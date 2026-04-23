Sau 50 tuổi, người sống thọ thường 'lười' 4 việc
GĐXH - Sau tuổi 50, có những việc càng "lười" làm lại càng giúp cơ thể bền bỉ, sống thọ và an yên hơn.
Sau 50 tuổi, "lười" một chút lại giúp cơ thể khỏe mạnh và sống thọ hơn
Ai cũng mong muốn sống thọ và khỏe mạnh. Tuy nhiên, quy luật sinh – lão – bệnh – tử là điều không thể tránh khỏi.
Điều chúng ta có thể làm là điều chỉnh lối sống, hạn chế những thói quen xấu và duy trì những hành vi có lợi cho cơ thể.
Bên cạnh việc ăn uống điều độ, tập luyện hợp lý, một số thói quen "lười" tưởng chừng đơn giản lại góp phần giúp kéo dài tuổi thọ, đặc biệt với người bước sang tuổi trung niên.
Muốn sống thọ sau tuổi 50, hãy “lười” thức khuya
Những người có tuổi thọ cao thường rất coi trọng giấc ngủ. Họ duy trì thói quen đi ngủ sớm và sinh hoạt theo giờ giấc ổn định.
Nhiều nghiên cứu quy mô lớn cho thấy việc thức khuya kéo dài làm tăng nguy cơ mắc các bệnh như tiểu đường, rối loạn tiêu hóa, các vấn đề thần kinh và tim mạch.
Không chỉ vậy, những người ngủ muộn còn có nguy cơ tử vong sớm cao hơn so với người đi ngủ đúng giờ.
Sau tuổi 50, cơ thể bắt đầu lão hóa nhanh hơn, các cơ quan cần thời gian phục hồi nhiều hơn, vì vậy giấc ngủ đủ và sâu trở nên vô cùng quan trọng.
Nếu thường xuyên thức đến 2–3 giờ sáng, bạn có thể gặp các dấu hiệu như chóng mặt, tim đập nhanh, bồn chồn hoặc đau tức ngực. Đây là lúc cơ thể phát tín hiệu cần thay đổi thói quen.
Người trưởng thành nên ngủ ít nhất 7 giờ mỗi ngày để duy trì sức khỏe ổn định và hạn chế nguy cơ bệnh tật.
"Lười" ăn mặn giúp giảm nguy cơ bệnh tim mạch
Sau tuổi 50, hệ tim mạch và thận hoạt động kém linh hoạt hơn, vì vậy chế độ ăn uống cần đặc biệt chú ý.
Việc ăn mặn không chỉ làm tăng huyết áp mà còn kéo theo nhiều nguy cơ về tim mạch và đột quỵ.
Các nghiên cứu dài hạn cho thấy tần suất thêm muối vào thức ăn càng cao thì nguy cơ tử vong sớm càng lớn.
Đáng chú ý, những người ăn mặn ở tuổi 50 có thể bị rút ngắn tuổi thọ so với người ăn nhạt.
Điều này cho thấy việc "lười" nêm nếm quá nhiều muối lại là lựa chọn thông minh cho sức khỏe.
Tổ chức y tế khuyến nghị người trưởng thành không nên tiêu thụ quá 5g muối mỗi ngày.
Việc giảm lượng muối không chỉ tốt cho tim mạch mà còn giúp thận hoạt động hiệu quả hơn và hạn chế tình trạng giữ nước trong cơ thể.
Sống thọ hơn mỗi ngày nhờ “lười” ngồi lâu
Ngồi quá lâu là thói quen phổ biến của nhiều người trung niên, đặc biệt với những người làm việc văn phòng hoặc ít vận động.
Tuy nhiên, ngồi lâu liên tục có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường và thậm chí tử vong sớm.
Một số nghiên cứu cho thấy những người ngồi hơn 11 giờ mỗi ngày có nguy cơ tử vong cao hơn đáng kể so với người ngồi dưới 4 giờ.
Không chỉ ảnh hưởng đến tim mạch, việc ít vận động còn khiến vùng não liên quan đến trí nhớ bị thu nhỏ, làm tăng nguy cơ suy giảm nhận thức ở người lớn tuổi.
Vì vậy, "lười" ngồi một chỗ, thường xuyên đứng dậy đi lại, vận động nhẹ nhàng sẽ giúp cải thiện tuần hoàn máu và giữ cơ thể linh hoạt hơn.
Chỉ cần mỗi giờ đứng dậy vài phút, hoặc tập thể dục nhẹ nhàng vài buổi mỗi tuần cũng mang lại lợi ích lớn.
"Lười" nóng vội giúp tinh thần ổn định
Sau tuổi 50, việc sống chậm lại không phải là dấu hiệu của sự thụt lùi, mà là cách bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần.
Nóng vội, căng thẳng kéo dài có thể làm tăng huyết áp, gây mất ngủ và ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa.
Thay vào đó, sự từ tốn trong sinh hoạt giúp cơ thể hoạt động nhịp nhàng hơn.
Ăn chậm, nhai kỹ giúp tiêu hóa tốt; tập thể dục nhẹ nhàng thay vì gắng sức giúp giảm nguy cơ chấn thương; xử lý công việc bình tĩnh giúp hạn chế stress.
Những thay đổi nhỏ này góp phần giúp tinh thần thư thái và kéo dài tuổi thọ.
