Tiết lộ điều ít biết về Ngân 98 vừa bị bắt khiến mạng xã hội xôn xao
GĐXH - Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh “Ngân 98”) vừa bị bắt tạm giam về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”. Sự việc Ngân 98 bị bắt khiến mạng xã hội xôn xao, nhiều người đặt câu hỏi: “Ngân 98 là ai?”.
Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.HCM) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (hay còn gọi là Ngân 98, ngụ TP.HCM) để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.
Ngân 98 bị cáo buộc sử dụng cách thức "hàng tặng kèm" để tuồn ra thị trường sản phẩm giảm cân không phép, thu lợi hàng trăm tỷ đồng.
Được biết, Ngân 98 tên thật là Võ Thị Ngọc Ngân (sinh ngày 19/1/1998 tại Bình Định (cũ), hiện sinh sống và làm việc tại TPHCM). Ngân 98 hoạt động trong vai trò DJ, người mẫu, diễn viên tự do.
Cô được biết đến là một trong những gương mặt nổi bật và gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội trong nhiều năm qua. Ngân thu hút cộng đồng mạng xã hội bởi nhan sắc nổi bật và phong cách gợi cảm. Ngoài ra, Ngân 98 còn thu hút sự chú ý bởi chuỗi phát ngôn sốc, hình ảnh táo bạo cùng chuyện tình nhiều ồn ào.
Theo Báo Dân trí, vào nghề từ năm 2016, Ngân 98 đóng một số MV, phim ảnh, nhưng không có nhiều dấu ấn. Năm 2019, cô theo học khóa đào tạo DJ chuyên nghiệp, sau đó biểu diễn ở các chương trình giải trí trong và ngoài nước.
Với vai trò DJ, Ngân 98 thường xuyên gây chú ý với hình ảnh diện trang phục cắt xẻ táo bạo. Nữ DJ cho biết, tính chất nghề nghiệp của cô không chỉ cần đánh nhạc hay, mà còn cần đầu tư hình ảnh. Đó là lý do cô không ngại chi tiền cho những bộ cánh cầu kỳ. Tuy nhiên, nữ DJ thường vấp tranh cãi vì diện nhiều bộ đồ phản cảm.
Ngân 98 từng tiết lộ cát-xê của cô khoảng 70 - 200 triệu đồng/show tùy tính chất sự kiện. "Dù nhận cát-xê 100 triệu đồng, tôi chỉ giữ lại 20 - 30 triệu đồng, phần còn lại để chi trả các chi phí cho ê-kíp", nữ DJ cho hay
Theo Ngân 98, các chương trình mời cô tham gia cần đảm bảo một số yêu cầu như đặt cọc 50% cát-xê, có ít nhất 6 vệ sĩ dẫn đường lên sân khấu, đảm bảo điều kiện ánh sáng, âm thanh và không gian biểu diễn.
Sau nhiều năm chạy show và kinh doanh, Ngân 98 được cho là có khối tài sản lớn. Nữ DJ từng khoe sở hữu nhiều mảnh đất, nhà cửa, xe sang...
Tuy nhiên, thay vì được công nhận ở vai trò nghệ sĩ, Ngân 98 lại thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội vì những hình ảnh bị cho là phản cảm hoặc phát ngôn gây sốc. Cô từng không ngại đăng tải các bức ảnh gợi cảm, khiến công chúng tranh cãi dữ dội. Việc xây dựng hình ảnh quá đà khiến cô bị gắn mác "hot girl thị phi".
Trước khi bị bắt tạm giam, với trang Facebook có hơn 2,2 triệu người theo dõi và kênh TikTok gần 1 triệu lượt theo dõi, Ngân 98 vẫn là cái tên thu hút sự quan tâm của dư luận.
Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh Ngân 98) để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Cùng thời điểm, cơ quan chức năng cũng triệu tập chồng cô - ca sĩ, nhạc sĩ Lương Bằng Quang để làm rõ vai trò trong hoạt động kinh doanh tại công ty ZuBu.
Tại cơ quan công an, Phong khai nhận ngoài việc lấy cắp phương tiện của chị T., đối tượng còn thực hiện 2 vụ trộm xe máy khác trên địa bàn phường Gia Viên. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Vũ Ngọc Bảo Phong về tội trộm cắp tài sản.
Công an tỉnh Gia Lai khởi tố, bắt tạm giam kẻ lái ô tô lao vào quán nhậu để giải quyết mâu thuẫn, khiến mẹ chủ quán tử vong.
Ngân 98 khai, do tin vào giấy kiểm nghiệm của nhà sản xuất, không biết thuốc giảm cân và viên rau củ Collagen là kém chất lượng nên đã dùng sức ảnh hưởng trên mạng để bán hàng.
Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh Ngân 98) – người điều hành Công ty ZuBu và ZuBu shop – về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, gây nguy hại cho sức khỏe người tiêu dùng.
Bị kẻ mạo danh công an đe dọa, nam sinh 18 tuổi hoảng loạn định bắt xe từ Hà Nội vào TP.HCM rồi tiếp tục đi về phía biên giới Tây Ninh theo "lệnh" qua điện thoại.
Công an phường Láng (TP Hà Nội) đã khởi khởi tố 1 đối tượng về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra tại số nhà 947 Đê La Thành. Đây là người đã hai lần tự ý đốt rác trên sân thượng trong một ngày, gây cháy lớn, lan sang các hộ dân xung quanh.
Vừa lãnh lương xong tiêu hết sạch, gã thanh niên hỏi mượn điện thoại của chủ quán cà phê để "gọi cho bạn" rồi giật chiếc iPhone tẩu thoát.
Bất ngờ nhận hàng trăm triệu đồng trong tài khoản từ người lạ, nhiều người dân ở TP Cần Thơ đã chủ động trình báo công an để xác minh và trao trả.
Lợi dụng quen biết, Trần Thị Huyền đưa ra thông tin gian dối về khu ruộng lừa nạn nhân đưa tiền nhờ mua hộ, chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng rồi bỏ trốn.
Lợi dụng sự nhẹ dạ của bé gái vùng cao, hai đối tượng dụ dỗ nạn nhân vượt biên rồi bán làm vợ ở Trung Quốc với giá 280 triệu đồng.