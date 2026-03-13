Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Những điều cấm kỵ khi chuyển bàn thờ trong nhà

Thứ sáu, 10:22 13/03/2026 |
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Bàn thờ là không gian linh thiêng trong mỗi gia đình Việt, nơi thể hiện lòng thành kính với tổ tiên. Khi chuyển bàn thờ trong nhà cần kiêng kị gì? Hãy đọc bài viết sau.

Những trường hợp cần chuyển bàn thờ sang vị trí khác trong nhà

Việc thay đổi vị trí bàn thờ không nên thực hiện tùy tiện mà thường xuất phát từ các nguyên nhân sau: Bố cục không gian sống thay đổi, cần điều chỉnh nội thất. Vị trí bàn thờ cũ không còn hợp phong thủy hoặc gây bất tiện trong sinh hoạt.

Dù lý do là gì, quá trình chuyển bàn thờ cần được thực hiện cẩn trọng để giữ gìn sự tôn nghiêm và tránh những hệ lụy tâm linh.

Những điều cấm kỵ khi chuyển bàn thờ trong nhà - Ảnh 1.

Dù lý do là gì, quá trình chuyển bàn thờ cần được thực hiện cẩn trọng để giữ gìn sự tôn nghiêm và tránh những hệ lụy tâm linh.

Khi có nhu cầu chuyển bàn thờ sang vị trí khác trong nhà, việc thực hiện cần tuân thủ những nguyên tắc phong thủy và nghi lễ tâm linh quan trọng nhằm đảm bảo sự an yên và tài lộc cho gia chủ.

Yếu tố cần xem xét khi chuyển bàn thờ sang vị trí khác trong nhà

Chọn ngày giờ tốt

Chọn ngày giờ tốt để chuyển bàn thờ là bước đầu tiên và quan trọng nhất. Ngày giờ phải hợp với tuổi mệnh của gia chủ và tránh các ngày xấu như: Ngày Nguyệt Kỵ, Tam Nương, Dương Công Kỵ Nhật. Giờ Tuyệt Lộ, Không Vong hoặc các giờ xung khắc.

Ưu tiên chọn ngày Hoàng Đạo, giờ hợp mệnh gia chủ, đặc biệt là buổi sáng hoặc giờ Mão (5h-7h) để đón khí lành.

Xác định vị trí và hướng đặt bàn thờ mới

Khi chuyển bàn thờ, vị trí mới cần đảm bảo: Hợp hướng phong thủy: Tùy theo mệnh và tuổi của gia chủ mà lựa chọn hướng tốt, thường là Đông Bắc, Đông Nam, Tây Bắc.

Tránh các khu vực tối kỵ: Không đặt bàn thờ đối diện cửa chính. Tránh vị trí gần nhà vệ sinh, bếp, hoặc dưới cầu thang.

Những điều cấm kỵ khi chuyển bàn thờ trong nhà - Ảnh 2.

Khi chuyển bàn thờ, vị trí mới cần đảm bảo: Hợp hướng phong thủy: Tùy theo mệnh và tuổi của gia chủ mà lựa chọn hướng tốt, thường là Đông Bắc, Đông Nam, Tây Bắc.

Không đặt ở nơi có ánh sáng mạnh chiếu trực tiếp hoặc khu vực ồn ào. Vị trí bàn thờ cần có sự trang trọng, yên tĩnh và thoáng đãng, thuận tiện trong việc thờ cúng.

Chuẩn bị lễ vật và thực hiện nghi lễ chuyển bàn thờ

Lễ cúng xin phép tổ tiên trước khi chuyển bàn thờ là phần không thể thiếu. Lễ vật cơ bản gồm: Hương, đèn nến, hoa tươi (cúc, ly). Mâm ngũ quả (chuối, bưởi, táo, cam…). Tam sên (thịt luộc, trứng luộc, tôm/cua). Rượu trắng, nước lọc, trà.

Quy trình lễ cúng: Thắp hương, đọc văn khấn xin phép di dời bàn thờ. Cầu mong tổ tiên, thần linh chứng giám và phù hộ. Chờ hương tàn mới bắt đầu di chuyển bàn thờ.

Những điều cấm kỵ khi chuyển bàn thờ trong nhà

Không chọn ngày giờ tùy tiện: Chọn ngày giờ không hợp tuổi hoặc phạm ngày xấu có thể gây bất ổn cho gia đình. Hãy nhờ thầy phong thủy hoặc sử dụng lịch tra cứu uy tín.

