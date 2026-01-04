‘Sát thủ thầm lặng’ gây yếu sinh lý ở phái mạnh
Thức khuya và thiếu ngủ kéo dài là tác nhân hàng đầu gây rối loạn nội tiết, làm sụt giảm nghiêm trọng nồng độ testosterone tự nhiên. Thói quen này không chỉ bào mòn sức khỏe tổng thể mà còn trực tiếp khiến bản lĩnh phái mạnh suy giảm.
Trong nhịp sống hiện đại, nhiều nam giới thức khuya để làm việc hoặc giải trí. Tuy nhiên, giấc ngủ không chỉ là thời gian nghỉ ngơi mà còn là thời điểm để cơ thể tái tạo hệ thống nội tiết. Việc thường xuyên đi ngủ sau 23 giờ đang âm thầm bào mòn sức khỏe, gây yếu sinh lý và khả năng duy trì phong độ của nam giới.
1. Thường xuyên thức khuya gây rối loạn quá trình sản sinh testosterone tự nhiên
Nghiên cứu cho thấy, hơn 80% lượng testosterone (hormone quyết định ham muốn và khả năng cương cứng) được cơ thể sản xuất vào ban đêm, đặc biệt là trong giai đoạn ngủ sâu.
Khi nam giới thiếu ngủ hoặc thức xuyên đêm, quy trình này bị gián đoạn nghiêm trọng. Chỉ sau một tuần thiếu ngủ (ngủ dưới 5 tiếng/đêm), nồng độ testosterone có thể sụt giảm tương đương với việc già đi 10 - 15 tuổi. Hệ quả tất yếu là sự suy giảm ham muốn, tinh trùng yếu và tình trạng "trên bảo dưới không nghe".
2. Tác động tiêu cực của nồng độ cortisol cao đối với hệ mạch máu
Thức khuya khiến não bộ luôn trong trạng thái kích thích, buộc cơ thể tiết ra nhiều cortisol - loại hormone gây căng thẳng. Cortisol tăng cao sẽ ức chế quá trình sản sinh các hormone sinh dục, gây co mạch máu và cản trở lưu thông máu đến các cơ quan trọng yếu. Điều này không chỉ khiến quý ông dễ cáu gắt, mệt mỏi mà còn làm giảm khả năng đáp ứng của cơ thể đối với các kích thích tình dục.
3. Thức khuya thúc đẩy tích tụ mỡ bụng và gây rối loạn nội tiết tố nam
Thức khuya thường đi đôi với thói quen ăn đêm và lười vận động vào sáng hôm sau. Việc thiếu ngủ làm rối loạn các hormone kiểm soát cơn đói, dẫn đến tích tụ mỡ bụng. Lớp mỡ thừa này chứa enzyme aromatase, có khả năng biến đổi testosterone thành estrogen (một loại hormone nữ). Khi nam giới béo lên, testosterone giảm do bị chuyển thành estrogen. Khi testosterone thấp, cơ thể lại càng dễ tích mỡ hơn và khó phát triển cơ bắp, tạo thành một vòng xoáy bệnh lý khiến nam giới mất dần vẻ nam tính và sức bền.
4. Giải pháp thiết lập nhịp sinh học để duy trì phong độ, ngừa yếu sinh lý
Để bảo vệ bản lĩnh phái mạnh, thay vì tìm đến các loại thuốc tăng cường cấp tốc, nam giới cần ưu tiên thiết lập lại nhịp sinh học:
- Ngủ đủ 7-8 tiếng: Đảm bảo có mặt trên giường trước 22 giờ 30 để cơ thể đi vào giấc ngủ sâu trước nửa đêm.
- Tắt thiết bị điện tử: Ánh sáng xanh từ điện thoại là kẻ thù của melatonin (hormone giấc ngủ). Hãy rời xa màn hình ít nhất 30 phút trước khi ngủ.
- Bổ sung dinh dưỡng lành mạnh: Ưu tiên thực phẩm giàu kẽm và protein như hàu, hải sản và các loại hạt để hỗ trợ quá trình tái tạo hormone tự nhiên.
Phái mạnh lưu ý, đừng đánh đổi bản lĩnh đàn ông lấy những giờ làm việc muộn hay những trò giải trí đêm khuya. Một giấc ngủ đủ và sâu chính là chìa khóa đơn giản nhất, ít tốn kém nhất để duy trì phong độ bền bỉ theo thời gian.
