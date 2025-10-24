Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Tâm sự

Ranh giới mong manh: Tôi đứng giữa tình yêu 'ngoài luồng' và sự giằng xé của đạo đức

Thứ sáu, 11:20 24/10/2025 | Tâm sự
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Tôi rung động với người đàn ông đã có gia đình. Tôi giằng xé giữa cảm xúc và lý trí, rồi lo lắng sẽ bị cuốn vào vòng lặp nguy hiểm.

Giữa trái tim và đạo đức: Khi tình cảm "ngoài luồng" kéo tôi vào mối quan hệ ngang trái

Tôi gặp T.M, một người đàn ông đẹp trai, ấm áp và hiền dịu. Anh ấy đã có gia đình, hơn tôi 7 tuổi, nhưng ngay từ lần đầu gặp nhau, tôi nhận ra anh có một sự quan tâm khác thường dành cho tôi. Lúc đó, tôi chỉ thoáng cảm nhận, nhưng nhanh chóng tự nhủ mình quá nhạy cảm và gạt bỏ những suy nghĩ ấy sang một bên.

Một lần gần gũi, hai năm rung động: Chuyện tình khó xử của tôi với người đàn ông có vợ - Ảnh 1.

Khi trái tim rung động nhưng lý trí nhắc nhở: Đứng yên để không lạc lối. Ảnh minh họa

Trong hơn hai tháng quen biết, lúc đầu chúng tôi chủ yếu trao đổi về công việc, nhưng dần dần câu chuyện đi xa hơn, anh bắt đầu chia sẻ nhiều hơn và bày tỏ những cảm xúc mập mờ. Tôi chủ động từ chối, nhưng nhiều lần anh thuyết phục, cuối cùng lý trí tôi cũng không thể hoàn toàn chiến thắng con tim. Chuyện gì đến cũng đến, chúng tôi chỉ gần gũi nhau một lần duy nhất. Hơn hai năm qua, anh vẫn tìm cách liên lạc, nhắn tin bày tỏ mong muốn "cảm giác ấy một lần nữa". Mỗi tin nhắn lại khiến trái tim tôi rối bời, vừa thương vừa sợ.

Trên trang cá nhân, anh thường xuyên đăng những hình ảnh hạnh phúc bên gia đình. Nếu chỉ nhìn qua Facebook, ai cũng sẽ thấy anh là người chu toàn, trách nhiệm, yêu thương vợ con hết lòng. Tôi trân trọng sự chu toàn ấy, nhưng cũng khó tránh khỏi cảm giác giằng xé trong lòng khi thấy chính mình vẫn còn rung động.

Có những lúc tôi nhớ anh, nhớ cảm giác bình yên sau những lần trò chuyện. Tôi cảm giác tâm hồn mình thư thái hơn khi được anh chữa lành những vết nứt mà cuộc sống mang đến. Một cô gái tỉnh lẻ lên thủ đô, có một chỗ dựa tinh thần dù chỉ thoáng qua, khó lòng kiểm soát cảm xúc. Nhưng mặt khác, tôi không thể nhân danh tình yêu để bước vào một mối quan hệ trái với đạo đức. Và chính vì thế, tôi vừa rung động, vừa muốn rút chân lại, để không bị cuốn vào vòng lặp nguy hiểm của cảm xúc.

Anh luôn là người đàn ông chu toàn với gia đình, còn tôi, ngoại trừ công việc, suy nghĩ chủ yếu xoay quanh anh. Có những lúc tôi tự hỏi, tôi chỉ là một cô gái với nhan sắc bình thường, trong khi xung quanh anh có rất nhiều cô gái xinh đẹp, gần gũi hơn và thuận lợi hơn. Tại sao anh lại chọn tôi và muốn tiến xa hơn mối quan hệ này?.

Khi tôi hỏi anh điều đó, anh nói rằng tôi khác tất cả những cô gái khác mà anh từng gặp, khiến anh rung động và muốn tiến xa hơn, nhưng cảm giác ấy khó nói thành lời. Anh bảo đó là tình yêu, nhưng hoàn cảnh không cho phép công khai. Tôi nghe và hiểu, nhưng không khỏi suy nghĩ rằng những rung động ấy có thể là sự kết hợp giữa ham muốn thể xác, hứng thú và nhu cầu được chú ý. Tôi nhận ra cảm giác của anh có thật, nhưng không đồng nghĩa với cam kết hay gắn kết lâu dài.

Lý trí luôn nhắc nhở tôi rằng anh đã có vợ và tôi không nên bước quá xa. Mỗi lần anh tiến gần, tôi tự hỏi mình đang đứng ở đâu và liệu mình có đang sai. Sự giằng xé giữa cảm xúc và phạm vi đạo đức khiến tôi mệt mỏi, bối rối và đôi khi sợ hãi nhưng tôi biết rằng, không thể để cảm xúc ấy chi phối quyết định hay làm xáo trộn cuộc sống của mình.

Tôi học cách giữ khoảng cách, giữ cho trái tim đứng yên, để không rơi vào vòng lặp "anh muốn tiến, tôi rút chân, anh lại tìm cách lôi kéo". Tôi hiểu rằng cảm xúc của người khác không định đoạt được giá trị hay hạnh phúc của tôi. Rung động có thật, nhưng không đồng nghĩa với tình yêu. Ham muốn có thể tồn tại mà không đi kèm cam kết. Tôi chỉ có thể chọn cách giữ lại  cảm xúc, giữ cho bản thân bình yên, để không đánh mất chính mình.

Một lần gần gũi, hai năm rung động: Chuyện tình khó xử của tôi với người đàn ông có vợ - Ảnh 2.

Tôi chọn cách vượt qua sai lầm để trái tim xao động không dẫn tôi lạc lối (M.H).

Tôi nhắc nhở bản thân rằng rung động có thể là tạm thời, còn sự bình yên và lương tâm là lâu dài. Tôi học được rằng yêu không chỉ là cho đi hay nhận lại, mà là cách ta giữ bản thân trong những tình huống khó xử, nơi cảm xúc và lý trí va chạm, nơi đúng và sai luôn tồn tại trong một lằn ranh.

Tôi chọn cách đứng yên để giữ được sự bình yên và lý trí. Tôi đã trưởng thành hơn để hiểu rằng, đôi khi, yêu thương bản thân chính là biết dừng lại đúng lúc.

Qua chuyện này, tôi nhận ra rằng không phải mọi rung động đều cần được thỏa mãn. Có những tình cảm cần học cách kiềm chế, để khi nhìn lại, ta thấy bản thân vẫn giữ được chính mình và đứng vững trước sự cám dỗ.

Tôi đã không để cảm xúc làm đảo lộn cuộc sống. Tôi chọn cách vượt  qua  sai  lầm để trái tim xao động không dẫn tôi lạc lối, và tôi tin rằng, đó mới là cách mình sống trọn vẹn nhất.

Câu chuyện của H.M (tên nhân vật đã được hay đổi) - 27 tuổi chia sẻ với chuyên mục Tâm sự của Gia đình và Xã hội.

Vì sao người có gia đình vẫn thường dễ rung động với người khác giới?

Đứng giữa lưng chừng tình cảm: Khi rung động gặp giới hạn đạo đức - Ảnh 1.5 đặc điểm của người đàn ông xứng đáng để phụ nữ 'trao tim' không cần đắn đo

GĐXH - Không phải người đàn ông nào cũng xứng đáng để gửi gắm cuộc đời. Chỉ những ai có trách nhiệm, thấu hiểu và giữ chữ tín mới thật sự đáng tin.


