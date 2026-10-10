Sáng ngủ dậy nước mắt “dính như keo”, người phụ nữ đi khám phát hiện điều bất ngờ

Theo thông tin từ truyền thông Trung Quốc, bà Quế (80 tuổi) bắt đầu chảy nước mắt bất thường ở mắt phải từ hơn 20 năm trước. Nước mắt cứ tự nhiên trào ra, lau mãi không hết. Nghĩ rằng tuổi cao nên có một vài vấn đề nhỏ về mắt là chuyện bình thường, bà không đi kiểm tra. Tình trạng này kéo dài suốt nhiều năm.

Gần đây, lượng nước mắt ngày càng nhiều, khóe mắt thường xuyên xuất hiện lớp dịch nhầy đặc. Đặc biệt, sau khi ngủ dậy, đôi lúc hai mắt khó mở vì dịch tiết bám quanh mi mắt.

Được người thân khuyên, bà đến bệnh viện thăm khám. Kết quả kiểm tra cho thấy điểm lệ ở mắt phải bị hẹp, tuyến lệ bị tắc nghẽn, khi bơm rửa xuất hiện tình trạng dịch chảy ngược kèm nhiều dịch mủ. Các bác sĩ chẩn đoán bà bị viêm túi lệ mạn tính ở mắt phải.

Vì sao tắc tuyến lệ lại khiến mắt liên tục chảy nước?

Bác sĩ giải thích, có thể hình dung túi lệ giống như một "bể chứa" nhỏ của hệ thống dẫn lưu nước mắt. Bình thường, nước mắt sau khi tiết ra sẽ được dẫn qua đường lệ xuống mũi. Khi đường lệ bị tắc, nước mắt không thể thoát xuống bình thường mà bị ứ đọng lâu ngày. Môi trường ứ đọng này tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, gây viêm tái diễn và hình thành dịch mủ.

Khi đó, nước mắt không có đường thoát nên liên tục trào ra ngoài, đồng thời người bệnh có thể xuất hiện nhiều dịch nhầy hoặc mủ ở khóe mắt.

Do bà Quế đã 80 tuổi và có bệnh tăng huyết áp, các bác sĩ đặc biệt chú trọng đến vấn đề an toàn trong phẫu thuật. Sau khi đánh giá toàn diện tình trạng sức khỏe, bác sĩ đã lựa chọn phương pháp phẫu thuật nối túi lệ - mũi dưới nội soi kết hợp thông đường lệ - mũi cho bà.

Sau phẫu thuật ít xâm lấn, tình trạng chảy nước mắt kéo dài nhiều năm của cụ đã được cải thiện.

Chảy nước mắt kéo dài không nên xem là chuyện bình thường

Bác sĩ khuyến cáo, người trung niên và cao tuổi nếu xuất hiện tình trạng chảy nước mắt kéo dài, dịch tiết ở khóe mắt tăng lên hoặc khi ấn vào vùng túi lệ thấy dịch mủ trào ra, cần đi khám sớm để kiểm tra hệ thống đường lệ.

Các kỹ thuật điều trị hiện nay ngày càng ít xâm lấn, thời gian hồi phục tương đối nhanh. Vì vậy, người bệnh không nên vì lo ngại phẫu thuật mà tiếp tục trì hoãn điều trị.

Đặc biệt, nếu túi lệ bị ứ mủ trong thời gian dài, vi khuẩn có thể phát triển mạnh. Trong trường hợp giác mạc xuất hiện tổn thương nhỏ, tình trạng nhiễm trùng có thể lan rộng, gây loét giác mạc, thậm chí viêm nội nhãn. Những trường hợp nặng có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực.

Viêm túi lệ cũng là vấn đề cần được xử lý trước khi thực hiện một số phẫu thuật nội nhãn như phẫu thuật đục thủy tinh thể hoặc glaucoma. Do đó, nếu đang có tình trạng chảy nước mắt kéo dài không rõ nguyên nhân, người bệnh nên đến cơ sở nhãn khoa uy tín để được kiểm tra đường lệ.

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