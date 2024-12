12 bài học từ sao nữ phim 'Sex and the City': Phụ nữ mọi độ tuổi nên biết để sành điệu và tự tin hơn

"Sex and the City" là series phim truyền hình nổi tiếng bậc nhất của HBO. Tầm ảnh hưởng của "Sex and the City" đã được chứng minh theo thời gian. Khán giả có thể đúc rút từ "Sex and the City" những kinh nghiệm, bài học trên nhiều lĩnh vực, trong đó có thời trang. Cụ thể, người xem "Sex and the City" cho rằng, thật hiếm có nhân vật truyền hình nào có thể chỉ dẫn cho chị em về thời trang nhiều như nữ chính Carrie Bradshaw. Xuyên suốt bộ phim "Sex and the City", phái đẹp có thể tham khảo từ Carrie Bradshaw 12 bài học về phong cách.

Một chiếc túi phù hợp có thể nâng cấp cả outfit

Nói về tầm quan trọng của túi xách đối với phụ nữ, Carrie Bradshaw cho hay: "Dù chỉ là một chiếc túi nhỏ nhưng nếu thiếu nó, chúng tôi cảm thấy như đang trần trụi giữa đám đông vậy" .

Tủ quần áo chính là "tài sản lưu động"

Việc đầu tư cho tủ quần áo là điều đúng đắn đối với Carrie Bradshaw nói riêng và phụ nữ nói chung. Carrie Bradshaw coi tủ quần áo mà cô có chính là một loại "tài sản lưu động": "Tôi thích tiền bạc của mình xuất hiện ở nơi có thể dễ dàng nhìn thấy, đó là được treo ngay trong tủ quần áo" .

Một đôi giày tốt có thể khiến bạn hạnh phúc cả ngày

"Không dễ gì khi bước đi với đôi giày của một người phụ nữ độc thân. Đó là lý do, thi thoảng, bạn sẽ cần một đôi giày đặc biệt để khiến những bước chân trở nên thú vị hơn" . Có lẽ, ngụ ý của Carrie Bradshaw là dù tình trạng độc thân có cô đơn tới đâu thì cũng sẽ ổn thôi, nếu các nàng đang đi một đôi giày thật đẹp.

Gót giày càng cao, càng tự tin

Dù giày bệt rất thoải mái nhưng tủ đồ của phụ nữ sao có thể thiếu đi những đôi giày cao gót? Món thời trang này sẽ nâng tầm từ thần thái tới phong cách của chị em, như Carrie Bradshaw đã từng rất tự tin tuyên bố: "Tôi không sợ độ cao, đã ai nhìn thấy những đôi giày của tôi chưa?" .

Thời trang thay đổi, bạn bè là mãi mãi

Việc xây dựng những mối quan hệ chất lượng rất quan trọng đối với phụ nữ. "Người ta thường nói rằng không gì là mãi mãi. Giấc mơ thay đổi, xu hướng đến rồi đi, chỉ có tình bạn là không bao giờ lỗi thời" .

Chọn khăn trùm đầu thay vì scrunchie

Dây buộc tóc scrunchie ngọt ngào và bay bổng, cũng từng nhiều lần quay trở lại xu hướng nhưng Carrie Bradshaw không quá mặn mà với món phụ kiện này. "Tôi từng thích nó, ngoại trừ một vấn đề lớn. Hãy thử tưởng tượng bạn nhìn thấy nữ lãnh đạo của mình đi khắp thị trấn khi đang buộc một chiếc srunchie. Nhấn mạnh là một chiếc scrunchie" . Có lẽ với Carrie Bradshaw, dây buộc vải scrunchie phù hợp hơn để dùng trong phòng tắm, giúp bạn thuận tiện khi rửa mặt. Còn muốn trở thành một người phụ nữ phong cách, khăn trùm đầu sẽ tốt hơn.

Không cần phải cảm thấy có lỗi với lựa chọn thời trang độc đáo của mình

"Bạn không cần phải hy sinh bản ngã của riêng mình chỉ vì có người không hài lòng với điều đó" . Carrie Bradshaw có thể mặc nhiều bộ cánh chuẩn xu hướng, hợp gu số đông nhưng cô cũng không ngại thử những trải nghiệm thời trang táo bạo, khác thường.

Sự phù hợp hoàn hảo luôn xứng đáng để chờ đợi

"Một mối quan hệ giống như thiết kế thời trang cao cấp vậy. Nếu không vừa vặn với bạn thì đó chính là thảm họa" . Bài học về thời trang và tình cảm cùng lúc được thể hiện chỉ với một câu nói trong "Sex and the City".

Bận rộn đến mấy cũng phải lên đồ tử tế

"Dù nhịp độ của thành phố này có gấp gáp tới đâu, tôi vẫn phải ăn vận đàng hoàng trước khi rời khỏi căn hộ" , đây là một trong những châm ngôn của Carrie Bradshaw. Các nàng có thể chọn cách phối đồ đơn giản hoặc cầu kỳ, tùy theo quỹ thời gian mà mình có. Tuy nhiên, đừng vì bận rộn mà bỏ bê phong cách của bản thân.

Một sợi dây chuyền sẽ là điểm nhấn cho phần cổ

Nhấn nhá phụ kiện thời trang chính là cách dễ nhất để biến set đồ đơn giản trở nên đặc biệt hơn. Một sợi dây chuyền dáng mảnh là đủ để điểm tô cho phần cổ của bạn.

Nếu bạn thích mặc đồ trắng, hãy chọn loại bột giặt tốt

"Tôi sẽ không thể trở thành một người phụ nữ có mái tóc hoàn hảo, mặc đồ trắng mà không làm dây bẩn ra trang phục" , Carrie Bradshaw chia sẻ.

Đồ kẻ ngang kinh điển sẽ không bao giờ lỗi mốt

Làm thế nào để trông nổi bật mà vẫn sang trọng, cổ điển? Carrie Bradshaw gợi ý phái đẹp nên mặc đồ kẻ ngang. Đây là kiểu trang phục không bao giờ lỗi mốt, dù vào mùa đông hay mùa hè.

Ảnh: Sưu tầm