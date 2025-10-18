Mới nhất
Sau bữa tối mừng 20/10, cô gái bật khóc vì bức ảnh mẹ bạn trai đăng mạng

Thứ bảy, 14:47 18/10/2025 | Tâm sự
Sau bữa ăn tối mừng ngày 20/10, tôi tình cờ xem được bức ảnh và những dòng trạng thái mẹ bạn trai đăng trên mạng xã hội. Vừa đọc tôi vừa thấy ấm ức.

Tôi năm nay 24 tuổi, đang làm nhân viên marketing ở một công ty nước ngoài có trụ sở tại Hà Nội. Bạn trai tôi 29 tuổi, cùng công ty nhưng ở bộ phận kinh doanh. Chúng tôi yêu nhau được hơn 1 năm.

Bố mất sớm nên bạn trai tôi rất yêu thương mẹ và em gái. Tình cảm ấm áp anh dành cho gia đình cũng là điều khiến tôi cảm mến anh. Và tất nhiên, với bạn gái, anh cũng là người chu đáo.

Chúng tôi đều rất bận rộn, lại thường xuyên phải làm việc với đối tác nước ngoài lệch múi giờ, nên dù sống chung thành phố, tôi cũng không có nhiều dịp sang nhà chơi, thăm mẹ và em gái anh. Vì thế, tôi thường mua trái cây, bánh ngọt hay những món quà nhỏ gửi anh mang về.

Dịp lễ, Tết, ngày sinh nhật, anh thường sắp xếp công việc dẫn tôi đi ăn cùng gia đình, để thêm gắn kết tình cảm.

Năm nay, ngày 20/10 , anh phải đi công tác. Do đó, từ đầu tháng 10 anh đã lên kế hoạch đưa mẹ, em gái và tôi đi ăn mừng ngày Phụ nữ Việt Nam. Tôi chủ động đề xuất mời cả nhà tới một quán lẩu nằm trong biệt thự cổ, rất đẹp và ngon.

- Ảnh 2.

Sau bữa tối mừng ngày 20/10, cô gái uất nghẹn vì bức ảnh mẹ bạn trai đăng MXH. Ảnh minh họa: Freepik

Tôi cẩn thận đặt bàn sớm để có vị trí ngồi đẹp ở ban công và cũng đặt nhà hàng cắm một bình hoa ly kép- loại hoa mẹ anh yêu thích.

Cả nhà hẹn gặp nhau lúc 18h. Thế nhưng "người tính không bằng trời tính", phòng tôi có công việc đột xuất, sếp yêu cầu họp khẩn. Do đó gần 19h tôi mới có mặt.

Khi tôi tới, bạn trai sốt sắng hỏi thăm. Mẹ và em gái anh cũng cười nói vui vẻ chào đón tôi. Bữa tiệc hôm đó còn có sự xuất hiện của chị H. - một người bạn từ nhỏ của chồng tôi. Anh nói nhỏ với tôi: "Chị H. tình cờ sang chơi nên mẹ anh rủ đi cùng".

Bạn trai tôi khéo léo nói đỡ với mẹ rằng tôi có việc đột xuất. Anh cũng nhiều lần khen tôi đặt bàn ở vị trí đẹp, chọn đồ ăn ngon. Tôi thấy mẹ anh liên tục chụp đồ ăn, cảnh đường phố… Tôi thầm nghĩ chắc bác cũng thích nơi này.

Về phần chị H., vốn đã rất thân quen với nhà bạn trai tôi nên nói chuyện gần gũi, sôi nổi. Chị ấy cũng hỏi thăm công việc của tôi.

"Anh T. kén chọn lắm. Ngày đi học, bao nhiêu cô thích nhưng anh ấy có ưng đâu, mà toàn người xinh, nhà giàu nhé", chị H. nói.

"Xinh sao được bằng bạn gái anh. Cô ấy còn rất giỏi trong công việc, dịu dàng, quan tâm mọi người", bạn trai tôi nói đầy tự hào. Tôi thầm vui trong lòng. Bữa tối kết thúc vui vẻ, anh chở tôi về nhà; còn mẹ, em gái anh và chị H. đi taxi.

Tới nhà, tôi tắm gội, dọn dẹp rồi lên giường lướt mạng. Lúc này tôi tình cờ thấy mẹ anh đăng một loạt ảnh bữa tối với dòng trạng thái: "20/10 sớm nhưng ấm áp, ngọt ngào bên các con yêu".

Tôi hào hứng nhấn xem thêm ảnh, nhưng đến tấm thứ 7, thứ 8 thì thấy đó là ảnh chụp chung của 3 mẹ con anh và chị H.. Dưới mỗi bức ảnh, bác còn chú thích: “Các con yêu của mẹ".

Dưới ảnh, tôi thấy bạn bè của bác vào bình luận: "Con dâu tương lai xinh quá". Bác "thả tim" vào bình luận mà không giải thích gì thêm.

Bạn trai tôi gần như không dùng mạng xã hội nên bài đăng của mẹ anh ấy, chắc chắn là để dành cho tôi. Tôi nhìn đi nhìn lại những bức ảnh đó, tim như bị ai bóp nghẹt. Rõ ràng tôi là người đặt bàn, chuẩn bị hoa, chọn món, vậy mà trong loạt ảnh “ấm áp bên các con yêu”, tôi lại không hề tồn tại. Như thể tôi chưa từng xuất hiện trong buổi tối ấy.

Tôi đủ tỉnh táo để nhận ra đây là cách bác gái tỏ thái độ không đón nhận mình. Dù mẹ anh có không ưng tôi hoặc thực sự muốn chị H. làm con dâu thì bác cũng đâu cần phải "lộ liễu" như vậy?

Một cảm giác tủi thân, chua chát dâng lên, nghẹn ở cổ. Tôi thấy mình nhỏ bé, lạc lõng giữa thế giới của họ. Nước mắt cứ thế trào ra, tôi tắt điện thoại, ôm mặt khóc nức nở.

Tôi không biết nên nói chuyện này với anh thế nào. Anh chắc chắn sẽ rất khó xử. Liệu tôi có nên cố gắng để xóa đi khoảng cách giữa tôi và mẹ anh? Tôi thật sự rất yêu anh nhưng lúc này, tôi cảm thấy bất lực quá.

Độc giả giấu tên

