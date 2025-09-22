Sau khi nghỉ hưu, mẹ tính chia tài sản: Tôi đang 'cân não' khi chồng nhất quyết ép tôi từ bỏ số tiền lớn
GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tâm tính mẹ tôi có nhiều thay đổi. Gia đình trước đây vốn bình yên, anh em thuận hòa, nay bỗng có vết rạn vô hình.
Sau khi nghỉ hưu, tâm tính mẹ tôi có nhiều thay đổi
Mẹ tôi là giáo viên dạy Văn, bà chuyên dạy đội tuyển thi học sinh giỏi, nên sau khi nghỉ hưu, bà vẫn được nhiều trường tư mời dạy. Tính về thu nhập của mẹ cao hơn nhiều so với thu nhập của anh em tôi.
Người ngoài nhìn vào, ai cũng nghĩ mẹ tôi có cuộc sống viên mãn: Chồng hiền, con ngoan, gia đình yên ấm. Nhưng gần đây, mẹ tôi dần trở nên hay lo xa, cộng với "bệnh nghề nghiệp" nên trong các câu chuyện hàng ngày, mẹ tôi thường rào trước, đón sau rất kín kẽ. Chính vì vậy, anh em tôi cũng ít được cười đùa tự nhiên hơn trước.
Không còn phải gò bó giờ giấc như ngày đi làm, mẹ tôi có thời gian chuyện trò với hàng xóm nhiều hơn. Khi tận mắt chứng kiến những gia đình hàng xóm mâu thuẫn vì phân chia tài sản khi cha mẹ già yếu, mẹ bắt đầu có tư tưởng phòng xa.
Việc làm của nhiều cha mẹ sau khi nghỉ hưu: Tính chia tài sản cho con
Có lần mẹ tâm sự, nhiều gia đình còn tư tưởng "trọng nam khinh nữ" nhưng 2 đứa con mẹ sinh ra, mẹ muốn con gái, con trai đều được hưởng lộc của bố mẹ.
Ý tưởng của mẹ là sau này nếu bố mẹ mất đi sẽ giao toàn bộ sổ đỏ mảnh đất ông bà đang ở cho anh chị. Tính giá trị mảnh đất ấy vào thời điểm hiện tại là số tiền lớn, có thể lên đến hơn 10 tỷ đồng, nhưng mẹ giao hẹn vợ chồng anh chị, mảnh đất ấy là mảnh đất tổ tiên để lại, tuyệt đối không được bán.
Còn lại, tài sản của bố mẹ tích cóp trong bao nhiêu năm đi làm, mẹ muốn dành cho tôi. Tính về giá trị sẽ không giá trị bằng mảnh đất của anh, nhưng anh em "lọt sàng xuống nia" đi đâu mà thiệt.
Chia tài sản cho con: Vết rạn vô hình
Gia đình trước đây vốn bình yên, anh em thuận hòa, nay bỗng dưng có vết rạn vô hình. Mặc dù cả anh trai và chị dâu tôi đều không tỏ ý tranh giành hay lên tiếng, nhưng tôi nhận thấy anh có vẻ trầm tính hơn, ít nói hơn trước.
Bản thân tôi, do được nuông chiều từ bé nên khi được bố mẹ cho, tôi vô tư nhận.
Lúc này, người lên tiếng không ai khác là chồng tôi. Anh cho rằng tôi nên từ chối, nếu có chỉ nên nhận một phần coi như kỷ niệm của bố mẹ. Tài sản còn lại nên để cho bố mẹ tôi dưỡng già và cho anh chị nuôi con.
Theo phân tích của anh, mảnh đất bố mẹ giao cho anh trai tôi mặc dù có giá trị, nhưng nếu cần tiền đầu tư cho con ăn học, anh chị không thể cắt ra để bán được, vì đấy là đất hương hỏa.
