Sau 50 tuổi, người sống thọ thường 'lười' 4 việc

Sau 50 tuổi, "lười" một chút lại giúp cơ thể khỏe mạnh và sống thọ hơn

Ai cũng mong muốn sống thọ và khỏe mạnh. Tuy nhiên, quy luật sinh – lão – bệnh – tử là điều không thể tránh khỏi.

Điều chúng ta có thể làm là điều chỉnh lối sống, hạn chế những thói quen xấu và duy trì những hành vi có lợi cho cơ thể.

Bên cạnh việc ăn uống điều độ, tập luyện hợp lý, một số thói quen "lười" tưởng chừng đơn giản lại góp phần giúp kéo dài tuổi thọ, đặc biệt với người bước sang tuổi trung niên.

Sau tuổi 50, cơ thể bắt đầu lão hóa nhanh hơn, các cơ quan cần thời gian phục hồi nhiều hơn, vì vậy giấc ngủ đủ và sâu trở nên vô cùng quan trọng.

Muốn sống thọ sau tuổi 50, hãy “lười” thức khuya

Những người có tuổi thọ cao thường rất coi trọng giấc ngủ. Họ duy trì thói quen đi ngủ sớm và sinh hoạt theo giờ giấc ổn định.

Nhiều nghiên cứu quy mô lớn cho thấy việc thức khuya kéo dài làm tăng nguy cơ mắc các bệnh như tiểu đường, rối loạn tiêu hóa, các vấn đề thần kinh và tim mạch.

Không chỉ vậy, những người ngủ muộn còn có nguy cơ tử vong sớm cao hơn so với người đi ngủ đúng giờ.

Sau tuổi 50, cơ thể bắt đầu lão hóa nhanh hơn, các cơ quan cần thời gian phục hồi nhiều hơn, vì vậy giấc ngủ đủ và sâu trở nên vô cùng quan trọng.

Nếu thường xuyên thức đến 2–3 giờ sáng, bạn có thể gặp các dấu hiệu như chóng mặt, tim đập nhanh, bồn chồn hoặc đau tức ngực. Đây là lúc cơ thể phát tín hiệu cần thay đổi thói quen.

Người trưởng thành nên ngủ ít nhất 7 giờ mỗi ngày để duy trì sức khỏe ổn định và hạn chế nguy cơ bệnh tật.

Những người ăn mặn ở tuổi 50 có thể bị rút ngắn tuổi thọ so với người ăn nhạt.

"Lười" ăn mặn giúp giảm nguy cơ bệnh tim mạch

Sau tuổi 50, hệ tim mạch và thận hoạt động kém linh hoạt hơn, vì vậy chế độ ăn uống cần đặc biệt chú ý.

Việc ăn mặn không chỉ làm tăng huyết áp mà còn kéo theo nhiều nguy cơ về tim mạch và đột quỵ.

Các nghiên cứu dài hạn cho thấy tần suất thêm muối vào thức ăn càng cao thì nguy cơ tử vong sớm càng lớn.

Đáng chú ý, những người ăn mặn ở tuổi 50 có thể bị rút ngắn tuổi thọ so với người ăn nhạt.

Điều này cho thấy việc "lười" nêm nếm quá nhiều muối lại là lựa chọn thông minh cho sức khỏe.

Tổ chức y tế khuyến nghị người trưởng thành không nên tiêu thụ quá 5g muối mỗi ngày.

Việc giảm lượng muối không chỉ tốt cho tim mạch mà còn giúp thận hoạt động hiệu quả hơn và hạn chế tình trạng giữ nước trong cơ thể.

Một số nghiên cứu cho thấy những người ngồi hơn 11 giờ mỗi ngày có nguy cơ tử vong cao hơn đáng kể so với người ngồi dưới 4 giờ.

Sống thọ hơn mỗi ngày nhờ “lười” ngồi lâu

Ngồi quá lâu là thói quen phổ biến của nhiều người trung niên, đặc biệt với những người làm việc văn phòng hoặc ít vận động.

Tuy nhiên, ngồi lâu liên tục có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường và thậm chí tử vong sớm.

Một số nghiên cứu cho thấy những người ngồi hơn 11 giờ mỗi ngày có nguy cơ tử vong cao hơn đáng kể so với người ngồi dưới 4 giờ.

Không chỉ ảnh hưởng đến tim mạch, việc ít vận động còn khiến vùng não liên quan đến trí nhớ bị thu nhỏ, làm tăng nguy cơ suy giảm nhận thức ở người lớn tuổi.

Vì vậy, "lười" ngồi một chỗ, thường xuyên đứng dậy đi lại, vận động nhẹ nhàng sẽ giúp cải thiện tuần hoàn máu và giữ cơ thể linh hoạt hơn.

Chỉ cần mỗi giờ đứng dậy vài phút, hoặc tập thể dục nhẹ nhàng vài buổi mỗi tuần cũng mang lại lợi ích lớn.

Sau tuổi 50, việc sống chậm lại không phải là dấu hiệu của sự thụt lùi, mà là cách bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần.

"Lười" nóng vội giúp tinh thần ổn định

Sau tuổi 50, việc sống chậm lại không phải là dấu hiệu của sự thụt lùi, mà là cách bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần.

Nóng vội, căng thẳng kéo dài có thể làm tăng huyết áp, gây mất ngủ và ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa.

Thay vào đó, sự từ tốn trong sinh hoạt giúp cơ thể hoạt động nhịp nhàng hơn.

Ăn chậm, nhai kỹ giúp tiêu hóa tốt; tập thể dục nhẹ nhàng thay vì gắng sức giúp giảm nguy cơ chấn thương; xử lý công việc bình tĩnh giúp hạn chế stress.

Những thay đổi nhỏ này góp phần giúp tinh thần thư thái và kéo dài tuổi thọ.

"Lười" đúng cách – bí quyết sống khỏe sau tuổi 50

Thực chất, những điều "lười" kể trên không phải là lười biếng, mà là biết hạn chế những thói quen gây hại cho cơ thể.

Lười thức khuya, lười ăn mặn, lười ngồi lâu và lười nóng vội đều là những cách giúp cơ thể nghỉ ngơi đúng lúc, hoạt động hợp lý và giữ tinh thần ổn định.

Sau tuổi 50, sức khỏe không phụ thuộc vào việc làm nhiều mà nằm ở việc sống điều độ.

Khi biết "lười" đúng cách, cơ thể sẽ được bảo vệ, tinh thần nhẹ nhàng hơn và tuổi thọ cũng có cơ hội kéo dài.