộc hành Thủy khắc hành Hỏa, đặc biệt tuổi: Kỷ Sửu, Đinh Dậu, Kỷ Mùi thuộc hành Hỏa không sợ Thủy.

Ngày Tỵ lục hợp Thân, tam hợp Sửu và Dậu thành Kim cục. Xung Hợi, hình Thân, hại Dần, phá Thân, tuyệt Tý

Chuyên gia phong thủy Song Hà khuyên, ngày 20/3/2026, mọi người nên chọn hướng xuất hành tốt để mang lại may mắn và tài lộc là hướng Đông Nam và Tây Bắc. Bên cạnh đó, lưu ý chọn giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 3h-5h và 15h-17h (Tiểu cát); 7h-9h và 19h-21h (Đại an); 9h-11h và 21h-23h (Tốc hỷ).

Trong ngày, thực hiện các công việc đều tốt. Tốt nhất là dựng cột, cất lầu, làm dàn gác, cưới gả, trổ cửa, dựng cửa, tháo nước hay các việc liên quan đến thủy lợi, cắt áo.

6. Khung giờ động thổ, khai trương, xuất hành thứ bảy ngày 21/3/2026

Âm lịch: 03/02/2026 tức ngày Giáp Ngọ, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Đinh Mão (5h-7h): Ngọc Đường

+ Canh Ngọ (11h-13h): Tư Mệnh

+ Nhâm Thân (15h-17h): Thanh Long

Thiên Can Địa Chi của ngày là Giáp Ngọ; tức Can sinh Chi (Mộc, Hỏa) – ngày tốt. Trong ngày này nên chọn hướng xuất hành Đông Bắc và Đông Nam là hai hướng xuất hành tốt đem lại nhiều may mắn, tài lộc.

Cùng với đó, chuyên gia khuyên mọi người lưu ý đến giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong khi di chuyển xa: 1h-3h và 13h-15h (Tiểu cát); 5h-7h và 17h-19h (Đại an); 7h-9h và 19h-21h (Tốc hỷ). Trong ngày tiến hành các công việc đều có lợi, nhất là xây cất, gieo trồng, cưới gả…

7. Khung giờ động thổ, khai trương, xuất hành chủ nhật ngày 22/3/2026

Âm lịch: 04/02/2026 tức ngày Ất Mùi, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ. Khung giờ động thổ, khai trương, xuất hành có thể tham khảo các giờ hoàng đạo:

+ Mậu Dần (3h-5h): Kim Quỹ

+ Kỷ Mão (5h-7h): Bảo Quang

+ Tân Tị (9h-11h): Ngọc Đường

+ Giáp Thân (15h-17h): Tư Mệnh

Thiên Can Địa Chi của ngày là Ất Mùi; tức Can khắc Chi (Mộc, Thổ) – ngày bình thường.

Ngày thuộc hành Kim khắc hành Mộc, đặc biệt tuổi: Kỷ Hợi nhờ Kim khắc mà được lợi.

Ngày Mùi lục hợp Ngọ, tam hợp Mão và Hợi thành Mộc cục. Xung Sửu, hình Sửu, hại Tý, phá Tuất, tuyệt Sửu. Tam Sát kị mệnh tuổi Thân, Tý, Thìn.

Hướng xuất hành tốt trong ngày 22/3/2026 nên lựa chọn để có nhiều tài lộc, niềm vui là hướng Tây Bắc và Đông Nam. Cùng với đó, chọn giờ xuất hành Lý Thuần Phong: 11h-13h và 23h- 1h (Tiểu cát); 3h-5h và 15h-17h (Đại an); 5h-7h và 17h-19h (Tốc hỷ).

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Xem ngày giờ tuần mới 16/3 - 22/3/2026 để động thổ, khai trương, xuất hành giúp gia chủ mang lại nhiều may mắn - Ảnh 3.Xem ngày giờ tốt xấu tuần mới 9/3 - 15/3/2026 giúp gia chủ động thổ, khai trương, xuất hành tiền vào như nước

GĐXH – Xem ngày giờ tốt xấu tuần mới 9/3 - 15/3/2026 để tiến hành các công việc động thổ, khai trương, xuất hành, mọi người có thể tham khảo thông tinn tư vấn của chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dưới đây.