Bảo An (ghi)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Sự khác biệt giữa mẹ chồng 'cao tay' và mẹ chồng 'thích kiểm soát' chỉ nằm ở 3 điều này

Sự khác biệt giữa mẹ chồng 'cao tay' và mẹ chồng 'thích kiểm soát' chỉ nằm ở 3 điều này

5 đặc điểm của người đàn ông xứng đáng để phụ nữ 'trao tim' không cần đắn đo

5 đặc điểm của người đàn ông xứng đáng để phụ nữ 'trao tim' không cần đắn đo

Phụ nữ thông minh không dại 'hé miệng' 3 điều này, nói ra một lần thôi cũng đủ khiến hôn nhân rạn nứt

Phụ nữ thông minh không dại 'hé miệng' 3 điều này, nói ra một lần thôi cũng đủ khiến hôn nhân rạn nứt

Khi tình yêu không còn như trước: 6 dấu hiệu âm thầm cho thấy hôn nhân của bạn đang dần 'tắt thở'

Khi tình yêu không còn như trước: 6 dấu hiệu âm thầm cho thấy hôn nhân của bạn đang dần 'tắt thở'

5 'nước cờ' khôn ngoan giúp phụ nữ giữ vững hôn nhân trước bờ vực tan vỡ

5 'nước cờ' khôn ngoan giúp phụ nữ giữ vững hôn nhân trước bờ vực tan vỡ

Cùng chuyên mục

Yêu nhau 3 năm, tôi đành chia tay khi nhà gái thách cưới 500 triệu đồng

Yêu nhau 3 năm, tôi đành chia tay khi nhà gái thách cưới 500 triệu đồng

Tâm sự - 7 giờ trước

Gia đình bạn gái bảo nếu không đưa đủ số tiền thách cưới 500 triệu đồng thì tôi không xứng đáng, không đủ năng lực chăm sóc con gái họ nốt phần đời còn lại.

Vào đúng ngày vợ sinh con, chồng bỏ đi vội vã và đoạn video chỉ hơn 1 phút đã vạch trần toàn bộ sự thật

Vào đúng ngày vợ sinh con, chồng bỏ đi vội vã và đoạn video chỉ hơn 1 phút đã vạch trần toàn bộ sự thật

Tâm sự - 9 giờ trước

GĐXH – Xem đoạn video, tôi thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt, đầu óc ong ong, căn phòng bỗng nhiên nghiêng ngả.

Lễ mừng thọ mẹ làm 80 mâm nhưng làng xóm không ai đến: Bài học cho cô gái lấy chồng giàu từng được cả làng yêu quý

Lễ mừng thọ mẹ làm 80 mâm nhưng làng xóm không ai đến: Bài học cho cô gái lấy chồng giàu từng được cả làng yêu quý

Tâm sự - 20 giờ trước

GĐXH - Ngày chị tổ chức lễ mừng thọ hoành tráng cho mẹ, không ai trong làng đến dự. Giữa không gian trống vắng, người mẹ già chỉ thở dài: "Không trách ai cả, chỉ cảm ơn vì họ đã giúp con nhìn lại mình".

Lương tháng mẹ chồng 20 triệu nhưng chỉ cho tôi 5 triệu từ lúc mang thai tới khi sinh con

Lương tháng mẹ chồng 20 triệu nhưng chỉ cho tôi 5 triệu từ lúc mang thai tới khi sinh con

Tâm sự - 21 giờ trước

Tôi biết bà không ghét tôi nhưng giữa chúng tôi chưa bao giờ có sự thân thiết của hai người phụ nữ cùng trong một mái nhà.

Chuyện thật như đùa: Cho chồng cũ ở nhờ và cái kết gay cấn hơn phim

Chuyện thật như đùa: Cho chồng cũ ở nhờ và cái kết gay cấn hơn phim

Tâm sự - 1 ngày trước

Câu chuyện của anh D. (40 tuổi, Hà Nội) khiến nhiều người vừa buồn cười vừa "nể".

Mẹ chồng nhất quyết không cho tôi về ngoại ở cữ vì lý do khó chấp nhận

Mẹ chồng nhất quyết không cho tôi về ngoại ở cữ vì lý do khó chấp nhận

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Nghe xong những gì mẹ chồng nói, tôi ấm ức vô cùng. Biết là mẹ chồng lo cho cháu nhưng bà đâu cần phải miệt thị mẹ tôi và nhà tôi như vậy.

