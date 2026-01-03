Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Bị sốt xuất huyết kiêng ăn gì?

Thứ bảy, 13:28 03/01/2026 | Sống khỏe
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Bên cạnh những thực phẩm dễ tiêu hóa, giàu dinh dưỡng, người bệnh sốt xuất huyết còn cần kiêng những loại thực phẩm khó tiêu, ít dinh dưỡng có thể làm ảnh hưởng xấu đến quá trình hồi phục bệnh.

Đồ ăn dầu mỡ

Những món ăn chứa nhiều dầu mỡ như thức ăn nhanh sẽ gây những tác động xấu đến cơ thể, như tăng cholesterol, cao huyết áp.

Người bệnh sốt xuất huyết ăn nhiều thức ăn nhanh có thể khiến quá trình hồi phục bị ảnh hưởng, làm suy yếu miễn dịch. Ngoài ra, thức ăn nhiều dầu mỡ còn khiến người bệnh cảm thấy khó tiêu, dẫn đến hệ tiêu hóa gặp vấn đề.

Đồ cay nóng

Thức ăn cay, nóng có thể khiến dạ dày tích tụ nhiều axit, gây loét thành mạch máu. Những tổn thương ở dạ dày có thể ảnh hưởng đến quá trình điều trị và phục hồi sức khỏe của bệnh nhân sốt xuất huyết.

Bị sốt xuất huyết kiêng ăn gì? - Ảnh 1.

n cay, nóng có thể khiến dạ dày tích tụ nhiều axit, gây loét thành mạch máu.

Thực phẩm có màu đỏ, màu đen hoặc đậm màu

Các loại thực phẩm có màu đậm, đỏ hoặc đen như thanh long, cà chua, củ dền... tuy không làm ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh như những loại thực phẩm khác, nhưng lại khiến bác sĩ dễ nhầm lẫn với tình trạng xuất huyết tiêu hóa ở bệnh nhân sốt xuất huyết. Gây khó khăn, cản trở và làm ảnh hưởng đến quá trình điều trị.

Trứng

Tuy trứng là nguồn protein dồi dào giúp bồi bổ cơ thể tốt, nhưng với người bệnh sốt xuất huyết, đặc biệt là những người có triệu chứng sốt, khi ăn trứng sẽ khiến nhiệt lượng trong cơ thể tăng lên, không thể phát tán ra ngoài. Do đó, có thể khiến bệnh nhân sốt cao hơn, lâu hồi phục.

Đồ cứng, gây khó tiêu hóa

Khi bị sốt xuất huyết, cơ thể thường mệt mỏi, chán ăn, thậm chí có triệu chứng buồn nôn. Việc tiêu thụ thức ăn cứng, khó nhai hoặc khó tiêu có thể làm tăng cảm giác khó chịu và gây rối loạn tiêu hóa.

Bị sốt xuất huyết kiêng ăn gì? - Ảnh 2.

Việc tiêu thụ thức ăn cứng, khó nhai hoặc khó tiêu có thể làm tăng cảm giác khó chịu và gây rối loạn tiêu hóa.

Thức ăn, thức uống lạnh

Thực phẩm lạnh như kem, nước đá có thể làm rối loạn quá trình đông máu và khiến tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn.

Hơn nữa, nước đá hoặc đồ uống lạnh có thể gây co mạch đột ngột, làm giảm tuần hoàn máu và ảnh hưởng đến hệ miễn dịch.

Đồ uống có cồn, chất kích thích

Caffeine, rượu bia và các loại đồ uống có chứa chất kích thích nói chung đều có thể làm cơ thể mất nước, tăng nguy cơ xuất huyết nội và khiến tình trạng viêm nhiễm trầm trọng hơn.

Đặc biệt, rượu bia có thể ảnh hưởng đến chức năng gan – một cơ quan quan trọng trong việc xử lý độc tố khi bị sốt xuất huyết. Vì vậy, người bệnh nên kiêng hoàn toàn các loại đồ uống này trong suốt thời gian điều trị và hồi phục.

Bị sốt xuất huyết kiêng ăn gì? - Ảnh 3.Uống gì để bù nước khi bị tiêu chảy?

