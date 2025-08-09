Nuốt nghẹn nghĩ chỉ viêm thực quản, người phụ nữ 54 tuổi ở Hà Nội đi khám phát hiện mắc cùng lúc 6 bệnh
GĐXH - Đi khám vì nuốt nghẹn khi ăn, người phụ nữ được phát hiện mắc 6 bệnh, trong đó có viêm thực quản tăng bạch cầu ái toan là nguyên nhân chính gây nuốt nghẹn.
Đi khám vì nuốt nghẹn, bất ngờ phát hiện mắc cùng lúc 6 bệnh
Nữ bệnh nhân N.H.M (54 tuổi, trú tại Hà Nội) đến BVĐK Medlatec thăm khám vì triệu chứng nuốt nghẹn tăng dần, đặc biệt khi ăn thức ăn rắn, kèm theo cảm giác nóng rát nhẹ sau xương ức. Ngoài ra, 2 tuần gần đây, bệnh nhân có triệu chứng đau âm ỉ vùng gót chân trái, đau tăng khi đi lại nhiều.
Khai thác bệnh sử, bệnh nhân có tiền sử viêm mũi dị ứng điều trị thường xuyên, dị ứng kháng sinh không rõ loại. Qua khám bệnh lâm sàng, các biểu hiện của bệnh nhân đều chưa rõ ràng nên bác sĩ đã chỉ định làm một số phương pháp cận lâm sàng để chẩn đoán bệnh.
Kết quả tổng phân tích tế bào máu, chỉ số mỡ máu Triglyceride tăng cao gần gấp 2 lần giới hạn bình thường - dấu hiệu của rối loạn chuyển hóa lipid.
Nội soi thực quản cho thấy, niêm mạc thực quản phù nề, mất mạng lưới mạch bình thường, xuất hiện nhiều vòng đồng tâm, rãnh dọc sâu dọc theo chiều dọc thực quản, kèm theo các chấm trắng nhỏ rải rác trên bề mặt niêm mạc. Các tổn thương này là hình ảnh đặc trưng của viêm thực quản tăng bạch cầu ái toan.
Bác sĩ đã sinh thiết lấy mẫu mô thực quản để làm giải phẫu bệnh và kết quả phù hợp với viêm thực quản tăng bạch cầu ái toan. Cùng với đó, kết quả nội soi dạ dày có viêm teo dạ dày (C1).
Đối với triệu chứng đau âm ỉ quanh vùng gót chân trái, kết quả chụp Xquang cho thấy, hình ảnh gai xương gót chân trái - nghi ngờ viêm cân gan chân mạn tính.
Bệnh nhân làm thêm siêu âm, chụp chiếu để kiểm tra sức khỏe tổng quát. Kết quả, siêu âm tuyến giáp có nhân thùy phải TIRADS 3; siêu âm ổ bụng có nang thận.
Từ những kết quả đó, bác sĩ kết luận, bệnh nhân mắc viêm thực quản tăng bạch cầu ái toan, viêm teo dạ dày. Bên cạnh đó, bệnh nhân cần theo dõi viêm cân gan chân mạn tính có gai xương gót, nhân tuyến giáp TIRADS 3, nang thận phải và rối loạn chuyển hóa lipid. Bệnh nhân được kê đơn thuốc điều trị ngoại trú và hẹn tái khám.
Viêm thực quản tăng bạch cầu ái toan là gì?
Theo BSNT Phạm Văn Quang – Trung tâm Tiêu hóa, trong 6 bệnh lý mà nữ bệnh nhân mắc phải, viêm thực quản tăng bạch cầu ái toan là nguyên nhân chính gây nuốt nghẹn – triệu chứng khiến bệnh nhân phải đi khám. Vì vậy, bác sĩ ưu tiên điều trị bệnh lý này trước để cải thiện chất lượng ăn uống và phòng ngừa biến chứng hẹp thực quản cho người bệnh.
Viêm thực quản tăng bạch cầu ái toan là bệnh viêm mạn tính của thực quản, trong đó bạch cầu ái toan (Eosinophil) – một loại tế bào miễn dịch thường liên quan đến dị ứng xâm nhập quá mức vào lớp niêm mạc thực quản.
Bệnh thường gặp ở nam giới trẻ tuổi (20-40 tuổi), người có cơ địa dị ứng (hen, viêm mũi dị ứng); tỉ lệ mắc nam/nữ: 2-4/1.
Dấu hiệu bệnh viêm thực quản tăng bạch cầu ái toan
Triệu chứng thường gặp của bệnh phụ thuộc vào độ tuổi và mức độ tổn thương thực quản. Người lớn có các biểu hiện như: nuốt nghẹn (đặc biệt với thức ăn rắn), cảm giác thức ăn mắc ở ngực hoặc cổ họng, đau sau xương ức, nóng rát thực quản, trào ngược kéo dài, không đáp ứng thuốc ức chế acid. Ở trẻ em thì có triệu chứng nôn ói, biếng ăn, chậm lớn, đau bụng, tăng trưởng kém...
