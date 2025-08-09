Mới nhất
Nuốt nghẹn nghĩ chỉ viêm thực quản, người phụ nữ 54 tuổi ở Hà Nội đi khám phát hiện mắc cùng lúc 6 bệnh

Thứ bảy, 14:33 09/08/2025 | Bệnh thường gặp
GĐXH - Đi khám vì nuốt nghẹn khi ăn, người phụ nữ được phát hiện mắc 6 bệnh, trong đó có viêm thực quản tăng bạch cầu ái toan là nguyên nhân chính gây nuốt nghẹn.

Đi khám vì nuốt nghẹn, bất ngờ phát hiện mắc cùng lúc 6 bệnh

Nữ bệnh nhân N.H.M (54 tuổi, trú tại Hà Nội) đến BVĐK Medlatec thăm khám vì triệu chứng nuốt nghẹn tăng dần, đặc biệt khi ăn thức ăn rắn, kèm theo cảm giác nóng rát nhẹ sau xương ức. Ngoài ra, 2 tuần gần đây, bệnh nhân có triệu chứng đau âm ỉ vùng gót chân trái, đau tăng khi đi lại nhiều.

Khai thác bệnh sử, bệnh nhân có tiền sử viêm mũi dị ứng điều trị thường xuyên, dị ứng kháng sinh không rõ loại. Qua khám bệnh lâm sàng, các biểu hiện của bệnh nhân đều chưa rõ ràng nên bác sĩ đã chỉ định làm một số phương pháp cận lâm sàng để chẩn đoán bệnh.

Kết quả tổng phân tích tế bào máu, chỉ số mỡ máu Triglyceride tăng cao gần gấp 2 lần giới hạn bình thường - dấu hiệu của rối loạn chuyển hóa lipid.

Nuốt nghẹn nghĩ chỉ viêm thực quản, người phụ nữ 54 tuổi ở Hà Nội đi khám phát hiện mắc cùng lúc 6 bệnh- Ảnh 1.

Nội soi dạ dày cho thấy, bệnh nhân mắc viêm teo dạ dày. Ảnh: BVCC

Nội soi thực quản cho thấy, niêm mạc thực quản phù nề, mất mạng lưới mạch bình thường, xuất hiện nhiều vòng đồng tâm, rãnh dọc sâu dọc theo chiều dọc thực quản, kèm theo các chấm trắng nhỏ rải rác trên bề mặt niêm mạc. Các tổn thương này là hình ảnh đặc trưng của viêm thực quản tăng bạch cầu ái toan.

 Bác sĩ đã sinh thiết lấy mẫu mô thực quản để làm giải phẫu bệnh và kết quả phù hợp với viêm thực quản tăng bạch cầu ái toan. Cùng với đó, kết quả nội soi dạ dày có viêm teo dạ dày (C1).

Đối với triệu chứng đau âm ỉ quanh vùng gót chân trái, kết quả chụp Xquang cho thấy, hình ảnh gai xương gót chân trái - nghi ngờ viêm cân gan chân mạn tính.

Bệnh nhân làm thêm siêu âm, chụp chiếu để kiểm tra sức khỏe tổng quát. Kết quả, siêu âm tuyến giáp có nhân thùy phải TIRADS 3; siêu âm ổ bụng có nang thận.

Từ những kết quả đó, bác sĩ kết luận, bệnh nhân mắc viêm thực quản tăng bạch cầu ái toan, viêm teo dạ dày. Bên cạnh đó, bệnh nhân cần theo dõi viêm cân gan chân mạn tính có gai xương gót, nhân tuyến giáp TIRADS 3, nang thận phải và rối loạn chuyển hóa lipid. Bệnh nhân được kê đơn thuốc điều trị ngoại trú và hẹn tái khám.

Viêm thực quản tăng bạch cầu ái toan là gì?

Theo BSNT Phạm Văn Quang – Trung tâm Tiêu hóa, trong 6 bệnh lý mà nữ bệnh nhân mắc phải, viêm thực quản tăng bạch cầu ái toan là nguyên nhân chính gây nuốt nghẹn – triệu chứng khiến bệnh nhân phải đi khám. Vì vậy, bác sĩ ưu tiên điều trị bệnh lý này trước để cải thiện chất lượng ăn uống và phòng ngừa biến chứng hẹp thực quản cho người bệnh.

Viêm thực quản tăng bạch cầu ái toan là bệnh viêm mạn tính của thực quản, trong đó bạch cầu ái toan (Eosinophil) – một loại tế bào miễn dịch thường liên quan đến dị ứng xâm nhập quá mức vào lớp niêm mạc thực quản.

Bệnh thường gặp ở nam giới trẻ tuổi (20-40 tuổi), người có cơ địa dị ứng (hen, viêm mũi dị ứng); tỉ lệ mắc nam/nữ: 2-4/1.

Nuốt nghẹn nghĩ chỉ viêm thực quản, người phụ nữ 54 tuổi ở Hà Nội đi khám phát hiện mắc cùng lúc 6 bệnh- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Dấu hiệu bệnh viêm thực quản tăng bạch cầu ái toan

Triệu chứng thường gặp của bệnh phụ thuộc vào độ tuổi và mức độ tổn thương thực quản. Người lớn có các biểu hiện như: nuốt nghẹn (đặc biệt với thức ăn rắn), cảm giác thức ăn mắc ở ngực hoặc cổ họng, đau sau xương ức, nóng rát thực quản, trào ngược kéo dài, không đáp ứng thuốc ức chế acid. Ở trẻ em thì có triệu chứng nôn ói, biếng ăn, chậm lớn, đau bụng, tăng trưởng kém...

Bác sĩ Quang cho biết thêm, viêm thực quản tăng bạch cầu ái toan cần điều trị duy trì lâu dài để ngừa tái phát và theo dõi biến chứng hẹp thực quản.

Biến chứng hẹp thực quản có thể gây khó nuốt kéo dài, khiến người bệnh ăn uống khó khăn, sụt cân, thậm chí suy dinh dưỡng. Nếu không được điều trị sớm, tình trạng viêm mạn tính sẽ khiến thực quản bị xơ hóa, thu hẹp dần, làm tăng nguy cơ tắc nghẽn, loét hoặc chảy máu niêm mạc. Trong nhiều trường hợp nặng, người bệnh phải can thiệp bằng nội soi hoặc nong thực quản.

Vì vậy, bác sĩ khuyến cáo, người dân nên đi kiểm tra sức khỏe định 1-2 lần/năm hoặc khi thấy các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh đường tiêu hóa nên đến ngay cơ sở y tế uy tín để được thăm khám kịp thời.

M.H (th)
