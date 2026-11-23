Vì sao mùa lạnh, ô nhiễm không khí thường gia tăng?

Vào những ngày cuối thu, đầu đông, nhiều người ở Hà Nội và các đô thị lớn dễ bắt gặp cảnh bầu trời mờ đục, tầm nhìn giảm, không khí có cảm giác nặng nề. Không ít người nhầm lớp mờ này với sương mù thông thường, trong khi một phần có thể là bụi và các chất ô nhiễm tích tụ gần mặt đất.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, khoảng từ tháng 10 hằng năm đến tháng 3 năm sau thường được xem là mùa ô nhiễm không khí tại Thủ đô, trong đó diễn biến ô nhiễm thường đạt cực điểm vào tháng 12. Thời điểm này, nhiệt độ xuống thấp, ít mưa, gió yếu; khi xuất hiện nghịch nhiệt, khả năng khuếch tán chất ô nhiễm bị hạn chế, khiến bụi mịn dễ tích tụ ở tầng khí quyển thấp.

Số liệu của cơ quan chuyên môn cho thấy, từ ngày 1/1 đến 25/8/2026, tỷ lệ số ngày có chất lượng không khí ở mức tốt và trung bình tại Hà Nội đạt 73,8%. Nồng độ PM2.5 trung bình từ đầu năm đến thời điểm thống kê là 40,35 µg/m³. Tuy nhiên, cơ quan quản lý lưu ý chất lượng không khí cải thiện chưa thực sự ổn định và nguy cơ ô nhiễm vẫn hiện hữu khi bước vào mùa đông. Đây là số liệu trung bình trong giai đoạn thống kê, không phản ánh mức ô nhiễm của từng ngày cụ thể.

Thời tiết ít mưa, gió yếu cùng hiện tượng nghịch nhiệt khiến bụi mịn dễ tích tụ gần mặt đất, tác động trực tiếp đến hệ hô hấp và tim mạch. Ảnh minh họa

Cũng theo kết quả kiểm kê được côn›g bố, bụi thứ cấp đóng góp khoảng 27% lượng PM2.5 tại Hà Nội; giao thông chiếm 23%, xây dựng và bụi đường 20%, đốt mở 12%, công nghiệp 10% và các nguồn khác 8%. Như vậy, ô nhiễm không khí không đến từ một nguồn duy nhất mà là kết quả của nhiều hoạt động giao thông, sản xuất, xây dựng và sinh hoạt.

Bụi mịn PM2.5 ảnh hưởng đến phổi như thế nào?

PM2.5 là những hạt bụi có đường kính khí động học không lớn hơn 2,5 micromet, nhỏ đến mức mắt thường khó nhận biết. Do kích thước rất nhỏ, chúng có thể đi sâu vào đường hô hấp, tới các vùng phổi trao đổi khí và gây ra phản ứng viêm, kích ứng.

Người tiếp xúc với không khí ô nhiễm có thể xuất hiện các biểu hiện như cay mắt, ngứa mũi, hắt hơi, đau rát họng, ho hoặc khó chịu khi hít thở. Với người mắc hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) hoặc các bệnh hô hấp mạn tính khác, bụi mịn có thể làm triệu chứng nặng lên, tăng nguy cơ xuất hiện đợt cấp và phải nhập viện.

Đáng lưu ý, tác động của ô nhiễm không khí không chỉ giới hạn ở phổi. Theo PGS.TS Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, ô nhiễm không khí có thể gây các biểu hiện cấp tính, tổn thương kéo dài hoặc mạn tính và cả những ảnh hưởng ngoài phổi. Bụi mịn và các chất ô nhiễm có thể kích hoạt phản ứng viêm, đi sâu vào đường hô hấp, thậm chí ảnh hưởng đến hệ tuần hoàn.

Các chuyên gia cũng lưu ý ô nhiễm không khí có thể làm nặng thêm bệnh phổi, khiến người có bệnh nền phải nhập viện do các đợt cấp, đồng thời liên quan đến nguy cơ bệnh tim mạch và đột quỵ. Trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người mắc bệnh hô hấp, tim mạch là những nhóm cần được bảo vệ kỹ hơn.

5 thói quen cần thay đổi để giảm tiếp xúc với bụi mịn

1. Không tập thể dục ngoài trời theo thói quen vào sáng sớm

Nhiều người có thói quen đi bộ, chạy bộ, đạp xe hoặc tập thể dục ngoài trời vào sáng sớm. Tuy nhiên, trong những ngày chất lượng không khí kém, việc duy trì lịch vận động cố định có thể khiến cơ thể tiếp xúc với bụi mịn nhiều hơn.

Khi vận động mạnh, nhịp thở và lượng không khí hít vào tăng lên. Nếu tập luyện ở khu vực có nồng độ bụi mịn cao, lượng chất ô nhiễm đi vào đường hô hấp cũng có thể tăng.