GĐXH - Khi bị tiêu chảy gây mất nước, việc uống nước lọc thôi không đủ để bù nước. Hãy tham khảo bài viết sau để giải đáp thắc mắc khi bị tiêu chảy mất nước uống gì để bù nước hiệu quả. Cách dùng các loại nước hỗ trợ đặc hiệu cho trường hợp này là gì.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Đây là những món ăn ngon hấp dẫn không thể thiếu dịp lễ Noel

Đây là những món ăn ngon hấp dẫn không thể thiếu dịp lễ Noel

Uống gì để bù nước khi bị tiêu chảy?

Uống gì để bù nước khi bị tiêu chảy?

Ăn gì khi bị nhiệt miệng nhanh khỏi và ngừa tái phát?

Ăn gì khi bị nhiệt miệng nhanh khỏi và ngừa tái phát?

Những siêu thức ăn tốt cho mắt nhờ rất giàu dưỡng chất tự nhiên

Những siêu thức ăn tốt cho mắt nhờ rất giàu dưỡng chất tự nhiên

Ho có đờm không nên uống gì?

Ho có đờm không nên uống gì?

Cùng chuyên mục

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không ngủ đủ 7–9 tiếng mỗi ngày?

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không ngủ đủ 7–9 tiếng mỗi ngày?

Sống khỏe - 5 giờ trước

Ngủ ít hơn khuyến nghị không chỉ khiến bạn mệt mỏi vào sáng hôm sau. Theo các chuyên gia tim mạch, thiếu ngủ kéo dài có thể âm thầm bào mòn trái tim, làm gia tăng nguy cơ tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim, rối loạn nhịp và thậm chí là đột quỵ.

Người đàn ông 66 tuổi phát hiện ung thư vú giai đoạn muộn thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông 66 tuổi phát hiện ung thư vú giai đoạn muộn thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 5 giờ trước

GĐXH - Người đàn ông bị ung thư vú cho biết, 2 năm trước phát hiện khối u không gây đau đớn hay khó chịu nên nghĩ là bình thường, không đi thăm khám.

Dịp Tết không lo tăng cân: 4 thực phẩm lành mạnh vừa ngon vừa giữ dáng

Dịp Tết không lo tăng cân: 4 thực phẩm lành mạnh vừa ngon vừa giữ dáng

Sống khỏe - 7 giờ trước

GĐXH - Dịp Tết Dương lịch, ăn vặt là thói quen khó bỏ nhưng cũng là “thủ phạm” khiến nhiều người tăng cân nhanh chóng. Thực tế, chỉ cần chọn đúng thực phẩm ăn vặt lành mạnh, bạn vẫn có thể ăn ngon, đủ năng lượng mà không lo tích mỡ hay mất dáng.

Ung thư tuyến giáp sợ gì nhất? Bác sĩ tiết lộ: Trước hết là nó cực "thích" 5 kiểu người

Ung thư tuyến giáp sợ gì nhất? Bác sĩ tiết lộ: Trước hết là nó cực "thích" 5 kiểu người

Sống khỏe - 11 giờ trước

Liệu bạn có nằm trong nhóm người mà ung thư tuyến giáp chỉ chờ "sơ hở là tấn công" không nhỉ?

Phụ nữ muốn chống lão hóa nên ăn 5 loại rau giàu kiềm vào mùa đông: Chúng sản sinh estrogen vô địch, khuôn mặt trẻ hơn dù ở tuổi nào

Phụ nữ muốn chống lão hóa nên ăn 5 loại rau giàu kiềm vào mùa đông: Chúng sản sinh estrogen vô địch, khuôn mặt trẻ hơn dù ở tuổi nào

Sống khỏe - 14 giờ trước

Chị em sẽ trẻ từ bên trong nhờ nội tiết được cân bằng.

Người phụ nữ 45 tuổi bị 'đột quỵ giả’ do mắc bệnh di truyền ít gặp

Người phụ nữ 45 tuổi bị 'đột quỵ giả’ do mắc bệnh di truyền ít gặp

Sống khỏe - 14 giờ trước

GĐXH - Chị Thu, 45 tuổi, đột ngột lú lẫn, co giật, tê yếu nửa người tưởng do đột quỵ, bác sĩ chẩn đoán mắc hội chứng Melas – bệnh ty thể di truyền ít gặp.