Xem ngày giờ tuần mới 16/3 - 22/3/2026 để động thổ, khai trương, xuất hành giúp gia chủ mang lại nhiều may mắn - Ảnh 4.Nhà phạm Tam Sát vị năm 2026 không nên đụng vào kẻo bất ổn dồn dập, làm ăn thất bát

GĐXH – Trong phong thủy nhà ở, Tam Sát được xem là phương vị mang sát khí mạnh trong năm. Nếu vô tình phạm phải khi xây dựng hoặc sửa chữa nhà cửa có thể khiến gia chủ gặp trở ngại về tài lộc, sức khỏe và các mối quan hệ.

Tin liên quan

5 dấu hiệu phong thủy cho thấy nhà sắp “đổi vận”, tài lộc hanh thông, gia chủ dễ phát tài năm 2026

5 dấu hiệu phong thủy cho thấy nhà sắp “đổi vận”, tài lộc hanh thông, gia chủ dễ phát tài năm 2026

Thay đổi không gian sống để “ở thuận khí – kích tài lộc” (3): Tháng 3 có nên sửa nhà để kích tài lộc và thuận khí

Thay đổi không gian sống để “ở thuận khí – kích tài lộc” (3): Tháng 3 có nên sửa nhà để kích tài lộc và thuận khí

Thay đổi không gian sống để “ở thuận khí – kích tài lộc” tháng 3 (2): Sau Rằm tháng Giêng loại ngay những vật này để tránh tích khí xấu

Thay đổi không gian sống để “ở thuận khí – kích tài lộc” tháng 3 (2): Sau Rằm tháng Giêng loại ngay những vật này để tránh tích khí xấu

Thay đổi không gian sống cho “ở thuận khí – kích tài lộc” tháng 3 (1):5 vị trí trong nhà càng bừa bộn càng làm giảm sinh khí

Thay đổi không gian sống cho “ở thuận khí – kích tài lộc” tháng 3 (1):5 vị trí trong nhà càng bừa bộn càng làm giảm sinh khí

Cùng chuyên mục

Cây trước nhà cho 12 con giáp thu hút tài lộc, đón bình an

Cây trước nhà cho 12 con giáp thu hút tài lộc, đón bình an

- 4 giờ trước

GĐXH - Chọn cây xanh theo 12 con giáp không chỉ giúp làm đẹp không gian sống mà còn hỗ trợ cân bằng bản mệnh, phát huy điểm mạnh và hạn chế bất lợi. Dưới đây là gợi ý các loại cây phong thủy giúp gia chủ thu hút tài lộc và bình an.

Con số may mắn mùa thi 2026: Một cách giúp sĩ tử thêm vững tâm

Con số may mắn mùa thi 2026: Một cách giúp sĩ tử thêm vững tâm

- 8 giờ trước

GĐXH - Việc tìm kiếm ý nghĩa từ các con số, dù là ngày thi, số báo danh, hay những con số được cho là may mắn trong dân gian, trở thành một nhu cầu tinh thần chính đáng của nhiều sĩ tử và phụ huynh.

Hũ gạo đặt ở đâu trong bếp để hút tài lộc và vượng khí năm 2026? Những lưu ý phong thủy nhiều người chưa biết

Hũ gạo đặt ở đâu trong bếp để hút tài lộc và vượng khí năm 2026? Những lưu ý phong thủy nhiều người chưa biết

- 20 giờ trước

GĐXH – Hũ gạo trong phong thủy còn xem là biểu tượng của tài lộc và sự đủ đầy của gia đình. Thử áp dụng những phương pháp phong thủy đơn giản trong đặt hũ gạo để giữ vượng khí, hạn chế thất thoát tài lộc và mang lại cuộc sống ấm no.

Những điều kiêng kỵ khi khâm liệm cần biết

Những điều kiêng kỵ khi khâm liệm cần biết

- 23 giờ trước

GĐXH - Liệm không đơn thuần là nghi thức mai táng mà còn là cách người sống bày tỏ lòng thành kính, giúp linh hồn người mất được siêu thoát. Để hiểu rõ hơn về những điều kiêng kỵ khi liệm, hãy đọc bài viết sau.

