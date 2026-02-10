Sau khi thả cá chép nên làm gì để 'dọn vía' đón năm mới?
GĐXH - Ngày 23 tháng Chạp, sau khi hoàn tất lễ tiễn ông Công ông Táo và thả cá chép, nhiều gia đình thường xem đó là cột mốc chính thức bước vào giai đoạn chuẩn bị Tết. Trong quan niệm dân gian, thời điểm này không chỉ đánh dấu việc kết thúc một chu kỳ sinh hoạt của năm cũ mà còn là lúc gia đình bắt đầu “dọn vía”, thanh lọc không gian sống và tinh thần để đón năm mới.
Tuy nhiên, “dọn vía” không phải là những nghi thức cầu kỳ hay mang màu sắc mê tín, mà phần lớn xuất phát từ kinh nghiệm sống, thói quen giữ gìn nề nếp và tạo sự gọn gàng, ấm cúng trong gia đình. Theo các nhà nghiên cứu văn hóa, đây cũng là giai đoạn quan trọng giúp mỗi người chuẩn bị tâm thế tích cực trước thềm năm mới.
Dọn dẹp và tỉa chân nhang ban thờ – bước thanh lọc không gian tâm linh
Sau lễ tiễn Táo quân, nhiều gia đình bắt đầu lau dọn bàn thờ và rút tỉa chân nhang. Đây được xem là việc làm quen thuộc trong văn hóa thờ cúng của người Việt.
Theo các chuyên gia văn hóa tín ngưỡng, việc lau dọn ban thờ mang ý nghĩa giữ gìn sự trang nghiêm và sạch sẽ, thể hiện sự tôn kính với tổ tiên. Tuy nhiên, khi thực hiện cần làm cẩn thận, nhẹ nhàng, tránh xê dịch bát hương hoặc đồ thờ cúng nếu không cần thiết.
Nhiều gia đình hiện nay thường sử dụng nước gừng ấm, nước ngũ vị hương hoặc nước sạch để lau dọn ban thờ. Không chỉ giúp khử mùi, việc này còn tạo cảm giác thanh tịnh, dễ chịu cho không gian thờ cúng.
Tổng vệ sinh gian bếp – giữ “trái tim” của ngôi nhà
Trong quan niệm dân gian, bếp là nơi giữ lửa, giữ tài lộc và hơi ấm gia đình. Vì vậy, sau khi tiễn ông Táo, việc dọn dẹp bếp được xem là bước quan trọng để chuẩn bị đón năm mới.
Các bà nội trợ thường bắt đầu bằng việc:
Lau chùi bếp nấu, tủ lạnh, tủ bát.
Loại bỏ đồ dùng sứt mẻ hoặc hỏng hóc.
Sắp xếp lại gia vị và dụng cụ nấu ăn.
Theo góc nhìn khoa học, việc vệ sinh bếp cuối năm giúp hạn chế vi khuẩn, nấm mốc và đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết – thời điểm gia đình sử dụng nhiều thực phẩm hơn bình thường.
Dọn dẹp nhà cửa, loại bỏ đồ cũ không còn sử dụng
Sau ngày 23 tháng Chạp, nhiều gia đình bắt đầu tổng vệ sinh nhà cửa. Đây không chỉ là việc làm mang ý nghĩa phong tục mà còn giúp cải thiện chất lượng môi trường sống.
Các chuyên gia tâm lý cho rằng việc dọn dẹp, sắp xếp lại không gian sống giúp giảm căng thẳng, tạo cảm giác gọn gàng và kiểm soát cuộc sống tốt hơn. Khi nhà cửa sạch sẽ, thoáng đãng, tâm trạng của các thành viên trong gia đình cũng trở nên tích cực hơn.
Nhiều người lựa chọn bỏ bớt đồ cũ, quần áo lâu không sử dụng hoặc những vật dụng hỏng hóc. Hành động này được xem là cách “khép lại năm cũ”, tạo không gian mới cho những điều tốt đẹp trong năm mới.
Sắp xếp lại kế hoạch chi tiêu và chuẩn bị Tết sớm
Một trong những việc quan trọng sau ngày tiễn Táo quân là lên kế hoạch chi tiêu Tết. Theo khảo sát của nhiều chuyên gia tài chính cá nhân, việc chủ động lập kế hoạch mua sắm giúp gia đình tránh tình trạng chi tiêu quá tay vào dịp cuối năm.
Thông thường, các gia đình sẽ: Lập danh sách mua sắm Tết; Dự trù chi phí biếu tặng, lì xì; Phân bổ ngân sách cho thực phẩm, trang trí nhà cửa. Việc chuẩn bị tài chính từ sớm giúp giảm áp lực kinh tế, đồng thời giúp các gia đình tận hưởng không khí Tết trọn vẹn hơn.
Chủ động chăm sóc sức khỏe và nghỉ ngơi
Khoảng thời gian từ sau ngày 23 tháng Chạp đến Tết thường là giai đoạn bận rộn nhất trong năm. Vì vậy, nhiều chuyên gia khuyến nghị mỗi người nên dành thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe để tránh kiệt sức trước Tết.
Một số thói quen đơn giản có thể giúp cơ thể và tinh thần được “làm mới” như: Ngủ đủ giấc; Hạn chế thức khuya chuẩn bị Tết; Dành thời gian thư giãn, gặp gỡ bạn bè; Tăng cường vận động nhẹ nhàng.
Theo các nhà tâm lý học, việc giữ tinh thần thư thái chính là yếu tố quan trọng giúp mỗi người bước vào năm mới với tâm thế tích cực.
