Thực phẩm bạn cần biết để không ảnh hưởng đến chức năng của thận

Thực phẩm ít natri

Muối (natri) khiến cơ thể giữ nước, làm tăng huyết áp – một yếu tố nguy cơ lớn cho bệnh thận. Người bệnh nên chọn: Rau củ tươi, không ướp muối. Thực phẩm tươi sống thay vì đồ hộp, đồ chế biến sẵn. Gia vị thay thế như chanh, thảo mộc để giảm lượng muối. Hạn chế lượng muối xuống dưới 2g/ngày (tương đương 1 thìa cà phê nhỏ).

Ức gà (bỏ da)

Theo Bệnh viện đa khóa Quốc tế Vinmec, mặc dù, chế độ ăn tốt cho người mắc bệnh thận cần hạn chế protein nhưng việc cung cấp đầy đủ lượng protein chất lượng cao cho cơ thể là việc hết sức quan trọng. Ức gà đã bỏ da chứa nhiều protein và ít phốt pho, kali và natri hơn những phần khác của con gà. Trong khoảng 84g ức gà bỏ da có chứa: Natri63 mg. Kali 216 mg. Phốt pho 192 mg.

Thực phẩm giàu chất béo

Chất béo không bão hòa đơn và đa giúp bảo vệ tim mạch, đặc biệt quan trọng vì bệnh thận mạn tính làm tăng nguy cơ tim mạch. Nguồn chất béo tốt bao gồm: Dầu ô liu, dầu hạt cải. Cá béo (cá hồi, cá thu, cá mòi). Hạn chế mỡ động vật, đồ chiên rán nhiều dầu.

Chất béo không bão hòa đơn và đa giúp bảo vệ tim mạch, đặc biệt quan trọng vì bệnh thận mạn tính làm tăng nguy cơ tim mạch.

Thực phẩm và đồ uống ít phốt-pho

Chỉ những người có tiền sử mắc bệnh thận mạn tính giai đoạn III, IV, V mới cần ưu tiên ăn thực phẩm chứa ít phốt-pho. Bởi lẽ, tình trạng thận yếu khiến cơ thể không còn đủ khả năng lọc phốt pho ra khỏi máu một cách hiệu quả.

Lượng phốt-pho dư thừa trong máu có thể làm tăng canxi huyết, gây loãng xương và xơ cứng động mạch. Việc hạn chế phốt-pho trong chế độ ăn giúp kiểm soát nồng độ phốt-pho trong máu. bảo vệ xương, hệ tim mạch và hỗ trợ sức khỏe tổng thể của người bệnh suy thận.

Một số thực phẩm ít phốt-pho mà người bệnh suy thận cần quan tâm bao gồm: Nho, táo, mận, quýt, dâu tây, dưa hấu, dứa, rau xà lách, cải bó xôi, dưa leo, ớt chuông, măng tây, bắp cải, đậu xanh, cà tím, bông cải. Cám gạo, bánh mì, mỳ ống, cơm. Phi lê cá, ức gà bỏ da, lòng trắng trứng, nấm đông cô.

Nước

Uống đủ lượng nước mà cơ thể cần là yếu tố cần thiết giúp duy trì lưu lượng chất lỏng qua cơ quan thận, qua đó hỗ trợ giảm thiểu nguy cơ nhiễm trùng niệu đạo và sỏi thận. Ngoài ra, cung cấp đủ lượng nước mà cơ thể cần còn đóng vai trò quan trọng giúp cân bằng độ pH của thận. Vì vậy, mỗi người cần uống đủ từ 1,5 đến 2 lít nước trong ngày hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ về lượng nước cần bổ sung phù hợp với thể trạng của bản thân.

Ớt chuông đỏ

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa Quốc tế Tâm Anh, ớt chuông đỏ không chỉ chứa ít natri an toàn với chức năng thận, mà còn có lợi cho sức khỏe của cơ quan này vì chứa hàm lượng chất chống oxy hóa flavonoids và vitamin C dồi dào. Điều này có nghĩa là thường xuyên ăn ớt chuông sẽ giúp bảo vệ cơ quan thận khỏi sự tấn công của phản ứng oxy hóa – yếu tố tiềm ẩn nguy cơ gây suy thận.

Thường xuyên ăn ớt chuông sẽ giúp bảo vệ cơ quan thận khỏi sự tấn công của phản ứng oxy hóa – yếu tố tiềm ẩn nguy cơ gây suy thận.

Mẹo lựa chọn và chế biến thực phẩm tốt cho thận

Sau khi nắm được nên ăn gì tốt cho thận thì việc chọn mua và chế biến như thế nào tốt nhất cũng cần được quan tâm, dưới đây là một vài mẹo nhỏ rút ngăn thời gian mua sắm đồng thời tăng hiệu quả hấp thu mà bạn nên lưu ý:

Ưu tiên hàng đầu là các loại thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được kiểm định tính an toàn vệ sinh thực phẩm. Rau củ, thịt cá nên chọn những loại tươi sống. Quan sát kỹ màu sắc, mùi. Không chọn nếu có màu bất thường hay mùi lạ. Không nên chọn rau củ bị héo úa, dập nát, đốm lạ hay to bất thường.... ưu tiên quả còn nguyên cuống.

Hạn chế tối đa thực phẩm đóng hộp do chúng thường có lượng muối natri cao để kéo dài thời gian bảo quản và sử dụng. Luộc rau củ với lượng lớn nước, đảm bảo chín kỹ để loại tối đa kali. Tránh dùng lại nước luộc rau củ để chế biến sốt, nước súp...

Tránh hầm lâu trong nồi áp suất, nồi hấp, nướng lâu trong lò vi sóng. Đối với nước ép trái cây, thay vì sử dụng trực tiếp có thể ép lấy 120ml để uống mỗi ngày. Không nên ăn nhiều hơn một phần salad (tương đương kích thước nắm tay) cho một ngày để tránh tăng lượng kali nạp vào.