Sau khi thả cá chép nên làm gì để 'dọn vía' đón năm mới?

Tuy nhiên, “dọn vía” không phải là những nghi thức cầu kỳ hay mang màu sắc mê tín, mà phần lớn xuất phát từ kinh nghiệm sống, thói quen giữ gìn nề nếp và tạo sự gọn gàng, ấm cúng trong gia đình. Theo các nhà nghiên cứu văn hóa, đây cũng là giai đoạn quan trọng giúp mỗi người chuẩn bị tâm thế tích cực trước thềm năm mới.

Dọn dẹp và tỉa chân nhang ban thờ – bước thanh lọc không gian tâm linh

Sau lễ tiễn Táo quân, nhiều gia đình bắt đầu lau dọn bàn thờ và rút tỉa chân nhang. Đây được xem là việc làm quen thuộc trong văn hóa thờ cúng của người Việt.

Theo các chuyên gia văn hóa tín ngưỡng, việc lau dọn ban thờ mang ý nghĩa giữ gìn sự trang nghiêm và sạch sẽ, thể hiện sự tôn kính với tổ tiên. Tuy nhiên, khi thực hiện cần làm cẩn thận, nhẹ nhàng, tránh xê dịch bát hương hoặc đồ thờ cúng nếu không cần thiết.

Nhiều gia đình hiện nay thường sử dụng nước gừng ấm, nước ngũ vị hương hoặc nước sạch để lau dọn ban thờ. Không chỉ giúp khử mùi, việc này còn tạo cảm giác thanh tịnh, dễ chịu cho không gian thờ cúng.

Tổng vệ sinh gian bếp – giữ “trái tim” của ngôi nhà

Trong quan niệm dân gian, bếp là nơi giữ lửa, giữ tài lộc và hơi ấm gia đình. Vì vậy, sau khi tiễn ông Táo, việc dọn dẹp bếp được xem là bước quan trọng để chuẩn bị đón năm mới.

Các bà nội trợ thường bắt đầu bằng việc:

Lau chùi bếp nấu, tủ lạnh, tủ bát.

Loại bỏ đồ dùng sứt mẻ hoặc hỏng hóc.

Sắp xếp lại gia vị và dụng cụ nấu ăn.

Theo góc nhìn khoa học, việc vệ sinh bếp cuối năm giúp hạn chế vi khuẩn, nấm mốc và đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết – thời điểm gia đình sử dụng nhiều thực phẩm hơn bình thường.

Dọn dẹp nhà cửa, loại bỏ đồ cũ không còn sử dụng

Sau ngày 23 tháng Chạp, nhiều gia đình bắt đầu tổng vệ sinh nhà cửa. Đây không chỉ là việc làm mang ý nghĩa phong tục mà còn giúp cải thiện chất lượng môi trường sống.

Các chuyên gia tâm lý cho rằng việc dọn dẹp, sắp xếp lại không gian sống giúp giảm căng thẳng, tạo cảm giác gọn gàng và kiểm soát cuộc sống tốt hơn. Khi nhà cửa sạch sẽ, thoáng đãng, tâm trạng của các thành viên trong gia đình cũng trở nên tích cực hơn.

Nhiều người lựa chọn bỏ bớt đồ cũ, quần áo lâu không sử dụng hoặc những vật dụng hỏng hóc. Hành động này được xem là cách “khép lại năm cũ”, tạo không gian mới cho những điều tốt đẹp trong năm mới.

Sắp xếp lại kế hoạch chi tiêu và chuẩn bị Tết sớm

Một trong những việc quan trọng sau ngày tiễn Táo quân là lên kế hoạch chi tiêu Tết. Theo khảo sát của nhiều chuyên gia tài chính cá nhân, việc chủ động lập kế hoạch mua sắm giúp gia đình tránh tình trạng chi tiêu quá tay vào dịp cuối năm.

Thông thường, các gia đình sẽ: Lập danh sách mua sắm Tết; Dự trù chi phí biếu tặng, lì xì; Phân bổ ngân sách cho thực phẩm, trang trí nhà cửa. Việc chuẩn bị tài chính từ sớm giúp giảm áp lực kinh tế, đồng thời giúp các gia đình tận hưởng không khí Tết trọn vẹn hơn.

Chủ động chăm sóc sức khỏe và nghỉ ngơi

Khoảng thời gian từ sau ngày 23 tháng Chạp đến Tết thường là giai đoạn bận rộn nhất trong năm. Vì vậy, nhiều chuyên gia khuyến nghị mỗi người nên dành thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe để tránh kiệt sức trước Tết.

Một số thói quen đơn giản có thể giúp cơ thể và tinh thần được “làm mới” như: Ngủ đủ giấc; Hạn chế thức khuya chuẩn bị Tết; Dành thời gian thư giãn, gặp gỡ bạn bè; Tăng cường vận động nhẹ nhàng.

Theo các nhà tâm lý học, việc giữ tinh thần thư thái chính là yếu tố quan trọng giúp mỗi người bước vào năm mới với tâm thế tích cực.

“Dọn vía” thực chất là chuẩn bị lại tâm thế sống

Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa cho rằng khái niệm “dọn vía” trong dân gian thực chất là cách người Việt nhắc nhở nhau tổng kết năm cũ, điều chỉnh lại thói quen sinh hoạt và chuẩn bị tinh thần cho một chu kỳ mới.

Không cần những nghi lễ phức tạp, việc giữ nhà cửa sạch sẽ, chăm lo bếp núc, cân đối tài chính và chăm sóc bản thân đã đủ tạo nên một khởi đầu thuận lợi cho năm mới.

Giữ nét đẹp truyền thống theo cách hiện đại

Trong nhịp sống ngày nay, các phong tục truyền thống đang dần được điều chỉnh cho phù hợp với đời sống hiện đại. Tuy nhiên, giá trị cốt lõi của những nghi thức sau ngày 23 tháng Chạp vẫn là sự hướng về gia đình, sự ngăn nắp trong sinh hoạt và mong ước về một năm mới bình an.

Sau khi thả cá chép tiễn Táo quân, việc “dọn vía” không chỉ là phong tục, mà còn là cách mỗi gia đình tự làm mới không gian sống và tinh thần. Khi mọi thứ được chuẩn bị chu đáo, năm mới vì thế cũng bắt đầu nhẹ nhàng và trọn vẹn hơn.