Người phụ nữ 48 tuổi phát hiện ung thư vú thừa nhận sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Phát hiện ung thư vú giai đoạn sớm từ khối u nhỏ ở vú

Chị H. (48 tuổi) phát hiện một khối u ở vú phải. Ban đầu, khối u chưa gây nhiều khó chịu nên chị không quá lo lắng. Tuy nhiên, theo thời gian, khối u ngày càng lớn và đôi lúc xuất hiện cảm giác đau.

Nhận thấy cần được kiểm tra chuyên sâu, chị H. đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Đức Hòa thăm khám.

Kết quả khám ghi nhận tổn thương vú phải thuộc BI-RADS 4 theo hệ thống phân loại BI-RADS của Hội Điện quang Hoa Kỳ (ACR). Đây là nhóm tổn thương có dấu hiệu nghi ngờ, được khuyến nghị thực hiện sinh thiết để xác định chính xác bản chất tổn thương.

Tại Phòng khám Ngoại Tổng Quát, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Đức Hòa, chị H. được bác sĩ thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết. Kết quả sinh thiết xác định u ác tuyến vú tại chỗ độ 2 (DCIS).

Dù bệnh được phát hiện ở giai đoạn sớm, kết quả có hai từ "ung thư" vẫn khiến chị H. hoang mang, bởi trước đó chị nghĩ mình chỉ có một khối u thông thường.

Ekip phẫu thuật loại bỏ ung thư vú. Ảnh: BVCC

Ung thư vú phát hiện sớm giúp thuận lợi cho điều trị

BS.CKII. Nguyễn Vũ An, Trưởng khoa Ngoại Tổng Quát, giải thích cho người bệnh về tình trạng bệnh, hướng điều trị và những vấn đề chị còn băn khoăn. Bác sĩ đồng thời động viên chị giữ tinh thần ổn định, bởi việc phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm là yếu tố thuận lợi cho quá trình điều trị.

Sau khi được tư vấn và giải đáp đầy đủ, chị H. dần yên tâm hơn và đồng thuận với phương án phẫu thuật đoạn nhũ kết hợp nạo hạch theo chỉ định của bác sĩ.

Với sự hỗ trợ của hệ thống trang thiết bị phẫu thuật cùng đội ngũ chuyên gia Ung Bướu trong hệ thống Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, ca phẫu thuật được tiến hành thuận lợi.

Sau phẫu thuật, chị H. vui mừng vì đã trút được gánh nặng tâm lý kéo dài. Sau một tuần điều trị và theo dõi, chị được xuất viện và tiếp tục tái khám định kỳ theo lịch hẹn của bác sĩ.

Ung thư vú giai đoạn sớm có thể chưa có triệu chứng rõ ràng

Ung thư vú có thể gặp ở nhiều phụ nữ, trong đó nguy cơ tăng ở một số nhóm như phụ nữ lớn tuổi, có tiền sử gia đình mắc ung thư vú hoặc ung thư buồng trứng, mang một số yếu tố nguy cơ di truyền, thừa cân, béo phì sau mãn kinh, sử dụng rượu bia hoặc từng mắc một số bệnh lý tuyến vú.

Đáng lưu ý, ung thư vú giai đoạn sớm có thể chưa gây đau hoặc chưa xuất hiện triệu chứng rõ ràng. Vì vậy, phụ nữ không nên chờ đến khi sờ thấy khối u lớn, xuất hiện đau hoặc có những dấu hiệu bất thường mới đi khám.

Chủ động tầm soát ung thư vú theo độ tuổi, yếu tố nguy cơ và khuyến cáo của bác sĩ giúp phát hiện sớm những bất thường, từ đó có hướng xử trí phù hợp.

Trường hợp của chị H. cho thấy một khối u ở vú dù chưa gây nhiều khó chịu vẫn cần được kiểm tra khi có dấu hiệu bất thường hoặc thay đổi theo thời gian. Việc thăm khám và sinh thiết khi có chỉ định giúp xác định bản chất tổn thương và lựa chọn phương án điều trị phù hợp.