Sản phẩm của Ngân 98 chứa chất cấm có thể gây ung thư, gây rối tim mạch, tăng huyết áp?
GĐXH - Theo kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, sản phẩm của Ngân là hàng giả, không đạt chỉ tiêu chất lượng. Trong đó một số mẫu “viên Collagen” chứa chất cấm có thể gây rối loạn tim mạch, huyết áp và nguy cơ ung thư.
Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh Ngân 98) vì sản xuất, buôn bán thực phẩm giả gây nguy hại sức khỏe người tiêu dùng.
Kết quả điều tra của cơ quan công an cho thấy, từ năm 2021, Ngân hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội gia công các sản phẩm "thực phẩm bảo vệ sức khỏe giảm cân" như Super Detox X3, X7, X1000.
Lợi dụng hình thức "hàng tặng kèm", Ngân cho sản xuất thêm loại "viên rau củ Collagen" không có giấy phép lưu hành, dán nhãn trùng thương hiệu X3 - X7 - X1000 và quảng cáo có tác dụng "tăng hiệu quả giảm cân".
Dù ghi "hàng tặng kèm, không bán" để đối phó, thực tế sản phẩm này được bán kèm trọn bộ, khuyến khích người mua dùng song song để "giảm 4-15kg" trong một liệu trình.
Theo Báo Lao động, kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự - Bộ Công an xác định, sản phẩm của Ngân là hàng giả, không đạt chỉ tiêu chất lượng; trong đó, một số mẫu "viên Collagen" chứa sibutramin và phenolphthalein - hai chất bị cấm do có thể gây rối loạn tim mạch, huyết áp và nguy cơ ung thư.
Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên (Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai) cho hay, hai chất cấm sibutramine và phenolphthalein thường được dùng trong nhiều loại thực phẩm hỗ trợ giảm cân.
Theo đó, các thực phẩm chức năng quảng cáo để giảm cân thường chứa rất nhiều chất và thường chia thành các nhóm. Các chất kích thích như các chất cấm sibutramine, caffeine, thậm chí bột từ tuyến giáp động vật…
Cơ chế hoạt động bắt các cơ quan nội tạng của cơ thể, đặc biệt là tim mạch, đốt cháy mỡ, tiêu thụ năng lượng mà không phải tăng vận động về thể lực. Điều này là phản khoa học và rất nguy hiểm, gây biến cố với tim mạch, não…
Ngoài ra, các chất gây chán ăn, ví dụ phenylpropanolamine (trong số các chất này cũng có nhiều chất có rủi ro và độc tính cao).
Phenolphtalein trong thuốc giảm cân có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ tiêu hóa, tim mạch, gan của người dùng. Sử dụng phenolphtalein để giảm cân còn gây ra các tác dụng phụ không mong muốn như chóng mặt, buồn nôn, mệt mỏi, lâu dài dẫn đến việc sức khỏe bị giảm sút...
Trên VnExpress, BS Đoàn Dư Mạnh (Thành viên Hội Bệnh mạch máu Việt Nam) nhận định, việc phát hiện hai hoạt chất này trong viên collagen "rất đáng lo ngại" vì chúng ảnh hưởng trực tiếp đến tim và hệ mạch máu - những cơ quan vốn rất nhạy cảm với sự thay đổi của thần kinh và áp lực máu.
Sibutramin từng được dùng trong thuốc giảm cân do có khả năng ức chế tái hấp thu serotonin và norepinephrine, khiến người dùng cảm thấy nhanh no và giảm thèm ăn. Tuy nhiên, chính cơ chế này khiến tim đập nhanh hơn, huyết áp tăng cao, mạch máu co lại. Đây là nguyên nhân khiến thuốc chứa sibutramin bị cấm lưu hành.
Tại Việt Nam, từ năm 2010, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, đã chỉ đạo ngừng cấp phép nhập khẩu nguyên liệu sibutramine. Tháng 4/2011, cơ quan này đình chỉ lưu hành trên toàn quốc và thu hồi toàn bộ thuốc có chứa hoạt chất sibutramine.
Khi mạch máu bị co hẹp, tim phải hoạt động nhiều hơn, dẫn đến tăng áp lực và nguy cơ tổn thương ở người có bệnh nền như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, tiểu đường, có thể gây rối loạn nhịp tim và hàng loạt các bệnh lý tim mạch khác, thậm chí có nguy cơ đột tử. Nguy hiểm hơn, người dùng không nhận thấy triệu chứng sớm mà vẫn tưởng cơ thể đang khỏe mạnh, giảm cân hay "đẹp da" hơn, trong khi độc tính tích lũy từng ngày.
Dù chỉ dùng liều nhỏ nhưng nếu kéo dài trong vài tuần hoặc vài tháng, độc chất có thể gây tổn thương thành mạch và cơ tim. Với người có bệnh lý tim mạch, nguy cơ biến chứng cấp hoàn toàn có thể xảy ra.
Trước đây Phenolphthalein từng được sử dụng trong thuốc nhuận tràng nhưng đã bị cấm vì gây độc tế bào, tiềm ẩn nguy cơ gây ung thư. Chất này không được phép tồn tại trong thực phẩm hay dược phẩm vì nhiều nghiên cứu cho thấy nguy cơ gây độc tế bào, rối loạn tiêu hóa và đột biến gen dẫn đến ung thư.
"Chất này kích thích nhu động ruột rất mạnh, gây tiêu chảy, mất nước, rối loạn điện giải, đặc biệt là giảm kali máu. Khi nồng độ kali giảm, cơ tim có thể rối loạn dẫn truyền, gây loạn nhịp, yếu cơ hoặc ngừng tim đột ngột", bác sĩ Mạnh thông tin.
