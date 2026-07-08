Một câu nói của người vợ đã mất khiến tôi thay đổi suy nghĩ về tiền bạc tuổi già

Tôi từng nghĩ tuổi già có con là chỗ dựa nên không ham giữ tiền

Năm nay tôi 71 tuổi. Tôi có hai người con, một trai, một gái. Vợ chồng tôi đều là công chức nghỉ hưu, cuộc sống trước đây không dư dả nhưng ổn định. Sau hơn 30 năm đi làm, ngoài căn nhà đang ở, chúng tôi cũng tích góp được một khoản tiền tiết kiệm đủ để an tâm tuổi già.

Vợ tôi mất cách đây gần 6 năm sau một thời gian chống chọi với bệnh tật. Từ đó, tôi sống một mình. Hai con đều đã lập gia đình, có công việc và cuộc sống riêng. Thỉnh thoảng cuối tuần, các con đưa cháu về chơi hoặc gọi điện hỏi thăm nên tôi chưa bao giờ cảm thấy mình bị bỏ quên.

Khoảng 4 năm trước, khi con trai muốn mua nhà, còn con gái dự định mở rộng cửa hàng kinh doanh, tôi đã chủ động gọi các con đến để bàn chuyện tiền bạc. Tôi nói với các con rằng tuổi tôi lúc ấy cũng không còn trẻ nữa, giữ nhiều tiền làm gì khi nhu cầu chi tiêu chẳng đáng là bao. Trước sau gì số tiền đó cũng thuộc về các con nên tôi muốn giúp các con sớm ổn định cuộc sống.

Ban đầu, cả hai đều từ chối. Nhưng sau nhiều lần tôi thuyết phục, các con cũng nhận. Ngày ấy, tôi còn cảm thấy nhẹ lòng vì nghĩ mình đã làm được một việc có ích cho con cháu.

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Lần nhập viện khiến tôi lần đầu tiên lo lắng cho chính mình

Cuối năm ngoái, trong lúc đang tưới cây ngoài sân, tôi đột nhiên thấy choáng váng, tay phải tê cứng và nói chuyện khó khăn hơn bình thường. Người hàng xóm phát hiện kịp thời nên đưa tôi đến bệnh viện cấp cứu. May mắn, bác sĩ kết luận tôi bị đột quỵ nhẹ và được can thiệp sớm nên không để lại di chứng nghiêm trọng.

Nằm trên giường bệnh những ngày sau đó, tôi có rất nhiều thời gian để suy nghĩ. Hai con thay nhau vào viện chăm sóc, lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho bố. Nhìn các con tất bật giữa công việc và việc nhà rồi lại chạy vào bệnh viện, tôi vừa thương vừa áy náy.

Sau khi xuất viện, bác sĩ yêu cầu tôi phải tái khám định kỳ, sử dụng thuốc lâu dài và duy trì một số liệu trình phục hồi chức năng để hạn chế nguy cơ tái phát. Chi phí không quá lớn nhưng cũng không còn là những khoản chi nhỏ như trước.

Chính lúc ấy, tôi mới thực sự nghĩ đến chuyện tài chính của bản thân. Tôi nhận ra phần lớn số tiền tiết kiệm mình từng có đã được chuyển cho các con từ nhiều năm trước. Trong tài khoản chỉ còn một khoản vừa đủ cho sinh hoạt hằng tháng.

Điều khiến tôi trăn trở không phải vì tiếc tiền. Các con chưa bao giờ từ chối trách nhiệm với bố. Nếu tôi cần, chắc chắn chúng vẫn sẽ cố gắng xoay xở để hỗ trợ. Nhưng lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy mình đang mất dần sự chủ động.

Tôi đã thấm thía câu nói của vợ: Già rồi, giữ một chút để lúc cần còn tự quyết!

Có một lần, bác sĩ gợi ý tôi tham gia một chương trình phục hồi chức năng chuyên sâu để việc tập luyện đạt hiệu quả tốt hơn. Tôi cầm tờ giấy tư vấn trên tay rồi chần chừ rất lâu.

