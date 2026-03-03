Trải nghiệm hatchback hạng B Toyota Yaris 2026 giá 265 triệu đồng thiết kế đẹp mắt, động cơ hybrid, bổ sung số sàn rẻ hơn cả Kia Morning
GĐXH - Hatchback hạng B Toyota Yaris 2026 tập trung nâng cấp đáng kể hệ thống thông tin giải trí, đồng thời bổ sung tùy chọn hộp số sàn truyền thống nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.
Hatchback hạng B Toyota Yaris 2026 thiết kế đẹp mắt, động cơ hybrid, bổ sung số sàn
Toyota chính thức giới thiệu phiên bản 2026 Toyota Yaris tại thị trường nội địa Nhật Bản, tiếp tục làm mới danh mục sản phẩm ở phân khúc xe đô thị.
Ở lần nâng cấp này, hãng xe Nhật Bản không tập trung thay đổi thiết kế ngoại thất – vốn đã được định hình từ năm 2020 – mà chủ yếu cải tiến công nghệ và bổ sung lựa chọn hệ truyền động nhằm tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh phân khúc ngày càng khốc liệt.
Trong khoang nội thất, xe Toyota Yaris được nâng cấp đáng kể hệ thống thông tin giải trí. Màn hình trung tâm nay có kích thước lớn hơn, tích hợp phần mềm điều khiển mới cho tốc độ phản hồi nhanh và mượt mà hơn trước. Hệ thống hỗ trợ kết nối không dây với điện thoại thông minh, đồng thời bổ sung tính năng cập nhật phần mềm từ xa (OTA).
Bảng đồng hồ kỹ thuật số phía sau vô-lăng cũng được tinh chỉnh giao diện hiển thị, giúp người lái quan sát trực quan hơn các thông số vận hành, bao gồm tình trạng pin trên các phiên bản sử dụng động cơ hybrid.
Về vận hành, Yaris hatchback được bổ sung tùy chọn hộp số sàn 6 cấp đi kèm động cơ xăng 1.5L, đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng ưa chuộng cảm giác lái chủ động.
Yaris được trang bị gói công nghệ an toàn thế hệ mới, nâng cao khả năng nhận diện người đi bộ và phương tiện từ xa, qua đó cải thiện mức độ an toàn chủ động.
Giá hatchback hạng B Toyota Yaris 2026
Tại Nhật Bản, Toyota Yaris 2026 có giá khởi điểm từ khoảng 1,6 triệu Yên (tương đương 265 triệu đồng). Yaris Cross 2026 được niêm yết từ khoảng 2,1 triệu Yên (tương đương 345 triệu đồng) cho bản tiêu chuẩn và lên tới 3,1 triệu Yên (khoảng 510 triệu đồng) cho phiên bản cao cấp nhất.
Với những nâng cấp tập trung vào công nghệ và an toàn, bộ đôi Yaris và Yaris Cross phiên bản 2026 được kỳ vọng tiếp tục duy trì vị thế chủ lực về doanh số của Toyota tại nhiều thị trường.
Hatchback hạng A ở Việt Nam giá rẻ đáng mua
Hatchback hạng A giá rẻ nhất Việt Nam ngày càng có nhiều lựa chọn khi ngoài những mẫu xe thuộc phân khúc cỡ nhỏ còn có thêm các dòng ô tô điện cỡ nhỏ, có giá chưa tới 300 triệu đồng.
Hatchback hạng A Kia Morning MT: 349 triệu đồng
Những đợt ưu đãi giá liên tiếp giúp giá bán bản Kia Morning MT tiêu chuẩn số sàn hiện chỉ còn 349 triệu đồng. Đây là mẫu xe máy xăng có giá bán hấp dẫn nhất thị trường ô tô Việt Nam. Kia Morning hiện do THACO AUTO lắp ráp, phân phối. Phiên bản tiêu chuẩn của mẫu xe này chỉ sở hữu tính năng, trang bị cơ bản đáp ứng nhu cầu của những người lần đầu mua xe ô tô hay những cá nhân, doanh nghiệp mua xe chạy dịch vụ taxi, xe công nghệ…
Hatchback hạng A Toyota Wigo MT: 360 triệu đồng
Cùng phân khúc Kia Morning MT, nếu muốn một mẫu xe nhỏ gọn, nhập khẩu nguyên chiếc khách hàng có thể lựa chọn phiên bản Toyota Wigo số sàn (MT) có giá chỉ 360 triệu đồng. Mẫu xe này nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, sở hữu vẻ ngoài mạnh mẽ, thể thao, tuy nhiên tương tự Morning MT, Toyota Wigo MT cũng thiếu nhiều trang bị, tính năng so với bản số tự động. Mẫu xe này vẫn dùng động cơ xăng 1.2 lít có công suất 87 mã lực và mô-men xoắn cực đại 108 Nm, kết hợp với hộp số số sàn 4 cấp.
Hatchback hạng A Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn: 360 - 380 triệu đồng
Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn với hai biến thể sedan và hatchback 5 cửa có giá bán chỉ từ 360 - 380 triệu đồng. Hyundai Grand i10 do TC Motor lắp ráp, phân phối tại Việt Nam. Đây là mẫu ô tô cỡ nhỏ giá rẻ bán chạy nhất Việt Nam với 1.570 xe bán ra trong 4 tháng đầu năm 2024. Không chỉ giá bán, sức hút của mẫu xe này còn đến từ kiểu dáng thiết kế, trang bị tính năng. Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn vẫn giữ nguyên động cơ Kappa 1.2 lít có công suất 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 114 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp.