Hai việc tuyệt đối tránh sau 22h trong những ngày rét đậmSống khỏe - 3 giờ trước
Thời tiết rét đậm kéo dài, bác sĩ cảnh báo 2 thói quen sau 22h nhiều người vẫn làm có thể âm thầm làm tăng nguy cơ bệnh tật nếu không điều chỉnh.
Người đàn ông 65 tuổi nhập viện vì suy thận cấp thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phảiSống khỏe - 4 giờ trước
GĐXH - Lạm dụng thuốc giảm đau có thể gây tổn thương thận không hồi phục, dẫn đến suy thận, bệnh có thể để lại hậu quả nặng nề và tốn kém.
Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không ngủ đủ 7–9 tiếng mỗi ngày?Sống khỏe - 15 giờ trước
Ngủ ít hơn khuyến nghị không chỉ khiến bạn mệt mỏi vào sáng hôm sau. Theo các chuyên gia tim mạch, thiếu ngủ kéo dài có thể âm thầm bào mòn trái tim, làm gia tăng nguy cơ tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim, rối loạn nhịp và thậm chí là đột quỵ.
Người đàn ông 66 tuổi phát hiện ung thư vú giai đoạn muộn thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phảiSống khỏe - 16 giờ trước
GĐXH - Người đàn ông bị ung thư vú cho biết, 2 năm trước phát hiện khối u không gây đau đớn hay khó chịu nên nghĩ là bình thường, không đi thăm khám.
Dịp Tết không lo tăng cân: 4 thực phẩm lành mạnh vừa ngon vừa giữ dángSống khỏe - 18 giờ trước
GĐXH - Dịp Tết Dương lịch, ăn vặt là thói quen khó bỏ nhưng cũng là “thủ phạm” khiến nhiều người tăng cân nhanh chóng. Thực tế, chỉ cần chọn đúng thực phẩm ăn vặt lành mạnh, bạn vẫn có thể ăn ngon, đủ năng lượng mà không lo tích mỡ hay mất dáng.
Bị sốt xuất huyết kiêng ăn gì?Sống khỏe - 21 giờ trước
GĐXH - Bên cạnh những thực phẩm dễ tiêu hóa, giàu dinh dưỡng, người bệnh sốt xuất huyết còn cần kiêng những loại thực phẩm khó tiêu, ít dinh dưỡng có thể làm ảnh hưởng xấu đến quá trình hồi phục bệnh.
Ung thư tuyến giáp sợ gì nhất? Bác sĩ tiết lộ: Trước hết là nó cực "thích" 5 kiểu ngườiSống khỏe - 21 giờ trước
Liệu bạn có nằm trong nhóm người mà ung thư tuyến giáp chỉ chờ "sơ hở là tấn công" không nhỉ?
Phụ nữ muốn chống lão hóa nên ăn 5 loại rau giàu kiềm vào mùa đông: Chúng sản sinh estrogen vô địch, khuôn mặt trẻ hơn dù ở tuổi nàoSống khỏe - 1 ngày trước
Chị em sẽ trẻ từ bên trong nhờ nội tiết được cân bằng.
Người phụ nữ 45 tuổi bị 'đột quỵ giả’ do mắc bệnh di truyền ít gặpSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Chị Thu, 45 tuổi, đột ngột lú lẫn, co giật, tê yếu nửa người tưởng do đột quỵ, bác sĩ chẩn đoán mắc hội chứng Melas – bệnh ty thể di truyền ít gặp.
Thanh niên 30 tuổi đang khỏe mạnh sững sờ phát hiện suy thận: 'Tôi không hề đau, không mệt, sinh hoạt bình thường'Sống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Ở tuổi 30, giai đoạn sung sức nhất của cuộc đời, nhưng trong lần khám sức khỏe định kỳ vừa qua, anh Viễn sững sờ khi nhận kết quả chẩn đoán suy thận mạn.
Loại thực phẩm thay thịt đỏ giúp giảm mỡ bụng rõ rệt, nghiên cứu chỉ ra ăn mỗi ngày cân nặng cũng đi xuốngSống khỏe
GĐXH - Không cần ăn kiêng khắc nghiệt hay tập luyện quá sức, chỉ một thay đổi nhỏ trong bữa ăn hằng ngày cũng có thể tạo khác biệt lớn. Nghiên cứu từ Mỹ cho thấy, loại thực phẩm quen thuộc này khi dùng để thay thịt đỏ có thể giúp giảm cân, thu nhỏ vòng eo và kiểm soát mỡ bụng hiệu quả.