Bác sĩ Quang cho biết thêm, viêm thực quản tăng bạch cầu ái toan cần điều trị duy trì lâu dài để ngừa tái phát và theo dõi biến chứng hẹp thực quản.
Biến chứng hẹp thực quản có thể gây khó nuốt kéo dài, khiến người bệnh ăn uống khó khăn, sụt cân, thậm chí suy dinh dưỡng. Nếu không được điều trị sớm, tình trạng viêm mạn tính sẽ khiến thực quản bị xơ hóa, thu hẹp dần, làm tăng nguy cơ tắc nghẽn, loét hoặc chảy máu niêm mạc. Trong nhiều trường hợp nặng, người bệnh phải can thiệp bằng nội soi hoặc nong thực quản.
Vì vậy, bác sĩ khuyến cáo, người dân nên đi kiểm tra sức khỏe định 1-2 lần/năm hoặc khi thấy các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh đường tiêu hóa nên đến ngay cơ sở y tế uy tín để được thăm khám kịp thời.
Loại củ được ví như 'nhân sâm của người nghèo', người bệnh suy thận nên ăn theo cách này để kéo dài tuổi thọBệnh thường gặp - 10 giờ trước
GĐXH - Người bệnh suy thận chỉ nên ăn khoai luộc hoặc hấp trong nhiều nước, sau đó bỏ nước luộc, như vậy sẽ giúp giảm đến 30% lượng kali.
Thức khuya, 'dán' mắt vào màn hình: Người trẻ đối mặt nguy cơ đột quỵ ngay trong lúc làm việcBệnh thường gặp - 21 giờ trước
GĐXH - Thức khuya, làm việc liên tục trước màn hình có thể âm thầm kích hoạt cơn đột quỵ ở người trẻ, dù trông họ vẫn hoàn toàn khỏe mạnh.
Người đàn ông suy thận mạn ngừng tim ngay trước giờ chờ chạy thậnBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Người đàn ông suy thận ngừng tim ngay trước thời điểm vào lọc máu chu kỳ may mắn được các bác sĩ kịp thời cứu sống.
Bé 56 tháng tuổi bị dị tật bẩm sinh hiếm gặpBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Theo chia sẻ từ gia đình, ngay từ khi sinh ra, bé đã có dị tật ở bàn chân, ngón V hai bên thừa và dính bất thường
Tăng huyết áp suốt 15 năm chữa mãi không khỏi, người đàn ông 55 tuổi đi khám phát hiện lý do bất ngờBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Sau 15 năm sống chung với tăng huyết áp, lần này ông T. đi khám phát hiện một bệnh lý hiếm gặp do khối u nhỏ ở vỏ tuyến thượng thận gây ra.
Người đàn ông 60 tuổi phát hiện ung thư tinh hoàn từ dấu hiệu nhiều nam giới Việt bỏ quaBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Sưng đau bìu trái, sờ thấy một khối cứng, ông Mạnh đến việm kiểm tra vì nghi mắc ung thư tinh hoàn.
Đau bụng dữ dội, người phụ nữ 67 nhập viện phát hiện ung thư thậnBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Người phụ nữ bị ung thư thận nhập viện vì có dấu hiệu đau bụng, đau hông lưng trái dữ dội kèm buồn nôn, tiểu ra máu...
Những thói quen khiến đường huyết của bạn như 'tàu lượn siêu tốc'Bệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Nhiệt độ mùa hè nóng nực có thể chỉ khiến người bình thường đổ mồ hôi nhiều hơn, nhưng với bệnh nhân tiểu đường, đó lại là một chuyến "tàu lượn siêu tốc" trong việc kiểm soát đường huyết.
Thực phẩm phơi khô có công dụng giúp bơm máu lên não, ngăn ngừa đột quỵ, đang bán đầy chợ ViệtBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Chỉ nên ăn mộc nhĩ sau phơi khô, vì khi phơi khô chất cảm quang tự nhiên mất đi, độc tính cũng biến mất, ăn vào không còn gì nguy hại nữa.
5 dấu hiệu ở mắt cảnh báo nguy cơ đột quỵ mà nhiều người vẫn chưa biếtBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Không chỉ là bệnh về mắt, những bất thường như đỏ mắt, mờ thoáng qua hay phù võng mạc có thể là “tín hiệu đỏ” cho thấy nguy cơ đột quỵ đang đến gần.
5 dấu hiệu ở mắt cảnh báo nguy cơ đột quỵ mà nhiều người vẫn chưa biếtBệnh thường gặp
GĐXH - Không chỉ là bệnh về mắt, những bất thường như đỏ mắt, mờ thoáng qua hay phù võng mạc có thể là “tín hiệu đỏ” cho thấy nguy cơ đột quỵ đang đến gần.