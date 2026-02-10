Tam Tai 2026: Những điều tuổi Hợi - Mão - Mùi cần biết để phòng tránh xui xẻo

Dấu hiệu của vận hạn

Các biểu hiện thường thấy trong giai đoạn này gồm: Có thể dễ gặp trắc trở, bị cản trở trong sự nghiệp, dễ mất tiền hoặc sai lầm trong đầu tư. Sức khỏe có thể giảm sút, tình cảm sẽ xảy ra mâu thuẫn, thị phi.

Cách hóa giải

Nguyên tắc chung

Theo học thuyết Ngũ Hành, bản chất của hạn Tam Tai chính là sự suy yếu và mất cân bằng năng lượng hành Mộc trong vận niên. Khi Mộc khí không đủ lực để sinh - dưỡng - điều hòa, thân mệnh của gia chủ sẽ dễ bị các hành khác khắc chế, từ đó phát sinh những bất ổn về sức khỏe, tinh thần, công việc và tài lộc.

Muốn hóa giải Tam Tai một cách đúng căn bản, gia chủ cần tuân thủ nguyên tắc cốt lõi là bổ sung và củng cố hành Mộc, nhằm khôi phục thế cân bằng Ngũ Hành cho bản mệnh, tăng khả năng sinh khí, giảm xung khắc và ổn định trường khí cá nhân và không gian sống.

Dùng màu sắc và vật phẩm phong thủy

Theo học thuyết Ngũ Hành, hành Mộc đại diện cho sinh khí, sự sinh trưởng và khả năng điều hòa - hóa giải hung vận. Trong năm Tam Tai 2026, khi năng lượng Mộc suy yếu rõ rệt, gia chủ nên chủ động bổ sung hành Mộc thông qua màu sắc và vật phẩm phong thủy nhằm cân bằng trường khí, giảm tác động tiêu cực của vận hạn và ổn định vận trình tổng thể.

Về màu sắc phong thủy, gia chủ nên ưu tiên các gam màu thuộc hành Mộc như xanh lá cây, xanh ngọc, xanh lục nhạt. Đây là những màu sắc mang năng lượng sinh trưởng mạnh, có tác dụng làm dịu tinh thần, giảm căng thẳng, đồng thời nuôi dưỡng sinh khí cho bản mệnh trong giai đoạn vận hạn.

Bên cạnh đó, gia chủ có thể kết hợp thêm màu xanh dương hoặc đen - đại diện cho hành Thủy. Theo nguyên lý Thủy sinh Mộc, những màu sắc này đóng vai trò hỗ trợ, giúp hành Mộc được nuôi dưỡng và tăng cường năng lượng, từ đó góp phần hóa giải Tam Tai một cách bền vững hơn. Tuy nhiên, việc sử dụng cần ở mức vừa phải, tránh lấn át năng lượng chủ đạo của hành Mộc.

Linh phù Tam Tai: là vật phẩm phong thủy dùng để hóa giải vận hạn trong 3 năm Tam Tai.

Song song với màu sắc, gia chủ nên cân nhắc sử dụng vật phẩm phong thủy thuộc hành Mộc như trang sức đá phong thủy, linh vật hoặc vật dụng mang năng lượng Mộc phù hợp với bản mệnh. Khi được lựa chọn và sử dụng đúng cách, những vật phẩm này sẽ giúp tăng sinh khí, bảo vệ thân mệnh và hỗ trợ gia chủ vượt qua năm Tam Tai 2026 một cách nhẹ nhàng và an ổn hơn.

Gia chủ có thể tham khảo các vật phẩm bổ trợ, giúp tăng cường sự an yên và may mắn trong giai đoạn Tam Tai:

Linh phù Tam Tai: là vật phẩm phong thủy dùng để hóa giải vận hạn trong 3 năm Tam Tai, thường được sử dụng cho các tuổi Hợi - Mão - Mùi (gặp năm Tỵ - Ngọ - Mùi) giúp giảm tai họa, cầu bình an, tài lộc, sức khỏe bằng cách mang theo người, đặt nơi làm việc hoặc cúng giải hạn đầu năm, giúp chuyển hung thành cát nhờ năng lượng ngũ hành và bùa chú.

