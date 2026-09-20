Sau tuổi 50, leo cầu thang có thể giúp tăng cường sức khỏe tim mạch

1. Phát hiện mới cho thấy, leo cầu thang giảm nguy cơ tim mạch

Leo cầu thang thay cho việc sử dụng thang máy có vẻ là một thay đổi nhỏ, nhưng thói quen này lại có liên quan đến sức khỏe tim mạch tốt hơn ở người trên 50 tuổi. Một nghiên cứu quy mô lớn sử dụng dữ liệu từ UK Biobank, gồm 458.860 người trưởng thành và được công bố năm 2023 trên tạp chí khoa học Atherosclerosis, cho thấy những người leo hơn 5 tầng cầu thang mỗi ngày, tương đương khoảng 50 bậc, có nguy cơ mắc bệnh tim mạch do xơ vữa động mạch (ASCVD) thấp hơn.

Trong số những người leo ít nhất 5 tầng cầu thang mỗi ngày, nguy cơ mắc bệnh động mạch vành và đột quỵ thiếu máu cục bộ thấp hơn khoảng 20% so với những người không bao giờ leo cầu thang. Tuy nhiên, đây là nghiên cứu quan sát, vì vậy kết quả chỉ cho thấy mối liên quan, chưa thể khẳng định leo cầu thang trực tiếp làm giảm nguy cơ bệnh tim mạch.

Leo cầu thang giúp cải thiện sức khỏe tim mạch sau tuổi 50. Ảnh: AI.

Một phát hiện đáng chú ý khác là những người từng có thói quen leo cầu thang nhưng sau đó ngừng lại có nguy cơ mắc ASCVD cao hơn so với những người ít hoặc không leo cầu thang ở cả hai thời điểm khảo sát. Kết quả này gợi ý rằng việc duy trì hoạt động thể chất thường xuyên có thể đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe tim mạch.

Leo cầu thang sau tuổi 50 là một bài tập sức bền chịu trọng lượng, giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, cơ đùi và cơ mông, cũng như mật độ xương. Mỗi bước leo cầu thang đều đòi hỏi phải chống lại trọng lực của chính mình, điều này kích thích hoạt động của trái tim, chống lại chứng teo (mất) cơ do tuổi tác và cải thiện khả năng giữ thăng bằng - hai yếu tố quan trọng để giảm nguy cơ té ngã và duy trì sự độc lập sau tuổi 50. Hoạt động này cũng làm tăng nhu cầu vận chuyển oxy của cơ thể và giúp rèn luyện khả năng gắng sức.

2. Những lưu ý khi leo cầu thang sau tuổi 50

Để biến hoạt động đơn giản này thành một bài tập nhỏ, một phương pháp đơn giản được đề xuất là đặt mục tiêu leo từ 5 đến 8 tầng cầu thang mỗi ngày, chia thành 2 hoặc 3 lần (ở nơi làm việc, ở nhà, khi tham gia các phương tiện giao thông công cộng như ga tàu điện).

Khi mới bắt đầu, hãy luân phiên giữa leo nhanh và leo chậm, lặp lại 5 đến 6 lần, sau đó tăng dần một tầng hoặc một lần lặp lại mỗi tuần. Nguyên tắc về cường độ rất rõ ràng: bạn có thể trò chuyện được mà không bị hụt hơi.

Khi mới bắt đầu, nên leo với tốc độ vừa phải, chú ý nhịp thở và cảm nhận của cơ thể. Không nên cố gắng leo quá nhanh hoặc tăng số tầng đột ngột. Có thể sử dụng tay vịn khi cần thiết và mang giày có đế chắc chắn để hạn chế nguy cơ trượt ngã.

Bạn cần dừng việc leo cầu thang và tham khảo ý kiến bác sĩ nếu bị đau ngực, chóng mặt, khó thở bất thường hoặc đau đầu gối hay hông dữ dội khi leo cầu thang.