Vì vậy, thay vì mặc định sáng sớm là thời điểm không khí trong lành nhất, người dân nên kiểm tra chỉ số chất lượng không khí (AQI) trước khi ra ngoài. Khi AQI tăng cao, nên chuyển sang tập luyện trong nhà, giảm cường độ vận động hoặc lùi lịch tập sang thời điểm chất lượng không khí cải thiện.

Người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người mắc hen phế quản, COPD, bệnh tim mạch cần thận trọng hơn. Không nên cố duy trì chạy bộ, đạp xe hoặc tập thể dục gắng sức ngoài trời khi có cảnh báo ô nhiễm.

2. Đeo khẩu trang có khả năng lọc bụi mịn, không chỉ che kín mặt

Một thói quen khác cần thay đổi là sử dụng khẩu trang vải mỏng hoặc khẩu trang y tế thông thường với suy nghĩ có thể ngăn được bụi mịn. Những loại khẩu trang này không được thiết kế để bảo vệ hiệu quả trước các hạt PM2.5 trong mọi điều kiện.

Khi phải di chuyển ngoài trời, đặc biệt ở khu vực đông phương tiện, gần công trường hoặc nơi có nhiều bụi, người dân nên lựa chọn khẩu trang lọc bụi dạng hạt đạt tiêu chuẩn phù hợp, chẳng hạn khẩu trang N95 hoặc loại tương đương có khả năng lọc hạt mịn. Hiệu quả bảo vệ phụ thuộc nhiều vào việc khẩu trang có ôm khít khuôn mặt hay không. Nếu có khe hở ở sống mũi, hai bên má hoặc cằm, không khí ô nhiễm vẫn có thể lọt vào.

Cần đeo đúng chiều, điều chỉnh thanh nẹp mũi, kiểm tra độ kín và thay khẩu trang khi bị ẩm, bẩn hoặc hư hỏng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Người có bệnh hô hấp, bệnh tim mạch hoặc khó thở khi đeo khẩu trang lọc hạt nên hỏi ý kiến bác sĩ để lựa chọn biện pháp phù hợp.

3. Không chỉ bảo vệ phổi ngoài đường mà còn phải giữ không khí trong nhà sạch hơn

Nhiều người cho rằng chỉ cần đóng cửa khi ra đường là có thể tránh được ô nhiễm. Tuy nhiên, không khí trong nhà cũng có thể chứa bụi mịn và các chất gây ô nhiễm từ bên ngoài xâm nhập hoặc phát sinh ngay trong quá trình sinh hoạt.

Khói thuốc lá, khói bếp, việc đốt than, củi, nhang, nến, đốt rác và bụi từ hoạt động sửa chữa, dọn dẹp đều có thể làm chất lượng không khí trong nhà suy giảm. Vì vậy, cần bỏ thói quen hút thuốc trong nhà, hạn chế đốt nhiên liệu rắn, không đốt rác và sử dụng thiết bị hút mùi khi nấu nướng nếu có điều kiện.

Trong những thời điểm AQI ngoài trời ở mức xấu, rất xấu, nên hạn chế mở cửa sổ và cửa ra vào hướng trực tiếp ra đường. Có thể sử dụng máy lọc không khí có bộ lọc HEPA phù hợp với diện tích phòng, đồng thời vệ sinh, thay bộ lọc đúng hướng dẫn.

Tuy nhiên, không nên đóng kín nhà liên tục trong mọi hoàn cảnh. Khi chất lượng không khí bên ngoài đã cải thiện, cần thông khí phù hợp để giảm tích tụ các chất ô nhiễm phát sinh trong nhà. Cây xanh có thể giúp không gian sống dễ chịu hơn nhưng không thể thay thế máy lọc không khí hoặc các biện pháp kiểm soát nguồn phát thải.

Bên cạnh việc duy trì cây xanh, kết hợp sử dụng máy lọc không khí đạt chuẩn và thông thoáng nhà cửa đúng thời điểm giúp giảm lượng bụi mịn tích tụ trong sinh hoạt hằng ngày. Ảnh minh họa

4. Thay đổi cách di chuyển, tránh những khu vực có nhiều nguồn phát thải

Đi bộ hoặc đi xe máy sát dòng phương tiện đông đúc, chờ đèn đỏ lâu tại nút giao thông, đi qua công trường đang thi công hoặc khu vực có nhiều xe tải vận chuyển vật liệu đều có thể khiến người dân tiếp xúc trực tiếp với bụi và khí thải.

Khi có thể, nên chọn tuyến đường ít xe cộ, tránh đi sát công trường, khu vực tập kết vật liệu hoặc nơi có hoạt động đốt rác. Ưu tiên phương tiện công cộng, hạn chế thời gian đứng chờ lâu ở khu vực giao thông đông đúc cũng là cách giảm phơi nhiễm.

Nếu phải làm việc ngoài trời, người lao động nên sử dụng phương tiện bảo hộ phù hợp, nghỉ giải lao ở nơi có không khí sạch hơn và hạn chế các hoạt động gắng sức trong thời điểm ô nhiễm tăng cao.

