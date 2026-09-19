Thời điểm tốt nhất đi bộ sau bữa tối nhằm kiểm soát đường huyết

Tình trạng đường huyết tăng cao sau bữa ăn (tăng đường huyết sau ăn) làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe, bao gồm bệnh tiểu đường, chứng sa sút trí tuệ và bệnh tim mạch.

1. Sau bữa tối bao lâu thì nên đi bộ?

Sau bữa ăn, đường huyết thường tăng do glucose từ thức ăn được hấp thu vào máu. Đi bộ nhẹ sau bữa tối có thể giúp giảm mức tăng đường huyết sau ăn.

Khi vận động, các cơ tăng sử dụng glucose làm năng lượng, đồng thời cơ thể có thể sử dụng insulin hiệu quả hơn. Nhờ đó, đi bộ sau ăn góp phần kiểm soát đường huyết tốt hơn, đặc biệt ở những người có rối loạn đường huyết hoặc đái tháo đường.

Để hỗ trợ kiểm soát đường huyết sau ăn, có thể bắt đầu đi bộ nhẹ trong thời gian tương đối sớm sau bữa tối, trong vòng nửa giờ sau khi ăn tối, thay vì ngồi hoặc nằm lâu. Không cần vận động cường độ cao; điều quan trọng là duy trì đều đặn và lựa chọn mức độ phù hợp với sức khỏe.

Đi bộ ngay sau bữa tối giúp kiểm soát tốt đường huyết. Ảnh AI

2. Đi bộ trong bao lâu để đạt mục tiêu kiểm soát đường huyết?

Nhiều nghiên cứu cho thấy nếu vận động ngay sau khi ăn thì dù chỉ đi bộ một quãng ngắn cũng giúp ổn định mức đường huyết. Gần đây, một thử nghiệm lâm sàng quy mô nhỏ trên những người trẻ khỏe mạnh tại Mỹ đã chỉ ra rằng việc đi bộ 10 phút ngay sau bữa ăn giúp giảm đường huyết hiệu quả tương đương với việc đi bộ 30 phút vào thời điểm nửa giờ sau khi ăn.

Bên cạnh đó, một nghiên cứu khác trên người lớn tuổi mắc bệnh đái tháo đường type 2 cũng đưa ra kết luận tương tự: đi bộ 10 phút sau mỗi bữa ăn tối giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn so với việc chỉ đi bộ một lần duy nhất trong 30 phút vào một thời điểm nào đó trong ngày.

3. Một số lưu ý khi lên kế hoạch đi bộ sau bữa tối

Bắt đầu từ từ: Với các trường hợp chưa quen đi bộ, hãy tăng dần mức độ hoạt động thể chất (cả về tốc độ và quãng đường) trong vài tuần, đồng thời đặt ra các mục tiêu ngắn hạn và khả thi (ví dụ: Đi bộ từ 3 đến 5 phút mỗi ngày trong tuần đầu tiên và tăng dần theo thời gian). Cách tiếp cận từng bước này giúp cơ thể tránh chấn thương, dần cải thiện sức bền và giảm cảm giác mệt mỏi.

Tránh các tác nhân gây hại từ môi trường: Các yếu tố như nhiệt độ và độ ẩm cao, các chất gây dị ứng trong môi trường, không khí lạnh và các vấn đề về an toàn có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của một số người. Thay vì bỏ buổi đi bộ, người tập có thể chuyển sang tập luyện trong nhà khi cần thiết, chẳng hạn như đi bộ trong trung tâm thương mại hoặc sử dụng máy chạy bộ.

Phòng ngừa té ngã: Người trên 65 tuổi nên thực hiện các bài tập cải thiện khả năng giữ thăng bằng và độ dẻo dai (như đứng một chân hoặc đứng nhắm mắt) vài ngày mỗi tuần. Bên cạnh đó, nên cân nhắc việc đi bộ cùng bạn bè, người thân hoặc hàng xóm để đảm bảo an toàn hơn cũng như có người trò chuyện cùng.

Mặc dù đi bộ là hoạt động an toàn và được khuyến nghị cho hầu hết mọi người, nhưng các nhóm đối tượng sau đây nên tham khảo ý kiến chuyên gia y tế trước khi bắt đầu chương trình tập luyện để đảm bảo an toàn tối ưu: