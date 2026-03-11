Nhà phạm Tam Sát vị năm 2026 không nên đụng vào kẻo bất ổn dồn dập, làm ăn thất bát
GĐXH – Trong phong thủy nhà ở, Tam Sát được xem là phương vị mang sát khí mạnh trong năm. Nếu vô tình phạm phải khi xây dựng hoặc sửa chữa nhà cửa có thể khiến gia chủ gặp trở ngại về tài lộc, sức khỏe và các mối quan hệ.
Phương vị Tam sát là gì?
Theo chuyên gia phong thủy Tam Nguyên, Tam Sát là tổ hợp của ba loại Sát (Kiếp Sát, Tai Sát và Tuế Sát). Đây là ba nguồn năng lượng được cho là có thể ảnh hưởng đến vận khí của con người trong từng năm.
Theo phong thủy, phạm Tam Sát có thể khiến gia chủ gặp trở ngại về tài lộc, sức khỏe và các mối quan hệ. Tuế Sát gây trở ngại cho các mối quan hệ, ngăn cản bước tiến tới thành công. Kiếp Sát gây mất mát tiền của và Tai Sát gây rủi ro, tai nạn.
Người xưa có câu "Muốn phát tài, phải đấu Tam Sát", ý nói Tam Sát là một trong những Thần sát trọng yếu của phong thủy nhà ở. Trong phong thủy nhà ở, nếu vị trí xây dựng hoặc sửa chữa phạm vào phương Tam Sát của năm thì được cho là dễ phát sinh những điều không thuận lợi như hao tài, bất ổn gia đình hoặc trục trặc trong công việc.
Tam Sát năm 2026 nằm ở hướng nào và cần lưu ý gì?
Theo cách tính phong thủy dựa trên địa chi và ngũ hành, mỗi năm phương vị Tam Sát sẽ thay đổi.
Các năm và tháng Tị - Dậu - Sửu hợp Kim cục, Kim vượng tại phương Tây, đối xung với phương Đông của Dần - Mão - Thìn (trong đó: Dần là Kiếp Sát, Mão là Tai Sát, Thìn là Tuế Sát). Cứ tới năm, tháng Tị - Dậu - Sửu thì Tam Sát vị sẽ nằm ở phương Đông.
Các năm và tháng Dần - Ngọ - Tuất, Tam Sát vị nằm ở phương Bắc.
Các năm và tháng Hợi - Mão – Mùi, Tam Sát vị sẽ nằm ở phương Tây.
Các năm và tháng Thân - Tý - Thìn hợp Thủy cục, Thủy vượng tại phương Bắc, đối xung với phương Nam của Tị - Ngọ - Mùi.
Theo cách tính này, năm 2026 Bính Ngọ, Tam Sát được xác định nằm ở phương Bắc, gồm ba sơn vị liên tiếp: Hợi – Kiếp Sát; Tý – Tai Sát; Sửu – Tuế Sát. Do đó, trong năm này, phương Bắc được xem là khu vực cần đặc biệt lưu ý trong phong thủy nhà ở.
Gia chủ nên hạn chế các hoạt động có tính "động" tại khu vực phương Bắc của ngôi nhà, chẳng hạn như: Động thổ, đào móng, xây dựng nhà cửa; Sửa chữa lớn hoặc cải tạo công trình, cất nóc, chuyển nhà…
Ngoài ra, các khu vực sinh hoạt thường xuyên như giường ngủ, bàn làm việc cũng được khuyến nghị không nên đặt trực diện tại phương vị này để tránh ảnh hưởng đến sinh hoạt và công việc. Ai làm nhà hướng Bắc trong năm 2026 cần cẩn trọng trong việc xem tuổi, cúng thổ địa, giải hạn...
Cách hóa giải Tam Sát năm 2026
Việc xác định và hóa giải đúng phương vị Tam Sát sẽ giúp bảo vệ năng lượng tích cực, gìn giữ tài vận và mang lại bình yên trong không gian sống của bạn.
Các chuyên gia phong thủy cho rằng, việc giữ cho khu vực Tam Sát sạch sẽ, gọn gàng và thông thoáng là một trong những biện pháp đơn giản giúp hạn chế tác động của sát khí. Các gia đình không nên để rác, đồ đạc bừa bộn ở khu vực này, hạn chế đặt các thiết bị gây tiếng ồn lớn…
Việc đặt cây xanh cũng cần cân nhắc. Do phương Bắc năm 2026 thuộc ngũ hành Thủy, cây trồng nên được lựa chọn phù hợp với hành này, nếu không có thể làm tăng sự xung khắc về năng lượng.
Trong trường hợp cần sửa chữa hoặc xây dựng tại khu vực phạm Tam Sát, gia chủ nên tham khảo ý kiến của chuyên gia phong thủy để lựa chọn thời điểm và phương án phù hợp.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
