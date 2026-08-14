Tin vui của Phương Mỹ Chi

Theo Tiền phong, tính đến tối 13/8, MV "Thiên đường với người thương" đạt hơn 1,1 triệu lượt xem trên YouTube, đứng thứ ba trong danh sách 20 ca khúc thịnh hành tại Việt Nam. Video nhận nhiều lượt yêu thích và bình luận sau hơn một ngày phát hành.

Dưới MV, nhiều khán giả bày tỏ sự xúc động khi văn hóa của cộng đồng mình xuất hiện trong một sản phẩm âm nhạc đại chúng. Tài khoản Khoeun Sothea viết: “Xin cảm ơn Phương Mỹ Chi hát ca khúc truyền thống và thể hiện văn hóa Khmer đến khán giả".

Phương Mỹ Chi nhận nhiều phản hồi tích cực từ khán giả với MV mới.

Ngoài các phản hồi về văn hóa, cảnh cưới của Phương Mỹ Chi và Bảo Định cũng thu hút sự chú ý. Nhiều người gọi vui đây là “đám cưới Phương Mỹ Chi”. Khán giả nhận xét không nhận ra Phương Mỹ Chi với những điệu múa Khmer, MV thể hiện phong cách tình yêu đôi lứa.

Sau ba năm kể từ album "Vũ trụ cò bay", Phương Mỹ Chi trở lại với "Thiên đường với người thương". Nữ ca sĩ trông khác lạ khi xuất hiện trong trang phục của phụ nữ Khmer Nam Bộ với hình ảnh nữ tính.

Đây là lần đầu sau hơn 13 năm, Phương Mỹ Chi thực hiện MV lấy tình yêu đôi lứa làm nội dung chính. Cô đóng cặp cùng diễn viên Bảo Định, kể câu chuyện về hai người bạn lớn lên trong cùng một phum sóc - khu dân cư truyền thống của đồng bào Khmer.

Phương Mỹ Chi thông báo MV "Thiên đường với người thương" cán mốc 1 triệu lượt xem.



Trước đó, Phương Mỹ Chi thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh hậu trường trong quá trình thực hiện MV mới "Thiên đường với người thương". Đáng chú ý, nữ ca sĩ có màn "đám cưới" trên màn ảnh với diễn viên Bảo Định, hơn cô 9 tuổi.

Phương Mỹ Chi xuất hiện trong tạo hình cô dâu, diện trang phục chỉn chu, xinh tươi. Bảo Định cũng gây chú ý khi hóa thân thành chú rể, cùng nữ ca sĩ tạo nên những khung hình lãng mạn. "Không biết tính tới giờ mọi người đã dự 'đám cưới' bao nhiêu lần rồi ha?", Phương Mỹ Chi hài hước viết trên trang cá nhân. Đồng thời, nữ ca sĩ còn tiết lộ cảm xúc e ấp, ngại ngùng, đỏ mặt với cảnh quay của chính mình.

Sự xuất hiện của Bảo Định cũng trở thành một điểm nhấn. Nam diễn viên sinh năm 1994 đảm nhận vai trò bạn diễn của Phương Mỹ Chi, cùng cô thực hiện những phân cảnh mang màu sắc tình cảm.

Dự án mới của Phương Mỹ Chi mang đậm phong cách văn hóa Khmer Nam bộ.

Phương Mỹ Chi (sinh năm 2003) là nữ ca sĩ Việt Nam, nổi tiếng từ khi giành Á quân Giọng hát Việt nhí 2013. Cô được yêu mến bởi giọng hát ngọt ngào, sở trường dân ca và phong cách âm nhạc mang đậm bản sắc Việt. Phương Mỹ Chi bước vào con đường nghệ thuật từ năm 10 tuổi với hình ảnh một cô bé có giọng hát ngọt ngào, giàu cảm xúc. Việc tham gia các chương trình như "Sing! Asia" và "Em Xinh Say Hi" tiếp tục giúp Phương Mỹ Chi đến gần hơn với khán giả trẻ.

(Ảnh FB nhân vật)