Không đặt bàn thờ ở nơi ô uế, thiếu trang nghiêm: Bàn thờ phải được đặt ở vị trí thanh tịnh. Tuyệt đối tránh các nơi như: Gần nhà vệ sinh, nhà bếp. Dưới xà ngang, gác lửng hoặc khu vực ẩm thấp. Nơi thường xuyên đi lại, tiếng ồn lớn.

Những điều cấm kỵ khi chuyển bàn thờ trong nhà - Ảnh 3.

Bàn thờ luôn cần được lau dọn sạch sẽ, thay nước thường xuyên. Không đặt đồ vật linh tinh gần khu vực này. Việc duy trì sự thanh tịnh chính là thể hiện lòng tôn kính với tổ tiên và thần linh.

Không bỏ qua nghi lễ cúng bái: Nhiều gia đình vì thiếu hiểu biết hoặc vội vàng mà không thực hiện nghi lễ cúng xin phép và lễ an vị. Điều này có thể làm mất đi sự linh thiêng và ảnh hưởng tiêu cực đến phong thủy.

Lưu ý sau khi chuyển bàn thờ

Sau khi chuyển bàn thờ, nên quan sát và theo dõi trong vài ngày: Kiểm tra độ chắc chắn của bàn thờ. Đảm bảo không có dấu hiệu bất ổn như nứt, nghiêng, đổ đạc không cân xứng. Nếu cảm thấy không phù hợp, nên tham khảo ý kiến thầy phong thủy để điều chỉnh kịp thời.

Giữ gìn sự trang nghiêm: Bàn thờ luôn cần được lau dọn sạch sẽ, thay nước thường xuyên. Không đặt đồ vật linh tinh gần khu vực này. Việc duy trì sự thanh tịnh chính là thể hiện lòng tôn kính với tổ tiên và thần linh.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Đây mới là cách bài trí bàn thờ gia tiên 3 cấp mang lại phúc lộc và bình anĐây mới là cách bài trí bàn thờ gia tiên 3 cấp mang lại phúc lộc và bình an

GĐXH - Bàn thờ gia tiên 3 cấp mang một ý nghĩa đặc biệt, không chỉ là nơi thờ cúng mà còn là biểu tượng của sự tôn ti trật tự, thể hiện sự tưởng nhớ đến nhiều thế hệ.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Đây mới là cách bài trí bàn thờ gia tiên 3 cấp mang lại phúc lộc và bình an

Đây mới là cách bài trí bàn thờ gia tiên 3 cấp mang lại phúc lộc và bình an

Vị trí đặt muối trong nhà giúp bình an, thịnh vượng

Vị trí đặt muối trong nhà giúp bình an, thịnh vượng

Hoa hồng trắng trong đám tang và ý nghĩa của sự tiễn biệt

Hoa hồng trắng trong đám tang và ý nghĩa của sự tiễn biệt

Bật mí thông điệp và sự đặc biệt của con số 18 trong biển số xe và sim điện thoại

Bật mí thông điệp và sự đặc biệt của con số 18 trong biển số xe và sim điện thoại

Số 79 có ý nghĩa gì? Các tổ hợp số 79 mang ý nghĩa đại cát

Số 79 có ý nghĩa gì? Các tổ hợp số 79 mang ý nghĩa đại cát

Cùng chuyên mục

Xu hướng lựa chọn nội thất hướng đến sức khỏe và tiện nghi

Xu hướng lựa chọn nội thất hướng đến sức khỏe và tiện nghi

- 3 giờ trước

Không gian sống hiện đại đang thay đổi theo hướng đề cao chất lượng trải nghiệm thay vì chỉ chú trọng hình thức. Người tiêu dùng ngày nay quan tâm nhiều hơn đến sự thoải mái lâu dài, độ an toàn của vật liệu và khả năng thích ứng linh hoạt của từng món đồ.

Đặt thứ này qua đêm trong tủ lạnh mỗi ngày, bạn sẽ tiết kiệm cả triệu tiền điện

Đặt thứ này qua đêm trong tủ lạnh mỗi ngày, bạn sẽ tiết kiệm cả triệu tiền điện

- 4 giờ trước

GĐXH - Sử dụng tủ lạnh sao cho tiết kiệm điện nhất luôn là mối quan tâm của rất nhiều người dùng, trong đó việc đặt một bát nước trong tủ lạnh được khá nhiều bà nội trợ áp dụng. Vậy lời đồn này có đúng không? Hãy đọc bài viết sau.

Gia đình lục đục vì lỗi trên bàn thờ làm mất tài lộc

Gia đình lục đục vì lỗi trên bàn thờ làm mất tài lộc

- 16 giờ trước

GĐXH - Bàn thờ không chỉ là nơi thờ cúng mà còn ảnh hưởng đến tài lộc gia đình. Hãy tìm hiểu cách sắp xếp bàn thờ đúng để công việc và cuộc sống thuận lợi hơn.