“Dọn vía” thực chất là chuẩn bị lại tâm thế sống
Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa cho rằng khái niệm “dọn vía” trong dân gian thực chất là cách người Việt nhắc nhở nhau tổng kết năm cũ, điều chỉnh lại thói quen sinh hoạt và chuẩn bị tinh thần cho một chu kỳ mới.
Không cần những nghi lễ phức tạp, việc giữ nhà cửa sạch sẽ, chăm lo bếp núc, cân đối tài chính và chăm sóc bản thân đã đủ tạo nên một khởi đầu thuận lợi cho năm mới.
Giữ nét đẹp truyền thống theo cách hiện đại
Trong nhịp sống ngày nay, các phong tục truyền thống đang dần được điều chỉnh cho phù hợp với đời sống hiện đại. Tuy nhiên, giá trị cốt lõi của những nghi thức sau ngày 23 tháng Chạp vẫn là sự hướng về gia đình, sự ngăn nắp trong sinh hoạt và mong ước về một năm mới bình an.
Sau khi thả cá chép tiễn Táo quân, việc “dọn vía” không chỉ là phong tục, mà còn là cách mỗi gia đình tự làm mới không gian sống và tinh thần. Khi mọi thứ được chuẩn bị chu đáo, năm mới vì thế cũng bắt đầu nhẹ nhàng và trọn vẹn hơn.
Ý nghĩa phong tục đặt bát cơm quả trứng đầu giường người mất trong tang lễỞ - 8 giờ trước
GĐXH - Không phải ngẫu nhiên mà phong tục Việt Nam lại yêu cầu phải có bát cơm quả trứng khi tổ chức tang lễ cho người chết. Tất cả đều có ý nghĩa thiết thực cho cả người chết và người sống ẩn đằng sau đó.
Những sai lầm khi thả cá chép tiễn Táo quân nhiều người mắc phảiỞ - 14 giờ trước
GĐXH - Ngày 23 tháng Chạp, hình ảnh người dân mang cá chép ra sông, hồ để thả tiễn ông Công ông Táo về trời đã trở thành nét văn hóa quen thuộc của người Việt. Nghi thức này không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn thể hiện mong ước về một năm mới an lành, thuận lợi.
Tam Tai 2026: Những điều tuổi Hợi - Mão - Mùi cần biết để phòng tránh xui xẻoỞ - 14 giờ trước
GĐXH - Trong chu kỳ Tam Tai này, ba tuổi Hợi - Mão - Mùi là nhóm con giáp phạm hạn. Vì vậy việc hiểu rõ những điều nên làm và không nên làm sẽ giúp gia chủ chủ động tiết chế rủi ro, ổn định tinh thần và giữ vững vận trình trong suốt năm.
Loại quả “tốt nhất thế giới” Việt Nam trồng đầy vào mùa chỉ 10.000 đồng/kg, bày mâm ngũ quả ngày Tết mang tới may mắnỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Được trồng bạt ngàn từ Bắc vào Nam, vào mùa bán đầy chợ với giá chỉ từ 10.000 đồng/kg, quả này được xem là quả “tốt nhất thế giới”. Chúng vừa có giá trị dinh dưỡng lại có ý nghĩa may mắn trong văn hóa Tết Việt khi bày mâm ngũ quả ngày Tết.
Cúng ông Công ông Táo đúng cách ở ban thờ hay dưới bếp năm 2026Ở - 1 ngày trước
GĐXH – Lễ cúng ông Công ông Táo diễn ra vào ngày 23 tháng Chạp hằng năm là một nghi thức quan trọng trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Tuy nhiên, không ít gia đình vẫn băn khoăn nên cúng ông Công ông Táo ở ban thờ hay ở dưới bếp mới đúng?
Cúng ông Công ông Táo có bắt buộc phải thả cá chép? Nhiều gia đình hiểu chưa đúng về phong tục nàyỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 23 tháng Chạp hằng năm được xem là thời điểm quan trọng trong đời sống văn hóa của người Việt. Khi lễ cúng ông Công ông Táo diễn ra, nhiều gia đình tất bật chuẩn bị mâm lễ, vàng mã và đặc biệt là cá chép để làm nghi thức tiễn Táo quân về trời.
Cách vái và lạy trong đám tang khác nhau như thế nào?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Trong văn hóa Việt Nam, cách lạy đám tang không chỉ là một nghi thức mà còn là biểu hiện sâu sắc của lòng kính trọng, sự tiếc thương và tình cảm đối với người đã khuất.
Penthouse triệu đô nhưng không có tivi của "phú bà" Hannah Olala ngập tràn sắc XuânỞ - 2 ngày trước
GĐXH - CEO Hannah Olala đã hoàn tất việc trang hoàng nhà cửa để chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ 2026.
Xem ngày giờ tốt xấu tuần mới 9/2 - 15/2/2026 để thực hiện công việc, xuất hành may mắnỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Khám phá ngày giờ tốt xấu tuần 9/2 - 15/2/2026 để chọn thời điểm thực hiện công việc cuối năm. Hướng dẫn từ chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà giúp gia chủ dễ dàng lựa chọn.
Cách làm lễ cúng rước ông Táo về nhà mới năm 2026Ở - 3 ngày trước
GĐXH – Với những gia đình vừa chuyển nhà, làm lễ nhập trạch thì việc rước ông Táo từ nhà cũ về nhà mới là nghi thức tâm linh quan trọng, thể hiện sự chu toàn trong thờ cúng và mong cầu bếp lửa ấm êm, gia đạo hanh thông. Gia chủ có thể tham khảo cách thực hiện dưới đây.
Tỉa chân nhang đón Tết 2026 vào ngày nào tốt nhất?Ở
GĐXH - Để mang lại may mắn cho gia đình, nhiều gia chủ thường chọn ngày tốt, giờ đẹp để tỉa chân nhang dọn dẹp bàn thờ.