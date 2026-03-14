Xem ngày giờ tuần mới 16/3 - 22/3/2026 để động thổ, khai trương, xuất hành giúp gia chủ mang lại nhiều may mắn

1. Khung giờ động thổ, khai trương, xuất hành thứ hai ngày 16/3/2026

Âm lịch: 28/01/2026 tức ngày Kỷ Sửu, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ. Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Bính Dần (3h-5h): Kim Quỹ

+ Đinh Mão (5h-7h): Bảo Quang

+ Kỷ Tị (9h-11h): Ngọc Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày là Kỷ Sửu; tức Can Chi tương đồng (Thổ) – ngày tốt.

Ngày thuộc hành Hỏa khắc hành Kim, đặc biệt tuổi: Quý Dậu, Ất Mùi thuộc hành Kim không sợ Hỏa.

Ngày Sửu lục hợp Tý, tam hợp Tỵ và Dậu thành Kim cục. Xung Mùi, hình Tuất, hại Ngọ, phá Thìn, tuyệt Mùi. Tam Sát kị mệnh tuổi Dần, Ngọ, Tuất.

Chuyên gia phong thủy Song Hà khuyên, ngày 16/3/2026 nên chọn hướng xuất hành tốt để mang lại may mắn và tài lộc là hướng Nam và hướng Bắc. Cùng với đó, lưu ý chọn giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 1h-3h và 13h-15h (Tiểu cát); 5h-7h và 17h-19h (Đại an); 7h-9h và 19h-21h (Tốc hỷ).

2. Khung giờ động thổ, khai trương, xuất hành thứ ba ngày 17/3/2026

Âm lịch: 29/01/2026 tức ngày Canh Dần, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ. Các giờ hoàng đạo trong ngày có thể tham khảo để động thổ, khai trương, xuất hành:

+ Canh Thìn (7h-9h): Kim Quỹ

+ Tân Tị (9h-11h): Bảo Quang

+ Quý Mùi (13h-15h): Ngọc Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày là Canh Dần; tức Can khắc Chi (Kim, Mộc) – ngày bình thường.

Ngày thuộc hành Mộc khắc hành Thổ, đặc biệt tuổi: Canh Ngọ, Mậu Thân, Bính Thìn thuộc hành Thổ không sợ Mộc.

Ngày Dần lục hợp Hợi, tam hợp Ngọ và Tuất thành Hỏa cục. Xung Thân, hình Tỵ, hại Tỵ, phá Hợi, tuyệt Dậu.

Hướng xuất hành tốt trong ngày 17/3/2026 là hướng Tây Bắc và Tây Nam, cần tránh xuất hành hướng Bắc là hướng xấu để có nhiều niềm vui và tài lộc. Ngoài ra, mọi người lưu ý về giờ xuất hành Lý Thuần Phong, nhất là với những ai di chuyển xa để công việc được thuận lợi: 11h-13h và 23h- 1h (Tiểu cát); 3h-5h và 15h-17h (Đại an); 5h-7h và 17h-19h (Tốc hỷ).

Theo chuyên gia, ngày này khởi công trăm việc đều tốt, tốt nhất là: xây cất nhà cửa, cưới gả, chôn cất, trổ cửa, tháo nước, các việc thủy lợi, đi thuyền….

3. Khung giờ động thổ, khai trương, xuất hành thứ tư ngày 18/3/2026

Âm lịch: 30/01/2026 tức ngày Tân Mão, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ. Khung giờ động thổ, khai trương, xuất hành có thể tham khảo giờ hoàng đạo:

+ Canh Dần (3h-5h): Thanh Long

+ Tân Mão (5h-7h): Minh Đường

+ Giáp Ngọ (11h-13h): Kim Quỹ

+ Ất Mùi (13h-15h): Bảo Quang

Thiên Can Địa Chi của ngày là Tân Mão; tức Can khắc Chi (Kim, Mộc) – ngày bình thường. Để tiến hành các công việc được suôn sẻ, mọi người nên chọn hướng xuất hành tốt trong ngày là hướng Tây Nam, tránh xuất hành hướng xấu – hướng Bắc.

Giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong nên chọn trong ngày 18/3/2026 là: 1h-3h và 13h-15h (Đại an); 3h-5h và 15h-17h (Tốc hỷ); 9h-11h và 21h-23h (Tiểu cát).

Ngày này tiến hành các công việc theo chuyên gia phong thủy là rất thuận lợi. Theo đó, mọi người có thể thực hiện các công việc: xây cất nhà, cưới gả, chôn cất, trổ cửa, dựng cửa, tháo nước, các vụ thủy lợi, chặt cỏ phá đất, cắt áo thêu áo, khai trương, xuất hành, làm việc thiện ắt Thiện quả tới nhanh hơn.

