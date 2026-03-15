Vị trí đặt bàn ghế phòng khách chuẩn phong thủy thu hút tài lộc 2026

Ý nghĩa của bộ bàn ghế trong phòng khách

Ghế sofa không chỉ là món đồ nội thất quen thuộc mà còn giữ vai trò quan trọng trong phong thủy nhà ở. Cách sắp xếp bộ sofa có thể ảnh hưởng tới thẩm mỹ và dòng chảy năng lượng trong nhà.

Theo quan niệm phong thủy phương Đông, sofa có chức năng tụ tài, giúp gia chủ giữ vững và gia tăng vận khí, ngày càng hưng vượng. Bởi vậy việc bài trí bàn ghế phòng khách cần được tính toán hợp lý.

Ghế sofa không chỉ là món đồ nội thất quen thuộc mà trong phong thủy nhà ở còn giữ vai trò quan trọng. Ảnh minh họa

Các chuyên gia phong thủy thường khuyên nên sắp xếp sofa theo hình chữ U, hướng tầm nhìn về khu vực trung tâm như kệ tivi hoặc bàn trà. Cách bố trí này mang ý nghĩa "tàng phong tụ khí", giúp không gian trở nên ấm cúng và thuận lợi cho việc tụ tài lộc.

Hiện có nhiều loại bàn ghế khác nhau, màu ghế sofa phòng khách cũng đủ chủng loại. Khi chọn bộ bàn ghế cần cân nhắc diện tích căn phòng. Phòng khách rộng có thể sử dụng bộ sofa lớn, trong khi phòng nhỏ nên chọn kiểu dáng gọn gàng. Nhà có trần thấp cũng không nên dùng bàn ghế quá cao để tránh cảm giác chật chội.

Lưu ý khi bố trí

Theo phong thủy, bộ ghế sofa tượng trưng cho gia chủ, còn bàn trà tượng trưng cho khách quý. Vì vậy, bàn trà nên có kích thước nhỏ và chiều cao thấp hơn ghế sofa. Điều này thể hiện sự hiếu khách, đồng thời tránh việc "khách lấn át chủ".

Không để khoảng trống sau sofa

Trong phong thủy có quan niệm "tựa sơn", tức là phía sau chỗ ngồi nên có điểm tựa vững chắc. Sofa vì vậy nên đặt sát tường để tạo cảm giác ổn định và an toàn, may mắn hơn.

Nếu phía sau sofa là cửa sổ, lối đi hoặc cửa ra vào, người ngồi có thể cảm thấy thiếu an toàn. Trong trường hợp không thể kê sát tường, gia chủ có thể đặt một chiếc tủ thấp hoặc bình phong phía sau để tạo điểm tựa.

Không đặt sofa mà không có bàn trà

Sofa thường được ví như Sơn (núi), còn bàn trà tượng trưng cho Thủy (nước). Hai yếu tố này cần hài hòa để cân bằng phong thủy. Khi bày cần lưu ý tuyệt đối không đặt sofa mà không có bàn trà, hoặc bàn trà kê riêng ở một góc mà không kèm theo ghế.

Bàn trà nên đặt ở giữa hai ghế sofa hoặc phía trước sofa dài hay sofa chữ L. Đồng thời, sofa nên được kê cao hơn bàn trà và đặt ở vị trí vững chắc.

Không đặt sofa đối diện cửa chính

Cửa chính là nơi nạp khí cho toàn bộ ngôi nhà, luồng khí ra vào cửa chính tương đối mạnh cưỡng bức. Hơn nữa, khi người đi bên ngoài có thể nhìn thấy mọi sinh hoạt, làm mất đi tính riêng tư của gia đình.

Không nên để thùng rác bên dưới bộ bàn ghế

Nhiều người có thói quen đặt thùng rác bên dưới bộ bàn ghế trong phòng khách. Điều này dễ làm mất vệ sinh và ảnh hưởng đến sức khỏe, phong thủy của gia đình bạn.

Ngoài ra, nên thường xuyên dọn dẹp phòng khách gọn gàng, giữ khu vực bàn ghế và kệ tivi sạch sẽ để tạo không gian thông thoáng, giúp dòng năng lượng trong nhà lưu thông tốt hơn.

Việc bố trí sofa trong phòng khách nên lưu ý quan niệm "tựa sơn"





Chọn màu sắc bộ sofa hợp phong thủy

Trong phong thủy, khi chọn sofa nên lựa chọn theo nguyên tắc ngũ hành. Ngũ hành Kim lấy màu trắng làm chủ, ngũ hành Mộc lấy màu xanh làm chủ, ngũ hành Thủy lấy màu đen làm chủ, ngũ hành Hỏa lấy màu đỏ làm chủ, ngũ hành Thổ lấy màu vàng làm chủ.

Ngoài ra, màu sofa cũng có thể lựa chọn theo hướng đặt trong phòng khách:

+ Hướng Bắc có thể tham khảo chọn sofa màu đỏ, hồng hoặc tím để tạo sự cân bằng năng lượng. Phương Bắc thuộc ngũ hành Thủy, Thủy khí vượng, hơi nước bốc cao

+ Hướng Nam có thể tham khảo các gam màu trắng hoặc xám nhạt.

+ Hướng Tây nên dùng sofa màu xanh lục để tăng sinh khí vì phương Tây thuộc ngũ hành Kim, Kim khí thịnh vượng, Kim khắc Mộc sinh tài.

+ Hướng Đông có thể tham khảo sofa có các tông vàng hoặc vàng đất giúp mang lại cảm giác ấm áp và may mắn.

Việc lựa chọn màu sắc phù hợp sẽ góp phần tạo nên không gian hài hòa, giúp gia chủ cảm thấy thoải mái và thuận lợi hơn trong mọi việc.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

