Sau tuổi 40, nhiều người bắt đầu mệt mỏi sau bữa ăn: Lý do thường đến từ 1 thói quen quen thuộc

Có người cho rằng đó là do “ăn no thì phải buồn ngủ”, nhưng thực tế, đây có thể là dấu hiệu của một thói quen ăn uống chưa phù hợp.

Và thủ phạm thường nằm ở một điều rất quen thuộc: ăn quá nhanh và ăn quá nhiều trong một bữa.

Sau tuổi 40, hệ tiêu hóa không còn hoạt động mạnh như trước. Khi ăn nhanh, thức ăn chưa được nhai kỹ đã xuống dạ dày, buộc cơ thể phải làm việc nhiều hơn để xử lý.

Đồng thời, ăn nhanh khiến bạn dễ ăn quá mức cần thiết. Khi lượng thức ăn nạp vào lớn trong thời gian ngắn, cơ thể phải dồn nhiều máu về hệ tiêu hóa để xử lý, khiến các cơ quan khác – đặc biệt là não – nhận ít năng lượng hơn.

Đó là lý do vì sao sau bữa ăn, nhiều người cảm thấy: Buồn ngủ; Uể oải; Khó tập trung.

Người sau tuổi 40 cần đặc biệt chú ý đến bữa ăn.

Một yếu tố khác là sự dao động của đường huyết. Khi ăn nhanh, đặc biệt là ăn nhiều tinh bột tinh chế, đường huyết tăng nhanh. Sau đó, cơ thể tiết insulin để đưa đường vào tế bào, khiến đường huyết giảm xuống. Sự “lên xuống” này khiến cơ thể rơi vào trạng thái mệt mỏi, thiếu năng lượng, thậm chí có cảm giác “đuối sức” sau bữa ăn. Ở người sau 40 tuổi, cơ chế điều hòa này không còn ổn định như trước, nên cảm giác mệt mỏi càng rõ rệt hơn.

Điều đáng nói là, thói quen ăn nhanh thường diễn ra một cách vô thức: ăn trong lúc làm việc, ăn vội cho xong bữa, hoặc vừa ăn vừa xem điện thoại. Lâu dần, cơ thể hình thành “nhịp ăn” nhanh, khiến việc ăn chậm trở nên khó khăn hơn. Nhưng chính thói quen này lại âm thầm ảnh hưởng đến năng lượng, tiêu hóa và cả cân nặng.

Khi ăn chậm, quá trình hấp thu đường diễn ra từ từ, giúp hạn chế tình trạng tăng đường huyết đột ngột. Điều này đặc biệt quan trọng với người sau 40 tuổi – nhóm có nguy cơ cao mắc tiền tiểu đường và rối loạn chuyển hóa. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng, ăn chậm có thể giúp cải thiện độ nhạy insulin và giảm nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa.

Chỉ cần thay đổi một chút trong cách ăn, bạn có thể cảm nhận rõ sự khác biệt. Khi ăn chậm hơn, nhai kỹ hơn, cơ thể có thời gian xử lý thức ăn một cách tự nhiên. Bạn sẽ nhận ra mình no sớm hơn, ăn ít hơn mà vẫn đủ năng lượng. Sau bữa ăn, cảm giác nhẹ bụng, tỉnh táo cũng rõ rệt hơn so với trước.