Những điều kiêng kỵ khi khâm liệm cần biết
GĐXH - Liệm không đơn thuần là nghi thức mai táng mà còn là cách người sống bày tỏ lòng thành kính, giúp linh hồn người mất được siêu thoát. Để hiểu rõ hơn về những điều kiêng kỵ khi liệm, hãy đọc bài viết sau.
Theo quan niệm dân gian, khâm liệm không chỉ là việc bao bọc thi thể trước khi an táng mà còn là một nghi thức tâm linh quan trọng, ảnh hưởng đến sự an yên của người mất và vận khí của gia đình. Vì vậy, trong quá trình khâm liệm, cần tuyệt đối tránh một số điều sau:
Không được khóc to trong lúc khâm liệm
Khi tìm hiểu liệm là gì, ngoài quy trình thực hiện, cần đặc biệt lưu ý những điều kiêng kỵ khi khâm liệm. Một trong những điều quan trọng nhất là không được khóc to trong lúc khâm liệm.
Theo quan niệm dân gian, tiếng khóc lớn dễ khiến linh hồn người mất quyến luyến, không siêu thoát, gây ảnh hưởng không tốt đến người đã khuất và gia đình. Đồng thời, việc giữ không gian yên tĩnh, trang nghiêm trong lễ khâm liệm cũng thể hiện sự tôn kính, nghiêm cẩn.
Vì vậy, gia đình thường dặn dò con cháu nén đau thương, chỉ khóc thầm hoặc chờ đến khi lễ nhập quan kết thúc mới bày tỏ cảm xúc.
Không để gương soi trong phòng khâm liệm
Trong quy trình liệm là gì, một điều quan trọng cần lưu ý là không để gương soi trong phòng khâm liệm. Theo tín ngưỡng dân gian, gương có thể phản chiếu hình ảnh linh hồn người mất, gây ra những hiện tượng không may hoặc làm cho linh hồn người đã khuất bị hoảng sợ, không thể siêu thoát.
Vì vậy, trong suốt thời gian khâm liệm, gia đình thường che gương hoặc di chuyển gương ra khỏi phòng, để tránh những điềm xấu, đồng thời giữ cho không gian thanh tịnh, nghiêm cẩn.
Đây là một trong những kiêng kỵ khi khâm liệm mà gia đình cần tuân thủ để tiễn biệt người mất một cách thành kính và an lành.
Không để mèo nhảy qua thi thể
Một trong những kiêng kỵ khi khâm liệm mà nhiều người không biết là không để mèo nhảy qua thi thể.
Theo quan niệm dân gian, mèo, đặc biệt là mèo đen, có thể mang lại điềm xấu nếu nhảy qua thi thể của người đã khuất. Điều này được tin là có thể khiến thi thể sống lại hoặc linh hồn người mất không thể siêu thoát, dẫn đến những rủi ro, tai ương cho gia đình.
Vì vậy, trong quá trình khâm liệm, gia đình thường cẩn thận nhốt mèo hoặc các động vật khác ra khỏi khu vực tang lễ để tránh sự cố ngoài ý muốn. Đây là một nghi thức tâm linh quan trọng giúp gia đình giữ được sự an lành và tôn trọng đối với người đã khuất.
Kiêng kỵ về thời gian
Khi thực hiện quy trình liệm, kiêng kỵ về thời gian là một yếu tố không thể bỏ qua. Theo quan niệm phong thủy, việc lựa chọn thời gian khâm liệm phải được tiến hành vào giờ lành, ngày tốt.
Mỗi giờ, mỗi ngày đều có ảnh hưởng nhất định đến vận mệnh người mất và gia đình. Chọn giờ xấu có thể mang lại điềm xui, không may cho gia đình, và theo tín ngưỡng, linh hồn người mất cũng có thể gặp khó khăn trong việc siêu thoát.
Vì vậy, gia đình thường sẽ mời thầy cúng hoặc tham khảo lịch âm dương, thầy phong thủy để xác định thời gian thực hiện nghi lễ khâm liệm sao cho phù hợp, giúp gia đình tránh những điều không may. Kiêng kỵ này thể hiện sự tôn trọng đối với người đã khuất và mong muốn an lành, thanh thản cho linh hồn.
Kiêng kỵ về người thực hiện
Một trong những yếu tố quan trọng trong quy trình liệm là kiêng kỵ về người thực hiện. Theo phong tục và tín ngưỡng dân gian, khâm liệm và các công đoạn liên quan không phải ai cũng có thể tham gia.
Chỉ những người có kinh nghiệm, đạo đức và tâm linh vững vàng mới được giao phó nhiệm vụ này. Thông thường, người thực hiện phải là người trong họ tộc, người lớn tuổi hoặc thầy cúng – những người có uy tín và hiểu rõ nghi lễ.
Điều này có lý do tâm linh rất rõ ràng, vì người thực hiện khâm liệm phải có tâm trong sạch, không mang năng lượng tiêu cực, để tránh làm ảnh hưởng đến linh hồn người đã khuất.
Việc lựa chọn sai người thực hiện có thể gây xáo trộn năng lượng trong không gian tang lễ, dẫn đến những điều không may cho gia đình.
Ngoài ra, cũng có kiêng kỵ về những người có tang hoặc mang thai, vì được cho là sẽ gặp phải tai ương hoặc sự xáo trộn trong công việc khâm liệm.
Kiêng kỵ về vật dụng
Trong quy trình liệm, một trong những điều kiêng kỵ quan trọng chính là kiêng kỵ về vật dụng. Các vật dụng sử dụng trong tang lễ cần phải lựa chọn cẩn thận để tránh những điều không may.
Theo quan niệm dân gian, dao, kéo, gương và các vật sắc nhọn không nên có mặt trong phòng khâm liệm, vì chúng được cho là sẽ cản trở linh hồn người mất không thể siêu thoát, hoặc làm xáo trộn không gian linh thiêng.
Bên cạnh đó, vải vóc sử dụng để bọc thi thể và mặc đồ thọ trang cũng phải phù hợp với phong tục. Các màu sắc và hoa văn trên vải cần phải tuân theo các quy định nhất định.
Tránh sử dụng vải có hoa văn lạ, màu sắc sặc sỡ, vì điều này có thể gây ảnh hưởng không tốt đến vận khí của gia đình và linh hồn người mất.
Việc chọn lựa vật dụng phù hợp không chỉ là tôn trọng nghi lễ mà còn là thể hiện sự kính trọng và mong muốn an lành cho người đã khuất, giúp cho lễ khâm liệm diễn ra một cách suôn sẻ và trang nghiêm.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