Không phải vì tôi không muốn điều trị. Tôi chỉ nghĩ đến chuyện nếu tham gia chương trình đó, các con sẽ phải chi thêm một khoản tiền không nhỏ. Con trai vẫn đang trả góp căn hộ. Con gái vừa đầu tư thêm cho việc kinh doanh. Đứa nào cũng có những gánh nặng riêng.

Lúc ấy, tôi chợt nhận ra một điều mà trước đây chưa từng nghĩ đến: khi không còn chủ động về tài chính, người già dễ có tâm lý ngại ngần ngay cả trong những nhu cầu chính đáng của mình.

Tôi nhớ lại những năm cuối đời của vợ. Khi ấy, dù bệnh tật liên miên nhưng bà luôn giữ một khoản tiền riêng. Có lần tôi hỏi sao không đưa hết cho con cháu cho nhẹ đầu, bà chỉ cười rồi bảo: "Già rồi, giữ một chút để lúc cần còn tự quyết được."

Ngày đó tôi cho rằng bà quá lo xa. Đến tận bây giờ, tôi mới hiểu ý nghĩa của câu nói ấy.

Ảnh minh họa.

Cuộc trò chuyện với người bạn già khiến tôi thay đổi

Sau khi sức khỏe ổn định hơn, tôi thường đi bộ cùng một người bạn học cũ. Ông ấy hơn tôi vài tuổi và cũng sống một mình sau khi vợ mất. Trong một lần trò chuyện, tôi kể lại những suy nghĩ của mình sau đợt nằm viện.

Nghe xong, ông bạn chỉ cười rồi nói: "Nhiều người cứ nghĩ giữ tiền là không tin con. Thực ra chẳng liên quan gì cả. Tôi tin con tôi, nhưng tôi vẫn giữ tiền cho mình. Không phải để phòng con bất hiếu mà để phòng lúc bản thân cần đến."

Câu nói ấy khiến tôi suy nghĩ rất lâu.

Đúng là từ trước đến nay, tôi luôn nhìn vấn đề dưới góc độ tình cảm. Tôi nghĩ yêu thương con thì nên cho con càng nhiều càng tốt. Nhưng tuổi già không chỉ cần tình thương. Tuổi già còn cần cảm giác an tâm, cảm giác mình vẫn có thể tự quyết định một số việc trong cuộc sống mà không phải đắn đo hay phụ thuộc.

Tôi bắt đầu hiểu rằng việc giữ lại một phần tài sản cho bản thân không phải là ích kỷ. Đó đơn giản là một cách chuẩn bị cho những tình huống không ai mong muốn nhưng hoàn toàn có thể xảy ra.

Điều quý giá nhất ở tuổi già là sự chủ động

Vài tháng sau, tôi chủ động ngồi lại nói chuyện với các con. Tôi chia sẻ thẳng thắn những suy nghĩ của mình sau đợt bệnh và đề nghị các con hoàn trả lại một phần khoản tiền tôi từng đưa trước đây để tôi có một quỹ riêng chăm sóc sức khỏe khi cần.

Thú thật, trước lúc mở lời, tôi khá ngại. Tôi sợ các con nghĩ mình thay đổi hoặc không còn tin tưởng chúng. Nhưng phản ứng của các con lại hoàn toàn ngược lại.

Con trai bảo đáng lẽ tôi nên giữ lại số tiền ấy từ đầu. Con gái cũng nói bố có khoản dự phòng riêng sẽ khiến cả nhà yên tâm hơn, bởi không ai biết trước được tuổi già sẽ còn phát sinh những việc gì.

Hiện nay, ngoài lương hưu hằng tháng, tôi vẫn duy trì một khoản tiết kiệm riêng cho bản thân. Số tiền đó không quá lớn nhưng đủ để tôi chủ động khi cần khám chữa bệnh, sửa chữa nhà cửa hoặc thực hiện những dự định nhỏ mà mình mong muốn.

Sau lần nhập viện ấy, tôi nhận ra điều quý giá nhất ở tuổi già không phải là sở hữu bao nhiêu tiền, mà là vẫn giữ được quyền chủ động đối với cuộc sống của mình. Con cái hiếu thảo là một điều may mắn, nhưng người già cũng cần chuẩn bị cho mình một chỗ dựa riêng.