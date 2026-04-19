Sau tuổi 40, nhiều người bắt đầu mệt mỏi sau bữa ăn: Lý do thường đến từ 1 thói quen quen thuộc

Chủ nhật, 13:29 19/04/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Có một cảm giác mà nhiều người trung niên gặp phải nhưng ít khi để ý: sau bữa ăn, thay vì thấy dễ chịu, cơ thể lại trở nên mệt mỏi, buồn ngủ, thiếu năng lượng.

Có người cho rằng đó là do “ăn no thì phải buồn ngủ”, nhưng thực tế, đây có thể là dấu hiệu của một thói quen ăn uống chưa phù hợp.

Và thủ phạm thường nằm ở một điều rất quen thuộc: ăn quá nhanh và ăn quá nhiều trong một bữa.

Sau tuổi 40, hệ tiêu hóa không còn hoạt động mạnh như trước. Khi ăn nhanh, thức ăn chưa được nhai kỹ đã xuống dạ dày, buộc cơ thể phải làm việc nhiều hơn để xử lý.

Đồng thời, ăn nhanh khiến bạn dễ ăn quá mức cần thiết. Khi lượng thức ăn nạp vào lớn trong thời gian ngắn, cơ thể phải dồn nhiều máu về hệ tiêu hóa để xử lý, khiến các cơ quan khác – đặc biệt là não – nhận ít năng lượng hơn.

Đó là lý do vì sao sau bữa ăn, nhiều người cảm thấy: Buồn ngủ; Uể oải; Khó tập trung.

Một yếu tố khác là sự dao động của đường huyết. Khi ăn nhanh, đặc biệt là ăn nhiều tinh bột tinh chế, đường huyết tăng nhanh. Sau đó, cơ thể tiết insulin để đưa đường vào tế bào, khiến đường huyết giảm xuống. Sự “lên xuống” này khiến cơ thể rơi vào trạng thái mệt mỏi, thiếu năng lượng, thậm chí có cảm giác “đuối sức” sau bữa ăn. Ở người sau 40 tuổi, cơ chế điều hòa này không còn ổn định như trước, nên cảm giác mệt mỏi càng rõ rệt hơn. 

Điều đáng nói là, thói quen ăn nhanh thường diễn ra một cách vô thức: ăn trong lúc làm việc, ăn vội cho xong bữa, hoặc vừa ăn vừa xem điện thoại. Lâu dần, cơ thể hình thành “nhịp ăn” nhanh, khiến việc ăn chậm trở nên khó khăn hơn. Nhưng chính thói quen này lại âm thầm ảnh hưởng đến năng lượng, tiêu hóa và cả cân nặng.

Khi ăn chậm, quá trình hấp thu đường diễn ra từ từ, giúp hạn chế tình trạng tăng đường huyết đột ngột. Điều này đặc biệt quan trọng với người sau 40 tuổi – nhóm có nguy cơ cao mắc tiền tiểu đường và rối loạn chuyển hóa. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng, ăn chậm có thể giúp cải thiện độ nhạy insulin và giảm nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa.

Chỉ cần thay đổi một chút trong cách ăn, bạn có thể cảm nhận rõ sự khác biệt. Khi ăn chậm hơn, nhai kỹ hơn, cơ thể có thời gian xử lý thức ăn một cách tự nhiên. Bạn sẽ nhận ra mình no sớm hơn, ăn ít hơn mà vẫn đủ năng lượng. Sau bữa ăn, cảm giác nhẹ bụng, tỉnh táo cũng rõ rệt hơn so với trước.

Sau tuổi 40 , thói quen ăn nhanh khiến bạn mệt mỏi sau bữa ăn - Ảnh 2.

GĐXH - Trong hành trình kiểm soát cân nặng, không ít người tìm đến những chế độ ăn kiêng khắt khe mà quên mất rằng chính bữa cơm gia đình quen thuộc cũng có thể trở thành “trợ thủ” đắc lực.

Ghim ngay 5 công thức pha đồ uống giải khát mùa hè: Siêu nhanh và ngon lại không chất phụ gia và tốt cho sức khỏe

Top công thức đồ uống trị gan nhiễm mỡ, giúp giải độc gan bạn không nên bỏ qua

4 món canh "ăn là nhẹ bụng": Thanh mát, ít calo, hỗ trợ giảm cân hiệu quả trong bữa cơm Việt

Cách làm nước ép củ dền giúp thải độc gan

Nấu cà rốt với nguyên liệu này có thể cải thiện chứng mất ngủ, bổ khí huyết, làm sáng mắt và cải thiện thị lực

Cùng chuyên mục

Đây là 3 món ăn mệnh danh 'vua bổ gan tự nhiên': Nấu dễ, ăn thường xuyên giúp nuôi dưỡng gan, bổ tỳ vị và đẹp da

Đây là 3 món ăn được nấu từ loại củ mệnh danh "vua bổ gan". Công thức khá dễ làm lại được nhiều người yêu thích.