"Lười" đúng cách – bí quyết sống khỏe sau tuổi 50
Thực chất, những điều "lười" kể trên không phải là lười biếng, mà là biết hạn chế những thói quen gây hại cho cơ thể.
Lười thức khuya, lười ăn mặn, lười ngồi lâu và lười nóng vội đều là những cách giúp cơ thể nghỉ ngơi đúng lúc, hoạt động hợp lý và giữ tinh thần ổn định.
Sau tuổi 50, sức khỏe không phụ thuộc vào việc làm nhiều mà nằm ở việc sống điều độ.
Khi biết "lười" đúng cách, cơ thể sẽ được bảo vệ, tinh thần nhẹ nhàng hơn và tuổi thọ cũng có cơ hội kéo dài.
Cứu sống bệnh nhân đứt lìa chân tay, hai lần ngừng tim tại Bệnh viện Đa khoa Bắc KạnY tế - 2 giờ trước
GĐXH - Từ tình trạng sốc đa chấn thương, mất máu cấp, chân tay dập nát và tiên lượng sống rất thấp, bệnh nhân 67 tuổi đã “hồi sinh” kỳ diệu sau hơn một tháng được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn, đánh dấu nỗ lực không ngừng của đội ngũ y bác sĩ.
Người phụ nữ phát hiện mắc ung thư hắc tố ở cơ quan sinh dục từ dấu hiệu dễ bị bỏ qua sau mãn kinhSống khỏe - 3 giờ trước
GĐXH - Người phụ nữ bị ung thư hắc tốt bất ngờ xuất hiện tình trạng xuất huyết âm đạo kèm khối sùi màu đen ở vùng kín. Nghĩ mình chỉ bị viêm nhiễm thông thường nên tự theo dõi tại nhà.
Loại quả bán rẻ quanh năm, giúp thải độc gan hiệu quả, người Việt nên ăn để phòng bệnhSống khỏe - 17 giờ trước
GĐXH - Chuối là loại trái cây rẻ tiền quen thuộc của người Việt, chuối mang đến nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe, đặc biệt giúp thải độc gan và bảo vệ gan nếu bạn ăn đúng cách.
Từng giành giật sự sống vì suy thận, phải chạy thận và ghép thận, người phụ nữ quyết giữ người thân không đi vào 'vết xe đổ'Bệnh thường gặp - 22 giờ trước
GĐXH - Hai chị em cùng mắc suy thận, từ kinh nghiệm của mình, chị Hoài đã luôn nhắc nhở chị gái để không đi vào vết xe đổ của mình.
5 thực phẩm tốt cho não bộ: Hạt óc chó chỉ xếp thứ 5, vị trí số 1 khiến nhiều người bất ngờSống khỏe - 22 giờ trước
GĐXH - Trong danh sách các thực phẩm hỗ trợ não bộ hiệu quả, óc chó chỉ đứng cuối bảng, còn "quán quân" lại là một nguyên liệu quen thuộc, thậm chí có sẵn trong gian bếp của nhiều gia đình.
Ung thư đại tràng và những biến chứng nguy hiểm: Người Việt cần đặc biệt cảnh giácSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Ung thư đại trực tràng là bệnh lý ác tính phổ biến nhưng thường diễn tiến âm thầm. Không ít trường hợp chỉ được phát hiện khi bệnh đã gây biến chứng nặng.
Loại quả đang bán rẻ đầy chợ Việt, người suy thận nên hay không nên ăn: Tùy từng giai đoạn bệnhSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Xoài là loại trái cây giàu vitamin, chất chống oxy hóa nhưng cũng chứa đường và kali, đây là yếu tố cần được cân nhắc kỹ ở người bệnh suy thận.
Món cháo bổ dưỡng đang 'hot' nhưng không phải ai cũng nên ăn: Bác sĩ chỉ rõ nhóm cần tránhBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Cháo mực là món ăn quen thuộc, dễ tiêu hóa và giàu dinh dưỡng, được nhiều người lựa chọn để bồi bổ sức khỏe. Tuy nhiên, theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội), không phải ai cũng phù hợp với món ăn này. Việc sử dụng không đúng cách có thể gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe.
Người đàn ông 34 tuổi suy gan cấp vì sai lầm trong lúc giảm cân nhiều người Việt mắc phảiSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Chỉ ăn thịt, cắt bỏ hoàn toàn tinh bột và rau củ để giảm cân nhanh, một người đàn ông 34 tuổi rơi vào suy gan cấp nguy hiểm.
Cuộc chiến giành sự sống cho người phụ nữ 55 tuổi bị viêm phúc mạc nặng, sốc nhiễm khuẩn nguy kịchSống khỏe - 2 ngày trước
GĐXH - Sốc nhiễm khuẩn do viêm phúc mạc là tình trạng cấp cứu đặc biệt nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong cao nếu không được xử trí kịp thời.
Loại quả đang bán đầy chợ Việt, giúp hỗ trợ thải độc gan, thận: Ăn đúng cách mới phát huy hiệu quảSống khỏe
GĐXH - Dứa chứa nhiều vitamin C, mangan và enzyme bromelain, giúp chống viêm, hỗ trợ tiêu hóa và góp phần giảm gánh nặng chuyển hóa cho gan, thận khi sử dụng hợp lý.