Hạnh phúc gia đình: Đừng đặt tiền bạc lên trên hết
Sau khi nghi chồng phân tích, tôi thực sự khó xử. Tôi vừa muốn có tiền, nhưng lại cũng thấy sự thiệt thòi của anh trai. Anh không phản ứng gay gắt, nhưng tôi cảm nhận được khoảng cách đang lớn dần trong ánh mắt, trong cách trò chuyện của anh.
Sau 1 ngày đấu trí, vợ chồng tôi quyết định đề xuất với bố mẹ và anh chị họp gia đình. Trong cuộc họp, chồng tôi phân tích nhiều để thuyết phục bố mẹ về việc từ chối tài sản của vợ chồng tôi.
Tôi nhìn thấy nước mắt đọng trên khóe mắt anh trai tôi. Giọng anh lạc đi. Anh xúc động nói với chồng tôi: "Cảm ơn em đã nghĩ cho gia đình!".
Anh chia sẻ, anh luôn tôn trọng quyết định của bố mẹ và sẽ không tranh giành gì, nhưng điều khiến anh vui nhất là gia đình mình không ai tham, không vì chút tiền bạc mà đánh mất đi tình cảm quý giá của gia đình.
Anh quyết định, bố mẹ vẫn trẻ nên tài sản của bố mẹ sẽ không vội chia để ông bà yên tâm lúc tuổi già. Anh em tôi vẫn trẻ, dư sức làm ăn. Chỉ mong sao bố mẹ sống khỏe mạnh, hạnh phúc, viên mãn bên con cháu.
GĐXH - Cẩn trọng trong lời nói và hành động, là tự mở đường cho mình; Nói ít làm nhiều, là tự tìm phúc cho bản thân!
GĐXH - Ở tuổi 35, nhiều người từng nghĩ mình đã có một công việc ổn định, một cuộc sống bình yên, nhưng thực tế không phải lúc nào cũng như vậy.
GĐXH - Nghỉ hưu vốn được xem là giai đoạn để cha mẹ an hưởng tuổi già, tận hưởng thành quả sau cả đời làm việc. Thế nhưng, nhiều bậc phụ huynh rơi vào cảnh "nghỉ hưu không yên" vì con cái đã trưởng thành nhưng vẫn phụ thuộc tài chính.
GĐXH - Kiểu giáo dục "kể khổ" này, tưởng để con sớm hiểu hoàn cảnh kinh tế gia đình mà phấn đấu, đâu ngờ mang lại gánh nặng tâm lý nặng nề cho con.
GĐXH - Việc quyết định số phận của tiền tiết kiệm, xét cho cùng, là một sự cân nhắc về tình yêu, trí tuệ và tầm nhìn. Nó đảm bảo sự tôn nghiêm và quyền tự chủ cho tuổi già của bản thân, vừa giúp con cái cảm nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của cha mẹ từ sớm...
GĐXH - Họp lớp 10 năm sau ngày rời ghế nhà trường, vẫn những gương mặt quen thuộc, nhưng phía sau nụ cười là cả một hành trình dài đầy thăng trầm.
GĐXH - Mỗi cung hoàng đạo mang trong mình những nét tính cách độc đáo và hấp dẫn. Nếu so sánh với trái cây, bạn sẽ bất ngờ khi thấy sự tương đồng đầy thú vị.
Bất ngờ mắc viêm tủy rồi bị liệt 2 chân, cô gái Nguyễn Thị Oanh (xã Yên Khánh, Ninh Bình) may mắn gặp chàng thợ cơ khí, người tình nguyện làm "đôi chân" cho cô suốt quãng đời còn lại.
GĐXH - Có 3 khía cạnh, bạn nhất định phải học cách "tiêu xài hoang phí". Càng hoang phí ở những khía cạnh này, bạn sẽ trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, khi đó con cái bạn càng được nuôi dạy tốt hơn.
Người phụ nữ ngoài 50 tuổi nhiều lần đến thăm cụ bà ở viện dưỡng lão với tư cách là con gái nhưng bỗng một ngày sự thật được hé lộ.
GĐXH - Một câu nói vô tình thốt ra khi đón con có thể trở thành một "mũi gai" hoặc một "viên kẹo" trong lòng trẻ.