Thanh niên 30 tuổi đang khỏe mạnh sững sờ phát hiện suy thận: 'Tôi không hề đau, không mệt, sinh hoạt bình thường'

Thanh niên 30 tuổi đang khỏe mạnh sững sờ phát hiện suy thận: 'Tôi không hề đau, không mệt, sinh hoạt bình thường'

Sống khỏe - 15 giờ trước

GĐXH - Ở tuổi 30, giai đoạn sung sức nhất của cuộc đời, nhưng trong lần khám sức khỏe định kỳ vừa qua, anh Viễn sững sờ khi nhận kết quả chẩn đoán suy thận mạn.

3 loại nước là 'kẻ cắp canxi' nếu uống nhiều: Loại cuối cùng người Việt tưởng bổ xương

3 loại nước là 'kẻ cắp canxi' nếu uống nhiều: Loại cuối cùng người Việt tưởng bổ xương

Bệnh thường gặp - 16 giờ trước

Nhiều người chỉ quan tâm đến bổ sung canxi mà quên mất việc tránh những “kẻ cướp canxi” trong chế độ ăn uống hàng ngày.

20 tuổi bị đột quỵ, tôi hối hận vì 1 thói quen mà rất nhiều người Việt đều đang làm

20 tuổi bị đột quỵ, tôi hối hận vì 1 thói quen mà rất nhiều người Việt đều đang làm

Bệnh thường gặp - 16 giờ trước

Đây là thói quen khá phổ biến tại Việt Nam, đặc biệt là với người trẻ.

Nam nhân viên văn phòng ngừng tim khi đang chơi cầu lông

Nam nhân viên văn phòng ngừng tim khi đang chơi cầu lông

Y tế - 1 ngày trước

Đang chơi cầu lông cùng đồng nghiệp, người đàn ông 32 tuổi bất ngờ choáng váng, khó thở, đau ngực dữ dội rồi nhanh chóng mất ý thức.

Xem nhiều

Người phụ nữ suy thận cấp vì uống thứ nước 'vạn người mê', bác sĩ chỉ ra 4 loại đồ uống cần đặc biệt cảnh giác

Người phụ nữ suy thận cấp vì uống thứ nước 'vạn người mê', bác sĩ chỉ ra 4 loại đồ uống cần đặc biệt cảnh giác

Bệnh thường gặp

GĐXH - Trong làn sóng sống khỏe, ăn sạch đang lan rộng, nhiều người tin rằng những thực phẩm “tự nhiên”, giàu chất xơ và men vi sinh luôn an toàn tuyệt đối. Tuy nhiên, thực tế y khoa đang cho thấy một nghịch lý đáng sợ: không ít ca suy thận nghiêm trọng lại bắt nguồn từ những món đồ uống được gắn mác “healthy”.

Loại thực phẩm thay thịt đỏ giúp giảm mỡ bụng rõ rệt, nghiên cứu chỉ ra ăn mỗi ngày cân nặng cũng đi xuống

Loại thực phẩm thay thịt đỏ giúp giảm mỡ bụng rõ rệt, nghiên cứu chỉ ra ăn mỗi ngày cân nặng cũng đi xuống

Sống khỏe
Củ cải trắng tốt thật, nhưng ăn sai cách với 4 thực phẩm này có thể phản tác dụng, hại sức khỏe

Củ cải trắng tốt thật, nhưng ăn sai cách với 4 thực phẩm này có thể phản tác dụng, hại sức khỏe

Sống khỏe
Món canh khoai tây đang 'hot' trên mạng: Ngon miệng nhưng không phải ai cũng nên ăn

Món canh khoai tây đang 'hot' trên mạng: Ngon miệng nhưng không phải ai cũng nên ăn

Sống khỏe
Thanh niên 30 tuổi đang khỏe mạnh sững sờ phát hiện suy thận: 'Tôi không hề đau, không mệt, sinh hoạt bình thường'

Thanh niên 30 tuổi đang khỏe mạnh sững sờ phát hiện suy thận: 'Tôi không hề đau, không mệt, sinh hoạt bình thường'

Sống khỏe

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top