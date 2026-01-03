Bị sốt xuất huyết kiêng ăn gì?

Đồ ăn dầu mỡ

Những món ăn chứa nhiều dầu mỡ như thức ăn nhanh sẽ gây những tác động xấu đến cơ thể, như tăng cholesterol, cao huyết áp.

Người bệnh sốt xuất huyết ăn nhiều thức ăn nhanh có thể khiến quá trình hồi phục bị ảnh hưởng, làm suy yếu miễn dịch. Ngoài ra, thức ăn nhiều dầu mỡ còn khiến người bệnh cảm thấy khó tiêu, dẫn đến hệ tiêu hóa gặp vấn đề.

Đồ cay nóng

Thức ăn cay, nóng có thể khiến dạ dày tích tụ nhiều axit, gây loét thành mạch máu. Những tổn thương ở dạ dày có thể ảnh hưởng đến quá trình điều trị và phục hồi sức khỏe của bệnh nhân sốt xuất huyết.

Thực phẩm có màu đỏ, màu đen hoặc đậm màu

Các loại thực phẩm có màu đậm, đỏ hoặc đen như thanh long, cà chua, củ dền... tuy không làm ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh như những loại thực phẩm khác, nhưng lại khiến bác sĩ dễ nhầm lẫn với tình trạng xuất huyết tiêu hóa ở bệnh nhân sốt xuất huyết. Gây khó khăn, cản trở và làm ảnh hưởng đến quá trình điều trị.

Trứng

Tuy trứng là nguồn protein dồi dào giúp bồi bổ cơ thể tốt, nhưng với người bệnh sốt xuất huyết, đặc biệt là những người có triệu chứng sốt, khi ăn trứng sẽ khiến nhiệt lượng trong cơ thể tăng lên, không thể phát tán ra ngoài. Do đó, có thể khiến bệnh nhân sốt cao hơn, lâu hồi phục.

Đồ cứng, gây khó tiêu hóa

Khi bị sốt xuất huyết, cơ thể thường mệt mỏi, chán ăn, thậm chí có triệu chứng buồn nôn. Việc tiêu thụ thức ăn cứng, khó nhai hoặc khó tiêu có thể làm tăng cảm giác khó chịu và gây rối loạn tiêu hóa.

Thức ăn, thức uống lạnh

Thực phẩm lạnh như kem, nước đá có thể làm rối loạn quá trình đông máu và khiến tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn.

Hơn nữa, nước đá hoặc đồ uống lạnh có thể gây co mạch đột ngột, làm giảm tuần hoàn máu và ảnh hưởng đến hệ miễn dịch.

Đồ uống có cồn, chất kích thích

Caffeine, rượu bia và các loại đồ uống có chứa chất kích thích nói chung đều có thể làm cơ thể mất nước, tăng nguy cơ xuất huyết nội và khiến tình trạng viêm nhiễm trầm trọng hơn.

Đặc biệt, rượu bia có thể ảnh hưởng đến chức năng gan – một cơ quan quan trọng trong việc xử lý độc tố khi bị sốt xuất huyết. Vì vậy, người bệnh nên kiêng hoàn toàn các loại đồ uống này trong suốt thời gian điều trị và hồi phục.