3 món ăn bổ dưỡng cháo cá, canh rau đay và gà hầm tốt cho sức khỏe người viêm gan B như thế nào?

GĐXH - Món cháo, món canh và món hầm là 3 nhóm món ăn không thể thiếu trong thực đơn cho người viêm gan B. Dưới đây là mẫu công thức nấu cháo cá, canh rau đay và gà hầm vừa ngon, vừa giàu dinh dưỡng mà người bệnh viêm gan B nên lưu lại.

Người bệnh viêm gan B nhất định nên biết những nguyên tắc dinh dưỡng này để xây dựng thực đơn tốt cho sức khỏe

GĐXH - Để giúp người bệnh lựa chọn thực phẩm bổ dưỡng và an toàn, dưới đây là danh sách những loại đồ ăn nên dùng trong thực đơn cho người viêm gan B.

Hãy ăn nhiều hơn loại rau bổ gan này vào tháng Tư: Xào với thịt bò, giúp ngủ ngon, tăng cường dương khí và bổ sung khí huyết

Món ăn kết hợp 2 nguyên liệu hòa quyện, ngấm hương vị dậy mùi thơm của tỏi phi, hài hòa giữa vị ngọt của rau và vị đậm đà của thịt bò.

5 thực phẩm nên ăn thường xuyên tốt cho đại tràng người tuổi trung niên

GĐXH – Khi bước vào tuổi trung niên, nếu không chăm sóc đúng cách, nguy cơ viêm đại tràng, thậm chí ung thư sẽ tăng rõ rệt. 5 thực phẩm nên ăn thường xuyên sẽ tốt cho đại tràng người tuổi trung niên.

Một thói quen khi nấu cơm của nhiều người Việt đang làm sai mà không hề biết

GĐXH - Nấu cơm là công việc quen thuộc đến mức nhiều người thực hiện theo quán tính: vo gạo, đổ nước, bấm nút và chờ đợi.

Món ngon từ đậu mang ý nghĩa cát tường không phải ai cũng biết!

Một đĩa đậu hũ chuẩn phong thủy không được để nước sốt lỏng lẻo hay bị cháy khét.

Cách chế biến và sử dụng thực phẩm cho người viêm gan B

GĐXH - Bên cạnh việc xây dựng thực đơn cho người viêm gan B, bạn cần biết cách chế biến, lựa chọn và sử dụng thực phẩm an toàn, nhằm hạn chế tối đa mọi rủi ro tiềm ẩn từ thực phẩm, vốn có thể đe dọa trực tiếp đến sức khỏe người bệnh mỗi ngày.

Sau tuổi 40, bữa cơm gia đình nên có 4 món này để cơ thể khỏe hơn mỗi ngày

GĐXH - Bước qua tuổi 40, cơ thể bắt đầu thay đổi theo cách không quá rõ ràng nhưng lại rất “bền bỉ”: chuyển hóa chậm hơn, khối cơ giảm dần, mỡ tích tụ dễ hơn, hệ tiêu hóa cũng không còn linh hoạt như trước.

Muốn lấy lại vòng eo thon, dáng đẹp thì đừng bỏ qua 3 món ăn vừa giúp giảm cân mà vẫn ngon miệng

Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu tới bạn 3 công thức món trộn hoàn hảo cho bữa cơm lại giúp bạn lấy lại vóc dáng một cách nhanh chóng!

Xem nhiều

5 thực phẩm nên ăn thường xuyên tốt cho đại tràng người tuổi trung niên

GĐXH – Khi bước vào tuổi trung niên, nếu không chăm sóc đúng cách, nguy cơ viêm đại tràng, thậm chí ung thư sẽ tăng rõ rệt. 5 thực phẩm nên ăn thường xuyên sẽ tốt cho đại tràng người tuổi trung niên.

4 món canh "ăn là nhẹ bụng": Thanh mát, ít calo, hỗ trợ giảm cân hiệu quả trong bữa cơm Việt

Cách làm nước ép củ dền giúp thải độc gan

Công thức món ăn cho người gan nhiễm mỡ, giúp hạ mỡ gan

Loại rau được ví "lá hồi sinh" chỉ 1–2k/mớ cực nhiều ở nước ta, ngày hè đem làm nước giải nhiệt cực tốt

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
