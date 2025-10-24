Ranh giới mong manh: Tôi đứng giữa tình yêu 'ngoài luồng' và sự giằng xé của đạo đức

Giữa trái tim và đạo đức: Khi tình cảm "ngoài luồng" kéo tôi vào mối quan hệ ngang trái

Tôi gặp T.M, một người đàn ông đẹp trai, ấm áp và hiền dịu. Anh ấy đã có gia đình, hơn tôi 7 tuổi, nhưng ngay từ lần đầu gặp nhau, tôi nhận ra anh có một sự quan tâm khác thường dành cho tôi. Lúc đó, tôi chỉ thoáng cảm nhận, nhưng nhanh chóng tự nhủ mình quá nhạy cảm và gạt bỏ những suy nghĩ ấy sang một bên.

Khi trái tim rung động nhưng lý trí nhắc nhở: Đứng yên để không lạc lối. Ảnh minh họa

Trong hơn hai tháng quen biết, lúc đầu chúng tôi chủ yếu trao đổi về công việc, nhưng dần dần câu chuyện đi xa hơn, anh bắt đầu chia sẻ nhiều hơn và bày tỏ những cảm xúc mập mờ. Tôi chủ động từ chối, nhưng nhiều lần anh thuyết phục, cuối cùng lý trí tôi cũng không thể hoàn toàn chiến thắng con tim. Chuyện gì đến cũng đến, chúng tôi chỉ gần gũi nhau một lần duy nhất. Hơn hai năm qua, anh vẫn tìm cách liên lạc, nhắn tin bày tỏ mong muốn "cảm giác ấy một lần nữa". Mỗi tin nhắn lại khiến trái tim tôi rối bời, vừa thương vừa sợ.

Trên trang cá nhân, anh thường xuyên đăng những hình ảnh hạnh phúc bên gia đình. Nếu chỉ nhìn qua Facebook, ai cũng sẽ thấy anh là người chu toàn, trách nhiệm, yêu thương vợ con hết lòng. Tôi trân trọng sự chu toàn ấy, nhưng cũng khó tránh khỏi cảm giác giằng xé trong lòng khi thấy chính mình vẫn còn rung động.

Có những lúc tôi nhớ anh, nhớ cảm giác bình yên sau những lần trò chuyện. Tôi cảm giác tâm hồn mình thư thái hơn khi được anh chữa lành những vết nứt mà cuộc sống mang đến. Một cô gái tỉnh lẻ lên thủ đô, có một chỗ dựa tinh thần dù chỉ thoáng qua, khó lòng kiểm soát cảm xúc. Nhưng mặt khác, tôi không thể nhân danh tình yêu để bước vào một mối quan hệ trái với đạo đức. Và chính vì thế, tôi vừa rung động, vừa muốn rút chân lại, để không bị cuốn vào vòng lặp nguy hiểm của cảm xúc.

Anh luôn là người đàn ông chu toàn với gia đình, còn tôi, ngoại trừ công việc, suy nghĩ chủ yếu xoay quanh anh. Có những lúc tôi tự hỏi, tôi chỉ là một cô gái với nhan sắc bình thường, trong khi xung quanh anh có rất nhiều cô gái xinh đẹp, gần gũi hơn và thuận lợi hơn. Tại sao anh lại chọn tôi và muốn tiến xa hơn mối quan hệ này?.

Khi tôi hỏi anh điều đó, anh nói rằng tôi khác tất cả những cô gái khác mà anh từng gặp, khiến anh rung động và muốn tiến xa hơn, nhưng cảm giác ấy khó nói thành lời. Anh bảo đó là tình yêu, nhưng hoàn cảnh không cho phép công khai. Tôi nghe và hiểu, nhưng không khỏi suy nghĩ rằng những rung động ấy có thể là sự kết hợp giữa ham muốn thể xác, hứng thú và nhu cầu được chú ý. Tôi nhận ra cảm giác của anh có thật, nhưng không đồng nghĩa với cam kết hay gắn kết lâu dài.

Lý trí luôn nhắc nhở tôi rằng anh đã có vợ và tôi không nên bước quá xa. Mỗi lần anh tiến gần, tôi tự hỏi mình đang đứng ở đâu và liệu mình có đang sai. Sự giằng xé giữa cảm xúc và phạm vi đạo đức khiến tôi mệt mỏi, bối rối và đôi khi sợ hãi nhưng tôi biết rằng, không thể để cảm xúc ấy chi phối quyết định hay làm xáo trộn cuộc sống của mình.

Tôi học cách giữ khoảng cách, giữ cho trái tim đứng yên, để không rơi vào vòng lặp "anh muốn tiến, tôi rút chân, anh lại tìm cách lôi kéo". Tôi hiểu rằng cảm xúc của người khác không định đoạt được giá trị hay hạnh phúc của tôi. Rung động có thật, nhưng không đồng nghĩa với tình yêu. Ham muốn có thể tồn tại mà không đi kèm cam kết. Tôi chỉ có thể chọn cách giữ lại cảm xúc, giữ cho bản thân bình yên, để không đánh mất chính mình.

Tôi chọn cách vượt qua sai lầm để trái tim xao động không dẫn tôi lạc lối (M.H).

Tôi nhắc nhở bản thân rằng rung động có thể là tạm thời, còn sự bình yên và lương tâm là lâu dài. Tôi học được rằng yêu không chỉ là cho đi hay nhận lại, mà là cách ta giữ bản thân trong những tình huống khó xử, nơi cảm xúc và lý trí va chạm, nơi đúng và sai luôn tồn tại trong một lằn ranh.



Tôi chọn cách đứng yên để giữ được sự bình yên và lý trí. Tôi đã trưởng thành hơn để hiểu rằng, đôi khi, yêu thương bản thân chính là biết dừng lại đúng lúc.

Qua chuyện này, tôi nhận ra rằng không phải mọi rung động đều cần được thỏa mãn. Có những tình cảm cần học cách kiềm chế, để khi nhìn lại, ta thấy bản thân vẫn giữ được chính mình và đứng vững trước sự cám dỗ.

Tôi đã không để cảm xúc làm đảo lộn cuộc sống. Tôi chọn cách vượt qua sai lầm để trái tim xao động không dẫn tôi lạc lối, và tôi tin rằng, đó mới là cách mình sống trọn vẹn nhất.

Câu chuyện của H.M (tên nhân vật đã được hay đổi) - 27 tuổi chia sẻ với chuyên mục Tâm sự của Gia đình và Xã hội.

Vì sao người có gia đình vẫn thường dễ rung động với người khác giới?

5 đặc điểm của người đàn ông xứng đáng để phụ nữ 'trao tim' không cần đắn đo GĐXH - Không phải người đàn ông nào cũng xứng đáng để gửi gắm cuộc đời. Chỉ những ai có trách nhiệm, thấu hiểu và giữ chữ tín mới thật sự đáng tin.