Mỗi tháng chồng gửi về quê 5 triệu, tôi tưởng bố mẹ chồng nghèo khó cho đến khi biết họ dùng số tiền đó đi du lịch

Mỗi tháng chồng gửi về quê 5 triệu, tôi tưởng bố mẹ chồng nghèo khó cho đến khi biết họ dùng số tiền đó đi du lịch

Tâm sự - 1 ngày trước

Mà quả thật, tháng nào không thấy tiền về là y như rằng mẹ chồng gọi.

Bán nhà 3 tỷ để về quê khởi nghiệp, sau 1 năm tôi trắng tay: Cái giá của giấc mơ làm chủ

Bán nhà 3 tỷ để về quê khởi nghiệp, sau 1 năm tôi trắng tay: Cái giá của giấc mơ làm chủ

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi từng tin rằng chỉ cần có vốn là có thể khởi nghiệp thành công. Nhưng một năm sau khi bán căn nhà trị giá 3 tỷ đồng để về quê mở nhà hàng, tôi nhận ra mình đã đánh cược cả tương lai bằng sự nông nổi của chính mình.

Mẹ tôi không ưa con rể nên tìm mọi cách để người khác ghét anh, khiến chồng tôi thốt lên: "Anh sợ phải gặp mẹ em"

Mẹ tôi không ưa con rể nên tìm mọi cách để người khác ghét anh, khiến chồng tôi thốt lên: "Anh sợ phải gặp mẹ em"

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi khen mẹ trước mặt chồng, rồi khen chồng trước mặt mẹ, mong hai người dần mở lòng nhưng càng cố, mọi thứ càng tệ.

Tôi cạn lời trước độ hoang tưởng của chồng cũ khi nghe anh ta nói: "Cô còn vương vấn lưu luyến tôi thế cơ à?"

Tôi cạn lời trước độ hoang tưởng của chồng cũ khi nghe anh ta nói: "Cô còn vương vấn lưu luyến tôi thế cơ à?"

Tâm sự - 2 ngày trước

Anh ta nói những câu khiến tôi vừa thấy tức cười vừa bực bội.

Xem nhiều

69 tuổi, nghỉ hưu, tôi bán nhà sang sống cùng con gái: Chỉ sau 1 tháng đã hối hận muốn quay về

69 tuổi, nghỉ hưu, tôi bán nhà sang sống cùng con gái: Chỉ sau 1 tháng đã hối hận muốn quay về

Tâm sự

GĐXH - Nhiều người nghĩ rằng, sau khi nghỉ hưu, được sống gần con cháu là niềm hạnh phúc lớn nhất. Nhưng thực tế mọi chuyện không hề dễ dàng.

Tháng nào bố chồng cũng cho tôi 1 triệu, đến khi biết lý do tôi lặng người

Tháng nào bố chồng cũng cho tôi 1 triệu, đến khi biết lý do tôi lặng người

Tâm sự
Lễ mừng thọ mẹ làm 80 mâm nhưng làng xóm không ai đến: Bài học cho cô gái lấy chồng giàu từng được cả làng yêu quý

Lễ mừng thọ mẹ làm 80 mâm nhưng làng xóm không ai đến: Bài học cho cô gái lấy chồng giàu từng được cả làng yêu quý

Tâm sự
Mỗi tháng vợ gửi 4 triệu cho mẹ ruột, tôi nhắc gửi cả cho bố mẹ chồng thì cô ấy nói một câu khiến tôi câm nín

Mỗi tháng vợ gửi 4 triệu cho mẹ ruột, tôi nhắc gửi cả cho bố mẹ chồng thì cô ấy nói một câu khiến tôi câm nín

Tâm sự
Chuyện thật như đùa: Cho chồng cũ ở nhờ và cái kết gay cấn hơn phim

Chuyện thật như đùa: Cho chồng cũ ở nhờ và cái kết gay cấn hơn phim

Tâm sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top