4. Khung giờ động thổ, khai trương, xuất hành thứ năm ngày 19/3/2026

Âm lịch: 01/02/2026 tức ngày Nhâm Thìn, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ. Khung giờ động thổ, khai trương, xuất hành có thể tham khảo ngày 19/3 là:

+ Nhâm Dần (3h-5h): Tư Mệnh

+ Giáp Thìn (7h-9h): Thanh Long

+ Ất Tị (9h-11h): Minh Đường

+ Mậu Thân (15h-17h): Kim Quỹ

Thiên Can Địa Chi của ngày là Nhâm Thìn; tức Chi khắc Can (Thổ, Thủy) – ngày xấu. Do đó để thực hiện các công việc được tốt, chuyên gia phong thủy khuyên nên chọn hướng xuất hành tốt trong ngày 19/3 là hướng Nam và hướng Tây, tránh xuất hành hướng Bắc là hướng xấu.

Giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 11h-13h và 23h- 1h (Tốc hỷ); 5h-7h và 17h-19h (Tiểu cát); 9h-11h và 21h-23h (Đại an).

5. Khung giờ động thổ, khai trương, xuất hành thứ sáu ngày 20/3/2026

Âm lịch: 02/02/2026 tức ngày Quý Tỵ, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ. Các giờ hoàng đạo trong ngày theo chuyên gia có thể chọn để thực hiện các công việc:

+ Bính Thìn (7h-9h): Tư Mệnh

+ Mậu Ngọ (11h-13h): Thanh Long

+ Kỷ Mùi (13h-15h): Minh Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày là Quý Tỵ; tức Can khắc Chi (Thủy, Hỏa) – ngày bình thường.

Ngày thuộc hành Thủy khắc hành Hỏa, đặc biệt tuổi: Kỷ Sửu, Đinh Dậu, Kỷ Mùi thuộc hành Hỏa không sợ Thủy.

Ngày Tỵ lục hợp Thân, tam hợp Sửu và Dậu thành Kim cục. Xung Hợi, hình Thân, hại Dần, phá Thân, tuyệt Tý

Chuyên gia phong thủy Song Hà khuyên, ngày 20/3/2026, mọi người nên chọn hướng xuất hành tốt để mang lại may mắn và tài lộc là hướng Đông Nam và Tây Bắc. Bên cạnh đó, lưu ý chọn giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 3h-5h và 15h-17h (Tiểu cát); 7h-9h và 19h-21h (Đại an); 9h-11h và 21h-23h (Tốc hỷ).

Trong ngày, thực hiện các công việc đều tốt. Tốt nhất là dựng cột, cất lầu, làm dàn gác, cưới gả, trổ cửa, dựng cửa, tháo nước hay các việc liên quan đến thủy lợi, cắt áo.

6. Khung giờ động thổ, khai trương, xuất hành thứ bảy ngày 21/3/2026

Âm lịch: 03/02/2026 tức ngày Giáp Ngọ, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Đinh Mão (5h-7h): Ngọc Đường

+ Canh Ngọ (11h-13h): Tư Mệnh

+ Nhâm Thân (15h-17h): Thanh Long

Thiên Can Địa Chi của ngày là Giáp Ngọ; tức Can sinh Chi (Mộc, Hỏa) – ngày tốt. Trong ngày này nên chọn hướng xuất hành Đông Bắc và Đông Nam là hai hướng xuất hành tốt đem lại nhiều may mắn, tài lộc.

Cùng với đó, chuyên gia khuyên mọi người lưu ý đến giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong khi di chuyển xa: 1h-3h và 13h-15h (Tiểu cát); 5h-7h và 17h-19h (Đại an); 7h-9h và 19h-21h (Tốc hỷ). Trong ngày tiến hành các công việc đều có lợi, nhất là xây cất, gieo trồng, cưới gả…

7. Khung giờ động thổ, khai trương, xuất hành chủ nhật ngày 22/3/2026

Âm lịch: 04/02/2026 tức ngày Ất Mùi, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ. Khung giờ động thổ, khai trương, xuất hành có thể tham khảo các giờ hoàng đạo:

+ Mậu Dần (3h-5h): Kim Quỹ

+ Kỷ Mão (5h-7h): Bảo Quang

+ Tân Tị (9h-11h): Ngọc Đường

+ Giáp Thân (15h-17h): Tư Mệnh

Thiên Can Địa Chi của ngày là Ất Mùi; tức Can khắc Chi (Mộc, Thổ) – ngày bình thường.

Ngày thuộc hành Kim khắc hành Mộc, đặc biệt tuổi: Kỷ Hợi nhờ Kim khắc mà được lợi.

Ngày Mùi lục hợp Ngọ, tam hợp Mão và Hợi thành Mộc cục. Xung Sửu, hình Sửu, hại Tý, phá Tuất, tuyệt Sửu. Tam Sát kị mệnh tuổi Thân, Tý, Thìn.

Hướng xuất hành tốt trong ngày 22/3/2026 nên lựa chọn để có nhiều tài lộc, niềm vui là hướng Tây Bắc và Đông Nam. Cùng với đó, chọn giờ xuất hành Lý Thuần Phong: 11h-13h và 23h- 1h (Tiểu cát); 3h-5h và 15h-17h (Đại an); 5h-7h và 17h-19h (Tốc hỷ).

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

