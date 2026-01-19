Nam thanh niên 29 tuổi ở Quảng Ninh bất ngờ phát hiện nhồi máu cơ tim cấp từ 1 việc nhiều người Việt bỏ qua
GĐXH - Nam thanh niên 29 tuổi phát hiện nhồi máu cơ tim cấp trong 1 lần đến viện để nội soi dạ dày, kiểm tra sức khỏe.
Phát hiện nhồi máu cơ tim từ một bước kiểm tra tưởng chừng đơn giản
Bệnh nhân là anh N.T.H. (29 tuổi, trú phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh), nhập viện để nội soi dạ dày kiểm tra sức khỏe định kỳ. Trong quá trình thực hiện điện tim trước nội soi, các bác sĩ phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường nghi ngờ tổn thương tim mạch.
Ngay lập tức, bệnh nhân được hội chẩn với chuyên khoa tim mạch. Dựa trên kết quả thăm khám lâm sàng và các xét nghiệm cận lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán anh H. bị nhồi máu cơ tim cấp trước vách – một tình trạng đặc biệt nguy hiểm, có nguy cơ cao gây rối loạn nhịp tim, sốc tim hoặc ngừng tim đột ngột nếu không được xử trí kịp thời.
Bệnh nhân nhanh chóng được chuyển đến phòng can thiệp để chụp mạch vành. Kết quả cho thấy động mạch liên thất trước – nhánh mạch vành quan trọng nuôi dưỡng cơ tim – bị tổn thương nặng, hẹp khít tới 99%.
Trước tình trạng nguy kịch, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật và Can thiệp Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành can thiệp đặt stent khẩn cấp nhằm tái thông dòng máu nuôi tim, ngăn chặn nguy cơ hoại tử cơ tim và tử vong.
Nhờ được phát hiện sớm và xử trí kịp thời, ca can thiệp diễn ra thuận lợi. Sau can thiệp, bệnh nhân hồi phục nhanh, không còn đau tức ngực, các chỉ số tim mạch dần ổn định.
Ca nhồi máu cơ tim trẻ nhất từng được điều trị tại bệnh viện
Chia sẻ về trường hợp này, TTƯT, BS.CKII Trần Quang Định – Trưởng khoa Phẫu thuật và Can thiệp Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết:
"Đây là ca nhồi máu cơ tim trẻ nhất từ trước đến nay mà khoa tiếp nhận điều trị. Đáng lo ngại là triệu chứng của bệnh nhân rất nghèo nàn, chỉ thỉnh thoảng đau tức ngực nhẹ. Nếu không thực hiện điện tim trước nội soi dạ dày, nguy cơ bỏ sót nhồi máu cơ tim là rất lớn, hậu quả có thể đe dọa trực tiếp tính mạng".
Theo bác sĩ, việc sàng lọc tim mạch trước các thủ thuật xâm lấn tuy đơn giản nhưng có vai trò quan trọng trong phát hiện sớm các bệnh lý tim mạch tiềm ẩn.
Nhồi máu cơ tim ngày càng trẻ hóa
Không còn là bệnh lý "đặc quyền" của người cao tuổi, nhồi máu cơ tim và bệnh mạch vành đang có xu hướng trẻ hóa rõ rệt trong những năm gần đây.
Trước đây, bệnh thường gặp ở nhóm trên 50–60 tuổi, có các bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu. Tuy nhiên hiện nay, ngày càng nhiều người trẻ mắc bệnh do lối sống thiếu lành mạnh như ít vận động, căng thẳng kéo dài, ăn nhiều chất béo, hút thuốc lá, uống rượu bia và sinh hoạt không khoa học.
Sự tích tụ mảng xơ vữa hoặc huyết khối đột ngột trong động mạch vành có thể gây nhồi máu cơ tim cấp. Đáng lo ngại, người trẻ thường chủ quan, dễ bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo sớm, dẫn đến chậm trễ trong chẩn đoán và điều trị.
Trường hợp bệnh nhân H. được xác định có thói quen ít vận động – một yếu tố nguy cơ âm thầm nhưng rất phổ biến ở giới trẻ hiện nay.
Cách phòng bệnh nhồi máu cơ tim
Các bác sĩ khuyến cáo, người dân – đặc biệt là người trẻ – không nên chủ quan trước các biểu hiện như đau tức ngực, khó chịu vùng ngực hoặc thượng vị, mệt mỏi không rõ nguyên nhân.
Khi có dấu hiệu bất thường, cần đến các cơ sở y tế có chuyên khoa tim mạch để được thăm khám kịp thời. Việc thực hiện điện tim sàng lọc trước các thủ thuật như nội soi dạ dày là cần thiết, giúp phát hiện sớm những rối loạn tim mạch tiềm ẩn và phòng tránh biến chứng nguy hiểm.
Bên cạnh đó, phòng bệnh vẫn là giải pháp bền vững nhất: duy trì lối sống lành mạnh, tránh xa thuốc lá, hạn chế rượu bia, ăn uống khoa học, tăng cường vận động thể lực và khám sức khỏe định kỳ để bảo vệ tim mạch lâu dài.