Vòng tay Tam Tai dâu xanh: Được chế tác từ các viên thạch anh dâu tây xanh trong suốt, có màu xanh dịu mát, mang lại cảm giác thanh tịnh và bình an. Sử dụng vòng giúp giải hạn Tam Tai, ổn định cảm xúc, hỗ trợ sức khỏe, hóa giải vận xui, và bảo vệ chủ nhân khỏi năng lượng tiêu cực.

Năm Tam Tai 2026 được xem là giai đoạn vận khí biến động.

Vòng tay Tam Tai Lam ngọc: Vòng tay được chế tác từ đá Lam ngọc và charm bạc khắc quẻ Trạch Sơn Hàm tạo nên vật phẩm phong thủy trọn vẹn, vừa hộ thân, vừa khai vận, giúp gia chủ ổn định tinh thần, vững tâm hành thiện và thuận lợi vượt qua năm hạn.

Chú ý phong thủy nhà ở

Trong năm Tam Tai 2026, phong thủy nhà ở đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa năng lượng và giảm bớt ảnh hưởng của vận hạn. Theo ngũ hành, tăng cường hành Mộc sẽ giúp kích hoạt sinh khí, mang lại sự ổn định và hỗ trợ hóa giải Tam Tai hiệu quả hơn.

Khu vực nên kích hoạt để tăng hành Mộc: Hướng Đông và Đông Nam là hai phương vị đại diện cho hành Mộc, rất phù hợp để kích hoạt trong năm Tam Tai. Có thể đặt tại đây: Chậu cây xanh khỏe mạnh (cây kim tiền, trầu bà, phát tài, ngũ gia bì…).

Vật dụng bằng gỗ tự nhiên, đồ trang trí có họa tiết cây cối, hoa lá. Đèn ánh sáng dịu hoặc vật phẩm phong thủy mang năng lượng sinh trưởng. Khu vực phòng khách hoặc bàn làm việc ở hướng Đông, Đông Nam nên được giữ sạch sẽ, thông thoáng để sinh khí lưu thông tốt.

Những khu vực cần lưu ý và hóa giải: Hạn chế kích hoạt mạnh hành Hỏa, đặc biệt tại hướng Nam trong năm Tam Tai, tránh đặt bếp, bàn làm việc hoặc phòng ngủ ở vị trí này nếu có thể.

Không sử dụng quá nhiều ánh sáng đỏ, cam, tím hoặc các vật dụng mang tính Hỏa mạnh, vì Hỏa vượng sẽ làm suy yếu hành Mộc, gây mất cân bằng năng lượng.

Tránh để nhà cửa khô cằn, thiếu sinh khí (ít ánh sáng, không cây xanh), vì điều này khiến năng lượng Mộc khó phát triển.

Lưu ý: Có thể đặt tháp phong thủy bằng thạch anh vàng hoặc tượng Phật Di Lặc mạ vàng ở giữa nhà để ổn định năng lượng.

Việc nên và không nên làm trong năm Tam Tai 2026

Năm Tam Tai 2026 được xem là giai đoạn vận khí biến động, vì vậy việc hiểu rõ những điều nên làm và không nên làm sẽ giúp gia chủ chủ động tiết chế rủi ro, ổn định tinh thần và giữ vững vận trình trong suốt năm.

Việc nên làm: Làm việc thiện, giúp đỡ người khác. Giữ tâm an, tránh nóng vội hoặc tranh cãi. Dành thời gian thiền định, tĩnh tâm.

Việc không nên làm: Hạn chế khởi công lớn, đầu tư mạo hiểm, cưới hỏi hoặc xây nhà. Tránh kết hợp làm ăn với người mệnh Hỏa trong năm 2026.

Tựu trung, năm Tam Tai 2026 không phải để lo sợ mà là thời điểm cần sống chậm – làm chắc – giữ ổn định, ưu tiên an toàn, tích phúc và tránh những quyết định vội vàng để vận trình được hanh thông hơn.