Phenolphthalein cũng tăng gánh nặng cho gan và thận, là hai cơ quan chịu trách nhiệm chuyển hóa và đào thải độc tố. Sử dụng phenolphthalein lâu dài có thể khiến chức năng gan, thận suy yếu mà người dùng không hề biết.
Bác sĩ khuyến cáo để giảm cân, người dân nên đi khám hoặc có lời khuyên trực tiếp từ bác sĩ hướng dẫn, đánh giá tình trạng và biện pháp cụ thể với từng người. Cách thức phổ biến và an toàn nhất vẫn là điều chỉnh chế độ ăn uống và tăng cường vận động thể lực.
"Bên cạnh đó, các loại thực phẩm chức năng hiện nay ở Việt Nam đang được quảng cáo và hiểu sai rất nhiều. Khi cần mua bất cứ sản phẩm gì, đặc biệt dùng trên cơ thể người cần chọn các sản phẩm được sản xuất bởi các công ty được cấp phép và đáp ứng tiêu chuẩn của nhà nước, việc mua bán cũng cần trực tiếp qua nhà phân phối chính thức, có hóa đơn, đóng thuế rõ ràng. Người dân không nên mua các sản phẩm thực phẩm chức năng và thuốc trên mạng xã hội, qua Internet hay điện thoại", bác sĩ cảnh báo.
Mỡ máu cao – căn bệnh thầm lặng khiến người cao tuổi dễ đột quỵ dù trông vẫn khỏe mạnhBệnh thường gặp - 32 phút trước
GĐXH - Mỡ máu cao đang âm thầm hủy hoại tim và não người cao tuổi, dù vẻ ngoài vẫn khỏe mạnh. Hiểu sớm để giữ trái tim luôn bình yên.
Người phụ nữ 39 tuổi phát hiện ung thư vú và u buồng trứng thừa nhận gia đình từng có 2 người mắc bệnh nàySống khỏe - 1 giờ trước
GĐXH - Chị Ánh cho biết, gia đình có hai chị gái thì một chị bệnh ung thư vú và một chị ung thư buồng trứng, đã chữa dứt bệnh cách đây ba năm.
Thanh niên 22 tuổi bị viêm tụy cấp thừa nhận một sai lầm nhiều nam giới Việt mắc phảiSống khỏe - 2 giờ trước
GĐXH - Thanh niên bị viêm tụy cấp nặng hoại tử nhập viện trong tình trạng bụng chướng, đau dữ dội và nôn ói sau nhiều ngày uống rượu liên tục.
Cụ ông loét đầu, chảy mủ do sai lầm nhiều người hay gặp khi chữa zona thần kinhY tế - 3 giờ trước
GĐXH - Sau 2 lần đắp lá lên vùng bị zona, bệnh nhân lên cơn co giật, hoảng loạn, co cứng cơ vùng đầu - cổ với nhiều vết loét rộng, chảy mủ.
Thực phẩm người bệnh trào ngược dạ dày nên ăn để làm dịu niêm mạc và giảm axitSống khỏe - 6 giờ trước
GĐXH - Bệnh trào ngược dạ dày tuy không nguy hiểm ngay nhưng nếu kéo dài có thể gây viêm loét thực quản, hẹp thực quản hoặc Barrett thực quản.
6 thành tố được khuyến nghị giúp nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần cho phụ nữ tiền mãn kinh, mãn kinhSống khỏe - 6 giờ trước
GĐXH - Việc duy trì ăn uống lành mạnh, tập thể dục đều đặn, giữ tinh thần tích cực... có vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần cho phụ nữ ở giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh và sau mãn kinh.
Chuyên gia quốc tế đánh giá thành tựu của Vinmec trong điều trị ung thư xương có ý nghĩa lớn với y học châu ÁSống khỏe - 8 giờ trước
Tại Hội nghị lần thứ 15 của Hiệp hội U xương Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APMSTS 2025) vừa diễn ra tại Bali (Indonesia), Hệ thống Y tế Vinmec ghi dấu ấn đặc biệt với những tiến bộ trong điều trị ung thư xương bằng công nghệ in 3D - thành tựu mang tính tiên phong tại Việt Nam và được đánh giá là "có ý nghĩa lớn với y học của toàn châu Á".
6 thói quen giúp hỗ trợ làm chậm tiến triển suy timSống khỏe - 10 giờ trước
Người bệnh suy tim nên áp dụng ngay những thói quen sau đây để hỗ trợ giảm triệu chứng và làm chậm tiến triển bệnh.
Thức uống khiến gan 'lao lực' mỗi ngày – bạn có đang vô tình đầu độc chính mình?Bệnh thường gặp - 11 giờ trước
GĐXH - Đằng sau mỗi ly rượu, cốc bia là sự quá tải của gan – cơ quan thải độc đang dần kiệt sức vì thói quen tưởng vô hại.
4 thói quen buổi sáng đơn giản, giúp ổn định đường huyết, giảm mỡ máu hiệu quảSống khỏe - 13 giờ trước
GĐXH - Một số thói quen buổi sáng nên duy trì để ổn định đường huyết và cải thiện tình trạng mỡ máu như: Uống nước ấm vào buổi sáng, tập thể dục thường xuyên và ăn sáng đầy đủ...
Thức uống khiến gan 'lao lực' mỗi ngày – bạn có đang vô tình đầu độc chính mình?Bệnh thường gặp
GĐXH - Đằng sau mỗi ly rượu, cốc bia là sự quá tải của gan – cơ quan thải độc đang dần kiệt sức vì thói quen tưởng vô hại.