Vì sao con số 333 được gọi là con số thiên thần, may mắn

Vì sao con số 333 được gọi là con số thiên thần, may mắn

- 1 ngày trước

GĐXH - Theo số học, mỗi con số đều mang một ý nghĩa riêng biệt. Và những con số có số lặp lại chẳng hạn như 222, 333 chính là con số thiên thần, may mắn.

Những điều cấm kỵ khi chuyển bàn thờ trong nhà

Những điều cấm kỵ khi chuyển bàn thờ trong nhà

- 1 ngày trước

GĐXH - Bàn thờ là không gian linh thiêng trong mỗi gia đình Việt, nơi thể hiện lòng thành kính với tổ tiên. Khi chuyển bàn thờ trong nhà cần kiêng kị gì? Hãy đọc bài viết sau.

Xu hướng lựa chọn nội thất hướng đến sức khỏe và tiện nghi

Xu hướng lựa chọn nội thất hướng đến sức khỏe và tiện nghi

- 1 ngày trước

Không gian sống hiện đại đang thay đổi theo hướng đề cao chất lượng trải nghiệm thay vì chỉ chú trọng hình thức. Người tiêu dùng ngày nay quan tâm nhiều hơn đến sự thoải mái lâu dài, độ an toàn của vật liệu và khả năng thích ứng linh hoạt của từng món đồ.

Đặt thứ này qua đêm trong tủ lạnh mỗi ngày, bạn sẽ tiết kiệm cả triệu tiền điện

Đặt thứ này qua đêm trong tủ lạnh mỗi ngày, bạn sẽ tiết kiệm cả triệu tiền điện

- 1 ngày trước

GĐXH - Sử dụng tủ lạnh sao cho tiết kiệm điện nhất luôn là mối quan tâm của rất nhiều người dùng, trong đó việc đặt một bát nước trong tủ lạnh được khá nhiều bà nội trợ áp dụng. Vậy lời đồn này có đúng không? Hãy đọc bài viết sau.

Gia đình lục đục vì lỗi trên bàn thờ làm mất tài lộc

Gia đình lục đục vì lỗi trên bàn thờ làm mất tài lộc

- 1 ngày trước

GĐXH - Bàn thờ không chỉ là nơi thờ cúng mà còn ảnh hưởng đến tài lộc gia đình. Hãy tìm hiểu cách sắp xếp bàn thờ đúng để công việc và cuộc sống thuận lợi hơn.

Các thực phẩm thông dụng cho mâm cơm gia đình nhưng người đau đầu lại không nên ăn

Các thực phẩm thông dụng cho mâm cơm gia đình nhưng người đau đầu lại không nên ăn

- 1 ngày trước

GĐXH - Bên cạnh giải đáp thắc mắc nhức đầu nên ăn gì, việc nhận diện và hạn chế tiêu thụ các loại thực phẩm gây đau đầu cũng là điều vô cùng quan trọng trên hành trình cải thiện tình trạng này. Dưới đây là một số thực phẩm như vậy.

Xem nhiều

Có nên đốt trầm hương trên bàn thờ không?

Có nên đốt trầm hương trên bàn thờ không?

GĐXH - Việc thắp hương trên bàn thờ là nét đẹp tâm linh, thể hiện lòng thành kính đối với tổ tiên và thần linh. Ngoài hương truyền thống, nhiều gia đình hiện nay đã lựa chọn trầm hương để đốt trên bàn thờ.

Ý nghĩa của nghi thức lạy trả lễ trong đám tang

Ý nghĩa của nghi thức lạy trả lễ trong đám tang

Những loại cây nên trồng đầu năm giúp không gian sống xanh mát, hợp phong thủy, gia chủ lại thêm tài lộc

Những loại cây nên trồng đầu năm giúp không gian sống xanh mát, hợp phong thủy, gia chủ lại thêm tài lộc

Nhà phạm Tam Sát vị năm 2026 không nên đụng vào kẻo bất ổn dồn dập, làm ăn thất bát

Nhà phạm Tam Sát vị năm 2026 không nên đụng vào kẻo bất ổn dồn dập, làm ăn thất bát

Vị trí vượng tài trong nhà cần luôn quét dọn sạch sẽ để hút tài lộc

Vị trí vượng tài trong nhà cần luôn quét dọn sạch sẽ để hút tài lộc

Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

