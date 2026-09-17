Loại quả ở chợ Việt được chuyên gia Mỹ đánh giá cao, người Việt có thể ăn thường xuyên để kéo dài tuổi thọ

Quả bơ được đánh giá cao: Giàu dinh dưỡng và chất béo lành mạnh

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), một quả bơ cung cấp khoảng 322 kcal, 17 g carbohydrate, 14 g chất xơ, 4 g chất đạm và 30 g chất béo, trong đó chất béo bão hòa khoảng 4 g. Bơ cũng chứa lượng natri thấp, khoảng 14 mg mỗi quả và không có đường bổ sung.

Điểm đáng chú ý của quả bơ là phần lớn chất béo thuộc nhóm chất béo không bão hòa. Bên cạnh đó, hàm lượng chất xơ tương đối cao giúp loại quả này trở thành nguồn thực phẩm có giá trị trong chế độ ăn cân bằng.

Theo Environmental Working Group (EWG), bơ nằm trong nhóm nông sản có lượng dư lượng thuốc bảo vệ thực vật tương đối thấp trong các phân tích của tổ chức này. Lớp vỏ dày của quả bơ cũng giúp hạn chế sự tiếp xúc trực tiếp giữa phần thịt quả và môi trường bên ngoài.

Tuy nhiên, mức độ an toàn của nông sản còn phụ thuộc vào nguồn gốc, quy trình canh tác, thu hoạch và bảo quản. Người tiêu dùng nên lựa chọn bơ có nguồn gốc rõ ràng, rửa sạch quả trước khi bổ và không nên xem lớp vỏ dày là lý do để bỏ qua việc vệ sinh thực phẩm.

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Công dụng của quả bơ với sức khỏe

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Quả bơ chứa nhiều chất xơ và chất béo không bão hòa, hai thành phần có thể góp phần tạo cảm giác no sau ăn. Khi được sử dụng thay thế cho những thực phẩm giàu chất béo bão hòa hoặc các món ăn nhiều đường, bơ có thể giúp chế độ ăn cân bằng hơn.

Tuy nhiên, bơ vẫn là thực phẩm giàu năng lượng. Một quả cung cấp khoảng 322 kcal, vì vậy ăn quá nhiều trong ngày, đặc biệt khi kết hợp với sữa đặc, đường hoặc các nguyên liệu nhiều năng lượng, có thể làm tổng lượng calo nạp vào tăng cao.

Bổ sung chất xơ, tốt cho tiêu hóa

Một trong những ưu điểm của quả bơ là hàm lượng chất xơ cao. Chất xơ góp phần hỗ trợ nhu động ruột, giúp phân mềm hơn và có thể cải thiện tình trạng táo bón khi được bổ sung cùng chế độ ăn và lượng nước phù hợp.

Chất xơ cũng là nguồn dinh dưỡng quan trọng đối với hệ vi sinh đường ruột. Vì vậy, đưa bơ cùng các loại rau, quả, ngũ cốc nguyên hạt và các thực phẩm giàu chất xơ khác vào chế độ ăn có thể góp phần duy trì sức khỏe tiêu hóa.

Tốt cho tim mạch

Chế độ ăn giàu chất béo không bão hòa, chất xơ và kali có thể có lợi cho sức khỏe tim mạch. Quả bơ chứa cả ba nhóm dưỡng chất này, đồng thời không chứa cholesterol.

Một số nghiên cứu về chế độ ăn có bơ cho thấy việc bổ sung bơ thay thế một số nguồn chất béo khác có thể giúp cải thiện một số chỉ số liên quan đến sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, không nên hiểu rằng ăn một quả bơ mỗi ngày có thể trực tiếp ngăn ngừa nhồi máu cơ tim, đột quỵ hoặc tử vong do tim mạch.

Lợi ích đối với tim mạch cần được nhìn trong tổng thể chế độ ăn, hoạt động thể chất, cân nặng, huyết áp, mỡ máu và các yếu tố nguy cơ khác.

Cung cấp vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa

Quả bơ chứa nhiều vi chất như kali, magie, folate cùng các vitamin C, E, K và một số vitamin nhóm B. Đây đều là những dưỡng chất tham gia vào nhiều quá trình hoạt động của cơ thể.

Vitamin E và các hợp chất chống oxy hóa trong bơ cũng góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do. Tuy nhiên, không nên xem bơ như một loại thực phẩm có khả năng điều trị hoặc ngăn ngừa riêng lẻ các bệnh mạn tính.

Kali trong bơ cũng là dưỡng chất cần thiết cho hoạt động của cơ bắp và hệ thần kinh. Dù vậy, người mắc bệnh thận hoặc được bác sĩ yêu cầu hạn chế kali cần trao đổi với chuyên gia y tế trước khi ăn nhiều bơ.

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Ăn bao nhiêu quả bơ mỗi ngày là phù hợp?

Không có một lượng bơ cố định phù hợp với tất cả mọi người. Khẩu phần nên được điều chỉnh dựa trên tổng nhu cầu năng lượng, chế độ ăn và tình trạng sức khỏe của từng người.

Với người trưởng thành khỏe mạnh, có thể sử dụng khoảng nửa quả bơ trong một khẩu phần và cân đối với các loại thực phẩm khác trong ngày. Người có nhu cầu năng lượng cao do vận động nhiều có thể có khẩu phần khác.

Điều quan trọng là không nên biến bơ thành món ăn bổ sung quá nhiều năng lượng bằng cách kết hợp với đường, sữa đặc hoặc các nguyên liệu giàu chất béo. Ăn bơ nguyên quả hoặc kết hợp với rau củ, trứng, cá, ngũ cốc nguyên hạt trong những bữa ăn cân đối thường phù hợp hơn.

Thời điểm ăn bơ cũng không nhất thiết phải cố định vào buổi sáng. Có thể đưa bơ vào bữa sáng, bữa trưa hoặc các bữa ăn khác tùy nhu cầu và tổng khẩu phần trong ngày. Nếu ăn một lượng lớn ngay trước khi ngủ khiến cơ thể khó chịu hoặc đầy bụng, có thể điều chỉnh thời điểm và khẩu phần cho phù hợp.

Bơ là thực phẩm giàu dinh dưỡng nhưng không phải “thực phẩm kéo dài tuổi thọ” nếu sử dụng riêng lẻ. Những lợi ích sức khỏe của bơ nên được phát huy trong một chế độ ăn đa dạng, kiểm soát khẩu phần, vận động thường xuyên và duy trì các thói quen sống lành mạnh.