Các thực phẩm thông dụng cho mâm cơm gia đình nhưng người đau đầu lại không nên ăn

Các thực phẩm thông dụng cho mâm cơm gia đình nhưng người đau đầu lại không nên ăn

- 19 giờ trước

GĐXH - Bên cạnh giải đáp thắc mắc nhức đầu nên ăn gì, việc nhận diện và hạn chế tiêu thụ các loại thực phẩm gây đau đầu cũng là điều vô cùng quan trọng trên hành trình cải thiện tình trạng này. Dưới đây là một số thực phẩm như vậy.

Kích hoạt vị trí tài lộc trong nhà để đón tài khí dồi dào, giúp bình an và vượng lộc năm 2026

Kích hoạt vị trí tài lộc trong nhà để đón tài khí dồi dào, giúp bình an và vượng lộc năm 2026

- 22 giờ trước

GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy, việc kích hoạt vị trí tài khí trong nhà sẽ giúp chiêu tài, đón lộc cho gia chủ, đồng thời hạn chế tình trạng thoát tài, hao lộc.

Ý nghĩa số 33 trong SIM điện thoại và đối tượng sử dụng

Ý nghĩa số 33 trong SIM điện thoại và đối tượng sử dụng

- 1 ngày trước

GĐXH - Theo phong thủy và cả trong quan niệm dân gian thì vận mệnh của con người có liên quan đến các con số, vậy số 33 có ý nghĩa gì trong SIM điện thoại và đối tượng sử dụng ra sao, cùng đọc bài viết sau.

Đèn cầy bái quan: Lộc cho người sống, xua đuổi vận xui không phải ai cũng biết

Đèn cầy bái quan: Lộc cho người sống, xua đuổi vận xui không phải ai cũng biết

- 1 ngày trước

GĐXH - Việc thắp đèn cầy bái quan không chỉ mang mục đích chiếu sáng mà còn thể hiện ý nghĩa tâm linh và tôn kính đối với người đã khuất.

Lý giải ý nghĩa số lượng bát hương trên bàn thờ

Lý giải ý nghĩa số lượng bát hương trên bàn thờ

- 1 ngày trước

GĐXH - Nên đặt mấy bát hương trên bàn thờ? Ý nghĩa số lượng bát hương trên bàn thờ là gì? Hãy tìm hiểu ý nghĩa số lượng bát hương trên bàn thờ qua bài viết sau.

Ý nghĩa tác động của con số 99 nhiều người không biết

Ý nghĩa tác động của con số 99 nhiều người không biết

- 1 ngày trước

GĐXH - Theo quan điểm phong thủy và kinh dịch, mỗi con số đều có ý nghĩa tác động riêng của mình. Trong các con số thì 99 được nhiều người săn đón. Tuy nhiên, ý nghĩa tác động của con số 99 này trong các quan niệm dân gian là gì thì không phải ai cũng biết.

Nguồn gốc tổ ấm hơn 1.000 m2 của Hòa Minzy và Văn Cương

Nguồn gốc tổ ấm hơn 1.000 m2 của Hòa Minzy và Văn Cương

- 1 ngày trước

GĐXH - Những ngày gần đây, ca sĩ Hòa Minzy thường xuyên khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng sắp cưới, đại úy Văn Cương, trong ngôi nhà sân vườn tại Bắc Ninh.

Xem nhiều

Vị trí đặt muối trong nhà giúp bình an, thịnh vượng

Vị trí đặt muối trong nhà giúp bình an, thịnh vượng

GĐXH - Việc đặt muối ở các vị trí thích hợp trong nhà không chỉ giúp kích hoạt tài lộc mà còn tạo ra một không gian sống bình an, thịnh vượng. Hãy thử áp dụng những phương pháp phong thủy đơn giản có trong bài viết sau.

Có nên đốt trầm hương trên bàn thờ không?

Có nên đốt trầm hương trên bàn thờ không?

Ý nghĩa của nghi thức lạy trả lễ trong đám tang

Ý nghĩa của nghi thức lạy trả lễ trong đám tang

Những loại cây nên trồng đầu năm giúp không gian sống xanh mát, hợp phong thủy, gia chủ lại thêm tài lộc

Những loại cây nên trồng đầu năm giúp không gian sống xanh mát, hợp phong thủy, gia chủ lại thêm tài lộc

Nhà phạm Tam Sát vị năm 2026 không nên đụng vào kẻo bất ổn dồn dập, làm ăn thất bát

Nhà phạm Tam Sát vị năm 2026 không nên đụng vào kẻo bất ổn dồn dập, làm ăn thất bát

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top