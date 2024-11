Người đẹp ít tuổi nhất phim 'Sex and the City' diện đồ cực khéo, tận dụng tối đa hình thể sexy

GĐXH - Lucy Liu - sao phim "Sex and the City" ở tuổi U60 có cuộc sống làm mẹ đơn thân kín tiếng, dù trải qua vài cuộc tình nhưng cô chưa khoác áo cô dâu.

Kat Dennings sinh năm 1986, hiện tại đã 38 tuổi. Nữ diễn viên người Mỹ được mệnh danh là một trong những nữ thần sắc đẹp của điện ảnh Hollywood đương đại. Cô từng nổi tiếng với khán giả Việt khi vào vai diễn viên nhí trong phim "Sex and the City".

Ở một thiết kế khác, sao phim "Sex and the City" diện đầm màu vàng chấm bi cũng khoe vòng 1 đầy đặn gợi cảm.

Không chỉ diện đồ sexy, thỉnh thoảng sao phim "Sex and the City" phá cách với trang phục trẻ trung, năng động. Trong hình nữ diễn viên diện quần jeans mix cùng áo thun khỏe khoắn.

Khi ra ngoài chơi, cô lựa chọn trang phục Rock - Chic cá tính và phù hợp với hoàn cảnh. Cách mix đồ biến hóa khiến sao phim "Sex and the City" thu hút khán giả.

GĐXH - Sarah Jessica Parker - sao phim "Sex and the City" có tài sản khổng lồ nhưng cô vẫn dạy con dùng lại đồ cũ vì một lý do đặc biệt.