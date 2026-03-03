Trải nghiệm hatchback hạng B Toyota Yaris 2026 giá 265 triệu đồng thiết kế đẹp mắt, động cơ hybrid, bổ sung số sàn rẻ hơn cả Kia Morning

Hatchback hạng B Toyota Yaris 2026 thiết kế đẹp mắt, động cơ hybrid, bổ sung số sàn

Toyota Yaris có giá quy đổi là 265 triệu đồng. Ảnh: Tổng hợp





Toyota chính thức giới thiệu phiên bản 2026 Toyota Yaris tại thị trường nội địa Nhật Bản, tiếp tục làm mới danh mục sản phẩm ở phân khúc xe đô thị.

Ở lần nâng cấp này, hãng xe Nhật Bản không tập trung thay đổi thiết kế ngoại thất – vốn đã được định hình từ năm 2020 – mà chủ yếu cải tiến công nghệ và bổ sung lựa chọn hệ truyền động nhằm tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh phân khúc ngày càng khốc liệt.

Trong khoang nội thất, xe Toyota Yaris được nâng cấp đáng kể hệ thống thông tin giải trí. Màn hình trung tâm nay có kích thước lớn hơn, tích hợp phần mềm điều khiển mới cho tốc độ phản hồi nhanh và mượt mà hơn trước. Hệ thống hỗ trợ kết nối không dây với điện thoại thông minh, đồng thời bổ sung tính năng cập nhật phần mềm từ xa (OTA).

Bảng đồng hồ kỹ thuật số phía sau vô-lăng cũng được tinh chỉnh giao diện hiển thị, giúp người lái quan sát trực quan hơn các thông số vận hành, bao gồm tình trạng pin trên các phiên bản sử dụng động cơ hybrid.

Phần đuôi xe gây chú ý với dải đèn LED. Ảnh: Tổng hợp





Về vận hành, Yaris hatchback được bổ sung tùy chọn hộp số sàn 6 cấp đi kèm động cơ xăng 1.5L, đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng ưa chuộng cảm giác lái chủ động.

Yaris được trang bị gói công nghệ an toàn thế hệ mới, nâng cao khả năng nhận diện người đi bộ và phương tiện từ xa, qua đó cải thiện mức độ an toàn chủ động.

Giá hatchback hạng B Toyota Yaris 2026

Tại Nhật Bản, Toyota Yaris 2026 có giá khởi điểm từ khoảng 1,6 triệu Yên (tương đương 265 triệu đồng). Yaris Cross 2026 được niêm yết từ khoảng 2,1 triệu Yên (tương đương 345 triệu đồng) cho bản tiêu chuẩn và lên tới 3,1 triệu Yên (khoảng 510 triệu đồng) cho phiên bản cao cấp nhất.

Với những nâng cấp tập trung vào công nghệ và an toàn, bộ đôi Yaris và Yaris Cross phiên bản 2026 được kỳ vọng tiếp tục duy trì vị thế chủ lực về doanh số của Toyota tại nhiều thị trường.

Hatchback hạng A ở Việt Nam giá rẻ đáng mua

Hatchback hạng A giá rẻ nhất Việt Nam ngày càng có nhiều lựa chọn khi ngoài những mẫu xe thuộc phân khúc cỡ nhỏ còn có thêm các dòng ô tô điện cỡ nhỏ, có giá chưa tới 300 triệu đồng.