5. Không chủ quan với triệu chứng ho, khó thở và tự ý dùng thuốc

Khi chất lượng không khí suy giảm, một số người có thể bị cay mắt, ngứa họng, ho hoặc nghẹt mũi. Những triệu chứng nhẹ có thể giảm khi hạn chế tiếp xúc với tác nhân gây kích ứng. Tuy nhiên, nếu ho kéo dài, khò khè, tức ngực, khó thở hoặc triệu chứng bệnh hô hấp nền tăng lên, người bệnh cần được thăm khám.

Người mắc hen phế quản hoặc COPD cần tiếp tục tuân thủ phác đồ điều trị, sử dụng thuốc đúng hướng dẫn và không tự ý ngừng thuốc khi thấy triệu chứng đã đỡ. Cũng không nên tự mua kháng sinh, thuốc chống viêm hoặc thuốc xịt giãn phế quản để sử dụng kéo dài khi chưa được bác sĩ tư vấn.

ThS.BSCKII Vũ Thị Dịu, Phó Trưởng khoa Nội Hô hấp, Bệnh viện 19-8, từng khuyến cáo người dân cần chủ động theo dõi chất lượng không khí, hạn chế ra ngoài vào thời điểm ô nhiễm cao, sử dụng khẩu trang có khả năng lọc bụi phù hợp và duy trì môi trường sống sạch. Với người có bệnh hô hấp, nếu xuất hiện sốt, khó thở hoặc ho kéo dài, cần đến cơ sở y tế để được kiểm tra, không nên chỉ tự xử trí tại nhà.

Theo dõi AQI thế nào để biết khi nào cần hạn chế ra ngoài?

AQI là chỉ số phản ánh chất lượng không khí, giúp người dân nhận biết mức độ ô nhiễm và điều chỉnh hoạt động phù hợp. Theo hướng dẫn được Cục Phòng bệnh công bố, các mức AQI được chia thành sáu nhóm:

Khoảng chỉ số AQI Mức độ chất lượng không khí Khuyến nghị sức khỏe và sinh hoạt 0–50 Tốt Có thể sinh hoạt và vận động ngoài trời bình thường. 51–100 Trung bình Nhìn chung có thể chấp nhận được, nhưng người nhạy cảm nên chú ý nếu xuất hiện triệu chứng. 101–150 Kém Trẻ em, người cao tuổi và người mắc bệnh hô hấp, tim mạch cần giảm thời gian hoạt động ngoài trời. 151–200 Xấu Người dân nên hạn chế hoạt động ngoài trời, đặc biệt là vận động gắng sức. 201–300 Rất xấu Cần hạn chế tối đa hoạt động ngoài trời, ưu tiên sinh hoạt trong nhà. 301–500 Nguy hại Tất cả mọi người cần tránh hoạt động ngoài trời và thực hiện biện pháp bảo vệ ở mức cao nhất.

Người dân có thể theo dõi chất lượng không khí qua hệ thống quan trắc của cơ quan quản lý môi trường và các kênh thông tin chính thức. Cần chú ý khu vực và thời điểm đo, bởi AQI có thể khác nhau giữa các địa điểm và thay đổi trong ngày. Không nên chỉ nhìn bầu trời có trong hay mờ để đánh giá không khí có an toàn hay không.

Khi nào cần đi khám vì ảnh hưởng của ô nhiễm không khí?

Nếu xuất hiện ho kéo dài, khò khè, tức ngực, khó thở, giảm khả năng gắng sức hoặc các triệu chứng bệnh hô hấp nền tăng lên, người dân nên đi khám để xác định nguyên nhân và được hướng dẫn điều trị.

Với người mắc hen phế quản, COPD, bệnh tim mạch, cần chú ý những thay đổi dù nhỏ trong tình trạng sức khỏe, bởi ô nhiễm không khí có thể làm bệnh nền trở nặng. Người cao tuổi, trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai cũng nên được theo dõi kỹ hơn trong các đợt chất lượng không khí suy giảm.

Dấu hiệu cảnh báo cấp cứu: Nếu khó thở dữ dội, đau hoặc tức ngực, tím môi, lú lẫn, ngất hoặc có biểu hiện suy hô hấp, cần gọi cấp cứu hoặc đến cơ sở y tế ngay.

Mùa ô nhiễm không khí không chỉ là câu chuyện của những ngày bầu trời mờ đục. Việc giảm tiếp xúc với bụi mịn cần trở thành thói quen thường xuyên: theo dõi AQI, điều chỉnh giờ vận động, đeo khẩu trang phù hợp, kiểm soát khói bụi trong nhà và không chủ quan với triệu chứng bất thường. Những thay đổi nhỏ này không thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ ô nhiễm, nhưng có thể giúp giảm lượng chất ô nhiễm cơ thể phải tiếp xúc mỗi ngày.