Tiết lộ điều ít biết về Ngân 98 vừa bị bắt khiến mạng xã hội xôn xao

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.HCM) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (hay còn gọi là Ngân 98, ngụ TP.HCM) để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Ngân 98 bị cáo buộc sử dụng cách thức "hàng tặng kèm" để tuồn ra thị trường sản phẩm giảm cân không phép, thu lợi hàng trăm tỷ đồng.

Được biết, Ngân 98 tên thật là Võ Thị Ngọc Ngân (sinh ngày 19/1/1998 tại Bình Định (cũ), hiện sinh sống và làm việc tại TPHCM). Ngân 98 hoạt động trong vai trò DJ, người mẫu, diễn viên tự do.

Võ Thị Ngọc Ngân cùng tang vật. Ảnh: CA TP.HCM

Cô được biết đến là một trong những gương mặt nổi bật và gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội trong nhiều năm qua. Ngân thu hút cộng đồng mạng xã hội bởi nhan sắc nổi bật và phong cách gợi cảm. Ngoài ra, Ngân 98 còn thu hút sự chú ý bởi chuỗi phát ngôn sốc, hình ảnh táo bạo cùng chuyện tình nhiều ồn ào.

Theo Báo Dân trí, vào nghề từ năm 2016, Ngân 98 đóng một số MV, phim ảnh, nhưng không có nhiều dấu ấn. Năm 2019, cô theo học khóa đào tạo DJ chuyên nghiệp, sau đó biểu diễn ở các chương trình giải trí trong và ngoài nước.

Với vai trò DJ, Ngân 98 thường xuyên gây chú ý với hình ảnh diện trang phục cắt xẻ táo bạo. Nữ DJ cho biết, tính chất nghề nghiệp của cô không chỉ cần đánh nhạc hay, mà còn cần đầu tư hình ảnh. Đó là lý do cô không ngại chi tiền cho những bộ cánh cầu kỳ. Tuy nhiên, nữ DJ thường vấp tranh cãi vì diện nhiều bộ đồ phản cảm.

Ngân 98 từng tiết lộ cát-xê của cô khoảng 70 - 200 triệu đồng/show tùy tính chất sự kiện. "Dù nhận cát-xê 100 triệu đồng, tôi chỉ giữ lại 20 - 30 triệu đồng, phần còn lại để chi trả các chi phí cho ê-kíp", nữ DJ cho hay

Ngân 98 hoạt động trong vai trò DJ. Ảnh: FBNV

Theo Ngân 98, các chương trình mời cô tham gia cần đảm bảo một số yêu cầu như đặt cọc 50% cát-xê, có ít nhất 6 vệ sĩ dẫn đường lên sân khấu, đảm bảo điều kiện ánh sáng, âm thanh và không gian biểu diễn.

Sau nhiều năm chạy show và kinh doanh, Ngân 98 được cho là có khối tài sản lớn. Nữ DJ từng khoe sở hữu nhiều mảnh đất, nhà cửa, xe sang...

Tuy nhiên, thay vì được công nhận ở vai trò nghệ sĩ, Ngân 98 lại thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội vì những hình ảnh bị cho là phản cảm hoặc phát ngôn gây sốc. Cô từng không ngại đăng tải các bức ảnh gợi cảm, khiến công chúng tranh cãi dữ dội. Việc xây dựng hình ảnh quá đà khiến cô bị gắn mác "hot girl thị phi".

Trước khi bị bắt tạm giam, với trang Facebook có hơn 2,2 triệu người theo dõi và kênh TikTok gần 1 triệu lượt theo dõi, Ngân 98 vẫn là cái tên thu hút sự quan tâm của dư luận.